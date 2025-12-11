Engulfing Pattern EA v6

Engulfing Pattern EA v7 ist ein vollautomatisches Handelssystem für MetaTrader 4, das die klassische Engulfing-Candlestick-Mustererkennung mit fortschrittlicher technischer Analyse und einem mehrschichtigen Filtersystem kombiniert. Der Roboter wurde mit maximaler Flexibilität entwickelt - 43 konfigurierbare Parameter ermöglichen es Ihnen, jeden Aspekt der Strategie an Ihren Handelsstil, Ihr Instrument und die Marktbedingungen anzupassen.

Empfohlenes Paar: USD/JPY - Der EA wurde speziell für USD/JPY optimiert und getestet und hat bei diesem Paar hervorragende Ergebnisse erzielt.

⚠️ WICHTIG: Unterschiede in der Pip-Anzeige zwischen Währungspaaren

Bitte lesen Sie sorgfältig, bevor Sie den EA auf verschiedenen Instrumenten einsetzen:

Aufgrund von Unterschieden in den Kursnotierungssystemen zwischen Brokern und Währungspaaren kann derselbe Pip-Wert unterschiedlich angezeigt werden:

USD/JPY, EUR/JPY - 2 oder 3 Dezimalstellen (z.B. 150.00 oder 150.000) - 10 Pips werden als 10 oder 100 angezeigt

EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD - 4 oder 5 Dezimalstellen (z. B. 1,0800 oder 1,08000) - 10 Punkte werden als 10 oder 100 angezeigt

XAU/USD (Gold) - 2 Dezimalstellen (z. B. 2000,00) - 10 Punkte werden als 10 oder 1000 angezeigt

Wie es funktioniert:

4-stellige Makler (z.B. 1,0800 für EUR/USD): 1 Pip = 1 Punkt, also SL 10 Pips = 10 Punkte

5-stellige Broker (z. B. 1,08000 für EUR/USD): 1 Pip = 10 Punkte, also SL 10 Pips = 100 Punkte

Der EA erkennt automatisch das Notierungssystem Ihres Brokers und berechnet die Werte korrekt neu. Wenn Sie jedoch in den EA-Einstellungen SL_Pips = 10 einstellen:

Bei einem 4-stelligen Broker wird er als 10 angezeigt.

Bei einem 5-stelligen Broker wird er als 100 angezeigt (aber es sind immer noch die gleichen 10 Pips!)

Dies ist KEIN Fehler, sondern die Art und Weise, wie MetaTrader Werte anzeigt. Der tatsächliche Pip-Abstand bleibt unabhängig von der Anzeige derselbe.

Empfehlung: Überprüfen Sie immer auf einem DEMO-Konto, dass die Abstände von Stop Loss und Take Profit Ihren Erwartungen entsprechen, bevor Sie live handeln.

✨ Hauptvorteile

🎯 Bewährte Strategie

Basiert auf klassischen Bullish und Bearish Engulfing Mustern

Fokus auf Qualität der Setups, nicht auf Quantität der Trades

Handel sowohl Long als auch Short

Optimiert für das Paar USD/JPY

🛡️ Sicherheit geht vor

KEINE Martingale-, Grid-, Averaging- oder Hedging-Strategien

Jeder Handel mit klar definiertem Stop Loss und Take Profit

Maximal 1 offene Position zu einer Zeit

Volle Risikokontrolle pro Handel

📈 Fortschrittliches Positionsmanagement

Trailing Stop - automatischer Schutz der erzielten Gewinne

Break Even - SL auf Einstiegsniveau verschieben, um Risiko zu eliminieren

Konfigurierbare Aktivierung und Parameter zur Gewinnmaximierung

🔍 5 unabhängige Filter

  1. Gleitender Durchschnitt - Trendfilter (4 Methoden: SMA, EMA, SMMA, LWMA)
  2. ADX - Vermeidung von Seitwärtsmärkten und extremen Trends
  3. RSI - Momentum-Filter (4 Modi: OFF, LIGHT, MEDIUM, STRICT)
  4. Spread - Schutz vor hohen Transaktionskosten
  5. Zeit - Handel nur während ausgewählter Stunden

Jeder Filter kann unabhängig ein- oder ausgeschaltet werden!

