TriAxis Master EA —— 更聪明的交易，更轻松的心态

TriAxis Master EA 是一款半自动交易系统，专为那些追求精确度、灵活性，以及希望在周末还能保持一点理智的交易者打造。它结合趋势逻辑、动能过滤器，以及先进的多层级入场引擎，帮助你在市场中有计划地逐步建立仓位，而不是盲目乱冲。

这里的重点是 “半自动”。是的，这个 EA 可以完全自动运行，但它的设计初衷并不是让它“自己瞎折腾”。把它当成一个强大的工具——帮你省下大量等待完美入场的时间，并通过自动化退出提升盈利能力。

无论你是喜欢亲自操盘，还是希望让 EA 做繁重的工作而你只需“监督”，TriAxis 都能适配你的风格。你设定条件 → 它执行复杂管理。

核心功能（也就是那些很爽的东西）

双向交易（对冲模式）

可同时运行多笔多单和空单序列——互不干扰、完全独立。

就像雇了两个交易员帮你干活，只不过他们从不吵架。

NO_LOSS 剥头皮模式

把 targetProfitPct = 0 ，TriAxis 就会变成一个快速、持续的剥头皮工具。

非常适合悄悄积累小利润，同时假装自己是市场忍者。

阶梯式入场策略

随着市场移动自动建立“仓位阶梯”。

买回调、卖反弹时特别优秀，而且看上去像是你早就计划好的。

改良版马丁策略（更聪明的加仓）

没有加倍，没有赌博。

TriAxis 会逐步拉大每笔单的间距、缓慢增加手数，让回撤恢复更平滑、风险更可控。

这就是“成年人版本”的马丁。

单笔交易模式

关闭加仓后，TriAxis 变身为高级交易管理器。

你选择入场 → 它负责退出、移动止损和风险逻辑。

突破交易

画一条线，价格突破它时入场。

这就是突破交易……但没有情绪崩溃。

趋势线 / 水平线移动止损

画一条止损线，TriAxis 就会严格执行。

价格一旦在收盘价上突破这条线，整个序列立即关闭。

你画线，TriAxis 出手干脏活。

动态或手动退出

支持：按盈利百分比退出、按分段目标退出、自定义 TP/SL 线退出。

所有内容都清晰明了，可视化呈现，全程掌握在你手里。

控制面板（因为按钮真的能拯救世界）

TriAxis 提供干净直观的图表控制面板：

LONG / SHORT 开关 —— 单独或同时运行

AUTO —— 一键全自动

Close LONG / Close SHORT —— 为每个方向准备的紧急刹车

过滤器（若启用）：

maCLOSE —— 多单需在 MA 之上，空单需在 MA 之下

maDIR —— MA 必须上升（做多）或下降（做空）

stocLEVEL —— 多单需低于超卖；空单需高于超买

stocDIR —— 多单需向上；空单需向下

像调鸡尾酒一样随意组合它们。

多周期随机指标 —— EA 在 M15 运行但使用 H1/H4 的随机指标。

因为更大的周期通常更靠谱……而且完全不在乎你的感受。

⚙️ 输入参数设置（完全自定义，无需猜测）

maxOpenStopPositions —— 最大突破单数量

maxOpenLimitPositions —— 最大回调单数量

increment —— 突破单之间的间距（点）

orderComment —— 订单备注

minLotSize —— 最小手数

lotX —— 每 1000 美元的微型手，用于加仓逻辑

targetProfitPct —— 盈利目标（余额百分比）

tpIncrementX —— 分段 TP

riskPercent —— 按风险调整手数（需设置 SL）

useStopLoss —— 高级别 Heiken Ashi 止损

useOHLC —— 使用 OHLC 逻辑以提升加仓安全性

tpLineSafetyZone —— TP 线的缓冲区

haSLtimeFrame —— HA 移动止损周期

maPeriod / maType —— MA 过滤器设置

stocPeriod / stocSlowing / stocLevel —— 随机指标参数

Line Names —— 自定义 TP/SL/入场线名称

showComments / showIndValues —— 显示图表注释与指标值

customMagic —— 给 TriAxis 设置独立 Magic Number

只要参数存在，你就能改。

💬 最后一点

TriAxis Master EA 专为那些追求更高掌控力、更清晰流程、以及更少“我刚才到底干了啥？”时刻的交易者打造。

它可能修不好你的作息，但它绝对能让你的交易流程更干净、更省心。