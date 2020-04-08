Professional Order Flow vs Volume Analysis

Professional Order Flow & Volume Analysis Indicator
Overview
This advanced TradingView/MT5 indicator provides institutional-grade order flow and volume analysis, designed to identify smart money movements, liquidity grabs, and high-probability trading opportunities through sophisticated volume delta analysis and market microstructure detection.

Core Features
📊 Candle Analysis Engine
Analyze multiple historical candles with customizable lookback periods
Real-time analysis of forming candles
Detailed candle breakdown table showing bid/ask dynamics
Visual representation of volume distribution across price levels
📈 Volume Delta Analysis
Imbalance Detection: Identifies significant buy/sell volume imbalances using customizable ratios
Stacked Imbalances: Detects consecutive imbalanced levels indicating strong directional pressure
Absorption Analysis: Reveals areas where large orders absorb incoming market pressure
Delta Divergence: Highlights discrepancies between price action and underlying volume delta
🎯 Cumulative Volume Delta (CVD)
Track cumulative buying and selling pressure over time
Configurable lookback periods for different timeframe analysis
CVD divergence detection to spot potential reversals
Early warning system for momentum shifts
💰 Smart Money Detection
Institutional Volume Spikes: Identifies abnormally large volume suggesting institutional participation
Stop Hunt Detection: Recognizes wick patterns characteristic of liquidity sweeps
Liquidity Grab Identification: Spots when smart money triggers retail stops before reversing
Sweep Detection: Identifies high/low sweeps that trap retail traders
Minimum delta thresholds ensure signal quality
📊 Volume Profile Integration
Multi-level volume profile analysis
Point of Control (POC): Displays the price level with highest trading activity
Value Area: Shows where 70% of volume occurred (key support/resistance)
Visual zones marking institutional interest areas
🔵 Advanced Volume Bubbles (Professional)
Dynamic bubble sizing based on volume intensity, delta strength, and signal type
Separate visual indicators for:
Buy/Sell Pressure: Standard volume-based signals
Absorption Events: Major orders absorbing market pressure
Imbalances: Significant order flow imbalances
Smart Money: Institutional activity markers
Liquidity Grabs: Stop hunt events
Customizable symbols (circles, squares, diamonds, stars) for each signal type
Adjustable size multipliers for fine-tuned visualization
Optional neutral volume display
🌊 Buy/Sell Pulse Detection
Identifies sustained directional pressure through consecutive high-volume bars
Configurable pulse sensitivity and duration requirements
Real-time alerts for emerging pulse patterns
Helps confirm trend strength and potential breakouts
📍 Chart Annotations
Trading Arrows: Visual entry/exit signals at key levels
Price Labels: Important reference prices for decision-making
Support/Resistance Zones: Dynamically identified from volume profile data
Customizable arrow sizing and placement
🎚️ Signal Strength Classification
Strong Signals: High-confidence setups exceeding 70% threshold
Moderate Signals: Valid setups between 50-70% confidence
Color-coded visual hierarchy for quick assessment
Helps prioritize trading opportunities
📋 Data Tables & Panels
Candle Analysis Table: Comprehensive breakdown of recent price action
Bid/Ask volume per candle
Volume delta calculations
CVD progression
Imbalance ratios
Absorption indicators
Smart money flags
Live Statistics Panel: Real-time market metrics
Current volume analysis
Active signals summary
Market bias indicator
Fully customizable positioning, sizing, and color schemes
🎨 Professional Theming
Dark mode optimized with customizable background colors
Adjustable color schemes for all signal types:
Buy signals (default: Lime)
Sell signals (default: Red)
Absorption (default: Magenta)
Smart money (default: Gold)
Liquidity grabs (default: Orange)
Customizable table borders, headers, and fonts
Multiple corner positioning options
Key Parameters Explained
Volume Delta Settings
Imbalance Ratio: Defines how skewed buy/sell volume must be (1.5 = 60/40 split)
Stacked Levels: How many consecutive imbalanced levels confirm a strong signal
Absorption Threshold: Percentage of volume required to qualify as absorption
Divergence Threshold: Minimum delta/price divergence percentage
Smart Money Detection
MM Volume Multiplier: How many times average volume indicates institutional activity (2.5x recommended)
