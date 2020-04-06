TriAxis Master EA ― もっと賢く、もっとラクにトレードしよう

TriAxis Master EA は半自動型のトレードシステムで、精度・柔軟性、そして週末に少しでもメンタルを残しておきたいトレーダーのために作られました。トレンドロジック、モメンタムフィルター、そして高度な分割エントリーエンジンを組み合わせ、市場に“計画的に”ポジションを構築できるようサポートします。

――カオスではなく、コントロールを。

ここでのキーワードは 「半自動」。

もちろん完全自動でも動きますが、それはこのEAの本来の目的ではありません。

「完璧なエントリーを待ってモニターとにらめっこする時間を節約し、出口管理は自動化でラクする」ための、高性能ツールとして考えてください。

あなたが手動派でも、ロボットに重労働を任せて“監督”したいタイプでも、TriAxis はあなたのスタイルに適応します。条件を設定すれば、あとは複雑な管理を EA が担当します。

主な機能（別名：楽しいところ）

双方向トレード（ヘッジモード）

ロングとショートを同時に、完全独立で運用。

まるで2人のトレーダーが働いているようなものですが……ケンカしません。

NO_LOSS スキャルピングモード

targetProfitPct = 0 にすると、TriAxis は高速・積み重ね型のスキャルパーに変身。

小さな利益をコツコツ取りながら、市場の忍者を気取れます。

カスケード式エントリーストラテジー

市場の動きに合わせて“ポジション階段”を構築。

押し目買い、戻り売りに最適で、「最初からこうする予定だった感」を演出できます。

改良マーチン（スマートラダリング）

ロット倍増なし、ギャンブル性ゼロ。

TriAxis はエントリー間隔を広げつつ、ロットを緩やかに増加させ、なめらかなリカバリーとコントロールされたエクスポージャーを実現。

“オトナ向け”のマーチン方式です。

シングルトレードモード

スケーリングをオフにすると、高機能トレードマネージャーとして動作。

あなたがエントリー → TriAxis が出口・トレーリング・リスク管理を担当。

ブレイクアウトトレード

ラインを引くだけ。価格がそれをブレイクしたらエントリー。

感情崩壊なしでブレイクアウトトレードができます。

トレンドライン／水平ライン・トレーリングストップ

ストップラインを引くと、TriAxis が忠実に監視。

ローソク足がラインを越えて確定した瞬間、シーケンスをクローズ。

あなたが線を引き、TriAxis が汚れ仕事を担当します。

動的／手動エグジット

利益％、段階的TP、または自作のTP/SLラインで退出可能。

すべて視覚的にわかりやすく、クリーンで、完全にあなたのコントロール下。

コントロールパネル（だってボタンは人生を楽にする）

TriAxis には見やすいオンチャート操作パネルが付属：

LONG / SHORT 切替 — 片側 or 両方

AUTO モード — ワンクリック全自動

Close LONG / Close SHORT — それぞれの緊急停止

フィルタ（有効化時）：

maCLOSE — ロングは価格がMA上、ショートはMA下

maDIR — MAが上向き（ロング）／下向き（ショート）

stocLEVEL — ロングはOS以下、ショートはOB以上

stocDIR — ストキャスが上向き（ロング）／下向き（ショート）

好きに混ぜ合わせて“トレーディングカクテル”を作れます。

マルチタイムフレーム・ストキャス

EAはM15で動かしつつ、H1/H4のストキャスを読み込み。

大きい時間足はときどき正しい……あなたの気持ちは無視しますけどね。

⚙️ 入力設定（完全カスタム、謎ゼロ）

maxOpenStopPositions – ブレイクアウト系エントリー数上限

maxOpenLimitPositions – 押し目／戻りエントリー上限

increment – ストップエントリー間隔（pips）

orderComment – 注文コメント

minLotSize – 最小ロット

lotX – スケーリングロジック用 1000ドルあたりのマイクロロット

targetProfitPct – 目標利益（残高％）

tpIncrementX – 段階的TP

riskPercent – リスクベースロット（SL使用時のみ）

useStopLoss – 上位足 Heiken Ashi ストップ

useOHLC – より安全な階段構築のためのOHLCロジック

tpLineSafetyZone – TPライン付近の安全バッファ

haSLtimeFrame – HAトレーリング時間足

maPeriod / maType – MAフィルター設定

stocPeriod / stocSlowing / stocLevel – ストキャスパラメータ

Line Names – TP / SL / エントリーラインのカスタム名

showComments / showIndValues – 表示系オプション

customMagic – 他EAと識別するためのMagic番号

触れるパラメータは全部調整可能。

💬 最後にひと言

TriAxis Master EA は、もっとコントロールしたい、もっとクリアに運用したい、そして「なんでこんなことしたんだ…」という瞬間を減らしたいトレーダーのために作られています。

睡眠リズムは直せませんが、トレードの作業は確実にスッキリします。