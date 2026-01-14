Gold Trend Snipper

Handelsspezifikationen:

Symbol: XAUUSD (Gold)

XAUUSD (Gold) Zeitrahmen: H1/H4 (erforderlich für optimale Leistung)

H1/H4 (erforderlich für optimale Leistung) Strategie: Swing Trading / Trendfolge

Swing Trading / Trendfolge Mindesteinlage: $500 (empfohlen für ein angemessenes Risikomanagement)

$500 (empfohlen für ein angemessenes Risikomanagement) Losgröße: 0.01

- Innerhalb eines Jahres wurde Ihr gesamtes Anfangskapital vollständig abgezogen, und seither handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne dass das ursprüngliche Guthaben in irgendeiner Weise belastet wird.

- Der derzeitige Preis von $35 ist ein begrenztes Einführungsangebot und wird nach dem Verkauf von 20 Exemplaren oder bei der Veröffentlichung des nächsten Updates erhöht.







Nach dem Kauf von Gold Master 2026 wenden Sie sich bitte direkt an mich, um die optimierten Einstellungen und den vollständigen Setup-Support zu erhalten.

Wir empfehlen, Gold (XAUUSD) auf dem 1-H-Zeitrahmen (1H) zu handeln, um das beste Gleichgewicht zwischen Signalgenauigkeit und Risikomanagement zu erreichen.