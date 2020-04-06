NextStep EA MT5

NextStep EA: Fortgeschrittener algorithmischer Handel für Deriv Step Indizes & mehr. NextStep EA ist ein Premium MT5 Expert Advisor, der speziell für Step Indizes optimiert ist. Er kombiniert duale Strategien, Multi-Timeframe-Analyse und fortschrittliches Risikomanagement für den automatisierten Handel mit synthetischen Indizes. Dieser EA funktioniert mit jedem Broker und arbeitet mit jedem Paar, einschließlich GOLD (XAUUSD). Kontaktieren Sie mich für empfohlene Setups und die besten Konfigurationen.

NextStep EA: Ihre automatisierte All-in-One-Handelslösung NextStep EA ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor, der sorgfältig für den automatisierten Handel auf Step Index Märkten entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke System vereint zwei unterschiedliche Strategien von institutioneller Qualität in einer einzigen, robusten Lösung, die einen erheblichen Vorteil beim Handel mit synthetischen Indizes bietet. Dieser EA funktioniert mit jedem Broker und arbeitet mit jedem Währungspaar, einschließlich GOLD (XAUUSD). Für eine optimale Leistung, insbesondere bei Ihrem bevorzugten Broker oder Symbol, kontaktieren Sie mich für empfohlene Setups und die besten Konfigurationen.



Hauptmerkmale & Vorteile

Fortgeschrittene Multi-Timeframe-Analyse: Überwacht und analysiert gleichzeitig die Zeitrahmen M1, M3, M5 und M15, um Handels-Setups mit hohem Vertrauen und starker Marktkonfluenz zu identifizieren.





Professionelle Risikomanagement-Suite

Intelligentes Positionsmanagement: Automatisierte Trailing-Stops und feste Losgrößen.

Break-Even-Automatisierung: Sichert Gewinne durch Verschieben des Stop-Loss auf den Einstiegskurs nach Erreichen eines bestimmten Ziels.

Optionale Erholungssysteme: Konfigurierbare Martingale- und Anti-Martingale-Mechanismen zur Verlustbegrenzung.

Duale Strategie-Risikokontrolle: Unabhängige Einstellungen für jede Kernstrategie zur Isolierung und Verwaltung von Risiken.





Stufenindexspezifische Optimierung

Vollständige Kompatibilität: Optimiert für Step-Index.

Synthetische Marktpräzision: Verwendet punktbasierte Berechnungen für genaue P/L in synthetischen Märkten.

Broker-Konformität: Respektiert alle maklerspezifischen Einschränkungen, einschließlich Freeze-Levels und Spread-Kompensation.





Professionelles Dashboard und Überwachung

Verschaffen Sie sich vollständige Kontrolle mit einem visuellen Echtzeit-Dashboard, das Folgendes anzeigt:

Kontostand, Eigenkapital und freie Marge

Gewinn und Verlust in Echtzeit (täglich, wöchentlich, insgesamt)

Status offener Positionen und ausstehender Orders

Marktspread und Ausführungsstatistiken





Technische Spezifikationen & Einrichtung

Technische Spezifikationen

Plattform: MetaTrader 5

Empfohlener TimeFrame: M5

Mindestguthaben:$1000





Instrumente: Optimiert für Deriv Step Indizes (funktioniert auch bei anderen Paaren wie XAUUSD)

Handelsstil: Vollständig automatisiert

Empfohlen: VPS für 24/7 Betrieb





Die Installation ist einfach:

Hängen Sie den EA an den von Ihnen gewünschten Chart (Step Index, XAUUSD, etc.) auf MT5. Konfigurieren Sie Ihre Risikoparameter und Handelspräferenzen. Aktivieren Sie den automatisierten Handel. Überwachen Sie die Performance nahtlos über das integrierte Dashboard.





Das Paket enthält

NextStep EA (.ex5 Datei)

Empfohlene Setup-Parameter

Zugang zum Kundensupport





