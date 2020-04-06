TriAxis Master EA
- エキスパート
- Ognian S Dimitrov
- バージョン: 3.72
- アクティベーション: 5
TriAxis Master EA ― もっと賢く、もっとラクにトレードしよう
TriAxis Master EA は半自動型のトレードシステムで、精度・柔軟性、そして週末に少しでもメンタルを残しておきたいトレーダーのために作られました。トレンドロジック、モメンタムフィルター、そして高度な分割エントリーエンジンを組み合わせ、市場に“計画的に”ポジションを構築できるようサポートします。
――カオスではなく、コントロールを。
ここでのキーワードは 「半自動」。
もちろん完全自動でも動きますが、それはこのEAの本来の目的ではありません。
「完璧なエントリーを待ってモニターとにらめっこする時間を節約し、出口管理は自動化でラクする」ための、高性能ツールとして考えてください。
あなたが手動派でも、ロボットに重労働を任せて“監督”したいタイプでも、TriAxis はあなたのスタイルに適応します。条件を設定すれば、あとは複雑な管理を EA が担当します。
主な機能（別名：楽しいところ）
双方向トレード（ヘッジモード）
ロングとショートを同時に、完全独立で運用。
まるで2人のトレーダーが働いているようなものですが……ケンカしません。
NO_LOSS スキャルピングモード
targetProfitPct = 0 にすると、TriAxis は高速・積み重ね型のスキャルパーに変身。
小さな利益をコツコツ取りながら、市場の忍者を気取れます。
カスケード式エントリーストラテジー
市場の動きに合わせて“ポジション階段”を構築。
押し目買い、戻り売りに最適で、「最初からこうする予定だった感」を演出できます。
改良マーチン（スマートラダリング）
ロット倍増なし、ギャンブル性ゼロ。
TriAxis はエントリー間隔を広げつつ、ロットを緩やかに増加させ、なめらかなリカバリーとコントロールされたエクスポージャーを実現。
“オトナ向け”のマーチン方式です。
シングルトレードモード
スケーリングをオフにすると、高機能トレードマネージャーとして動作。
あなたがエントリー → TriAxis が出口・トレーリング・リスク管理を担当。
ブレイクアウトトレード
ラインを引くだけ。価格がそれをブレイクしたらエントリー。
感情崩壊なしでブレイクアウトトレードができます。
トレンドライン／水平ライン・トレーリングストップ
ストップラインを引くと、TriAxis が忠実に監視。
ローソク足がラインを越えて確定した瞬間、シーケンスをクローズ。
あなたが線を引き、TriAxis が汚れ仕事を担当します。
動的／手動エグジット
利益％、段階的TP、または自作のTP/SLラインで退出可能。
すべて視覚的にわかりやすく、クリーンで、完全にあなたのコントロール下。
コントロールパネル（だってボタンは人生を楽にする）
TriAxis には見やすいオンチャート操作パネルが付属：
-
LONG / SHORT 切替 — 片側 or 両方
-
AUTO モード — ワンクリック全自動
-
Close LONG / Close SHORT — それぞれの緊急停止
フィルタ（有効化時）：
-
maCLOSE — ロングは価格がMA上、ショートはMA下
-
maDIR — MAが上向き（ロング）／下向き（ショート）
-
stocLEVEL — ロングはOS以下、ショートはOB以上
-
stocDIR — ストキャスが上向き（ロング）／下向き（ショート）
好きに混ぜ合わせて“トレーディングカクテル”を作れます。
マルチタイムフレーム・ストキャス
EAはM15で動かしつつ、H1/H4のストキャスを読み込み。
大きい時間足はときどき正しい……あなたの気持ちは無視しますけどね。
⚙️ 入力設定（完全カスタム、謎ゼロ）
-
maxOpenStopPositions – ブレイクアウト系エントリー数上限
-
maxOpenLimitPositions – 押し目／戻りエントリー上限
-
increment – ストップエントリー間隔（pips）
-
orderComment – 注文コメント
-
minLotSize – 最小ロット
-
lotX – スケーリングロジック用 1000ドルあたりのマイクロロット
-
targetProfitPct – 目標利益（残高％）
-
tpIncrementX – 段階的TP
-
riskPercent – リスクベースロット（SL使用時のみ）
-
useStopLoss – 上位足 Heiken Ashi ストップ
-
useOHLC – より安全な階段構築のためのOHLCロジック
-
tpLineSafetyZone – TPライン付近の安全バッファ
-
haSLtimeFrame – HAトレーリング時間足
-
maPeriod / maType – MAフィルター設定
-
stocPeriod / stocSlowing / stocLevel – ストキャスパラメータ
-
Line Names – TP / SL / エントリーラインのカスタム名
-
showComments / showIndValues – 表示系オプション
-
customMagic – 他EAと識別するためのMagic番号
触れるパラメータは全部調整可能。
💬 最後にひと言
TriAxis Master EA は、もっとコントロールしたい、もっとクリアに運用したい、そして「なんでこんなことしたんだ…」という瞬間を減らしたいトレーダーのために作られています。
睡眠リズムは直せませんが、トレードの作業は確実にスッキリします。