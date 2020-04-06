DCA Multiplier GRID

Übersicht

DCA Grid Handelsstrategie - Professionelles mehrstufiges System

Ein fortschrittlicher Dollar Cost Averaging (DCA) Grid Trading Expert Advisor, der automatisch mehrere Orderebenen mit intelligenter Positionsgröße und dynamischer Take Profit Optimierung verwaltet.

Hauptmerkmale

Intelligentes Gittersystem

Automatisierter Grid-Handel mit konfigurierbaren Abständen (Standard 300 Pips)

Bis zu 21 DCA-Ebenen für maximale Marktabdeckung

Platzierung von Pending Limit Orders im Abstand von 100 Pips

Dynamisches Lot-Management

Anfängliche Losgröße: 0,1 (anpassbar)

Progressiver Multiplikator: 1,45x pro Stufe

Unterstützung der Kontoskalierung für das Risikomanagement

Automatische Positionsgrößenanpassung basierend auf dem Kontostand

Intelligente Gewinnmitnahme

Adaptives TP-System: 500 Pips für kleine Aufträge

Reduzierter TP: 300 Pips für größere Positionen (ab Level 12+)

Optimierte Gewinnmitnahme für unterschiedliche Marktbedingungen

Handelskontrollen

Zeitbasierter Handel: Festlegen von Start-/Endzeiten (0-24)

Magische Nummer zur Identifizierung von Multi-Strategie-Konten

Anpassbares Kennzeichnungspräfix für die Auftragsverfolgung

Parameter

Handelszeiten : Steuern Sie, wann EA handelt

: Steuern Sie, wann EA handelt Initial Lot : Größe der Startposition

: Größe der Startposition DCA-Multiplikator : 1.45x progressive Skalierung

: 1.45x progressive Skalierung Grid-Abstand : 300 Pips zwischen den Levels

: 300 Pips zwischen den Levels Maximale Levels : Bis zu 21 DCA-Positionen

: Bis zu 21 DCA-Positionen Gewinnmitnahme: 500/300 Pips (adaptiv)

Ideal für

Schwankende und tendierende Märkte

Langfristiger Aufbau von Positionen

Automatisiertes Portfoliomanagement

Freihändiger Handelsansatz

Risiko-Management

Die integrierte Kontoskalierung und die progressive Losgröße gewährleisten ein kontrolliertes Risiko auf allen DCA-Ebenen.

Professionelles DCA-System für seriöse Trader, die einen automatisierten Grid-Handel mit intelligentem Money-Management anstreben.