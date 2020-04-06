NextStep EA MT5
- Experten
- Geethika Rasnayake Mudiyanselage
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
NextStep EA: Fortgeschrittener algorithmischer Handel für Deriv Step Indizes & mehr. NextStep EA ist ein Premium MT5 Expert Advisor, der speziell für Step Indizes optimiert ist. Er kombiniert duale Strategien, Multi-Timeframe-Analyse und fortschrittliches Risikomanagement für den automatisierten Handel mit synthetischen Indizes. Dieser EA funktioniert mit jedem Broker und arbeitet mit jedem Paar, einschließlich GOLD (XAUUSD). Kontaktieren Sie mich für empfohlene Setups und die besten Konfigurationen.
Zeitlich begrenztes Angebot: NextStep EA kaufen
Der Sonderpreis von $350 ist nur für die ersten 10 Käufer verfügbar. Nach den ersten 10 Verkäufen wird der Preis um $100 erhöht. Bitte senden Sie mir nach dem Kauf des Roboters eine private Nachricht.
NÄCHSTER PREIS: $450
NextStep EA: Ihre automatisierte All-in-One-Handelslösung
NextStep EA ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor, der sorgfältig für den automatisierten Handel auf Step Index Märkten entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke System vereint zwei unterschiedliche Strategien von institutioneller Qualität in einer einzigen, robusten Lösung, die einen erheblichen Vorteil beim Handel mit synthetischen Indizes bietet.
Dieser EA funktioniert mit jedem Broker und arbeitet mit jedem Währungspaar, einschließlich GOLD (XAUUSD). Für eine optimale Leistung, insbesondere bei Ihrem bevorzugten Broker oder Symbol, kontaktieren Sie mich für empfohlene Setups und die besten Konfigurationen.
Hauptmerkmale & Vorteile
- Fortgeschrittene Multi-Timeframe-Analyse: Überwacht und analysiert gleichzeitig die Zeitrahmen M1, M3, M5 und M15, um Handels-Setups mit hohem Vertrauen und starker Marktkonfluenz zu identifizieren.
Professionelle Risikomanagement-Suite
- Intelligentes Positionsmanagement: Automatisierte Trailing-Stops und feste Losgrößen.
- Break-Even-Automatisierung: Sichert Gewinne durch Verschieben des Stop-Loss auf den Einstiegskurs nach Erreichen eines bestimmten Ziels.
- Optionale Erholungssysteme: Konfigurierbare Martingale- und Anti-Martingale-Mechanismen zur Verlustbegrenzung.
- Duale Strategie-Risikokontrolle: Unabhängige Einstellungen für jede Kernstrategie zur Isolierung und Verwaltung von Risiken.
Stufenindexspezifische Optimierung
- Vollständige Kompatibilität: Optimiert für Step-Index.
- Synthetische Marktpräzision: Verwendet punktbasierte Berechnungen für genaue P/L in synthetischen Märkten.
- Broker-Konformität: Respektiert alle maklerspezifischen Einschränkungen, einschließlich Freeze-Levels und Spread-Kompensation.