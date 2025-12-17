Reversal regression indicator

Sistema profesional de seguimiento de tendencias sin repintado con 17 funciones de kernel avanzadas

Visión general

Indicador de Regresión Multi Kernel MT5

El indicador Multi K ernel Regression es una sofisticada herramienta de análisis técnico que aplica avanzados métodos estadísticos de regresión kernel a los datos de precios, ofreciendo a los operadores una poderosa ventaja en la identificación de tendencias y potenciales puntos de reversión. A diferencia de las medias móviles tradicionales, la regresión kernel proporciona un suavizado adaptativo que responde de forma inteligente a la dinámica del mercado, al tiempo que mantiene una claridad excepcional.

Características principales

✅ 17 funciones kernel profesionales:

Triangular, Gaussiana, Epanechnikov

Logística, Log-Logística, Coseno

Sinc, Laplace, Cuártica

Parabólica, Exponencial, Silverman

Cauchy, Carpa, Onda, Potencia, Morteros

✅ Modos de funcionamiento duales:

Modo Repintado : Cálculos adaptativos en tiempo real para análisis en directo

: Cálculos adaptativos en tiempo real para análisis en directo Modo sin repintado: Señales históricas fijas para backtesting y desarrollo de estrategias

Panel de control avanzado:

Visualización de señales en tiempo real (COMPRA/VENTA/NEUTRAL)

Indicador de sentimiento del mercado (alcista/bajista/neutral)

Seguimiento de la dirección de la última flecha

Valor actual del Kernel MA

Seguimiento del precio de la señal

4 Objetivos de precio dinámicos basados en cálculos de ATR

✅ S eñales visuales personalizables:

Indicadores de flecha configurables con tamaño ajustable

Códigos de flecha personalizables (233/234 por defecto)

Etiquetas de texto "Arriba"/"Abajo" opcionales

Posicionamiento flexible (Alto/Bajo o basado en el precio)

Múltiples métodos de cálculo de distancia (Pips, ATR%, Puntos)

✅ S istema profesional de líneas codificadas por colores:

Tendencia alcista: Líneas verdes

Tendencia bajista: Líneas rojas

Cambio dinámico de color en función de la dirección de la tendencia

Bandas de desviación opcionales con coloración independiente

✅ Altamente configurable:

Ancho de banda ajustable (1-500)

Múltiples fuentes de precios (cierre, apertura, máximo, mínimo, mediana, típico, ponderado)

Multiplicador de desviación para las bandas

Estilos de línea personalizables (Sólido, Raya, Punto)

Tamaños de etiqueta flexibles (Diminuto, Pequeño, Normal, Grande, Enorme)

Cómo funciona

La regresión kernel es una técnica no paramétrica que estima la expectativa condicional del precio aplicando funciones de ponderación kernel. Esto crea una media móvil adaptativa que:

Reduce el retardo: Responde más rápidamente a los movimientos reales del mercado Filtra el ruido: Suaviza las fluctuaciones aleatorias de los precios Preserva las tendencias: Mantiene la dirección de la tendencia con una distorsión mínima Se adapta dinámicamente: Ajusta la sensibilidad en función de las condiciones del mercado

Generación de señales

Las señales de compra se generan cuando:

La línea de regresión del núcleo se invierte de bajista a alcista.

Confirmado por la formación de un valle en la curva de precios suavizada

Aparece una flecha debajo de la vela (personalizable)

Las señales de venta se generan cuando:

La línea de regresión del kernel se invierte de alcista a bajista

Confirmado por la formación de un pico en la curva de precios suavizada

Aparece una flecha sobre la vela (personalizable)

Información del panel

El cuadro de mandos completo muestra:

Estado de la señal: Señal de mercado actual (COMPRA/VENTA/NEUTRAL) Sentimiento: Dirección general del mercado (alcista/bajista/neutral) Última flecha: Dirección de la flecha de señal más reciente Kernel MA: Valor actual del precio suavizado Precio de la señal: Nivel de precio en el que se generó la última señal Precio objetivo: Cuatro niveles objetivo progresivos basados en el ATR

Cálculo de objetivos de precio

El indicador calcula automáticamente cuatro niveles de proyección de precios:

Objetivo 1 : Precio de señal ± (ATR × 1,0)

: Precio de señal ± (ATR × 1,0) Objetivo 2 : Precio de la señal ± (ATR × 1,618) - Golden Ratio

: Precio de la señal ± (ATR × 1,618) - Golden Ratio Objetivo 3 : Precio de la señal ± (ATR × 2,0)

: Precio de la señal ± (ATR × 2,0) Objetivo 4: Señal de precio ± (ATR × 2,618) - Ratio de oro ampliada

Estos objetivos se adaptan a la volatilidad del mercado y proporcionan zonas de recogida de beneficios realistas.

Posicionamiento en el panel

Elija entre cuatro posiciones de esquina:

Superior derecha (por defecto)

Superior izquierda

Inferior derecha

Inferior izquierda

Ajuste los desplazamientos X e Y para una colocación perfecta en su gráfico.

Ajustes recomendados

Para Scalping (M1-M5):

Ancho de banda: 8-12

Kernel: Laplace o Gaussiano

Modo Repintado: Activado

Para Day Trading (M15-H1):

Ancho de banda: 14-20

Kernel: Laplace o Epanechnikov

Modo de repintado: Opcional

Para Swing Trading (H4-D1):

Ancho de banda: 20-30

Kernel: Gaussiano o Silverman

Modo no repintado: Recomendado

Para Backtesting:

Utilice siempre el modo sin pintura

Ancho de banda: 14-21

Cualquier núcleo en función de los resultados de las pruebas

¿Por qué elegir la regresión multinúcleo?

A diferencia de las medias móviles estándar que aplican ponderaciones uniformes, la regresión kernel:

Pondera de forma inteligente los puntos de datos cercanos basándose en sofisticadas funciones matemáticas

los puntos de datos cercanos basándose en sofisticadas funciones matemáticas Reduce las señales falsas mediante un filtrado superior del ruido

mediante un filtrado superior del ruido Mantiene la sensibilidad a los auténticos retrocesos del mercado

a los auténticos retrocesos del mercado Ofrece versatilidad con 17 funciones de kernel diferentes para distintas condiciones de mercado.

con 17 funciones de kernel diferentes para distintas condiciones de mercado. Proporciona transparencia con señales visuales claras y un completo panel de control.

Instalación y uso

Descargue y copie a su carpeta de Indicadores MT5 Reinicie MT5 o actualice el navegador Arrastre el indicador al gráfico deseado Configure los ajustes en función de su estilo de negociación Activar/desactivar el panel de control según sea necesario Establezca las preferencias de alerta para las notificaciones de señales

Compatible con

Todos los pares de divisas (Forex)

Índices (SPX, NASDAQ, DAX, etc.)

Materias primas (oro, plata, petróleo, etc.)

Criptodivisas (Bitcoin, Ethereum, etc.)

Acciones y ETF

Todos los plazos (M1 a MN)

Notas de rendimiento

Optimizado para cálculos en tiempo real

Bajo uso de CPU

Sin retardo en la representación de gráficos

Gestión eficiente de la memoria

Funciona perfectamente con Asesores Expertos

Soporte y actualizaciones

Este indicador recibe actualizaciones y mejoras periódicas. Los ajustes se mantienen durante las actualizaciones.

Transforme sus operaciones con la precisión matemática de la regresión kernel. Descargue Multi Kernel Regression hoy mismo y experimente la diferencia que el análisis estadístico avanzado marca en sus decisiones de trading.