Volume Average Period: Baseline calculation period for volume comparisons
Wick Percentage: Minimum wick size relative to candle body for stop hunt detection
Min Delta: Minimum delta percentage required for smart money classification
Bubble Visualization
Volume Size Multiplier: Controls how volume affects bubble size (10-30 range)
Delta Size Multiplier: Controls how delta strength affects size (10-40 range)
Boost Multipliers: Additional sizing for special signal types (absorption, imbalance, smart money)
Min/Max Bubble Size: Prevents bubbles from being too small or oversized
Use Cases
1. Reversal Trading
Spot absorption + CVD divergence for high-probability reversals
Identify liquidity grabs before trend changes
Use stacked imbalances to time entries
2. Trend Following
Detect buy/sell pulses confirming trend strength
Follow smart money volume spikes in trend direction
Use POC and value area as dynamic support/resistance
3. Scalping
Monitor real-time delta for quick momentum shifts
Trade off imbalance signals for fast moves
Use forming candle analysis for precise entries
4. Institutional Tracking
Identify where smart money is positioning
Follow absorption zones as key levels
Recognize stop hunts and fade retail traps
Display Options
Positioning
Tables and panels can be placed in any screen corner
Adjustable X/Y offsets for perfect placement
Configurable dimensions for different screen sizes
Performance
Adjustable update intervals (default 500ms) balance accuracy and system load
Option to hide neutral signals reduces visual clutter
Selective column display optimizes table size
Who Is This For?
Professional day traders seeking institutional-level market insight
Volume analysts who trade order flow and market profile
Scalpers needing real-time momentum data
Swing traders identifying major support/resistance from volume
Anyone wanting to see what smart money is doing
Advantages Over Standard Volume Indicators
✅ Goes beyond simple volume bars to analyze bid/ask dynamics
✅ Detects institutional activity patterns invisible on standard charts
✅ Combines multiple confirmation factors for high-probability signals
✅ Provides both real-time and historical analysis
✅ Highly customizable to match individual trading styles
✅ Professional visualization makes complex data instantly actionable

Note: This indicator works best on liquid markets (major forex pairs, index futures, popular stocks) where order flow data is robust. Recommended timeframes: 1-minute to 1-hour for optimal signal quality.
Рекомендуем также
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Индикаторы
Техническое описание индикатора – Delta Profile для MetaTrader 5 Delta Profile – это индикатор, разработанный для MetaTrader 5, предназначенный для детального анализа потока объёмов в пределах заданного диапазона свечей. Он структурирует и отображает информацию о дисбалансе положительных объёмов (связанных с движением вверх) и отрицательных объёмов (связанных с движением вниз) на различных ценовых уровнях. В результате пользователь получает чёткое представление о тех участках графика, где сосред
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Индикаторы
Индикатор объемного профиля рынка + умный осциллятор. Работает практически на всех инструментах-валютные пары, акции, фьючерсы, криптовалюта, на реальных объемах и на тиковых. Можно задавать как автоматическое определение диапазона построения профиля, например, за неделю или месяц и т.д. так и устанавливать диапазон вручную передвигая границы (две вертикальные линии красная и синяя). Показывается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, пр
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
Ultimate Supply Demand MT5
Ramon Sobrevals Arce
5 (4)
Индикаторы
After working during many months, with the help of Neural Networks, we have perfected the ultimate tool you are going to need for identifying key price levels (Supports and Resistances) and Supply and Demand zones. Perfectly suitable to trigger your trades, set up your future actions, decide your Take Profit and Stop Loss levels, and confirm the market direction. Price will always move between those levels, bouncing or breaking; from one zone to another, all the remaining movements are just mark
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Time & Sales Tick Indicator — это индикатор для MetaTrader 5, который отображает информацию о тиках в режиме реального времени. Он показывает цену, объем тиков и время на графике, помогая анализировать активность рынка. Функциональные возможности Отображает данные тиков, включая цену, объем и время, в панели на графике. Группирует тики по заданным пользователем интервалам, используя цветовое кодирование (зеленый — рост, красный — падение). Панель можно разместить в любом углу графика, регулируя
