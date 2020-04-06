TriAxis Master EA
- Experts
- Ognian S Dimitrov
- Versão: 3.72
- Ativações: 5
TriAxis Master EA – Trading mais inteligente, menos estresse
O TriAxis Master EA é um sistema de negociação semiautomático, criado para traders que buscam precisão, flexibilidade e um pouco de sanidade ao final da semana. Ele combina lógica de tendência, filtros de momentum e um sofisticado motor de entradas em camadas para ajudar você a construir posições de forma controlada — não caótica.
A palavra-chave aqui é “SEMIAUTOMATIZADO”. Sim, o EA pode operar totalmente no automático, mas essa não é sua proposta principal. Pense nele como uma ferramenta poderosa que economiza horas esperando aquele setup perfeito e aumenta sua lucratividade automatizando as saídas.
Se você gosta de operar manualmente ou prefere deixar o robô fazer o trabalho pesado enquanto apenas “supervisiona”, o TriAxis se adapta ao seu estilo. Você define as condições; ele administra toda a parte complexa.
Principais Recursos (ou: A parte divertida)
Operações Bidirecionais (modo hedge)
Opere séries de compra e venda simultaneamente — totalmente independentes e totalmente sob controle.
É como ter dois traders trabalhando para você, só que sem brigas.
Modo NO_LOSS Scalping
Defina targetProfitPct = 0 e o TriAxis vira um scalper rápido e incremental.
Perfeito para acumular pequenos lucros enquanto você finge ser um ninja do mercado.
Estratégia de Entradas em Cascata
Construa uma “escada” de posições conforme o mercado se movimenta.
Ótimo para comprar correções, vender repiques e parecer que você planejou tudo desde o início.
Martingale Modificado (Escalonamento Inteligente)
Sem dobrar lotes, sem jogar no cassino.
O TriAxis aumenta o espaçamento progressivamente e ajusta o lote de forma gradual, gerando recuperação mais suave e exposição controlada.
A versão “adulta” do martingale.
Modo de Operação Única
Desative o escalonamento e use o TriAxis como um gestor de operações de alto nível.
Você escolhe a entrada → ele cuida da saída, do trailing stop e da lógica de risco.
Trading de Rompimento
Desenhe uma linha. Quando o preço romper, o EA entra.
É trading de rompimento… só que sem trauma emocional.
Trailing por Linha (Tendência ou Horizontal)
Coloque a linha de stop e o TriAxis vai segui-la fielmente.
Quando o preço fechar além dela, a sequência inteira é encerrada.
Você desenha a linha; o TriAxis faz o trabalho pesado.
Saídas Dinâmicas ou Manuais
Saída por % de lucro, por alvos incrementais ou por suas próprias linhas de TP/SL.
Tudo visual, organizado e sob seu controle total.
Painel de Controle (porque botões tornam a vida melhor)
O TriAxis inclui um painel limpo direto no gráfico:
-
Alternadores LONG / SHORT — opere em um ou nos dois sentidos.
-
Modo AUTO — automação total com um clique.
-
Close LONG / Close SHORT — botões de emergência individuais.
Filtros (se ativados):
-
maCLOSE — preço acima da MA para compras e abaixo para vendas
-
maDIR — MA inclinando para cima (long) ou para baixo (short)
-
stocLEVEL — Estocástico abaixo do nível de sobrevenda para long ou acima do sobrecompra para short
-
stocDIR — Estocástico apontando para cima (long) ou para baixo (short)
Misture-os como ingredientes de um bom coquetel de trading.
Estocástico Multi–Timeframe — o EA roda no M15 mas lê o Stochastic do H1/H4.
Porque às vezes o timeframe maior sabe mais… e não se importa nem um pouco com seus sentimentos.
⚙️ Configurações de Entrada (totalmente personalizável, zero mistério)
-
maxOpenStopPositions – máximo de entradas por rompimento
-
maxOpenLimitPositions – máximo de entradas por pullback
-
increment – espaçamento entre entradas stop
-
orderComment – comentário personalizado
-
minLotSize – lote mínimo permitido
-
lotX – microlotes por $1000 para a lógica de escalonamento
-
targetProfitPct – alvo de lucro (% do saldo)
-
tpIncrementX – TP incremental
-
riskPercent – cálculo de lote baseado em risco (com SL)
-
useStopLoss – stop baseado no Heiken Ashi de timeframe maior
-
useOHLC – entradas baseadas em OHLC para escalonamento mais seguro
-
tpLineSafetyZone – zona de segurança próxima às linhas de TP
-
haSLtimeFrame – timeframe do trailing HA
-
maPeriod / maType – configurações do filtro MA
-
stocPeriod / stocSlowing / stocLevel – parâmetros do Estocástico
-
Line Names – nomes personalizados para linhas de TP, SL ou entrada
-
showComments / showIndValues – exibição de comentários e valores do indicador
-
customMagic – Magic Number exclusivo para separar o TriAxis de outros EAs
Se o parâmetro existe, você pode ajustar.
💬 Nota Final
O TriAxis Master EA foi feito para traders que querem mais controle, mais clareza e menos momentos de “por que eu fiz isso?”.
Ele não vai arrumar seu horário de sono, mas com certeza vai deixar seu fluxo de trading muito mais limpo e organizado.