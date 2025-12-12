Four rsi mt4

🎯 Multi-RSI – 4 RSI en 1 pour une analyse complète et rapide du marché

💎 Analysez la force et la dynamique du marché comme un pro !

Multi-RSI combine 4 RSI distincts dans une seule fenêtre, offrant une vision claire et rapide de la dynamique du marché sur plusieurs horizons. Chaque RSI possède sa période configurable, pour s’adapter à vos stratégies et styles de trading.

✨ Fonctionnalités clés :

📊 4 RSI en un seul indicateur : suivez plusieurs périodes simultanément.

⚙️ Périodes entièrement paramétrables : ajustez individuellement chaque RSI à votre stratégie.

🎨 Affichage clair et coloré : chaque RSI avec sa couleur unique pour une lecture instantanée.

📈 Fenêtre séparée : analyse propre sans encombrer vos graphiques.

⚡ Calcul optimisé : reste rapide même sur de longues périodes et gros historiques.

🚀 Utilisation idéale :

Identifier les conditions de surachat et survente sur plusieurs périodes.

Comparer la dynamique à court, moyen et long terme simultanément.

Confirmer vos signaux d’entrée et de sortie avec plus de précision.

Suivi multi-période sans multiplier les indicateurs.

💡 Pourquoi Multi-RSI ?

Parce qu’il regroupe 4 RSI puissants en un seul indicateur, vous offrant une vision complète du marché en un coup d’œil.

Grâce à ses périodes configurables et à son affichage clair, Multi-RSI est l’outil idéal pour tout trader cherchant à analyser rapidement la force relative du marché sur plusieurs horizons simultanément.

🔥 Boostez votre analyse et gagnez en précision avec Multi-RSI !