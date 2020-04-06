DCA Multiplier GRID

DCA Grid Handelsstrategie - Professionelles mehrstufiges System

Übersicht

Ein fortschrittlicher Dollar Cost Averaging (DCA) Grid Trading Expert Advisor, der automatisch mehrere Orderebenen mit intelligenter Positionsgröße und dynamischer Take Profit Optimierung verwaltet.

Hauptmerkmale

Intelligentes Gittersystem

  • Automatisierter Grid-Handel mit konfigurierbaren Abständen (Standard 300 Pips)
  • Bis zu 21 DCA-Ebenen für maximale Marktabdeckung
  • Platzierung von Pending Limit Orders im Abstand von 100 Pips

Dynamisches Lot-Management

  • Anfängliche Losgröße: 0,1 (anpassbar)
  • Progressiver Multiplikator: 1,45x pro Stufe
  • Unterstützung der Kontoskalierung für das Risikomanagement
  • Automatische Positionsgrößenanpassung basierend auf dem Kontostand

Intelligente Gewinnmitnahme

  • Adaptives TP-System: 500 Pips für kleine Aufträge
  • Reduzierter TP: 300 Pips für größere Positionen (ab Level 12+)
  • Optimierte Gewinnmitnahme für unterschiedliche Marktbedingungen

Handelskontrollen

  • Zeitbasierter Handel: Festlegen von Start-/Endzeiten (0-24)
  • Magische Nummer zur Identifizierung von Multi-Strategie-Konten
  • Anpassbares Kennzeichnungspräfix für die Auftragsverfolgung

Parameter

  • Handelszeiten: Steuern Sie, wann EA handelt
  • Initial Lot: Größe der Startposition
  • DCA-Multiplikator: 1.45x progressive Skalierung
  • Grid-Abstand: 300 Pips zwischen den Levels
  • Maximale Levels: Bis zu 21 DCA-Positionen
  • Gewinnmitnahme: 500/300 Pips (adaptiv)

Ideal für

  • Schwankende und tendierende Märkte
  • Langfristiger Aufbau von Positionen
  • Automatisiertes Portfoliomanagement
  • Freihändiger Handelsansatz

Risiko-Management

Die integrierte Kontoskalierung und die progressive Losgröße gewährleisten ein kontrolliertes Risiko auf allen DCA-Ebenen.

Professionelles DCA-System für seriöse Trader, die einen automatisierten Grid-Handel mit intelligentem Money-Management anstreben.


Trade EURUSD for One Hours per day
Nam Dan Tran
Experten
DNO wendet die Durchschnittspreismethode für Transaktionen an, wobei eine maximale Anzahl von DCA-Orders und ein Take-Profit-Verhältnis verwendet werden, das sich aus dem gesamten DCA plus der vom Benutzer konfigurierten Anzahl von Punkten errechnet . Die eingegebenen Parameter werden verwendet, um automatisch 2 anhängige Limit-Orders in beide Richtungen zu generieren, d.h. nach oben und nach unten. DNO generiert automatisch Folgeaufträge, die auf den Standardparametern basieren. Sobald der Prei