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
Индикаторы
No Demand No Supply   This indicator identifies   No Demand –No Supply candles to your chart and plots volume bars colored according to the signal. It can be applied to all timeframes or to a specific one only. It can also be used as regular volume indicator  with exceptional future of WEIGHTED VOLUME. Furthermore is has an alert notification, sound and email when a signals occurs. The indicator does not repaint but the alert will come on two candles back due to the definition of No Demand No Su
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
Break Retest
Ongkysetiawan
Индикаторы
BREAK RETEST NON-REPAINT. WORKS BEST AT M15 AND ABOVE.  Benefits Fewer false breakouts . Combining close confirmation + retest + previous-close filter greatly reduces noise vs. raw high/low breaks. Tighter execution plans . The drawn level line gives an objective spot for entries, stop placement (just beyond the level), and partial-take-profit structure. Non-repainting confidence . Signals are placed on current bar. Flexible across markets . Works on FX, indices, metals, crypto; scalping on M15
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Golden Limit
Renato Fridschtein
Индикаторы
There are no limits! Golden Limit is the ultimate indicator to get clear and easy readings of price movements on charts. It projects support and resistance ranges, calculated by statistical models involving Price Action and the Fibonacci sequence, revealing in advance the behavior of prices and the best places to trade and not to trade. It also has two moving averages to help choose the best entries. The Golden Limit method was created from a proven model. In summary: We use the names of precio
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Утилиты
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Trading Utility
Tahir Hussain
Утилиты
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Индикаторы
Наш индикатор   Basic Support and Resistance   - это решение, необходимое для повышения технического анализа.Этот индикатор позволяет вам проектировать уровни поддержки и сопротивления на диаграмме/ версия MT4 Особенности Интеграция уровней Fibonacci: с возможностью отображения уровней Fibonacci наряду с уровнями поддержки и сопротивления, наш показатель дает вам еще более глубокое представление о поведении рынка и возможных областях обращения. Оптимизация производительности: При возможности о
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Индикаторы
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps you answer: Who is in control? (Aggressive Buyers vs. S
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ParitySnap
Kazutaka Yamamoto
Индикаторы
ParitySnap — Triad Z-Score Reversion Non-Repaint / Hedge-Fund-Inspired Mean Reversion / NY-Close Pivot-SL Holiday Promo (until Dec 25, JST): Lifetime $199 / Rental $30 - Standard after promo: Lifetime $209- / Rental $40 - WHAT IT DOES ParitySnap detects tri-currency parity distortions (e.g., GOLD: XAUUSD–AUDUSD–XAUAUD ) and prints non-repainting entries on the just-closed bar when a Z-score mean-reversion edge is present. Built for traders who value transparency and statistical rigor , it bring
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Индикаторы
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Индикаторы
Delta + CVD & CVD Candles Order-flow indicator combining Delta (Ask–Bid), Cumulative Volume Delta (CVD), and a unique CVD-based synthetic candle system. Shows buy/sell pressure, volume aggressiveness, and momentum shifts with optional Delta histogram, CVD line, and CVD+Delta combined candles. Useful for scalping, intraday trading, divergence detection, and understanding buyer/seller dominance. Overview The Delta + CVD & CVD Candles Indicator combines multiple order-flow tools into one clean
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Индикаторы
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Индикаторы
Advanced Volume Profile Analysis Tool for MetaTrader 5 The Kecia Volume Profile Order Finder provides traders with volume profile analysis capabilities. This MT5 indicator combines volume profile visualization with statistical calculations to help identify potential trading opportunities and suggests entry, stop loss, and take profit levels based on market structure. Market Profile Visualization Transform your chart with customizable volume profile visualizations: Multiple visualization options
