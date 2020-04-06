Trade EURUSD for One Hours per day

Die eingegebenen Parameter werden verwendet, um automatisch 2 anhängige Limit-Orders in beide Richtungen zu generieren, d.h. nach oben und nach unten.

DNO generiert automatisch Folgeaufträge, die auf den Standardparametern basieren. Sobald der Preis die Pending-Order auslöst, führt das System eine Folge von Orders von 1 bis n aus, wie vom Händler definiert

Take-Profit-Verhältnis: DNO verwendet eine Formel, die den Durchschnittspreis und die Parameterpunkte kombiniert, um das optimale Take-Profit-Niveau zu bestimmen.

Wenn der Markt in eine Richtung tendiert, aktiviert DNO automatisch HEDGE, um potenzielle Verluste zu mindern und das Eigenkapital des Kontos zu schützen. Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus werden auf der Grundlage vordefinierter Parameter konfiguriert.

Die Anzahl der DCA-Aufträge kann über Parameter konfiguriert werden, wobei eine Einstellung von 30 oder 50 Aufträgen empfohlen wird.

Erleben Sie den Nervenkitzel des Handels und ernten Sie die Früchte Ihrer Bemühungen.

