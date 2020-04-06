TriAxis Master EA – Умная торговля без стресса

TriAxis Master EA — это полуавтоматическая торговая система, созданная для трейдеров, которым нужны точность, гибкость и хоть немного здравого смысла к концу недели. Она сочетает трендовую логику, фильтры импульса и продвинутый механизм многоуровневых входов, позволяющий масштабироваться в рынок с контролем, а не в хаосе.

Ключевое слово — «ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ». Да, советник может работать полностью автоматически, но это не его основная цель. Смотрите на него как на мощный инструмент, который экономит часы ожидания идеального входа и повышает прибыльность, автоматизируя выходы.

Будь вы активным трейдером или предпочитаете позволить роботу тянуть лямку, пока вы «наблюдаете сверху», TriAxis подстраивается под ваш стиль. Вы задаёте условия — он берёт на себя всё сложное управление.

Ключевые возможности (a.k.a. Самое вкусное)

Двусторонняя торговля (режим хеджирования)

Торгуйте длинные и короткие серии одновременно — полностью независимо и полностью под контролем.

Как будто у вас два трейдера работают, только без взаимных претензий.

Режим NO_LOSS Scalping

Установите targetProfitPct = 0 , и TriAxis превращается в быстрого, пошагового скальпера.

Идеально для мелких, но частых профитов, пока вы изображаете рыночного ниндзя.

Стратегия каскадного входа

Постройте контролируемую «лестницу» позиций по ходу движения рынка. Отлично подходит для покупки провалов, продажи откатов и создания вида, будто так и было задумано.

Модифицированный мартингейл (умное масштабирование)

Без удвоений и без азартных игр.

TriAxis постепенно увеличивает расстояние между входами и плавно наращивает лот, обеспечивая мягкое восстановление и контролируемую экспозицию.

Взрослая версия мартингейла.

Режим одиночной сделки

Выключите масштабирование — и используйте TriAxis как продвинутый менеджер позиции.

Вы выбираете вход → TriAxis берет на себя выходы, трейлинг и риск-логику.

Пробойная торговля

Нарисуйте линию — при её пробое цена запускает вход.

Это торговля на пробой… только без эмоционального ущерба.

Трейлинг по трендовой или горизонтальной линии

Поставьте линию стопа — и TriAxis будет её строго соблюдать.

Как только цена закроется за линией, вся серия закрывается.

Вы рисуете линию, TriAxis делает грязную работу.

Динамические или ручные выходы

Выход по проценту прибыли, по шаговым целям или по вашим TP/SL линиям.

Всё остаётся наглядно, аккуратно и полностью под вашим контролем.

Панель управления (потому что кнопки делают жизнь лучше)

Встроенный удобный on-chart центр управления:

Переключатели LONG / SHORT — по отдельности или вместе.

AUTO — полный автомат одним кликом.

Close LONG / Close SHORT — экстренные тормоза по каждой стороне.

Фильтры (если выбраны):

maCLOSE — цена должна быть выше MA для покупок и ниже MA для продаж

maDIR — MA должен наклоняться вверх для Long или вниз для Short

stocLEVEL — стохастик должен быть ниже OS для Long или выше OB для Short

stocDIR — стохастик должен идти вверх для Long или вниз для Short

Смешивайте их как коктейльный рецепт.

Мульти-ТФ стохастик — запускайте EA на M15, а стохастик читайте с H1/H4.

Иногда старший таймфрейм знает лучше… и ему вообще плевать на ваши чувства.

⚙️ Настройки входных параметров (полная кастомизация, ноль тумана)

maxOpenStopPositions – максимум пробойных входов

maxOpenLimitPositions – максимум входов по откату

increment – расстояние между стоп-входами в пунктах

orderComment – ваш комментарий к ордерам

minLotSize – минимальный лот

lotX – микролоты на $1000 для логики масштабирования

targetProfitPct – цель прибыли (% от баланса)

tpIncrementX – поэтапный тейк-профит

riskPercent – риск-ориентированное определение лота (при наличии SL)

useStopLoss – стоп по старшему ТФ Heiken Ashi

useOHLC – входы на основе OHLC для безопасного построения лестницы

tpLineSafetyZone – буфер возле TP линий

haSLtimeFrame – ТФ HA-трейлинга

maPeriod / maType – настройки MA-фильтра

stocPeriod / stocSlowing / stocLevel – параметры стохастика

Line Names – имена пользовательских линий TP/SL

showComments / showIndValues – отображение комментариев и значений индикаторов

customMagic – уникальная метка, чтобы отделить TriAxis от других EA

Если параметр существует — вы можете его настроить.

💬 Финальная заметка

TriAxis Master EA создан для трейдеров, которым нужна большая управляемость, больше ясности и меньше моментов «ну почему я так сделал?».

Он не исправит ваш режим сна, но сделает торговый процесс куда чище и приятнее.