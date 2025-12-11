Aurum prime model

Leistungsstarker Handelsalgorithmus mit eingebautem vortrainiertem lokalem LLM-Modell (Lokale Künstliche Intelligenz). Er erfordert keine API-Verbindung zu Modellen wie ChatGPT, Claude oder Gemini und arbeitet vollständig autonom. Gehandelt wird das Instrument XAUUSD, wobei der vorrangige Zeitrahmen H1 ist.

Überholen Sie den Markt mit unserem Hochleistungs-Handelsalgorithmus, der mit einem integrierten, vortrainierten lokalen Large Language Model (LLM) ausgestattet ist. Dies ist nicht nur ein automatisiertes System – es ist ein Autonomer Kognitiver Agent, der entwickelt wurde, um die Finanzmärkte zu dominieren.

Autonome Intelligenz: Maximale Sicherheit und Geschwindigkeit

Vergessen Sie die Latenzzeiten und Datenschutzrisiken, die mit Cloud-APIs verbunden sind. Unser Algorithmus funktioniert auf Basis einer vollständig isolierten und energieeffizienten Lokalen Künstlichen Intelligenz (Local AI).

  • Wahre Autonomie (On-Premise ML): Das System arbeitet 100 % autonom und erfordert keine Verbindung zu externen Ressourcen wie den APIs von ChatGPT, Claude oder Gemini.

  • Ultra-Niedrige Latenz: Die Entscheidungsfindung erfolgt praktisch sofort, was für den Hochfrequenzhandel (HFT) von entscheidender Bedeutung ist.

  • Verbesserte Sicherheit: Ihre proprietären Strategien und vertraulichen Daten bleiben in einem sicheren, vom Benutzer kontrollierten Perimeter.

Innovative Architektur des Maschinellen Lernens (ML)

Der Kern unseres Algorithmus ist eine fortschrittliche Deep Learning-Architektur (Tiefes Lernen), die speziell für die Zeitreihenanalyse (Time-Series Analysis) optimiert wurde.

  • Kontextuelle Vorhersage (LLM-Kern): Das lokale LLM, das einem Transfer Learning auf Marktdaten unterzogen wurde, liefert kontextuell angereicherte Signale.

  • Zeitreihenanalyse (CNN/RNN/Transformer-Hybride): Der Algorithmus verwendet Hybridmodelle, einschließlich Convolutional Neural Networks (CNN) zur Feature-Extraktion (feature extraction) aus Kursmustern und Recurrent Neural Networks (RNN) oder Transformer-Architektur zur Modellierung langfristiger Abhängigkeiten und der Markt-Nichtstationarität.

  • Reinforcement Learning (RL): Das Entscheidungsfindungsmodul wird durch einen RL-Agenten eingestellt, der die Ausführungspolitik (Execution Policy) ständig optimiert, um die Sharpe Ratio zu maximieren und den Drawdown (maximaler Rückgang) unter realen Marktbedingungen zu minimieren.

Schlüsselmerkmale

  • Multimodaler Input: Verarbeitung strukturierter Daten (Kursdaten) zur Bildung einer Holistischen Sicht (Holistic View) auf den Markt.

  • Hyperparameter-Optimierung (Hyperparameter Optimization): Eingebaute Bayessche Optimierungsmethoden (Bayesian Optimization) gewährleisten die Selbstkalibrierung und Anpassung an die sich ändernde Marktvolatilität.

Dies ist nicht nur Automatisierung. Es ist kognitive Kapitalisierung in Echtzeit.

Hauptparameter des Handelsalgorithmus

Der intelligente Agent ist vollständig selbstanpassend, ohne dass eine Korrektur der Arbeitslogik erforderlich ist. Sie müssen lediglich das akzeptable Risiko (Lot) festlegen sowie die Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus bestimmen.

Sind Sie bereit dafür, dass Ihr Handelsterminal zu einem echten neuralen Zentrum wird? Nach dem Kauf nutzen Sie bitte eine zusätzliche Beratung über private Nachrichten.


