Reversal regression indicator
- Indicadores
- Marrion Netondo Wabomba
- Versión: 1.1
- Activaciones: 15
Indicador de Regresión Multi Kernel MT5
Sistema profesional de seguimiento de tendencias sin repintado con 17 funciones de kernel avanzadas
Visión general
El indicador Multi K ernel Regression es una sofisticada herramienta de análisis técnico que aplica avanzados métodos estadísticos de regresión kernel a los datos de precios, ofreciendo a los operadores una poderosa ventaja en la identificación de tendencias y potenciales puntos de reversión. A diferencia de las medias móviles tradicionales, la regresión kernel proporciona un suavizado adaptativo que responde de forma inteligente a la dinámica del mercado, al tiempo que mantiene una claridad excepcional.
Características principales
✅ 17 funciones kernel profesionales:
- Triangular, Gaussiana, Epanechnikov
- Logística, Log-Logística, Coseno
- Sinc, Laplace, Cuártica
- Parabólica, Exponencial, Silverman
- Cauchy, Carpa, Onda, Potencia, Morteros
✅ Modos de funcionamiento duales:
- Modo Repintado: Cálculos adaptativos en tiempo real para análisis en directo
- Modo sin repintado: Señales históricas fijas para backtesting y desarrollo de estrategias
Panel de control avanzado:
- Visualización de señales en tiempo real (COMPRA/VENTA/NEUTRAL)
- Indicador de sentimiento del mercado (alcista/bajista/neutral)
- Seguimiento de la dirección de la última flecha
- Valor actual del Kernel MA
- Seguimiento del precio de la señal
- 4 Objetivos de precio dinámicos basados en cálculos de ATR
✅ S eñales visuales personalizables:
- Indicadores de flecha configurables con tamaño ajustable
- Códigos de flecha personalizables (233/234 por defecto)
- Etiquetas de texto "Arriba"/"Abajo" opcionales
- Posicionamiento flexible (Alto/Bajo o basado en el precio)
- Múltiples métodos de cálculo de distancia (Pips, ATR%, Puntos)
✅ S istema profesional de líneas codificadas por colores:
- Tendencia alcista: Líneas verdes
- Tendencia bajista: Líneas rojas
- Cambio dinámico de color en función de la dirección de la tendencia
- Bandas de desviación opcionales con coloración independiente
✅ Altamente configurable:
- Ancho de banda ajustable (1-500)
- Múltiples fuentes de precios (cierre, apertura, máximo, mínimo, mediana, típico, ponderado)
- Multiplicador de desviación para las bandas
- Estilos de línea personalizables (Sólido, Raya, Punto)
- Tamaños de etiqueta flexibles (Diminuto, Pequeño, Normal, Grande, Enorme)
Cómo funciona
La regresión kernel es una técnica no paramétrica que estima la expectativa condicional del precio aplicando funciones de ponderación kernel. Esto crea una media móvil adaptativa que:
- Reduce el retardo: Responde más rápidamente a los movimientos reales del mercado
- Filtra el ruido: Suaviza las fluctuaciones aleatorias de los precios
- Preserva las tendencias: Mantiene la dirección de la tendencia con una distorsión mínima
- Se adapta dinámicamente: Ajusta la sensibilidad en función de las condiciones del mercado
Generación de señales
Las señales de compra se generan cuando:
- La línea de regresión del núcleo se invierte de bajista a alcista.
- Confirmado por la formación de un valle en la curva de precios suavizada
- Aparece una flecha debajo de la vela (personalizable)
Las señales de venta se generan cuando:
- La línea de regresión del kernel se invierte de alcista a bajista
- Confirmado por la formación de un pico en la curva de precios suavizada
- Aparece una flecha sobre la vela (personalizable)
Información del panel
El cuadro de mandos completo muestra:
- Estado de la señal: Señal de mercado actual (COMPRA/VENTA/NEUTRAL)
- Sentimiento: Dirección general del mercado (alcista/bajista/neutral)
- Última flecha: Dirección de la flecha de señal más reciente
- Kernel MA: Valor actual del precio suavizado
- Precio de la señal: Nivel de precio en el que se generó la última señal
- Precio objetivo: Cuatro niveles objetivo progresivos basados en el ATR
Cálculo de objetivos de precio
El indicador calcula automáticamente cuatro niveles de proyección de precios:
- Objetivo 1: Precio de señal ± (ATR × 1,0)
- Objetivo 2: Precio de la señal ± (ATR × 1,618) - Golden Ratio
- Objetivo 3: Precio de la señal ± (ATR × 2,0)
- Objetivo 4: Señal de precio ± (ATR × 2,618) - Ratio de oro ampliada
Estos objetivos se adaptan a la volatilidad del mercado y proporcionan zonas de recogida de beneficios realistas.
Posicionamiento en el panel
Elija entre cuatro posiciones de esquina:
- Superior derecha (por defecto)
- Superior izquierda
- Inferior derecha
- Inferior izquierda
Ajuste los desplazamientos X e Y para una colocación perfecta en su gráfico.
Ajustes recomendados
Para Scalping (M1-M5):
- Ancho de banda: 8-12
- Kernel: Laplace o Gaussiano
- Modo Repintado: Activado
Para Day Trading (M15-H1):
- Ancho de banda: 14-20
- Kernel: Laplace o Epanechnikov
- Modo de repintado: Opcional
Para Swing Trading (H4-D1):
- Ancho de banda: 20-30
- Kernel: Gaussiano o Silverman
- Modo no repintado: Recomendado
Para Backtesting:
- Utilice siempre el modo sin pintura
- Ancho de banda: 14-21
- Cualquier núcleo en función de los resultados de las pruebas
¿Por qué elegir la regresión multinúcleo?
A diferencia de las medias móviles estándar que aplican ponderaciones uniformes, la regresión kernel:
- Pondera de forma inteligente los puntos de datos cercanos basándose en sofisticadas funciones matemáticas
- Reduce las señales falsas mediante un filtrado superior del ruido
- Mantiene la sensibilidad a los auténticos retrocesos del mercado
- Ofrece versatilidad con 17 funciones de kernel diferentes para distintas condiciones de mercado.
- Proporciona transparencia con señales visuales claras y un completo panel de control.
Instalación y uso
- Descargue y copie a su carpeta de Indicadores MT5
- Reinicie MT5 o actualice el navegador
- Arrastre el indicador al gráfico deseado
- Configure los ajustes en función de su estilo de negociación
- Activar/desactivar el panel de control según sea necesario
- Establezca las preferencias de alerta para las notificaciones de señales
Compatible con
- Todos los pares de divisas (Forex)
- Índices (SPX, NASDAQ, DAX, etc.)
- Materias primas (oro, plata, petróleo, etc.)
- Criptodivisas (Bitcoin, Ethereum, etc.)
- Acciones y ETF
- Todos los plazos (M1 a MN)
Notas de rendimiento
- Optimizado para cálculos en tiempo real
- Bajo uso de CPU
- Sin retardo en la representación de gráficos
- Gestión eficiente de la memoria
- Funciona perfectamente con Asesores Expertos
Soporte y actualizaciones
Este indicador recibe actualizaciones y mejoras periódicas. Los ajustes se mantienen durante las actualizaciones.
Transforme sus operaciones con la precisión matemática de la regresión kernel. Descargue Multi Kernel Regression hoy mismo y experimente la diferencia que el análisis estadístico avanzado marca en sus decisiones de trading.