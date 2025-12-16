TriAxis Master EA
- Experts
- Ognian S Dimitrov
- Versione: 3.72
- Attivazioni: 5
TriAxis Master EA è un sistema di trading semi-automatico, progettato per trader che cercano precisione, flessibilità e un po’ di lucidità alla fine della settimana.
Combina logica di trend, filtri di momentum e un sofisticato motore di entry a livelli multipli, per aiutarti a scalare posizioni sul mercato in modo controllato — non caotico.
La parola chiave qui è “SEMI-AUTOMATICO”.
Sì, l’expert advisor può funzionare in modalità completamente automatica, ma questo non è il suo scopo principale.
Consideralo uno strumento avanzato che ti farà risparmiare ore davanti al computer in attesa dell’entry perfetta e aumenterà la tua redditività automatizzando le uscite.
Che tu sia un trader “hands-on” o preferisca lasciare al robot il lavoro pesante mentre tu “supervisioni”, TriAxis si adatta al tuo stile.
Tu imposti le condizioni; lui gestisce la complessità del management.
Funzioni principali (alias la parte divertente)
Trading bidirezionale (modalità hedging)
Gestisci sequenze long e short contemporaneamente — completamente indipendenti e totalmente controllabili.
È come avere due trader che lavorano per te… senza litigare.
Modalità NO_LOSS Scalping
Imposta targetProfitPct = 0 e TriAxis diventa uno scalper veloce e incrementale.
Perfetto per accumulare piccoli profitti mentre ti senti un ninja del mercato.
Strategia di ingresso a cascata
Costruisci una “scala” di posizioni controllate man mano che il mercato si muove.
Ottimo per comprare nei ritracciamenti, vendere nei rally e dare l’impressione di aver pianificato tutto.
Martingale modificato (Smart Laddering)
Niente raddoppio, niente gioco d’azzardo.
TriAxis aumenta progressivamente gli spazi e le dimensioni dei lotti, creando un recupero più fluido e un’esposizione controllata.
La versione “adulta” della martingale.
Modalità trade singolo
Disattiva lo scaling e usa TriAxis come gestore avanzato di trade.
Tu scegli l’entry → TriAxis gestisce le uscite, i trailing stop e la logica del rischio.
Trading di breakout
Disegna una linea. Quando il prezzo la rompe, l’EA entra.
Breakout trading… ma senza danni emotivi.
Trailing stop su trendline e orizzontale
Posiziona una linea di stop e TriAxis la applicherà.
Quando il prezzo chiude oltre la tua linea, la sequenza si chiude.
Tu disegni la linea; TriAxis fa il lavoro sporco.
Uscite dinamiche o manuali
Uscita per % di profitto, target incrementali o tramite le tue linee TP/SL.
Tutto rimane visivo, chiaro e completamente sotto il tuo controllo.
Pannello di controllo (perché i pulsanti rendono la vita migliore)
TriAxis include un centro di controllo chiaro direttamente sul grafico:
-
Toggle LONG / SHORT — esegui una o entrambe le direzioni
-
Modalità AUTO — automazione completa con un clic
-
Close LONG / Close SHORT — freni d’emergenza per ciascun lato
Filtri (se selezionati):
-
maCLOSE — prezzo sopra la MA per long, sotto la MA per short
-
maDIR — MA in salita per long, in discesa per short
-
stocLEVEL — stocastico sotto OS per long, sopra OB per short
-
stocDIR — stocastico in salita per long, in discesa per short
Mixali come ingredienti in un cocktail di trading.
Stocastico multi-timeframe — l’EA gira su M15 ma legge lo stocastico da H1/H4.
A volte il timeframe maggiore sa meglio… e ignora completamente i tuoi sentimenti.
⚙️ Impostazioni input (personalizzazione totale, zero mistero)
-
maxOpenStopPositions – massimo di entry per breakout
-
maxOpenLimitPositions – massimo di entry per pullback
-
increment – distanza tra posizioni stop (in pip)
-
orderComment – commento personalizzato
-
minLotSize – lotto minimo consentito
-
lotX – micro-lot per $1000 per la logica di scaling
-
targetProfitPct – obiettivo di profitto (% saldo)
-
tpIncrementX – TP incrementale
-
riskPercent – dimensionamento basato sul rischio (solo se SL > 0)
-
useStopLoss – stop Heiken Ashi timeframe superiore
-
useOHLC – logica di entry basata su OHLC per laddering più sicuro
-
tpLineSafetyZone – buffer vicino alle linee TP
-
haSLtimeFrame – timeframe per trailing HA
-
maPeriod / maType – impostazioni filtro MA
-
stocPeriod / stocSlowing / stocLevel – parametri stocastico
-
Line Names – nomi personalizzati per TP, SL o linee di entry
-
showComments / showIndValues – visualizzazione info sul grafico
-
customMagic – separa TriAxis dagli altri EA
💬 Nota finale
TriAxis Master EA è pensato per trader che vogliono più controllo, più chiarezza e meno momenti “perché ho fatto questo?”.
Non risolverà il tuo ritmo sonno-veglia, ma renderà il tuo workflow di trading molto più pulito e ordinato.