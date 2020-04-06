NextStep EA MT5

NextStep EA: Fortgeschrittener algorithmischer Handel für Deriv Step Indizes & mehr. NextStep EA ist ein Premium MT5 Expert Advisor, der speziell für Step Indizes optimiert ist. Er kombiniert duale Strategien, Multi-Timeframe-Analyse und fortschrittliches Risikomanagement für den automatisierten Handel mit synthetischen Indizes. Dieser EA funktioniert mit jedem Broker und arbeitet mit jedem Paar, einschließlich GOLD (XAUUSD). Kontaktieren Sie mich für empfohlene Setups und die besten Konfigurationen.

Zeitlich begrenztes Angebot: NextStep EA kaufen

Der Sonderpreis von $350 ist nur für die ersten 10 Käufer verfügbar. Nach den ersten 10 Verkäufen wird der Preis um $100 erhöht. Bitte senden Sie mir nach dem Kauf des Roboters eine private Nachricht.

NÄCHSTER PREIS: $450

NextStep EA: Ihre automatisierte All-in-One-Handelslösung

NextStep EA ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor, der sorgfältig für den automatisierten Handel auf Step Index Märkten entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke System vereint zwei unterschiedliche Strategien von institutioneller Qualität in einer einzigen, robusten Lösung, die einen erheblichen Vorteil beim Handel mit synthetischen Indizes bietet.

Dieser EA funktioniert mit jedem Broker und arbeitet mit jedem Währungspaar, einschließlich GOLD (XAUUSD). Für eine optimale Leistung, insbesondere bei Ihrem bevorzugten Broker oder Symbol, kontaktieren Sie mich für empfohlene Setups und die besten Konfigurationen.


Hauptmerkmale & Vorteile

  • Fortgeschrittene Multi-Timeframe-Analyse: Überwacht und analysiert gleichzeitig die Zeitrahmen M1, M3, M5 und M15, um Handels-Setups mit hohem Vertrauen und starker Marktkonfluenz zu identifizieren.


Professionelle Risikomanagement-Suite

  • Intelligentes Positionsmanagement: Automatisierte Trailing-Stops und feste Losgrößen.
  • Break-Even-Automatisierung: Sichert Gewinne durch Verschieben des Stop-Loss auf den Einstiegskurs nach Erreichen eines bestimmten Ziels.
  • Optionale Erholungssysteme: Konfigurierbare Martingale- und Anti-Martingale-Mechanismen zur Verlustbegrenzung.
  • Duale Strategie-Risikokontrolle: Unabhängige Einstellungen für jede Kernstrategie zur Isolierung und Verwaltung von Risiken.


Stufenindexspezifische Optimierung

  • Vollständige Kompatibilität: Optimiert für Step-Index.
  • Synthetische Marktpräzision: Verwendet punktbasierte Berechnungen für genaue P/L in synthetischen Märkten.
  • Broker-Konformität: Respektiert alle maklerspezifischen Einschränkungen, einschließlich Freeze-Levels und Spread-Kompensation.


Professionelles Dashboard und Überwachung

  • Verschaffen Sie sich vollständige Kontrolle mit einem visuellen Echtzeit-Dashboard, das Folgendes anzeigt:
  • Kontostand, Eigenkapital und freie Marge
  • Gewinn und Verlust in Echtzeit (täglich, wöchentlich, insgesamt)
  • Status offener Positionen und ausstehender Orders
  • Marktspread und Ausführungsstatistiken


Technische Spezifikationen & Einrichtung

  • Technische Spezifikationen
  • Plattform: MetaTrader 5
  • Empfohlener TimeFrame: M5
  • Mindestguthaben:$1000


  • Instrumente: Optimiert für Deriv Step Indizes (funktioniert auch bei anderen Paaren wie XAUUSD)
  • Handelsstil: Vollständig automatisiert
  • Empfohlen: VPS für 24/7 Betrieb


Die Installation ist einfach:

  1. Hängen Sie den EA an den von Ihnen gewünschten Chart (Step Index, XAUUSD, etc.) auf MT5.
  2. Konfigurieren Sie Ihre Risikoparameter und Handelspräferenzen.
  3. Aktivieren Sie den automatisierten Handel.
  4. Überwachen Sie die Performance nahtlos über das integrierte Dashboard.


Das Paket enthält

  • NextStep EA (.ex5 Datei)
  • Empfohlene Setup-Parameter
  • Zugang zum Kundensupport


Haftungsausschluss:

Der Handel mit Finanzderivaten birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie das Produkt gründlich in einer Demo-Umgebung und stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen, bevor Sie mit echtem Kapital handeln.

