Engulfing Pattern EA v6
- Experten
- Wojciech Jerzy Magda
- Version: 8.0
- Aktualisiert: 11 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Engulfing Pattern EA v7 ist ein vollautomatisches Handelssystem für MetaTrader 4, das die klassische Engulfing-Candlestick-Mustererkennung mit fortschrittlicher technischer Analyse und einem mehrschichtigen Filtersystem kombiniert. Der Roboter wurde mit maximaler Flexibilität entwickelt - 43 konfigurierbare Parameter ermöglichen es Ihnen, jeden Aspekt der Strategie an Ihren Handelsstil, Ihr Instrument und die Marktbedingungen anzupassen.
Empfohlenes Paar: USD/JPY - Der EA wurde speziell für USD/JPY optimiert und getestet und hat bei diesem Paar hervorragende Ergebnisse erzielt.
⚠️ WICHTIG: Unterschiede in der Pip-Anzeige zwischen Währungspaaren
Bitte lesen Sie sorgfältig, bevor Sie den EA auf verschiedenen Instrumenten einsetzen:
Aufgrund von Unterschieden in den Kursnotierungssystemen zwischen Brokern und Währungspaaren kann derselbe Pip-Wert unterschiedlich angezeigt werden:
USD/JPY, EUR/JPY - 2 oder 3 Dezimalstellen (z.B. 150.00 oder 150.000) - 10 Pips werden als 10 oder 100 angezeigt
EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD - 4 oder 5 Dezimalstellen (z. B. 1,0800 oder 1,08000) - 10 Punkte werden als 10 oder 100 angezeigt
XAU/USD (Gold) - 2 Dezimalstellen (z. B. 2000,00) - 10 Punkte werden als 10 oder 1000 angezeigt
Wie es funktioniert:
4-stellige Makler (z.B. 1,0800 für EUR/USD): 1 Pip = 1 Punkt, also SL 10 Pips = 10 Punkte
5-stellige Broker (z. B. 1,08000 für EUR/USD): 1 Pip = 10 Punkte, also SL 10 Pips = 100 Punkte
Der EA erkennt automatisch das Notierungssystem Ihres Brokers und berechnet die Werte korrekt neu. Wenn Sie jedoch in den EA-Einstellungen SL_Pips = 10 einstellen:
Bei einem 4-stelligen Broker wird er als 10 angezeigt.
Bei einem 5-stelligen Broker wird er als 100 angezeigt (aber es sind immer noch die gleichen 10 Pips!)
Dies ist KEIN Fehler, sondern die Art und Weise, wie MetaTrader Werte anzeigt. Der tatsächliche Pip-Abstand bleibt unabhängig von der Anzeige derselbe.
Empfehlung: Überprüfen Sie immer auf einem DEMO-Konto, dass die Abstände von Stop Loss und Take Profit Ihren Erwartungen entsprechen, bevor Sie live handeln.
✨ Hauptvorteile
🎯 Bewährte Strategie
Basiert auf klassischen Bullish und Bearish Engulfing Mustern
Fokus auf Qualität der Setups, nicht auf Quantität der Trades
Handel sowohl Long als auch Short
Optimiert für das Paar USD/JPY
🛡️ Sicherheit geht vor
KEINE Martingale-, Grid-, Averaging- oder Hedging-Strategien
Jeder Handel mit klar definiertem Stop Loss und Take Profit
Maximal 1 offene Position zu einer Zeit
Volle Risikokontrolle pro Handel
📈 Fortschrittliches Positionsmanagement
Trailing Stop - automatischer Schutz der erzielten Gewinne
Break Even - SL auf Einstiegsniveau verschieben, um Risiko zu eliminieren
Konfigurierbare Aktivierung und Parameter zur Gewinnmaximierung
🔍 5 unabhängige Filter
- Gleitender Durchschnitt - Trendfilter (4 Methoden: SMA, EMA, SMMA, LWMA)
- ADX - Vermeidung von Seitwärtsmärkten und extremen Trends
- RSI - Momentum-Filter (4 Modi: OFF, LIGHT, MEDIUM, STRICT)
- Spread - Schutz vor hohen Transaktionskosten
- Zeit - Handel nur während ausgewählter Stunden
Jeder Filter kann unabhängig ein- oder ausgeschaltet werden!
