TriAxis Master EA

TriAxis Master EA – Trading más inteligente, menos estrés

TriAxis Master EA es un sistema de trading semiautomático, diseñado para traders que quieren precisión, flexibilidad y conservar un poco de cordura al final de la semana. Combina lógica de tendencia, filtros de impulso y un avanzado motor de entradas escalonadas para ayudarte a construir posiciones de forma controlada — no caótica.

La palabra clave aquí es “SEMIAUTOMÁTICO”. Sí, el EA puede funcionar completamente en automático, pero esa no es su intención principal. Piénsalo como una herramienta muy sofisticada que te ahorra horas esperando la entrada perfecta y aumenta tu rentabilidad automatizando las salidas.

Ya seas un trader de acción o prefieras que el robot haga el trabajo pesado mientras tú solo “supervisas”, TriAxis se adapta a tu estilo. Tú configuras las condiciones; él maneja la gestión compleja.

Características principales (a.k.a. La parte divertida)

Trading bidireccional (modo hedging)

Opera series largas y cortas simultáneamente — totalmente independientes y completamente controladas.
Como si tuvieras dos traders trabajando para ti, pero sin discutir.

Modo NO_LOSS Scalping

Configura targetProfitPct = 0 y TriAxis se convierte en un scalper rápido e incremental.
Perfecto para sumar pequeñas ganancias mientras finges ser un ninja del mercado.

Estrategia de entradas en cascada

Construye una “escalera” de posiciones a medida que el mercado avanza.
Ideal para comprar retrocesos, vender rebotes y aparentar que todo estaba meticulosamente planeado.

Martingala modificada (escalado inteligente)

Sin doblar lotes, sin apuestas.
TriAxis aumenta el espaciado progresivamente y el lotaje gradualmente, logrando una recuperación más suave y una exposición controlada.
La versión “para adultos” del martingala.

Modo de operación única

Desactiva el escalado y usa TriAxis como un gestor de operaciones premium.
Tú eliges la entrada → TriAxis maneja las salidas, trailing y lógica de riesgo.

Trading por ruptura

Dibuja una línea. Cuando el precio la rompa, el EA entra.
Es trading de rompimiento… pero sin el trauma emocional.

Trailing por línea de tendencia u horizontal

Coloca una línea de stop y TriAxis la respeta sin dudar.
Cuando el precio cierre más allá de tu línea, la serie completa se cierra.
Tú dibujas la línea; TriAxis hace el trabajo sucio.

Salidas dinámicas o manuales

Salidas por % de ganancia, por objetivos incrementales o mediante tus propias líneas de TP/SL.
Todo visual, limpio y totalmente bajo tu control.

Panel de control (porque los botones hacen la vida mejor)

TriAxis incluye un centro de control claro sobre el gráfico:

  • Alternadores LONG / SHORT — usa uno o ambos.

  • Modo AUTO — automatización total con un clic.

  • Close LONG / Close SHORT — frenos de emergencia por cada lado.

Filtros (si los activas):

  • maCLOSE — el precio debe estar sobre la MA para largos y por debajo para cortos

  • maDIR — la MA debe inclinarse hacia arriba (long) o hacia abajo (short)

  • stocLEVEL — el Stochastic debe estar por debajo del nivel OS (long) o por encima del nivel OB (short)

  • stocDIR — el Stochastic debe apuntar hacia arriba (long) o hacia abajo (short)

Mézclalos como si fueran un cóctel de trading.

Stochastic multi–timeframe — corre el EA en M15, pero lee el Stochastic de H1/H4.
Porque a veces la temporalidad mayor sabe más… y no le importan tus sentimientos.

⚙️ Ajustes de entrada (personalización total, cero confusión)

  • maxOpenStopPositions – número máximo de entradas por ruptura

  • maxOpenLimitPositions – máximo de entradas por retroceso

  • increment – distancia entre entradas tipo stop

  • orderComment – comentario personalizado para tus órdenes

  • minLotSize – lote mínimo permitido

  • lotX – microlotes por cada $1000 para la lógica de escalado

  • targetProfitPct – objetivo de beneficio (% del balance)

  • tpIncrementX – TP por incrementos

  • riskPercent – cálculo de lote basado en riesgo (requiere SL)

  • useStopLoss – stop basado en Heiken Ashi del timeframe superior

  • useOHLC – lógica OHLC para un escalado más seguro

  • tpLineSafetyZone – zona de seguridad cerca de las líneas de TP

  • haSLtimeFrame – temporalidad del trailing HA

  • maPeriod / maType – configuración del filtro MA

  • stocPeriod / stocSlowing / stocLevel – parámetros del Stochastic

  • Line Names – nombres personalizados para líneas TP, SL o de entrada

  • showComments / showIndValues – información visual opcional

  • customMagic – separa TriAxis de otros EAs

Si existe un parámetro, lo puedes ajustar.

💬 Nota final

TriAxis Master EA está diseñado para traders que quieren más control, más claridad y menos momentos de “¿en qué estaba pensando?”.
No arreglará tu horario de sueño, pero sí hará tu proceso de trading mucho más limpio y llevadero.


