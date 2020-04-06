DCA Multiplier GRID
- Asesores Expertos
- Nam Dan Tran
- Versión: 2.23
- Activaciones: 5
Visión general
Un avanzado Dollar Cost Averaging (DCA) rejilla de comercio Asesor Experto que gestiona automáticamente múltiples niveles de orden con el tamaño de la posición inteligente y dinámico tomar la optimización de beneficios.
Características principales
Sistema de rejilla inteligente
- Negociación en parrilla automatizada con espaciado configurable (por defecto 300 pips)
- Hasta 21 niveles DCA para una cobertura máxima del mercado
- Colocación de órdenes limitadas pendientes a 100 pips de distancia
Gestión dinámica de lotes
- Tamaño de lote inicial: 0,1 (personalizable)
- Multiplicador progresivo 1,45x por nivel
- Soporte de escalado de cuenta para la gestión de riesgos
- Dimensionamiento automático de las posiciones en función del saldo de la cuenta
Toma de beneficios inteligente
- Sistema TP adaptable: 500 pips para órdenes pequeñas
- TP reducido: 300 pips para posiciones grandes (a partir del nivel 12)
- Toma de beneficios optimizada para diferentes condiciones de mercado
Controles de negociación
- Negociación basada en el tiempo: Establezca las horas de inicio/fin (0-24)
- Número mágico de identificación para cuentas multiestrategia
- Prefijo identificador personalizable para el seguimiento de órdenes
Parámetros
- Horario de negociación: Controla cuando opera el EA
- Lote Inicial: Tamaño de la posición inicial
- Multiplicador DCA: Escalado progresivo 1.45x
- Distancia de rejilla: 300 pips entre niveles
- Niveles máximos: Hasta 21 posiciones DCA
- Take Profit: 500/300 pips (adaptable)
Ideal para
- Mercados alcistas y tendenciales
- Creación de posiciones a largo plazo
- Gestión automatizada de carteras
- Negociación con manos libres
Gestión del riesgo
El escalado de cuentas integrado y el tamaño progresivo de los lotes garantizan una exposición controlada al riesgo en todos los niveles de DCA.
Sistema de DCA profesional para operadores serios que buscan una operativa automatizada con gestión inteligente del dinero.