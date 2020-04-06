DCA Multiplier GRID
- Experten
- Nam Dan Tran
- Version: 2.23
- Aktivierungen: 5
Übersicht
Ein fortschrittlicher Dollar Cost Averaging (DCA) Grid Trading Expert Advisor, der automatisch mehrere Orderebenen mit intelligenter Positionsgröße und dynamischer Take Profit Optimierung verwaltet.
Hauptmerkmale
Intelligentes Gittersystem
- Automatisierter Grid-Handel mit konfigurierbaren Abständen (Standard 300 Pips)
- Bis zu 21 DCA-Ebenen für maximale Marktabdeckung
- Platzierung von Pending Limit Orders im Abstand von 100 Pips
Dynamisches Lot-Management
- Anfängliche Losgröße: 0,1 (anpassbar)
- Progressiver Multiplikator: 1,45x pro Stufe
- Unterstützung der Kontoskalierung für das Risikomanagement
- Automatische Positionsgrößenanpassung basierend auf dem Kontostand
Intelligente Gewinnmitnahme
- Adaptives TP-System: 500 Pips für kleine Aufträge
- Reduzierter TP: 300 Pips für größere Positionen (ab Level 12+)
- Optimierte Gewinnmitnahme für unterschiedliche Marktbedingungen
Handelskontrollen
- Zeitbasierter Handel: Festlegen von Start-/Endzeiten (0-24)
- Magische Nummer zur Identifizierung von Multi-Strategie-Konten
- Anpassbares Kennzeichnungspräfix für die Auftragsverfolgung
Parameter
- Handelszeiten: Steuern Sie, wann EA handelt
- Initial Lot: Größe der Startposition
- DCA-Multiplikator: 1.45x progressive Skalierung
- Grid-Abstand: 300 Pips zwischen den Levels
- Maximale Levels: Bis zu 21 DCA-Positionen
- Gewinnmitnahme: 500/300 Pips (adaptiv)
Ideal für
- Schwankende und tendierende Märkte
- Langfristiger Aufbau von Positionen
- Automatisiertes Portfoliomanagement
- Freihändiger Handelsansatz
Risiko-Management
Die integrierte Kontoskalierung und die progressive Losgröße gewährleisten ein kontrolliertes Risiko auf allen DCA-Ebenen.
Professionelles DCA-System für seriöse Trader, die einen automatisierten Grid-Handel mit intelligentem Money-Management anstreben.