TriAxis Master EA

TriAxis Master EA – Trading mais inteligente, menos estresse

O TriAxis Master EA é um sistema de negociação semiautomático, criado para traders que buscam precisão, flexibilidade e um pouco de sanidade ao final da semana. Ele combina lógica de tendência, filtros de momentum e um sofisticado motor de entradas em camadas para ajudar você a construir posições de forma controlada — não caótica.

A palavra-chave aqui é “SEMIAUTOMATIZADO”. Sim, o EA pode operar totalmente no automático, mas essa não é sua proposta principal. Pense nele como uma ferramenta poderosa que economiza horas esperando aquele setup perfeito e aumenta sua lucratividade automatizando as saídas.

Se você gosta de operar manualmente ou prefere deixar o robô fazer o trabalho pesado enquanto apenas “supervisiona”, o TriAxis se adapta ao seu estilo. Você define as condições; ele administra toda a parte complexa.

Principais Recursos (ou: A parte divertida)

Operações Bidirecionais (modo hedge)

Opere séries de compra e venda simultaneamente — totalmente independentes e totalmente sob controle.
É como ter dois traders trabalhando para você, só que sem brigas.

Modo NO_LOSS Scalping

Defina targetProfitPct = 0 e o TriAxis vira um scalper rápido e incremental.
Perfeito para acumular pequenos lucros enquanto você finge ser um ninja do mercado.

Estratégia de Entradas em Cascata

Construa uma “escada” de posições conforme o mercado se movimenta.
Ótimo para comprar correções, vender repiques e parecer que você planejou tudo desde o início.

Martingale Modificado (Escalonamento Inteligente)

Sem dobrar lotes, sem jogar no cassino.
O TriAxis aumenta o espaçamento progressivamente e ajusta o lote de forma gradual, gerando recuperação mais suave e exposição controlada.
A versão “adulta” do martingale.

Modo de Operação Única

Desative o escalonamento e use o TriAxis como um gestor de operações de alto nível.
Você escolhe a entrada → ele cuida da saída, do trailing stop e da lógica de risco.

Trading de Rompimento

Desenhe uma linha. Quando o preço romper, o EA entra.
É trading de rompimento… só que sem trauma emocional.

Trailing por Linha (Tendência ou Horizontal)

Coloque a linha de stop e o TriAxis vai segui-la fielmente.
Quando o preço fechar além dela, a sequência inteira é encerrada.
Você desenha a linha; o TriAxis faz o trabalho pesado.

Saídas Dinâmicas ou Manuais

Saída por % de lucro, por alvos incrementais ou por suas próprias linhas de TP/SL.
Tudo visual, organizado e sob seu controle total.

Painel de Controle (porque botões tornam a vida melhor)

O TriAxis inclui um painel limpo direto no gráfico:

  • Alternadores LONG / SHORT — opere em um ou nos dois sentidos.

  • Modo AUTO — automação total com um clique.

  • Close LONG / Close SHORT — botões de emergência individuais.

Filtros (se ativados):

  • maCLOSE — preço acima da MA para compras e abaixo para vendas

  • maDIR — MA inclinando para cima (long) ou para baixo (short)

  • stocLEVEL — Estocástico abaixo do nível de sobrevenda para long ou acima do sobrecompra para short

  • stocDIR — Estocástico apontando para cima (long) ou para baixo (short)

Misture-os como ingredientes de um bom coquetel de trading.

Estocástico Multi–Timeframe — o EA roda no M15 mas lê o Stochastic do H1/H4.
Porque às vezes o timeframe maior sabe mais… e não se importa nem um pouco com seus sentimentos.

⚙️ Configurações de Entrada (totalmente personalizável, zero mistério)

  • maxOpenStopPositions – máximo de entradas por rompimento

  • maxOpenLimitPositions – máximo de entradas por pullback

  • increment – espaçamento entre entradas stop

  • orderComment – comentário personalizado

  • minLotSize – lote mínimo permitido

  • lotX – microlotes por $1000 para a lógica de escalonamento

  • targetProfitPct – alvo de lucro (% do saldo)

  • tpIncrementX – TP incremental

  • riskPercent – cálculo de lote baseado em risco (com SL)

  • useStopLoss – stop baseado no Heiken Ashi de timeframe maior

  • useOHLC – entradas baseadas em OHLC para escalonamento mais seguro

  • tpLineSafetyZone – zona de segurança próxima às linhas de TP

  • haSLtimeFrame – timeframe do trailing HA

  • maPeriod / maType – configurações do filtro MA

  • stocPeriod / stocSlowing / stocLevel – parâmetros do Estocástico

  • Line Names – nomes personalizados para linhas de TP, SL ou entrada

  • showComments / showIndValues – exibição de comentários e valores do indicador

  • customMagic – Magic Number exclusivo para separar o TriAxis de outros EAs

Se o parâmetro existe, você pode ajustar.

💬 Nota Final

O TriAxis Master EA foi feito para traders que querem mais controle, mais clareza e menos momentos de “por que eu fiz isso?”.
Ele não vai arrumar seu horário de sono, mas com certeza vai deixar seu fluxo de trading muito mais limpo e organizado.


