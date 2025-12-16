TriAxis Master EA – Trading più intelligente, meno stress

TriAxis Master EA è un sistema di trading semi-automatico, progettato per trader che cercano precisione, flessibilità e un po’ di lucidità alla fine della settimana.

Combina logica di trend, filtri di momentum e un sofisticato motore di entry a livelli multipli, per aiutarti a scalare posizioni sul mercato in modo controllato — non caotico.

La parola chiave qui è “SEMI-AUTOMATICO”.

Sì, l’expert advisor può funzionare in modalità completamente automatica, ma questo non è il suo scopo principale.

Consideralo uno strumento avanzato che ti farà risparmiare ore davanti al computer in attesa dell’entry perfetta e aumenterà la tua redditività automatizzando le uscite.

Che tu sia un trader “hands-on” o preferisca lasciare al robot il lavoro pesante mentre tu “supervisioni”, TriAxis si adatta al tuo stile.

Tu imposti le condizioni; lui gestisce la complessità del management.

Funzioni principali (alias la parte divertente)

Trading bidirezionale (modalità hedging)

Gestisci sequenze long e short contemporaneamente — completamente indipendenti e totalmente controllabili.

È come avere due trader che lavorano per te… senza litigare.

Modalità NO_LOSS Scalping

Imposta targetProfitPct = 0 e TriAxis diventa uno scalper veloce e incrementale.

Perfetto per accumulare piccoli profitti mentre ti senti un ninja del mercato.

Strategia di ingresso a cascata

Costruisci una “scala” di posizioni controllate man mano che il mercato si muove.

Ottimo per comprare nei ritracciamenti, vendere nei rally e dare l’impressione di aver pianificato tutto.

Martingale modificato (Smart Laddering)

Niente raddoppio, niente gioco d’azzardo.

TriAxis aumenta progressivamente gli spazi e le dimensioni dei lotti, creando un recupero più fluido e un’esposizione controllata.

La versione “adulta” della martingale.

Modalità trade singolo

Disattiva lo scaling e usa TriAxis come gestore avanzato di trade.

Tu scegli l’entry → TriAxis gestisce le uscite, i trailing stop e la logica del rischio.

Trading di breakout

Disegna una linea. Quando il prezzo la rompe, l’EA entra.

Breakout trading… ma senza danni emotivi.

Trailing stop su trendline e orizzontale

Posiziona una linea di stop e TriAxis la applicherà.

Quando il prezzo chiude oltre la tua linea, la sequenza si chiude.

Tu disegni la linea; TriAxis fa il lavoro sporco.

Uscite dinamiche o manuali

Uscita per % di profitto, target incrementali o tramite le tue linee TP/SL.

Tutto rimane visivo, chiaro e completamente sotto il tuo controllo.

Pannello di controllo (perché i pulsanti rendono la vita migliore)

TriAxis include un centro di controllo chiaro direttamente sul grafico:

Toggle LONG / SHORT — esegui una o entrambe le direzioni

Modalità AUTO — automazione completa con un clic

Close LONG / Close SHORT — freni d’emergenza per ciascun lato

Filtri (se selezionati):

maCLOSE — prezzo sopra la MA per long, sotto la MA per short

maDIR — MA in salita per long, in discesa per short

stocLEVEL — stocastico sotto OS per long, sopra OB per short

stocDIR — stocastico in salita per long, in discesa per short

Mixali come ingredienti in un cocktail di trading.

Stocastico multi-timeframe — l’EA gira su M15 ma legge lo stocastico da H1/H4.

A volte il timeframe maggiore sa meglio… e ignora completamente i tuoi sentimenti.

⚙️ Impostazioni input (personalizzazione totale, zero mistero)

maxOpenStopPositions – massimo di entry per breakout

maxOpenLimitPositions – massimo di entry per pullback

increment – distanza tra posizioni stop (in pip)

orderComment – commento personalizzato

minLotSize – lotto minimo consentito

lotX – micro-lot per $1000 per la logica di scaling

targetProfitPct – obiettivo di profitto (% saldo)

tpIncrementX – TP incrementale

riskPercent – dimensionamento basato sul rischio (solo se SL > 0)

useStopLoss – stop Heiken Ashi timeframe superiore

useOHLC – logica di entry basata su OHLC per laddering più sicuro

tpLineSafetyZone – buffer vicino alle linee TP

haSLtimeFrame – timeframe per trailing HA

maPeriod / maType – impostazioni filtro MA

stocPeriod / stocSlowing / stocLevel – parametri stocastico

Line Names – nomi personalizzati per TP, SL o linee di entry

showComments / showIndValues – visualizzazione info sul grafico

customMagic – separa TriAxis dagli altri EA

💬 Nota finale

TriAxis Master EA è pensato per trader che vogliono più controllo, più chiarezza e meno momenti “perché ho fatto questo?”.

Non risolverà il tuo ritmo sonno-veglia, ma renderà il tuo workflow di trading molto più pulito e ordinato.