TriAxis Master EA
- 专家
- Ognian S Dimitrov
- 版本: 3.72
- 激活: 5
TriAxis Master EA —— 更聪明的交易，更轻松的心态
TriAxis Master EA 是一款半自动交易系统，专为那些追求精确度、灵活性，以及希望在周末还能保持一点理智的交易者打造。它结合趋势逻辑、动能过滤器，以及先进的多层级入场引擎，帮助你在市场中有计划地逐步建立仓位，而不是盲目乱冲。
这里的重点是 “半自动”。是的，这个 EA 可以完全自动运行，但它的设计初衷并不是让它“自己瞎折腾”。把它当成一个强大的工具——帮你省下大量等待完美入场的时间，并通过自动化退出提升盈利能力。
无论你是喜欢亲自操盘，还是希望让 EA 做繁重的工作而你只需“监督”，TriAxis 都能适配你的风格。你设定条件 → 它执行复杂管理。
核心功能（也就是那些很爽的东西）
双向交易（对冲模式）
可同时运行多笔多单和空单序列——互不干扰、完全独立。
就像雇了两个交易员帮你干活，只不过他们从不吵架。
NO_LOSS 剥头皮模式
把 targetProfitPct = 0 ，TriAxis 就会变成一个快速、持续的剥头皮工具。
非常适合悄悄积累小利润，同时假装自己是市场忍者。
阶梯式入场策略
随着市场移动自动建立“仓位阶梯”。
买回调、卖反弹时特别优秀，而且看上去像是你早就计划好的。
改良版马丁策略（更聪明的加仓）
没有加倍，没有赌博。
TriAxis 会逐步拉大每笔单的间距、缓慢增加手数，让回撤恢复更平滑、风险更可控。
这就是“成年人版本”的马丁。
单笔交易模式
关闭加仓后，TriAxis 变身为高级交易管理器。
你选择入场 → 它负责退出、移动止损和风险逻辑。
突破交易
画一条线，价格突破它时入场。
这就是突破交易……但没有情绪崩溃。
趋势线 / 水平线移动止损
画一条止损线，TriAxis 就会严格执行。
价格一旦在收盘价上突破这条线，整个序列立即关闭。
你画线，TriAxis 出手干脏活。
动态或手动退出
支持：按盈利百分比退出、按分段目标退出、自定义 TP/SL 线退出。
所有内容都清晰明了，可视化呈现，全程掌握在你手里。
控制面板（因为按钮真的能拯救世界）
TriAxis 提供干净直观的图表控制面板：
-
LONG / SHORT 开关 —— 单独或同时运行
-
AUTO —— 一键全自动
-
Close LONG / Close SHORT —— 为每个方向准备的紧急刹车
过滤器（若启用）：
-
maCLOSE —— 多单需在 MA 之上，空单需在 MA 之下
-
maDIR —— MA 必须上升（做多）或下降（做空）
-
stocLEVEL —— 多单需低于超卖；空单需高于超买
-
stocDIR —— 多单需向上；空单需向下
像调鸡尾酒一样随意组合它们。
多周期随机指标 —— EA 在 M15 运行但使用 H1/H4 的随机指标。
因为更大的周期通常更靠谱……而且完全不在乎你的感受。
⚙️ 输入参数设置（完全自定义，无需猜测）
-
maxOpenStopPositions —— 最大突破单数量
-
maxOpenLimitPositions —— 最大回调单数量
-
increment —— 突破单之间的间距（点）
-
orderComment —— 订单备注
-
minLotSize —— 最小手数
-
lotX —— 每 1000 美元的微型手，用于加仓逻辑
-
targetProfitPct —— 盈利目标（余额百分比）
-
tpIncrementX —— 分段 TP
-
riskPercent —— 按风险调整手数（需设置 SL）
-
useStopLoss —— 高级别 Heiken Ashi 止损
-
useOHLC —— 使用 OHLC 逻辑以提升加仓安全性
-
tpLineSafetyZone —— TP 线的缓冲区
-
haSLtimeFrame —— HA 移动止损周期
-
maPeriod / maType —— MA 过滤器设置
-
stocPeriod / stocSlowing / stocLevel —— 随机指标参数
-
Line Names —— 自定义 TP/SL/入场线名称
-
showComments / showIndValues —— 显示图表注释与指标值
-
customMagic —— 给 TriAxis 设置独立 Magic Number
只要参数存在，你就能改。
💬 最后一点
TriAxis Master EA 专为那些追求更高掌控力、更清晰流程、以及更少“我刚才到底干了啥？”时刻的交易者打造。
它可能修不好你的作息，但它绝对能让你的交易流程更干净、更省心。