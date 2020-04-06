DCA Multiplier GRID

Visión general

DCA Grid Trading Strategy - Sistema Profesional Multinivel

Un avanzado Dollar Cost Averaging (DCA) rejilla de comercio Asesor Experto que gestiona automáticamente múltiples niveles de orden con el tamaño de la posición inteligente y dinámico tomar la optimización de beneficios.

Características principales

Sistema de rejilla inteligente

Negociación en parrilla automatizada con espaciado configurable (por defecto 300 pips)

Hasta 21 niveles DCA para una cobertura máxima del mercado

Colocación de órdenes limitadas pendientes a 100 pips de distancia

Gestión dinámica de lotes

Tamaño de lote inicial: 0,1 (personalizable)

Multiplicador progresivo 1,45x por nivel

Soporte de escalado de cuenta para la gestión de riesgos

Dimensionamiento automático de las posiciones en función del saldo de la cuenta

Toma de beneficios inteligente

Sistema TP adaptable: 500 pips para órdenes pequeñas

TP reducido: 300 pips para posiciones grandes (a partir del nivel 12)

Toma de beneficios optimizada para diferentes condiciones de mercado

Controles de negociación

Negociación basada en el tiempo: Establezca las horas de inicio/fin (0-24)

Número mágico de identificación para cuentas multiestrategia

Prefijo identificador personalizable para el seguimiento de órdenes

Parámetros

Horario de negociación : Controla cuando opera el EA

: Controla cuando opera el EA Lote Inicial : Tamaño de la posición inicial

: Tamaño de la posición inicial Multiplicador DCA : Escalado progresivo 1.45x

: Escalado progresivo 1.45x Distancia de rejilla : 300 pips entre niveles

: 300 pips entre niveles Niveles máximos : Hasta 21 posiciones DCA

: Hasta 21 posiciones DCA Take Profit: 500/300 pips (adaptable)

Ideal para

Mercados alcistas y tendenciales

Creación de posiciones a largo plazo

Gestión automatizada de carteras

Negociación con manos libres

Gestión del riesgo

El escalado de cuentas integrado y el tamaño progresivo de los lotes garantizan una exposición controlada al riesgo en todos los niveles de DCA.

Sistema de DCA profesional para operadores serios que buscan una operativa automatizada con gestión inteligente del dinero.