🖥️ Professionelles Dashboard
Echtzeit-Überwachung aller Indikatoren
EA-Status (BEREIT, IM HANDEL, WARTEND, SEITENMARKT)
Handelsstatistiken (Gewinnrate, P/L, Anzahl der Trades)
Anzeige des Status der Handelserlaubnis
Vollständige Konfiguration des Erscheinungsbildes (Position, Schriftart, Farbe)
🔥 Hauptmerkmale
- Erkennung von Engulfing-Mustern
Automatische Erkennung von Bullish und Bearish Engulfing
Qualitätskontrolle durch MinCandleBody_Pips Parameter
Multi-Timeframe-Analyse (Signale auf einem TF, Trend auf höherem TF)
Eliminierung von schwachen Formationen
- Trend-Filter - Gleitender Durchschnitt
KAUFEN nur, wenn Preis > MA (Aufwärtstrend)
VERKAUFEN nur, wenn Preis < MA (Abwärtstrend)
4 Methoden: SMA, EMA, SMMA, LWMA
Beliebiger Zeitraum und Zeitrahmen (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN)
Option zur vollständigen Deaktivierung
- ADX-Filter - Trendstärke
Vermeidung von Seitwärtsmärkten (ADX < Minimum)
Schutz vor extremen Trends (ADX > Maximum)
Handel im optimalen Trendstärkebereich
Einstellbare Min/Max-Levels
Konfigurierbarer Zeitrahmen (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN)
- RSI-Filter - Momentum
4 Modi: AUS, LEICHT, MITTEL, STRENG
Verhindert Käufe im überkauften Zustand / Verkäufe im überverkauften Zustand
Konfigurierbare überverkaufte/überkaufte Levels
Konfigurierbarer Zeitrahmen (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN)
Erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit
WICHTIG: Setzen Sie RSI_Mode auf 1, 2 oder 3, um den RSI-Filter zu aktivieren
- Geld-Management
Fixed Lot Modus - konstante Positionsgröße
Risk Percent Mode - automatische Lot-Berechnung basierend auf dem %-Saldo
Beachtet Broker-Limits (MinLot, MaxLot, LotStep)
Dynamisches Kapitalmanagement
- Trailing Stop und Break Even
Trailing Stop: Verschiebt SL hinter den Preis, sichert Gewinne
Break Even: Verschiebt SL zum Einstieg + Bonus, eliminiert das Risiko
Konfigurierbare Aktivierungsschwellen
Option zur Deaktivierung
- Spread-Filter
Keine Trades, wenn Spread > Maximum
Vermeidet Nachrichten und geringe Liquidität
Schützt vor hohen Kosten
- Zeit-Filter
Handel nur während bestimmter Stunden
Vermeidung von instabilen Sitzungen
Überspringen von Nachrichtenstunden
- Echtzeit-Dashboard
Indikatoren: MA Trend, ADX, RSI, Signale, Spread
Konto: Guthaben, Aktien
Einstellungen: Lot, SL/TP, Trailing, Break Even, Zeitfilter
Statistiken: Offene/Geschlossene Positionen, Gewinnrate, Gesamtgewinn/Verlust
Handelsstatus: Zeigt an, ob der Handel aktiviert/deaktiviert ist
EA-Status: Aktueller Roboterstatus
Vollständige Konfiguration des Erscheinungsbildes
🎯 Strategie-Logik
Eröffnungsposition - Erforderliche Bedingungen:
- Neue Kerze (Überprüfung beim Schließen)
- Keine offenen Positionen
- Handel erlaubt (AutoTrading ON, Verbindung OK)
- Engulfing-Muster erkannt
- Alle aktivierten Filter erfüllt (MA, ADX, RSI, Spread, Time)
KAUFEN: Bullish Engulfing + Kurs > MA + Alle Filter OK
SELL: Bearish Engulfing + Preis < MA + Alle Filter OK
Positionsverwaltung:
Bei jedem Tick: Überprüfung von Break Even und Trailing Stop
Schließen durch SL, TP oder manuell
⚙️ 43 Konfigurierbare Parameter
Position (5 Parameter)
UseFixedLot, LotSize, RiskPercent, SL_Pips, TP_Pips
Trailing Stop (4 Parameter)
UseTrailingStop, TrailingStart_Pips, TrailingStop_Pips, TrailingStep_Pips
Break Even (3 Parameter)
UseBreakEven, BreakEven_Pips, BreakEven_Profit_Pips
Gleitender Durchschnitt (4 Parameter)
UseMAFilter, MA_Period, MA_Method, MA_Timeframe (M1-MN)
Spread (2 Parameter)
UseSpreadFilter, MaxSpreadPips
ADX (5 Parameter)
UseADXFilter, ADX_Period, ADX_Timeframe (M1-MN), ADX_Min, ADX_Max
RSI (6 Parameter)
UseRSI, RSI_Period, RSI_Timeframe (M1-MN), RSI_Oversold, RSI_Overbought, RSI_Mode
Engulfing Signal (2 Parameter)
Signal_Zeitrahmen (M1-MN), MinCandleBody_Pips
Zeitfilter (3 Parameter)
UseTimeFilter, StartHour, EndHour
Dashboard (7 Parameter)
ShowDashboard, DashboardX, DashboardY, LineSpacing, FontSize, FontName, TextColor
Sonstiges (2 Parameter)
MagicNumber, Schlupf
💡 Empfohlene Instrumente
Primäre Empfehlung:
⭐ USD/JPY - SEHR EMPFOHLEN - EA speziell für dieses Paar optimiert und getestet
Funktioniert auch gut:
EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD
Hinweis: Obwohl der EA mit verschiedenen Paaren funktionieren kann, ist USD/JPY das primär empfohlene Paar, für das er ausgiebig getestet und optimiert wurde. Denken Sie daran, dass die Pip-Anzeige zwischen den Paaren variieren kann - siehe den Abschnitt "Unterschiede in der Pip-Anzeige" oben.
