TriAxis Master EA

TriAxis Master EA – Intelligenteres Trading, weniger Stress

TriAxis Master EA ist ein halbautomatisiertes Handelssystem, entwickelt für Trader, die Präzision, Flexibilität und am Wochenende noch ein bisschen Verstand übrig haben möchten. Es kombiniert Trend-Logik, Momentum-Filter und eine ausgefeilte mehrstufige Entry-Engine, damit du kontrolliert — und nicht chaotisch — in Positionen hinein skalieren kannst.

Wichtig: „HALBAUTOMATISCH“. Ja, der Expert Advisor kann auch vollautomatisch laufen, aber das ist nicht das primäre Ziel. Betrachte ihn als sehr leistungsfähiges Werkzeug, das dir Stunden vor dem Bildschirm spart, in denen du auf den perfekten Einstieg wartest, und das deine Profitabilität durch automatisierte Ausstiege erhöht.

Ob du aktiv handelst oder den Roboter die Schwerarbeit machen lässt, während du „überwachst“ — TriAxis passt sich deinem Stil an. Du setzt die Bedingungen; er übernimmt das komplexe Management.

Kernfunktionen (a.k.a. der spaßige Teil)

Bidirektionaler Handel (Hedging-Modus)

Long- und Short-Sequenzen gleichzeitig handeln — völlig unabhängig, vollständig steuerbar.
So, als hättest du zwei Trader, nur dass sie sich nicht streiten.

NO_LOSS-Scalping-Modus

Setze targetProfitPct = 0 und TriAxis wird zu einem schnellen, inkrementellen Scalper.
Perfekt, um kleine Gewinne zu sammeln und dabei den Markt-Ninja zu spielen.

Kaskadierende Entry-Strategie

Baue eine kontrollierte Positionsleiter auf, während sich der Markt bewegt. Ideal für Buy-the-Dip, Sell-the-Rally und um so auszusehen, als hättest du das alles geplant.

Modifizierter Martingale (Smart Laddering)

Kein Verdoppeln, kein Glücksspiel.
TriAxis vergrößert die Abstände progressiv und erhöht die Lotgröße graduell — für sanftere Recovery und kontrollierte Exposure.
Die „erwachsene“ Version des Martingale-Ansatzes.

Single-Trade-Modus

Skalierung aus — TriAxis als hochwertiger Trade-Manager.
Du wählst den Entry → TriAxis kümmert sich um Ausstiege, Trailing-Stops und Risiko-Logik.

Breakout-Trading

Zieh eine Linie. Bricht der Preis sie, steigt der EA ein.
Breakout-Trading — nur ohne den emotionalen Schaden.

Trendline- & Horizontale Trailing-Stops

Platziere eine Stop-Linie, TriAxis setzt sie durch.
Sobald der Schlusskurs über/unter deiner Linie liegt, schließt der EA die Sequenz.
Du zeichnest die Linie; TriAxis macht die Drecksarbeit.

Dynamische oder manuelle Exits

Ausstieg per %-Gewinn, gestaffelte Ziele oder eigene TP/SL-Linien.
Alles bleibt visuell, übersichtlich und vollständig unter deiner Kontrolle.

CONTROL PANEL (Weil Buttons das Leben leichter machen)

TriAxis enthält ein sauberes On-Chart-Control-Center:

  • LONG / SHORT Umschalter — einzeln oder beide Richtungen laufen lassen.

  • AUTO-Modus — Vollautomatik mit einem Klick.

  • Close LONG / Close SHORT — Notbremse für jede Seite.

Filter (falls aktiviert):

  • maCLOSE – Preis muss über MA für Long und unter MA für Short liegen.

  • maDIR – MA muss rising für Long oder falling für Short sein.

  • stocLEVEL – Stochastic muss unter OS für Long oder über OB für Short sein.

  • stocDIR – Stochastic muss für Long aufwärts, für Short abwärts zeigen.

Mix sie wie Zutaten in einem Trading-Cocktail.

Multi-Timeframe Stochastics — EA auf M15 laufen lassen, Stochastics von H1/H4 lesen.
Manchmal weiß der größere Timeframe einfach besser… und ignoriert deine Gefühle vollständig.

⚙️ Input-Einstellungen (Volle Anpassung, keine Geheimnisse)

  • maxOpenStopPositions – max. Breakout-Entries

  • maxOpenLimitPositions – max. Pullback-Entries

  • increment – Abstand zwischen Stop-Positionen in Pips (Limit-Positionen berechnen sich automatisch)

  • orderComment – persönliche Order-Kommentare

  • minLotSize – kleinster erlaubter Lot

  • lotX – Micro-Lots pro $1000 für Scaling-Logik

  • targetProfitPct – Gewinnziel (% vom Kontostand)

  • tpIncrementX – Take-Profit in Stufen

  • riskPercent – risikobasierte Größenbestimmung (nur anwendbar wenn SL > 0)

  • useStopLoss – Heiken-Ashi-Stop vom höheren Timeframe

  • useOHLC – OHLC-basierte Entry-Logik für sichereres Laddering

  • tpLineSafetyZone – Pufferzone in der Nähe von TP-Linien

  • haSLtimeFrame – Timeframe für HA-Trailing

  • maPeriod / maType – MA-Filtereinstellungen

  • stocPeriod / stocSlowing / stocLevel – Stochastic-Parameter

  • Line Names – eigene Bezeichnungen für TP, SL oder Entry-Linien

  • showComments / showIndValues – On-Chart-Info-Toggles

  • customMagic – TriAxis von anderen EAs separieren

Wenn’s existiert — du kannst es anpassen.

💬 Abschließende Anmerkung

TriAxis Master EA ist gebaut für Trader, die mehr Kontrolle, mehr Klarheit und weniger „warum hab ich das gemacht?“-Momente wollen.
Er wird deinen Schlafrhythmus nicht reparieren, aber er macht deinen Trading-Workflow deutlich sauberer.


