TriAxis Master EA – Trading plus intelligent, moins de stress

TriAxis Master EA est un système de trading semi-automatique, conçu pour les traders qui souhaitent précision, flexibilité et un peu de lucidité à la fin de la semaine.

Il combine la logique de tendance, des filtres de momentum et un moteur d’entrées sophistiqué en couches, permettant de prendre des positions de manière contrôlée — et non chaotique.

Le mot clé ici est « SEMI-AUTOMATIQUE ».

Oui, l’expert advisor peut fonctionner en mode entièrement automatique, mais ce n’est pas son objectif principal.

Considérez-le comme un outil sophistiqué qui vous fait gagner des heures devant l’écran à attendre l’entrée parfaite et qui augmente votre rentabilité en automatisant les sorties.

Que vous soyez un trader actif ou que vous préfériez laisser le robot faire le travail lourd pendant que vous « surveillez », TriAxis s’adapte à votre style.

Vous définissez les conditions ; il gère la complexité de la gestion.

Fonctions clés (alias la partie amusante)

Trading bidirectionnel (mode couverture)

Tradez simultanément des séquences longues et courtes — totalement indépendantes et sous contrôle complet.

C’est comme avoir deux traders à votre service, mais sans disputes.

Mode NO_LOSS Scalping

Réglez targetProfitPct = 0 et TriAxis devient un scalper rapide et progressif.

Parfait pour accumuler de petits gains tout en jouant le rôle du ninja du marché.

Stratégie d’entrée en cascade

Construisez une « échelle » de positions contrôlées au fil du marché.

Idéal pour acheter les replis, vendre les rallies et donner l’impression que tout était prévu depuis le départ.

Martingale modifiée (escalade intelligente)

Pas de doublement, pas de jeu.

TriAxis augmente progressivement l’espacement et la taille des lots, créant une récupération plus douce et une exposition contrôlée.

La version « adulte » de la martingale.

Mode trade unique

Désactivez l’échelle et utilisez TriAxis comme gestionnaire de trade haut de gamme.

Vous choisissez l’entrée → TriAxis gère les sorties, trailing et logique de risque.

Trading de cassure

Tracez une ligne. Lorsque le prix la franchit, l’EA entre en position.

C’est du trading sur rupture… mais sans traumatisme émotionnel.

Trailing stops par trendline ou ligne horizontale

Placez une ligne de stop et TriAxis la respectera.

Dès que le prix clôture au-delà de votre ligne, la séquence est clôturée.

Vous tracez la ligne ; TriAxis fait le sale boulot.

Sorties dynamiques ou manuelles

Sortie par % de gain, par objectifs incrémentiels, ou via vos propres lignes TP/SL.

Tout reste visuel, propre et entièrement sous votre contrôle.

Panneau de contrôle (parce que les boutons rendent la vie meilleure)

TriAxis inclut un centre de contrôle clair directement sur le graphique :

Boutons LONG / SHORT — exécutez une ou les deux directions

Mode AUTO — automatisation complète en un clic

Close LONG / Close SHORT — freins d’urgence pour chaque côté

Filtres (si sélectionnés) :

maCLOSE — le prix doit être au-dessus de la MA pour les longs et en dessous pour les shorts

maDIR — la MA doit monter pour long ou descendre pour short

stocLEVEL — le stochastique doit être sous OS pour long ou au-dessus d’OB pour short

stocDIR — le stochastique doit monter pour long ou descendre pour short

Mélangez-les comme des ingrédients dans un cocktail de trading.

Stochastique multi-timeframe — exécutez l’EA sur M15 mais lisez le stochastique depuis H1/H4.

Parfois, le timeframe plus grand a raison… et ignore complètement vos sentiments.

⚙️ Paramètres d’entrée (personnalisation totale, zéro mystère)

maxOpenStopPositions – max d’entrées par cassure

maxOpenLimitPositions – max d’entrées par pullback

increment – espacement entre positions stop (pips)

orderComment – commentaire personnalisé

minLotSize – lot minimum autorisé

lotX – micro-lots par $1000 pour la logique d’échelle

targetProfitPct – objectif de profit (% du solde)

tpIncrementX – take profit par incréments

riskPercent – taille du lot basée sur le risque (si SL>0)

useStopLoss – stop Heiken Ashi sur timeframe supérieur

useOHLC – logique d’entrée basée sur OHLC pour un laddering plus sûr

tpLineSafetyZone – zone tampon proche des lignes TP

haSLtimeFrame – timeframe pour trailing HA

maPeriod / maType – paramètres du filtre MA

stocPeriod / stocSlowing / stocLevel – paramètres du stochastique

Line Names – noms personnalisés pour TP, SL ou lignes d’entrée

showComments / showIndValues – affichage des infos sur le graphique

customMagic – différencier TriAxis des autres EA

💬 Note finale

TriAxis Master EA est conçu pour les traders qui veulent plus de contrôle, plus de clarté et moins de moments « pourquoi ai-je fait ça ? ».

Il ne corrigera pas votre rythme de sommeil, mais rendra votre workflow de trading beaucoup plus propre et efficace.