Weitere Produkte dieses Autors
Real Trend Alert
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Indikatoren
Der Indikator kann mit jedem Zeitrahmen und Forex-Paar verwendet werden. Ein einfach zu bedienender Parameter im Indikator ermöglicht es Ihnen, die Signale an jedes Forex-Paar und jeden Zeitrahmen anzupassen, mit dem Sie handeln möchten. Die Pfeile wiederholen sich nicht! Informationstafel: Wir haben diesen Indikator mit einem benutzerfreundlichen Panel ausgestattet. Auf der einen Seite des Panels wird der Zeitrahmen angezeigt, während auf der anderen Seite das Währungspaar zu sehen ist. Daru
Gold Centa Pro MT4
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
5 (1)
Experten
In der volatilen Welt der Finanzmärkte ist es für jeden Anleger eine große Herausforderung, die besten Handelsmöglichkeiten zu finden und die Risiken zu minimieren. GoldCenta EA ist eine Strategie, die einen Stop-Loss verwendet, aber aufgrund der Verwendung von Martingal- und Grid-Techniken ein gewisses Risiko birgt. Sie ist am besten für Cent-Konten geeignet. Verwenden Sie sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu riskieren. Testen Sie ihn mit einem Backtest oder auf einem Demokonto, b
Gold Centa Pro MT5
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experten
In der volatilen Welt der Finanzmärkte ist es für jeden Anleger eine große Herausforderung, die besten Handelsmöglichkeiten zu finden und die Risiken zu minimieren. Gold Centa Pro ist eine Strategie, die keinen Stop-Loss verwendet, aber aufgrund der Verwendung von Money-Management- und Grid-Techniken ein gewisses Risiko birgt. Sie ist am besten für Cent-Konten geeignet. Verwenden Sie sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu riskieren. Testen Sie es mit einem Backtest oder auf einem Dem
Unlimited Pip Gainer MT4
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experten
Der Sonderpreis von 299 $ gilt nur für die ersten 10 Käufer. Nach den ersten 10 Verkäufen wird der Preis um $100 erhöht. Der Endpreis für Unlimited Pip Gainer EA wird $3000 sein. Bitte senden Sie mir eine private Nachricht nach dem Kauf des Roboters. NÄCHSTER PREIS: $399 Achtung! Der Experte handelt nicht oft, bedenken Sie dies vor dem Kauf! Warten Sie nicht jeden Tag auf einen Trade, die Trades sind selten! Sind Sie bereit, völlig automatisch Gewinne in Dollar zu erzielen? Erhöhte Effizienz
Gold Mask Aggressive
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experten
Gold Mask Aggressive EA - Fortgeschrittener XAU/USD Handelsroboter Professioneller Gold Mask Trading EA für MetaTrader mit proprietären Algorithmen und präziser Marktanalyse. Entwickelt für XAU/USD Scalping ohne Martingale-Strategien. Aber Aggressive Mode hat ein profitables Handelsgitter. Kaufen Sie Gold Mask Aggressive MT4 und Sie könnten HFT Golden EA kostenlos erhalten ! Fragen Sie privat für weitere Details! Der Preis wird um $100 mit jeder 10 Käufe zu erhöhen. Endpreis $2750 ( Nach dem
HFT Evaluation MT4
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
5 (1)
Experten
Only 6 copies out of 10 left at $30! Dies ist ein begrenztes Einführungsangebot: Kaufen Sie EA zu einem Sonderpreis von nur $30 Das Angebot endet, wenn die ersten 10 Exemplare verkauft sind... Danach wird der Preis auf $60 angehoben! Das HFT Evaluation System ist eine hochmoderne algorithmische Handelsstrategie, die bereits seit mehreren Jahren auf Live-Konten läuft. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die für historische Daten optimiert sind, ist das HFT Evaluation Trading darauf ausgelegt
GoldMachina
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experten
Ich lade Sie ein, meinen EA zu kaufen und mich zu unterstützen, GoldMachina MT4 10 Exemplare übrig für $50 Der Preis erhöht sich um $20 mit jeder 10 Käufe. Endpreis $399 Achtung! Expert nicht oft Handel, halten Sie dies im Auge, bevor Sie kaufen! Warten Sie nicht jeden Tag auf einen Trade, die Trades sind selten! Der wichtige Vorteil dieses EA ist, dass Sie mit einem Minimum von $200 erste Einzahlung zu handeln beginnen können, es unterstützt den Handel auf XAUUSD (Gold) und Losgröße kann i
Alien Matrix
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experten
Die neue Version von Alien Matrix 2.0 wurde mit einem Preisnachlass von 50% veröffentlicht. Dies ist ein begrenztes Einführungsangebot. Das Angebot endet, nachdem die ersten zehn Kopien verkauft wurden. EA verwendet Stop Loss für alle Aufträge, EA verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden: No Martingle, No Grid Alien Matrix ist einer der EAs, die ich verwendet habe. Ich lade Sie ein, meine Alien Matrix zu kaufen. Die Strategie kombiniert Price Action mit Tick Patterns zusammen mit intellige
HFT Golden
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experten
HFT Golden EA: Fortschrittliches Präzisionshandelssystem Willkommen bei der nächsten Generation des algorithmischen Handels HFT Golden EA stellt einen hochentwickelten Ansatz für den modernen Handel dar und führt Präzisionsgeschäfte mit außergewöhnlichem Gewinnpotenzial, festem Stop-Loss-Schutz und bemerkenswert niedrigem Drawdown aus. Er verlässt sich nicht auf Indikatoren - er basiert ausschließlich auf Preis- und Marktmechanik. DOWNLOAD SETFILES | Setfile 1 Der Sonderpreis von $750 gilt nur
GoldMachina MT5
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experten
Ich lade Sie ein, meinen EA zu kaufen und mich zu unterstützen, GoldMachina MT5 10 Exemplare übrig für $50 Der Preis erhöht sich um $20 für jeweils 10 Käufe. Endpreis $399 Achtung! Expert nicht oft Handel, halten Sie dies im Auge, bevor Sie kaufen! Warten Sie nicht jeden Tag auf einen Trade, die Trades sind selten! Der wichtige Vorteil dieses EA ist, dass Sie mit einem Minimum von $200 erste Einzahlung zu handeln beginnen können, es unterstützt den Handel auf XAUUSD (Gold) und Losgröße kann
HFT Evaluation MT5
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experten
Only 6 copies out of 10 left at $30! Dies ist ein begrenztes Einführungsangebot: Kaufen Sie EA zu einem Sonderpreis von nur $30 Das Angebot endet, wenn die ersten 10 Exemplare verkauft sind... Danach wird der Preis auf $60 angehoben! Das HFT Evaluation System ist eine hochmoderne algorithmische Handelsstrategie, die bereits seit mehreren Jahren auf Live-Konten läuft. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die für historische Daten optimiert sind, ist das HFT Evaluation Trading darauf ausgelegt
