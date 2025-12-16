TriAxis Master EA – Daha Akıllı Ticaret, Daha Az Stres

TriAxis Master EA, yarı otomatik (semi-otomatik) bir işlem sistemi olup, hassasiyet, esneklik ve haftanın sonunda biraz akıl sağlığı isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Trend mantığı, momentum filtreleri ve sofistike bir katmanlı giriş motorunu birleştirerek, piyasada kontrollü — kaotik olmayan — pozisyonlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Buradaki anahtar kelime “YARI OTOMATİK”.

Evet, uzman danışman tam otomatik modda çalışabilir, ama amacı bu değildir.

Bunu, mükemmel giriş için bilgisayar başında saatlerce beklemenizi önleyen ve çıkışları otomatikleştirerek kârlılığınızı artıran çok gelişmiş bir araç olarak düşünün.

İster aktif bir trader olun, ister robotun ağır işi yapmasına izin verip sadece “gözlemleyin”, TriAxis tarzınıza uyum sağlar.

Siz koşulları belirlersiniz; karmaşık yönetimi EA halleder.

Temel Özellikler (nam-ı diğer eğlenceli kısım)

Çift Yönlü İşlem (Hedging Modu)

Long ve short dizilerini aynı anda işleyin — tamamen bağımsız ve tam kontrol altında.

Sanki iki trader sizin için çalışıyor, ama tartışmıyorlar.

KAYIPSIZ Scalping Modu

targetProfitPct = 0 olarak ayarlayın ve TriAxis hızlı, artan bir scalper’a dönüşür.

Küçük kazançlar toplamak ve piyasa ninja’sı gibi davranmak için mükemmel.

Basamaklı Giriş Stratejisi

Piyasa hareket ederken kontrollü bir pozisyon “merdiveni” oluşturun.

Düşüşlerde alım, yükselişlerde satış ve her şeyin baştan planlanmış gibi görünmesini sağlar.

Modifiye Martingale (Akıllı Basamaklama)

Çiftleme yok, kumar yok.

TriAxis aralıkları kademeli olarak artırır ve lot boyutunu yavaşça büyütür; böylece daha yumuşak bir toparlanma ve kontrollü risk ortaya çıkar.

Martingale’ın “olgun” versiyonu.

Tek İşlem Modu

Skalayı devre dışı bırakın ve TriAxis’i üst düzey bir işlem yöneticisi olarak kullanın.

Girişi siz seçersiniz → TriAxis çıkışları, trailing stopları ve risk mantığını yönetir.

Breakout (Kırılma) İşlemi

Bir çizgi çizin. Fiyat bunu kırdığında EA girer.

Duygusal hasar olmadan breakout trading.

Trendline & Yatay Trailing Stoplar

Bir stop çizgisi koyun, TriAxis onu uygular.

Fiyat çizginizi aştığında, tüm dizi kapanır.

Çizgiyi siz çizersiniz; TriAxis kirli işi yapar.

Dinamik veya Manuel Çıkışlar

% kazanç, kademeli hedefler veya kendi TP/SL çizgilerinize göre çıkış yapın.

Her şey görseldir, temizdir ve tamamen kontrolünüz altındadır.

KONTROL PANELİ (Çünkü Butonlar Hayatı Kolaylaştırır)

TriAxis, grafik üzerinde temiz bir kontrol merkezi içerir:

LONG / SHORT düğmeleri — bir veya her iki yönü çalıştırın

AUTO modu — tek tıklamayla tam otomatik

Close LONG / Close SHORT — her taraf için acil durum freni

Filtreler (seçiliyse):

maCLOSE — Long için fiyat MA’nın üzerinde, Short için altında olmalı

maDIR — Long için MA yukarı, Short için MA aşağı yönlü olmalı

stocLEVEL — Long için Stokastik OS altında, Short için OB üzerinde olmalı

stocDIR — Long için Stokastik yukarı, Short için aşağı yönlü olmalı

Bunları bir trading kokteyli gibi karıştırın.

Multi-Timeframe Stochastic — EA M15’te çalışır, ancak H1/H4’ten Stochastic okur.

Bazen daha büyük zaman dilimi daha doğru bilir… ve duygularınızı tamamen yok sayar.

⚙️ Giriş Ayarları (Tam Özelleştirme, Sıfır Gizem)

maxOpenStopPositions – maksimum breakout girişi

maxOpenLimitPositions – maksimum pullback girişi

increment – stop pozisyonları arası pip mesafesi (Limit pozisyonları otomatik hesaplanır)

orderComment – işlemlerinizi kişiselleştirin

minLotSize – minimum lot

lotX – scaling mantığı için $1000 başına mikrolot

targetProfitPct – kar hedefi (% bakiye)

tpIncrementX – kademeli take profit

riskPercent – risk bazlı boyutlandırma (SL>0 ise)

useStopLoss – üst zaman dilimi Heiken Ashi stop

useOHLC – güvenli laddering için OHLC tabanlı giriş

tpLineSafetyZone – TP çizgileri yakınında tampon alan

haSLtimeFrame – HA trailing için zaman dilimi

maPeriod / maType – MA filtre ayarları

stocPeriod / stocSlowing / stocLevel – Stochastic parametreleri

Line Names – TP, SL veya entry çizgileri için özel adlar

showComments / showIndValues – grafik üstü bilgi gösterimi

customMagic – TriAxis’i diğer EA’lardan ayırın

💬 Son Not

TriAxis Master EA, daha fazla kontrol, daha fazla netlik ve “bunu neden yaptım?” anlarını azaltmak isteyen traderlar için yapılmıştır.

Uyku düzeninizi düzeltemez, ama trading akışınızı çok daha temiz ve düzenli hale getirir.