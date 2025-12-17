Reversal regression indicator

Indicador de Regresión Multi Kernel MT5

Sistema profesional de seguimiento de tendencias sin repintado con 17 funciones de kernel avanzadas

Visión general

El indicador Multi K ernel Regression es una sofisticada herramienta de análisis técnico que aplica avanzados métodos estadísticos de regresión kernel a los datos de precios, ofreciendo a los operadores una poderosa ventaja en la identificación de tendencias y potenciales puntos de reversión. A diferencia de las medias móviles tradicionales, la regresión kernel proporciona un suavizado adaptativo que responde de forma inteligente a la dinámica del mercado, al tiempo que mantiene una claridad excepcional.

Características principales

17 funciones kernel profesionales:

  • Triangular, Gaussiana, Epanechnikov
  • Logística, Log-Logística, Coseno
  • Sinc, Laplace, Cuártica
  • Parabólica, Exponencial, Silverman
  • Cauchy, Carpa, Onda, Potencia, Morteros

Modos de funcionamiento duales:

  • Modo Repintado: Cálculos adaptativos en tiempo real para análisis en directo
  • Modo sin repintado: Señales históricas fijas para backtesting y desarrollo de estrategias

Panel de control avanzado:

  • Visualización de señales en tiempo real (COMPRA/VENTA/NEUTRAL)
  • Indicador de sentimiento del mercado (alcista/bajista/neutral)
  • Seguimiento de la dirección de la última flecha
  • Valor actual del Kernel MA
  • Seguimiento del precio de la señal
  • 4 Objetivos de precio dinámicos basados en cálculos de ATR

✅ S eñales visuales personalizables:

  • Indicadores de flecha configurables con tamaño ajustable
  • Códigos de flecha personalizables (233/234 por defecto)
  • Etiquetas de texto "Arriba"/"Abajo" opcionales
  • Posicionamiento flexible (Alto/Bajo o basado en el precio)
  • Múltiples métodos de cálculo de distancia (Pips, ATR%, Puntos)

✅ S istema profesional de líneas codificadas por colores:

  • Tendencia alcista: Líneas verdes
  • Tendencia bajista: Líneas rojas
  • Cambio dinámico de color en función de la dirección de la tendencia
  • Bandas de desviación opcionales con coloración independiente

Altamente configurable:

  • Ancho de banda ajustable (1-500)
  • Múltiples fuentes de precios (cierre, apertura, máximo, mínimo, mediana, típico, ponderado)
  • Multiplicador de desviación para las bandas
  • Estilos de línea personalizables (Sólido, Raya, Punto)
  • Tamaños de etiqueta flexibles (Diminuto, Pequeño, Normal, Grande, Enorme)

Cómo funciona

La regresión kernel es una técnica no paramétrica que estima la expectativa condicional del precio aplicando funciones de ponderación kernel. Esto crea una media móvil adaptativa que:

  1. Reduce el retardo: Responde más rápidamente a los movimientos reales del mercado
  2. Filtra el ruido: Suaviza las fluctuaciones aleatorias de los precios
  3. Preserva las tendencias: Mantiene la dirección de la tendencia con una distorsión mínima
  4. Se adapta dinámicamente: Ajusta la sensibilidad en función de las condiciones del mercado

Generación de señales

Las señales de compra se generan cuando:

  • La línea de regresión del núcleo se invierte de bajista a alcista.
  • Confirmado por la formación de un valle en la curva de precios suavizada
  • Aparece una flecha debajo de la vela (personalizable)

Las señales de venta se generan cuando:

  • La línea de regresión del kernel se invierte de alcista a bajista
  • Confirmado por la formación de un pico en la curva de precios suavizada
  • Aparece una flecha sobre la vela (personalizable)

Información del panel

El cuadro de mandos completo muestra:

  1. Estado de la señal: Señal de mercado actual (COMPRA/VENTA/NEUTRAL)
  2. Sentimiento: Dirección general del mercado (alcista/bajista/neutral)
  3. Última flecha: Dirección de la flecha de señal más reciente
  4. Kernel MA: Valor actual del precio suavizado
  5. Precio de la señal: Nivel de precio en el que se generó la última señal
  6. Precio objetivo: Cuatro niveles objetivo progresivos basados en el ATR

Cálculo de objetivos de precio

El indicador calcula automáticamente cuatro niveles de proyección de precios:

  • Objetivo 1: Precio de señal ± (ATR × 1,0)
  • Objetivo 2: Precio de la señal ± (ATR × 1,618) - Golden Ratio
  • Objetivo 3: Precio de la señal ± (ATR × 2,0)
  • Objetivo 4: Señal de precio ± (ATR × 2,618) - Ratio de oro ampliada

Estos objetivos se adaptan a la volatilidad del mercado y proporcionan zonas de recogida de beneficios realistas.

Posicionamiento en el panel

Elija entre cuatro posiciones de esquina:

  • Superior derecha (por defecto)
  • Superior izquierda
  • Inferior derecha
  • Inferior izquierda

Ajuste los desplazamientos X e Y para una colocación perfecta en su gráfico.

Ajustes recomendados

Para Scalping (M1-M5):

  • Ancho de banda: 8-12
  • Kernel: Laplace o Gaussiano
  • Modo Repintado: Activado

Para Day Trading (M15-H1):

  • Ancho de banda: 14-20
  • Kernel: Laplace o Epanechnikov
  • Modo de repintado: Opcional

Para Swing Trading (H4-D1):

  • Ancho de banda: 20-30
  • Kernel: Gaussiano o Silverman
  • Modo no repintado: Recomendado

Para Backtesting:

  • Utilice siempre el modo sin pintura
  • Ancho de banda: 14-21
  • Cualquier núcleo en función de los resultados de las pruebas

¿Por qué elegir la regresión multinúcleo?

