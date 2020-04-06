TriAxis Master EA

TriAxis Master EA ― もっと賢く、もっとラクにトレードしよう

TriAxis Master EA は半自動型のトレードシステムで、精度・柔軟性、そして週末に少しでもメンタルを残しておきたいトレーダーのために作られました。トレンドロジック、モメンタムフィルター、そして高度な分割エントリーエンジンを組み合わせ、市場に“計画的に”ポジションを構築できるようサポートします。
――カオスではなく、コントロールを。

ここでのキーワードは 「半自動」
もちろん完全自動でも動きますが、それはこのEAの本来の目的ではありません。
「完璧なエントリーを待ってモニターとにらめっこする時間を節約し、出口管理は自動化でラクする」ための、高性能ツールとして考えてください。

あなたが手動派でも、ロボットに重労働を任せて“監督”したいタイプでも、TriAxis はあなたのスタイルに適応します。条件を設定すれば、あとは複雑な管理を EA が担当します。

主な機能（別名：楽しいところ）

双方向トレード（ヘッジモード）

ロングとショートを同時に、完全独立で運用。
まるで2人のトレーダーが働いているようなものですが……ケンカしません。

NO_LOSS スキャルピングモード

targetProfitPct = 0 にすると、TriAxis は高速・積み重ね型のスキャルパーに変身。

小さな利益をコツコツ取りながら、市場の忍者を気取れます。

カスケード式エントリーストラテジー

市場の動きに合わせて“ポジション階段”を構築。
押し目買い、戻り売りに最適で、「最初からこうする予定だった感」を演出できます。

改良マーチン（スマートラダリング）

ロット倍増なし、ギャンブル性ゼロ。
TriAxis はエントリー間隔を広げつつ、ロットを緩やかに増加させ、なめらかなリカバリーとコントロールされたエクスポージャーを実現。

“オトナ向け”のマーチン方式です。

シングルトレードモード

スケーリングをオフにすると、高機能トレードマネージャーとして動作。
あなたがエントリー → TriAxis が出口・トレーリング・リスク管理を担当。

ブレイクアウトトレード

ラインを引くだけ。価格がそれをブレイクしたらエントリー。
感情崩壊なしでブレイクアウトトレードができます。

トレンドライン／水平ライン・トレーリングストップ

ストップラインを引くと、TriAxis が忠実に監視。
ローソク足がラインを越えて確定した瞬間、シーケンスをクローズ。

あなたが線を引き、TriAxis が汚れ仕事を担当します。

動的／手動エグジット

利益％、段階的TP、または自作のTP/SLラインで退出可能。
すべて視覚的にわかりやすく、クリーンで、完全にあなたのコントロール下。

コントロールパネル（だってボタンは人生を楽にする）

TriAxis には見やすいオンチャート操作パネルが付属：

  • LONG / SHORT 切替 — 片側 or 両方

  • AUTO モード — ワンクリック全自動

  • Close LONG / Close SHORT — それぞれの緊急停止

フィルタ（有効化時）：

  • maCLOSE — ロングは価格がMA上、ショートはMA下

  • maDIR — MAが上向き（ロング）／下向き（ショート）

  • stocLEVEL — ロングはOS以下、ショートはOB以上

  • stocDIR — ストキャスが上向き（ロング）／下向き（ショート）

好きに混ぜ合わせて“トレーディングカクテル”を作れます。

マルチタイムフレーム・ストキャス
EAはM15で動かしつつ、H1/H4のストキャスを読み込み。
大きい時間足はときどき正しい……あなたの気持ちは無視しますけどね。

⚙️ 入力設定（完全カスタム、謎ゼロ）

  • maxOpenStopPositions – ブレイクアウト系エントリー数上限

  • maxOpenLimitPositions – 押し目／戻りエントリー上限

  • increment – ストップエントリー間隔（pips）

  • orderComment – 注文コメント

  • minLotSize – 最小ロット

  • lotX – スケーリングロジック用 1000ドルあたりのマイクロロット

  • targetProfitPct – 目標利益（残高％）

  • tpIncrementX – 段階的TP

  • riskPercent – リスクベースロット（SL使用時のみ）

  • useStopLoss – 上位足 Heiken Ashi ストップ

  • useOHLC – より安全な階段構築のためのOHLCロジック

  • tpLineSafetyZone – TPライン付近の安全バッファ

  • haSLtimeFrame – HAトレーリング時間足

  • maPeriod / maType – MAフィルター設定

  • stocPeriod / stocSlowing / stocLevel – ストキャスパラメータ

  • Line Names – TP / SL / エントリーラインのカスタム名

  • showComments / showIndValues – 表示系オプション

  • customMagic – 他EAと識別するためのMagic番号

触れるパラメータは全部調整可能。

💬 最後にひと言

TriAxis Master EA は、もっとコントロールしたい、もっとクリアに運用したい、そして「なんでこんなことしたんだ…」という瞬間を減らしたいトレーダーのために作られています。
睡眠リズムは直せませんが、トレードの作業は確実にスッキリします。


