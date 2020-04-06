TriAxis Master EA – 더 스마트한 거래, 더 적은 스트레스

TriAxis Master EA는 반자동(세미 자동) 거래 시스템으로, 정밀함과 유연성을 원하고, 주말에도 정신을 조금이라도 유지하고 싶은 트레이더를 위해 설계되었습니다.

트렌드 로직, 모멘텀 필터, 정교한 계층식 진입 엔진을 결합하여, 시장에서 통제된 방식으로 포지션을 확장할 수 있게 도와줍니다 — 혼돈이 아닌 통제입니다.

여기서 핵심은 **“반자동”**입니다.

예, 이 EA는 완전 자동으로도 작동할 수 있지만, 그것이 주목적은 아닙니다.

완벽한 진입을 기다리느라 모니터 앞에서 시간을 낭비하는 시간을 절약하고, 종료를 자동화해 수익성을 높이는 매우 정교한 도구로 생각하세요.

직접 거래를 선호하든, 로봇에게 무거운 작업을 맡기고 당신은 “감독”만 하든, TriAxis는 당신의 스타일에 맞춰 적응합니다.

조건을 설정하면, 복잡한 관리는 EA가 담당합니다.

주요 기능 (일명, 재미있는 부분)

양방향 거래 (헤지 모드)

롱과 숏 시퀀스를 동시에, 완전히 독립적이고 완전히 통제 가능하게 거래합니다.

두 명의 트레이더가 동시에 일하는 것과 같지만, 서로 다투지는 않습니다.

NO_LOSS 스캘핑 모드

targetProfitPct = 0 로 설정하면, TriAxis가 빠르고 점진적인 스캘퍼로 변신합니다.

작은 수익을 모으면서 시장 닌자처럼 행동하기에 완벽합니다.

계단식 진입 전략

시장이 움직일 때 제어된 포지션 ‘계단’을 구축합니다.

딥에서 매수, 랠리에서 매도에 적합하며, 처음부터 계획한 것처럼 보이게 합니다.

수정된 마틴게일 (스마트 레더링)

배팅 없음, 도박 없음.

TriAxis는 점진적으로 간격을 늘리고, 로트 크기를 서서히 증가시켜 회복을 부드럽게 하고 노출을 통제합니다.

성인용 마틴게일 버전입니다.

단일 거래 모드

스케일링을 끄고 TriAxis를 고급 거래 관리자로 사용합니다.

당신이 진입 → TriAxis가 종료, 트레일링, 위험 관리 담당.

돌파 거래

라인을 그리세요. 가격이 이를 돌파하면 EA가 진입합니다.

감정적 손해 없이 돌파 거래가 가능합니다.

트렌드라인 & 수평 트레일링 스톱

스톱 라인을 설정하면 TriAxis가 이를 적용합니다.

가격이 라인을 넘어 닫히는 순간, 시퀀스가 종료됩니다.

당신은 라인을 그리고, TriAxis가 귀찮은 일을 처리합니다.

동적 또는 수동 종료

수익 %에 따라, 단계적 목표에 따라, 또는 자신의 TP/SL 라인을 따라 종료 가능합니다.

모든 것이 시각적이고 깔끔하며, 완전히 통제 가능합니다.

제어판 (버튼이 삶을 더 좋게 만듭니다)

TriAxis는 깔끔한 온차트 컨트롤 센터를 제공합니다:

LONG / SHORT 토글 — 한쪽 또는 양쪽 방향 실행 가능

AUTO 모드 — 클릭 한 번으로 완전 자동화

Close LONG / Close SHORT — 각 방향에 대한 비상 브레이크

필터 (선택 시):

maCLOSE — 롱은 MA 위, 숏은 MA 아래

maDIR — 롱은 MA 상승, 숏은 MA 하락

stocLEVEL — 롱은 OS 이하, 숏은 OB 이상

stocDIR — 롱은 상승, 숏은 하락

트레이딩 칵테일처럼 혼합하세요.

멀티타임프레임 스토캐스틱 — EA는 M15에서 실행하지만 H1/H4의 스토캐스틱을 읽습니다.

때로는 큰 타임프레임이 더 정확합니다… 당신의 감정은 전혀 신경 쓰지 않죠.

⚙️ 입력 설정 (완전 커스터마이즈, 미스터리 없음)

maxOpenStopPositions – 최대 돌파 진입

maxOpenLimitPositions – 최대 되돌림 진입

increment – 스톱 포지션 간 간격 (pips)

orderComment – 주문 개인화

minLotSize – 최소 허용 로트

lotX – 스케일링 로직용 $1000당 마이크로 로트

targetProfitPct – 이익 목표 (% 잔액)

tpIncrementX – 단계별 TP

riskPercent – 위험 기반 포지션 크기 (SL>0인 경우)

useStopLoss – 상위 타임프레임 Heiken Ashi 스톱

useOHLC – 안전한 레더링을 위한 OHLC 기반 진입

tpLineSafetyZone – TP 라인 근처 버퍼

haSLtimeFrame – HA 트레일링 타임프레임

maPeriod / maType – MA 필터 설정

stocPeriod / stocSlowing / stocLevel – 스토캐스틱 파라미터

Line Names – TP/SL/Entry 라인 커스텀 이름

showComments / showIndValues – 온차트 정보 표시

customMagic – 다른 EA와 TriAxis 구분

💬 마지막 메모

TriAxis Master EA는 더 많은 통제, 더 명확한 흐름, 그리고 “내가 왜 그랬지?” 순간을 줄이고 싶은 트레이더를 위해 만들어졌습니다.

수면 패턴은 개선하지 못하지만, 트레이딩 워크플로우는 훨씬 깔끔해집니다.