🛡️ SICHERE STRATEGIE
❌ KEINE GEFÄHRLICHEN TECHNIKEN
KEINE MARTINGALE
Wir verdoppeln keine Lots nach Verlusten. Konstantes, kontrolliertes Risiko pro Handel. Kein exponentielles Wachstum der Verluste.
KEIN GRID
Wir eröffnen nicht Dutzende von Positionen gleichzeitig. Maximal 1 Position = volle Kontrolle.
KEIN HEDGING
Wir eröffnen keine gegenläufigen Positionen. Jede Entscheidung ist klar: KAUFEN, VERKAUFEN oder abwarten.
✅ WAS STATTDESSEN:
Jeder Handel mit Stop Loss und Take Profit
Konstantes Risiko pro Handel (1-3%)
Maximal 1 offene Position
Trailing Stop und Break Even zur Absicherung
Transparente, bewährte Strategie
⚙️ PARAMETER AN IHRE BEDÜRFNISSE ANPASSEN
Maximale Flexibilität = Ihr Erfolg
43 Parameter ermöglichen es Ihnen, eine einzigartige Konfiguration zu erstellen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist:
Ihr Instrument (insbesondere USD/JPY)
Ihren Handelsstil
Ihren Broker
Ihre Ziele
Aktuelle Marktbedingungen
Optimierungsprozess:
- Instrument (USD/JPY empfohlen) und Zeitrahmen wählen
- Test im MT4 Strategy Tester (mindestens 6-12 Monate)
- Optimieren Sie die Parameter (Filter, SL/TP, Geldmanagement)
- Analysieren Sie die Kennzahlen (Profit Factor >1.5, Drawdown <30%, Win Rate >55%)
- Forward Test auf DEMO (1-3 Monate)
- LIVE Trading mit kleinem Kapital
Parameter, mit denen Sie experimentieren können:
MA_Periode, MA_Methode, MA_Zeitrahmen
ADX_Min, ADX_Max, ADX_Periode, ADX_Zeitrahmen
RSI_Mode (zum Aktivieren auf 1, 2 oder 3 setzen), RSI_Period, RSI_Timeframe
Signal_Zeitrahmen, MinCandleBody_Pips
SL_Pips, TP_Pips, RisikoProzentsatz
Trailing und Break Even Parameter
MaxSpreadPips, Zeitfilter
Tausende von möglichen Kombinationen - finden Sie Ihre!
🏆 MÖGLICHKEITEN
Unterschiedliche Einstellungen = unterschiedliche Profile:
Konservativ (Sicherheit)
Geringes Risiko, alle Filter EIN, restriktive Einstellungen
Ausgewogen (Standard)
Mittleres Risiko, die meisten Filter EIN, Standardeinstellungen
Aggressiv (Hohes Risiko)
Höheres Risiko, einige Filter AUS, liberale Einstellungen
Ihre eigene Optimierung kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen - dies hängt von Ihren Einstellungen und den Marktbedingungen ab
🚀 Installation
- .ex4 oder .mq4 Datei herunterladen
- MT4 → Datei → Datenordner öffnen → MQL4/Experts/
- MT4 neu starten oder aktualisieren
- EA auf den Chart ziehen (USD/JPY empfohlen)
- Registerkarte "Allgemein": Aktivieren Sie Live-Trading zulassen
- Registerkarte "Eingaben": Parameter anpassen
- WICHTIG: Setzen Sie RSI_Mode auf 1, 2 oder 3, wenn Sie den RSI-Filter aktivieren möchten.