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Индикаторы
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
Индикаторы
Должна была состояться прибыльная сделка и вдруг отменилась? При наличии надежной стратегии выход из сделки также важен, как и вход. Exit EDGE помогает максимально увеличить доход от текущей сделки и не потерять выигрышные сделки. Всегда будьте внимательны к сигналу на выход из сделки Отслеживайте все пары и тайм-фреймы в одном графике www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Торговля Вы можете закрыть уже открытые сделки, как только получите сигнал Закрывайте заявку на покупку, если вы получили си
Mini Chart Indicators
Flavio Javier Jarabeck
Индикаторы
The Metatrader 5 has a hidden jewel called Chart Object, mostly unknown to the common users and hidden in a sub-menu within the platform. Called Mini Chart, this object is a miniature instance of a big/normal chart that could be added/attached to any normal chart, this way the Mini Chart will be bound to the main Chart in a very minimalist way saving a precious amount of real state on your screen. If you don't know the Mini Chart, give it a try - see the video and screenshots below. This is a gr
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Индикаторы
Индикатор цены и объема WAPV для MT5 является частью набора инструментов (Wyckoff Academy Wave Market) и (Wyckoff Academy Price and Volume). Индикатор цены и объема WAPV для MT5 был создан, чтобы упростить визуализацию движения объема на графике интуитивно понятным способом. С его помощью можно наблюдать моменты пикового объема и моменты, когда рынок не представляет профессионального интереса. Определите моменты, когда рынок движется по инерции, а не по движению «умных денег». Он состоит из 4 цв
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Volume Color Histogram для MetaTrader 5 Этот индикатор отображает объем в виде гистограммы в отдельном окне. Столбцы окрашиваются в зависимости от направления свечи: зеленый для бычьих (close > open) и красный для медвежьих (close < open). Основные функции Источник объема: тиковый объем или реальный (на выбор пользователя). Дополнительная линия скользящей средней поверх гистограммы объема, которую можно включить через настройки. Поддерживаемые типы средних: SMA, EMA, SMMA, LWMA. Период усреднени
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Индикаторы
Accuracy M1 Scalper MT5 - Scalping Indicator OVERVIEW Accuracy M1 Scalper is a technical indicator designed for scalping on the M1 timeframe in MetaTrader 5. The indicator provides quick signal generation for short-term trading opportunities with focus on rapid entry and exit. SCALPING METHODOLOGY Signal Generation - Fast indicator calculations - Multiple confirmation system - Low latency signal delivery - Real-time price action analysis Entry Criteria - Short-term momentum shifts - Quick
С этим продуктом покупают
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Индикаторы
Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:   нажмите здесь Это первый, ори
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Индикаторы
Проще говоря, вы можете начать торговлю, когда рядом с текущей свечой начинают появляться белые цифры — так называемые «пипсы». Белые «пипсы» указывают на то, что сделка на покупку или продажу в данный момент активна и движется в правильном направлении, что обозначается их белым цветом. Когда движение белых пипсов прекращается и превращается в статичный зелёный цвет, это сигнализирует об окончании текущего импульса. Зелёный цвет цифр представляет собой общий заработанный профит в «пипсах», незав
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Индикаторы
Professional Scalping Indicator for XAUUSD and Major Forex Pairs Orderflow Scalp Pro delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Three Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap Transform your charts into institutional-grade order flow analysis
Real Trend Zigzag PRO
Timo Kosiol
Индикаторы
Real Trend Zigzag PRO   shows the real trend of a market, u nlike the default Zigzag indicator. It calculates the trend in real time and shows green lines for upwards trends, red lines for downward trends and blue lines for no trends.  Regarding the old slogan "the trend is your friend" it helps you to decide if should open a buy or sell position. The PRO version is a multi timeframe zigzag (MTF). Means, it shows the trend of the current timeframe as well as the trend of a higher or lower time.