A diferencia de las medias móviles estándar que aplican ponderaciones uniformes, la regresión kernel:

  • Pondera de forma inteligente los puntos de datos cercanos basándose en sofisticadas funciones matemáticas
  • Reduce las señales falsas mediante un filtrado superior del ruido
  • Mantiene la sensibilidad a los auténticos retrocesos del mercado
  • Ofrece versatilidad con 17 funciones de kernel diferentes para distintas condiciones de mercado.
  • Proporciona transparencia con señales visuales claras y un completo panel de control.

Instalación y uso

  1. Descargue y copie a su carpeta de Indicadores MT5
  2. Reinicie MT5 o actualice el navegador
  3. Arrastre el indicador al gráfico deseado
  4. Configure los ajustes en función de su estilo de negociación
  5. Activar/desactivar el panel de control según sea necesario
  6. Establezca las preferencias de alerta para las notificaciones de señales

Compatible con

  • Todos los pares de divisas (Forex)
  • Índices (SPX, NASDAQ, DAX, etc.)
  • Materias primas (oro, plata, petróleo, etc.)
  • Criptodivisas (Bitcoin, Ethereum, etc.)
  • Acciones y ETF
  • Todos los plazos (M1 a MN)

Notas de rendimiento

  • Optimizado para cálculos en tiempo real
  • Bajo uso de CPU
  • Sin retardo en la representación de gráficos
  • Gestión eficiente de la memoria
  • Funciona perfectamente con Asesores Expertos

Soporte y actualizaciones

Este indicador recibe actualizaciones y mejoras periódicas. Los ajustes se mantienen durante las actualizaciones.

Transforme sus operaciones con la precisión matemática de la regresión kernel. Descargue Multi Kernel Regression hoy mismo y experimente la diferencia que el análisis estadístico avanzado marca en sus decisiones de trading.


Otros productos de este autor
Ict institutional zones
Marrion Netondo Wabomba
Indicadores
SMC VALID EA (MT5) Versión: 1.10 Autor: Marrion Brave Wabomba Categoría: Smart Money Conceptos (SMC) y conceptos de las TIC ICT Smart Money Zonas diarias (SMC Pro) ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro) - ICT Daily Buy & Sell Zones Pro es un indicador comercial de grado profesional Smart Money Concepts (SMC) / ICT para MetaTrader 5, diseñado para mapear claramente los niveles diarios institucionales y guiar a los operadores con zonas de decisión de alta probabilidad . Este indicador analiza a
Ict quaterly levels
Marrion Netondo Wabomba
Indicadores
ICT Core Levels - Herramienta inteligente de estructura y sesiones de mercado ICT Core Levels es un indicador profesional de MetaTrader 5 basado en los conceptos de Inner Circle Trader (ICT) , diseñado para ofrecer a los operadores una visión clara y estructurada del mercado utilizando la estructura del mercado, los niveles de precios clave, las sesiones de negociación y los Fair Value Gaps (FVGs) - todo en una herramienta limpia y altamente personalizable. Este indicador traza automáticamente
FREE
Non repaint signal indicator
Marrion Netondo Wabomba
Indicadores
MV Arrow- Indicador profesional de señales de swing. comentario para archivos de configuración y manual de usuario. MV Arrow v4.0 es un indicador de flecha MT4 basado en la precisión diseñado para identificar zonas de COMPRA y VENTA de swing de alta probabilidad utilizando un sistema de confirmación de múltiples filtros. Se centra en los extremos del mercado , filtrando el ruido y las señales de baja calidad para ofrecer oportunidades comerciales claras y bien espaciadas . Este indicador es
Smc trading AI
Marrion Netondo Wabomba
Asesores Expertos
SMC VALID EA (MT5) Versión: 1.10 Autor: Marrion Brave Wabomba Categoría: Smart Money Concepts (SMC) / ICT Hybrid - Asesor Experto MT5 totalmente automatizado Visión general SMC VALID EA es un bot de trading para MetaTrader 5 de nivel profesional, totalmente automatizado, construido en torno a los principios de estructura de mercado de Smart Money Concepts (SMC) y ICT , con un fuerte enfoque en la protección del capital, la seguridad de los márgenes y el cumplimiento de la prop-firm . El EA est
Price action Ai trader
Marrion Netondo Wabomba
Asesores Expertos
PriceAction Pro EA (v1.8) PriceAction Pro EA es un Asesor Experto de MetaTrader 5 totalmente automatizado construido en torno a patrones de acción de precios de alta probabilidad , gestión estricta del riesgo y confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales . Está diseñado para operadores que valoran la precisión, la disciplina y la protección del capital por encima de la sobreoptimización o los sistemas de estilo martingala. El EA se centra en la estructura limpia del mercado , en
Gold mine Ai
Marrion Netondo Wabomba
Asesores Expertos
Mina de Oro AI EA (v1.07) Sistema de Trading Dual-Mode XAUUSD - Scalping & Swing Precisión Gold Mine AI EA es un Asesor Experto de MetaTrader 5 robusto y de riesgo controlado, diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) . Combina scalping intradía de alta velocidad con swing trading de seguimiento de tendencia , permitiendo al EA adaptarse dinámicamente a las diferentes condiciones del mercado, manteniendo una estricta protección del capital. Este EA es totalmente compatible con cuentas NETTING e