- WICHTIG: Überprüfen Sie, ob die Pip-Anzeige Ihren Erwartungen entspricht (siehe Abschnitt Pip-Anzeige)
- Testen Sie auf DEMO mindestens 1-2 Wochen!
⚙️ WICHTIGE PARAMETERHINWEISE
RSI-Filter-Aktivierung:
⚠️ Um den RSI-Filter zu aktivieren, benötigen Sie BEIDE Bedingungen:
UseRSI = true (aktiviert RSI)
RSI_Mode = 1, 2, oder 3 (wählt die Filterstärke)
Ist RSI_Mode = 0, ist der RSI-Filter AUS, auch wenn UseRSI = true!
RSI-Modi:
0 = AUS (keine RSI-Filterung)
1 = LIGHT (großzügige Filterung)
2 = MEDIUM (ausgewogene Filterung)
3 = STRICT (restriktive Filterung)
Zeitrahmen-Auswahl:
Alle Timeframe-Parameter (MA_Timeframe, ADX_Timeframe, RSI_Timeframe, Signal_Timeframe) bieten die folgenden Optionen:
M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN
Wählen Sie den für Ihre Strategie geeigneten Zeitrahmen aus.
⚠️ KRITISCHE WARNUNGEN UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE
🔴 SORGFÄLTIG LESEN - SEHR WICHTIG:
- KEINE GEWINNGARANTIE
⚠️ Der Roboter garantiert KEINE Gewinne. Der Handel auf dem Forex-Markt ist mit einem hohen Risiko verbunden und Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Die Ergebnisse können je nach Einstellungen, Marktbedingungen, Broker und anderen Faktoren erheblich variieren.
- VOLLE VERANTWORTUNG DES BENUTZERS
⚠️ Sie setzen die Parameter auf eigene Verantwortung. SIE sind verantwortlich für:
Auswahl und Konfiguration aller 43 Parameter
Testen der Strategie vor dem Einsatz im Live-Konto
Risikomanagement und Positionsgrößenbestimmung
Überwachung und Anpassung der Einstellungen
Alle Handelsentscheidungen
- ERGEBNISSE DER VERGANGENHEIT SIND KEINE GARANTIE FÜR DIE ZUKUNFT
⚠️ Backtests, Vorwärtstests und alle historischen Ergebnisse sind KEINE Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Marktbedingungen ändern sich, und Parameter, die in der Vergangenheit funktioniert haben, funktionieren in der Zukunft möglicherweise nicht mehr.
- OPTIMIERUNG ERFORDERLICH
⚠️ Es gibt KEINE universellen Einstellungen, die immer und überall funktionieren. SIE MÜSSEN:
Unabhängig verschiedene Konfigurationen testen
Parameter an Ihr Instrument anpassen
Regelmäßige Überwachung und Aktualisierung der Einstellungen
Akzeptieren Sie, dass Optimierung Zeit und Wissen erfordert
- TESTEN SIE AUF DER DEMO, BEVOR SIE LIVE GEHEN
⚠️ Testen Sie jede Konfiguration mindestens 1-2 Wochen lang auf dem DEMO-Konto, bevor Sie sie auf dem Live-Konto verwenden. Verwenden Sie den Roboter niemals live ohne vorherige Tests.
- RISIKO DES KAPITALVERLUSTES
⚠️ Sie können verlieren:
Einen Teil des Kapitals
Das gesamte Kapital
Mehr als Sie investiert haben (im Falle einer Hebelwirkung)
Investieren Sie niemals Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren.
- KEINE HAFTUNG DES AUTORS
⚠️ Autor/Verkäufer ist NICHT haftbar für:
Jegliche finanzielle Verluste
Fehler bei der Auswahl der Parameter
Unsachgemäße Verwendung des Roboters
Änderungen der Marktbedingungen
Technische Probleme
Aktionen des Brokers
Sie verwenden diesen EA ausschließlich auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung.
- DIES IST KEINE ANLAGEBERATUNG
⚠️ Dieser EA und seine Dokumentation stellen KEINE Anlage-, Finanz- oder Handelsberatung dar. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, konsultieren Sie einen zugelassenen Finanzberater.