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Индикаторы
AI Adaptive Market Holographic System Indicator Based on Microstructure and Field Theory Abstract: This paper aims to explore the construction principles and implementation mechanism of a novel financial market analysis tool—the Micro gravity regression AIselfregulation system. This system fuses Market Microstructure theory, classical mechanics (elasticity and gravity models), information entropy theory, and adaptive AI algorithms. By aggregating Tick-level data in real-time, physically modeling
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Trend Forecaster использует уникальный авторский алгоритм для определения точек входа в сделку по пробойной стратегии. Индикатор определяет ценовые скопления и анализирует движение цены возле уровней и показывает сигнал, когда цена пробивает уровень. Индикатор Trend Forecaster подходит для любых финансовых активов: валюты (Форекс), металлы, акции, индексы, криптовалюты. Также индикатор можно настроить для работы на любых тайм-фреймах, однако в качестве рабочего тайм-фрейма все же реком
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Berma Bands (BBs) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся определить и извлечь выгоду из рыночных тенденций. Анализируя взаимосвязь между ценой и BBs, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе тренда или диапазона. Посетите [ Блог Berma Home ], чтобы узнать больше. Berma Bands состоят из трех отдельных линий: Upper Berma Band, Middle Berma Band и Lower Berma Band. Эти линии наносятся вокруг цены, создавая визуальное представление движения цены относительно об
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Индикаторы
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Индикаторы
MonsterDash Harmonics - индикатор гармонических моделей (harmonic patterns). Он распознает все основные модели. MonsterDash - панель, отображающая все обнаруженные модели для всех символов и практически всех таймфреймов с возможностью их сортировки и прокрутки . Пользователи могут добавлять собственные пользовательские модели . MonsterDash может открывать и обновлять графики с найденной моделью. Настройки Настройки индикатора по умолчанию достаточно эффективны большую часть времени. Вы можете н
MR Reversal Patterns 5
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Индикаторы
В торговой системе "Masters of Risk" один из основных концептов связан с местами, где рынки меняют направление. По сути, это смена приоритета и нарушение структуры тренда на экстремумах рынка, где предположительно находятся или находились бы стоп-лоссы "умных" участников, которые стоят за границами накоплений объема. По этой причине называем их "Разворотные фигуры" - места с большим весом для начала нового и сильного тренда. Некоторые из важных преимуществ индикатора заключаются в следующем: Чер
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Индикаторы
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Индикаторы
ОПИСАНИЕ ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) - это индикатор, который анализирует движение цены и определяет действительные импульсы, коррекции и SCOB (ордер блок на одну свечу). Это мощный инструмент, который можно использовать с любым типом технического анализа, так как он гибкий, информативный, прост в использовании и существенно улучшает понимание трейдером наиболее ликвидных зон интереса. НАСТРОЙКИ Общие | Визуальные Цветовая тема - определяет цветовую тему ICSM. SCOB | Визуальные
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Reversal Pattern AI MT5
Stanislav Konin
5 (1)
Индикаторы
Reversal Pattern AI — абсолютный прорыв в мире разработки индикаторов , сочетающий алгоритмы искусственного интеллекта, многоуровневый анализ рынка и классические методы технического анализа. Он не просто фиксирует разворотные паттерны, но и оценивает рыночные неэффективности, создавая высокоточные торговые сигналы.Благодаря гибридной модели, использующей анализ ценового движения, Объёмов, Волатильности, VWAP и Volume AVG %, индикатор легко адаптируется к любым рыночным условиям.              