- ERFORDERLICHE KENNTNISSE
⚠️ Dieser EA erfordert:
Grundlegende Kenntnisse des Devisenhandels
Verständnis für Risikomanagement
Die Fähigkeit, MetaTrader 4 zu benutzen
Fähigkeit zur Analyse der Ergebnisse
Kontinuierliche Überwachung
Dies ist kein "Reich-werden-ohne-Mühe-System".
- DIE BEDINGUNGEN KÖNNEN SICH ÄNDERN
⚠️ Was heute funktioniert, funktioniert vielleicht morgen nicht mehr:
Die Marktbedingungen ändern sich
Die Volatilität ändert sich
Spreads ändern sich
Preisverhalten ändert sich
Seien Sie auf regelmäßige Strategieanpassungen vorbereitet.
✅ WAS SIE ERHALTEN
Was Sie erhalten:
✅ Professionelles Tool mit 43 Parametern
✅ Volle Kontrolle über die Strategie
✅ Dashboard zur Überwachung
✅ Dokumentation der Parameter
✅ Technische Unterstützung
✅ Kostenlose Updates
✅ EA optimiert für USD/JPY
✅ Automatische Pip/Point-Umrechnung für alle Broker
📚 Unterstützung
Brauchen Sie Hilfe?
💬 Private Nachricht auf MQL5
📧 E-Mail im Profil
💬 Kommentarbereich
Bitte immer angeben: EA-Version, Broker, Instrument, Dashboard-Screenshot, Problembeschreibung
📜 Lizenz
Eine Lizenz = ein Handelskonto
Kostenlose Updates
Gemäß der MQL5-Marktplatzpolitik
⚖️ ABSCHLIESSENDER HAFTUNGSAUSSCHLUSS
VOR DEM KAUF LESEN UND VERSTEHEN:
- HOHES RISIKO: Der Handel auf dem Devisenmarkt ist mit einem hohen finanziellen Risiko verbunden. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren.
- KEINE GARANTIEN: Dieser EA garantiert keine Gewinne. Kein Handelssystem kann Gewinne garantieren.
- IHRE VERANTWORTUNG: Sie tragen die volle Verantwortung für alle Entscheidungen in Bezug auf die Konfiguration, Verwendung und Verwaltung dieses EA. Jeder Handel ist Ihre Entscheidung.
- OPTIMIERUNG ERFORDERLICH: Der EA muss getestet und die Parameter angepasst werden. Es gibt keine universellen Einstellungen, die immer funktionieren.
- HISTORIE ≠ ZUKUNFT: Backtests und historische Ergebnisse sind keine Vorhersage oder Garantie für zukünftige Ergebnisse.
- KEINE BERATUNG: Dies ist keine Anlageberatung. Wenden Sie sich an einen professionellen Finanzberater.
- NULL HAFTUNG: Der Autor haftet nicht für Verluste, Schäden oder Probleme, die sich aus der Nutzung dieses EA ergeben.
- SIE AKZEPTIEREN DAS RISIKO: Mit dem Kauf und der Nutzung dieses EAs akzeptieren Sie alle damit verbundenen Risiken.
Wenn Sie die oben genannten Bedingungen nicht akzeptieren, kaufen Sie dieses Produkt NICHT.
🌟 Warum dieser EA?
✅ Transparenz - Volle Kontrolle, keine "Black Box"
✅ Sicherheit - kein Martingal/Gitter/Hedging
✅ Flexibilität - 43 Parameter, verschiedene Handelsstile
✅ Professionalität - Bewährte Strategie, fortschrittliches Management
✅ Ehrlichkeit - Transparente Kommunikation über Risiken
✅ Optimiert für USD/JPY - Getestet und verfeinert für dieses Paar
✅ Universelle Kompatibilität - Funktioniert korrekt mit allen Brokertypen (4- und 5-stellig)
💎 ABSCHLUSSMELDUNG
SIE sind verantwortlich für Ihre Strategie
Dieser EA ist ein professionelles Werkzeug, keine magische Lösung.
🔧 43 Parameter = Ihre Entscheidungen
🧪 Testen = Ihre Arbeit
📊 Ergebnisse = Deine Verantwortung
💰 Risiko = Sie müssen es tragen
Erfolg erfordert Wissen, Arbeit, Testen und Verantwortung.
Beginnen Sie mit USD/JPY, um die besten Ergebnisse zu erzielen, und erweitern Sie dann nach der Optimierung auf andere Paare.