Другие продукты этого автора
Candle Color RSI
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Индикаторы
Candle color RSI (Relative Strength Index) indicators change candlestick colors on the price chart to visually show RSI conditions like overbought/oversold levels or bullish/bearish momentum, using colors like red for overbought/bearish and green for oversold/bullish, helping traders spot reversals or strength at a glance without looking at the separate RSI pane. These custom indicators often color candles red above 70 (overbought), green below 30 (oversold), and keep default colors in between
FREE
Supply and Demand X
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Индикаторы
Supply and demand in trading describes how buyer (demand) and seller (supply) actions set asset prices, with high demand/low supply raising prices (premium) and low demand/high supply lowering them (discount); traders identify these imbalances as "zones" on charts (e.g., Rally-Base-Rally for demand, Drop-Base-Drop for supply) to find potential entry/exit points, aiming to buy at discount demand zones and sell at premium supply zones, using volume and price action to confirm institutional acti
FREE
Accurate Signal Pro
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Индикаторы
Accurate Signal ARC is a non-repainting trend & reversal signal indicator designed for MT4 . It uses ATR-weighted volatility logic combined with adaptive price channels to detect high-probability BUY and SELL points directly on the chart. How It Works Calculates a dynamic volatility channel using weighted ATR Detects trend direction (river state) and switches only when price decisively breaks the channel Filters noise using spread-aware true range Draws clear arrows : Lime Arrow → BUY si
FREE
Dema macd zone Divergence
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Индикаторы
Indicator: The DEMA MACD Zone Divergence This is a powerful, multi-timeframe trend-following indicator based on the Moving Average Convergence Divergence (MACD) , but enhanced using Double Exponential Moving Averages (DEMA) for reduced lag. Its main function is to paint the background of the price chart with color-coded rectangular zones, clearly signaling the current momentum phase and potential shifts in market control (bullish or bearish). Core Purpose To visually map the strength and phas
FREE
The best eveR
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Индикаторы
Indicator Name: "The Range Master" Core Purpose The Range Master is an advanced, multi-timeframe technical indicator designed to identify market consolidation (sideways ranging) and subsequent high-momentum breakout opportunities. It helps traders visually confirm when price action transitions from low-volatility accumulation to high-volatility trend initiation. ️ Functional Description (What it Does) The Range Master performs three primary, interconnected functions: Range Mapping , Breakout
FREE
MA Ribbon
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Индикаторы
The MA ribbon is not a single indicator but rather an overlay of multiple moving averages (typically four to eight or more) of varying lengths plotted on the same price chart.  Visual Appearance: The resulting lines create a flowing, ribbon-like pattern across the price chart. Components: Traders can use different types of moving averages, such as Simple Moving Averages (SMA) or Exponential Moving Averages (EMA), and adjust the time periods (e.g., 10, 20, 30, 40, 50, and 60 periods) to suit t
FREE
Phantom Flow
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Индикаторы
This indicator is a hybrid SMC + Trend + Oscillator tool that draws market-structure objects on the chart and also plots trend shift lines + arrows and a colored oscillator histogram. It includes these modules: Phantom Shift (ATR trend shift / trailing bands) Swing Structure (BOS/CHoCH + swing points) Internal Structure (iBOS/iCHoCH) Order Blocks (swing + internal) Equal Highs / Equal Lows (EQH / EQL) Fair Value Gaps (FVG) Premium / Discount zones (range zones) Phantom Oscillator (MA
Trading Simulator X
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Эксперты
TradePanel Pro Indicator Testing & Trading Simulator Core Purpose (Clear & Honest) TradePanel Pro is a manual trading simulator designed to test indicators, signals, and strategies in real market conditions — without relying on automated logic. You see the signal → you click → you evaluate the result . What TradePanel Pro Is (Correct Positioning) Manual BUY / SELL execution panel Layered entries (multi-order testing) Real-time TP / SL behavior Trailing stop simulation Profit /
Edge loophole detector
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Индикаторы
Quantitative Session Breakout Profiler & Data Miner Executive Summary: The "London Hunter v18.0" is not merely a buy/sell signal indicator; it is a statistical data mining engine . Its core idea is that market openings (London, NY, Asia) are not random, but distinct "micro-regimes." By measuring the specific "physics" of price movement (speed, pullback, candle size) during these opening windows, the system identifies which specific conditions lead to successful breakouts and which lead to fakeou