🖥️ Professionelles Dashboard

Echtzeit-Überwachung aller Indikatoren

EA-Status (BEREIT, IM HANDEL, WARTEND, SEITENMARKT)

Handelsstatistiken (Gewinnrate, P/L, Anzahl der Trades)

Anzeige des Status der Handelserlaubnis

Vollständige Konfiguration des Erscheinungsbildes (Position, Schriftart, Farbe)

🔥 Hauptmerkmale

  1. Erkennung von Engulfing-Mustern

Automatische Erkennung von Bullish und Bearish Engulfing

Qualitätskontrolle durch MinCandleBody_Pips Parameter

Multi-Timeframe-Analyse (Signale auf einem TF, Trend auf höherem TF)

Eliminierung von schwachen Formationen

  1. Trend-Filter - Gleitender Durchschnitt

KAUFEN nur, wenn Preis > MA (Aufwärtstrend)

VERKAUFEN nur, wenn Preis < MA (Abwärtstrend)

4 Methoden: SMA, EMA, SMMA, LWMA

Beliebiger Zeitraum und Zeitrahmen (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN)

Option zur vollständigen Deaktivierung

  1. ADX-Filter - Trendstärke

Vermeidung von Seitwärtsmärkten (ADX < Minimum)

Schutz vor extremen Trends (ADX > Maximum)

Handel im optimalen Trendstärkebereich

Einstellbare Min/Max-Levels

Konfigurierbarer Zeitrahmen (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN)

  1. RSI-Filter - Momentum

4 Modi: AUS, LEICHT, MITTEL, STRENG

Verhindert Käufe im überkauften Zustand / Verkäufe im überverkauften Zustand

Konfigurierbare überverkaufte/überkaufte Levels

Konfigurierbarer Zeitrahmen (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN)

Erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit

WICHTIG: Setzen Sie RSI_Mode auf 1, 2 oder 3, um den RSI-Filter zu aktivieren

  1. Geld-Management

Fixed Lot Modus - konstante Positionsgröße

Risk Percent Mode - automatische Lot-Berechnung basierend auf dem %-Saldo

Beachtet Broker-Limits (MinLot, MaxLot, LotStep)

Dynamisches Kapitalmanagement

  1. Trailing Stop und Break Even

Trailing Stop: Verschiebt SL hinter den Preis, sichert Gewinne

Break Even: Verschiebt SL zum Einstieg + Bonus, eliminiert das Risiko

Konfigurierbare Aktivierungsschwellen

Option zur Deaktivierung

  1. Spread-Filter

Keine Trades, wenn Spread > Maximum

Vermeidet Nachrichten und geringe Liquidität

Schützt vor hohen Kosten

  1. Zeit-Filter

Handel nur während bestimmter Stunden

Vermeidung von instabilen Sitzungen

Überspringen von Nachrichtenstunden

  1. Echtzeit-Dashboard

Indikatoren: MA Trend, ADX, RSI, Signale, Spread

Konto: Guthaben, Aktien

Einstellungen: Lot, SL/TP, Trailing, Break Even, Zeitfilter

Statistiken: Offene/Geschlossene Positionen, Gewinnrate, Gesamtgewinn/Verlust

Handelsstatus: Zeigt an, ob der Handel aktiviert/deaktiviert ist

EA-Status: Aktueller Roboterstatus

Vollständige Konfiguration des Erscheinungsbildes

🎯 Strategie-Logik

Eröffnungsposition - Erforderliche Bedingungen:

  1. Neue Kerze (Überprüfung beim Schließen)
  2. Keine offenen Positionen
  3. Handel erlaubt (AutoTrading ON, Verbindung OK)
  4. Engulfing-Muster erkannt
  5. Alle aktivierten Filter erfüllt (MA, ADX, RSI, Spread, Time)

KAUFEN: Bullish Engulfing + Kurs > MA + Alle Filter OK

SELL: Bearish Engulfing + Preis < MA + Alle Filter OK

Positionsverwaltung:

Bei jedem Tick: Überprüfung von Break Even und Trailing Stop

Schließen durch SL, TP oder manuell

⚙️ 43 Konfigurierbare Parameter

Position (5 Parameter)

UseFixedLot, LotSize, RiskPercent, SL_Pips, TP_Pips

Trailing Stop (4 Parameter)

UseTrailingStop, TrailingStart_Pips, TrailingStop_Pips, TrailingStep_Pips

Break Even (3 Parameter)

UseBreakEven, BreakEven_Pips, BreakEven_Profit_Pips

Gleitender Durchschnitt (4 Parameter)

UseMAFilter, MA_Period, MA_Method, MA_Timeframe (M1-MN)

Spread (2 Parameter)

UseSpreadFilter, MaxSpreadPips

ADX (5 Parameter)

UseADXFilter, ADX_Period, ADX_Timeframe (M1-MN), ADX_Min, ADX_Max

RSI (6 Parameter)

UseRSI, RSI_Period, RSI_Timeframe (M1-MN), RSI_Oversold, RSI_Overbought, RSI_Mode

Engulfing Signal (2 Parameter)

Signal_Zeitrahmen (M1-MN), MinCandleBody_Pips

Zeitfilter (3 Parameter)

UseTimeFilter, StartHour, EndHour

Dashboard (7 Parameter)

ShowDashboard, DashboardX, DashboardY, LineSpacing, FontSize, FontName, TextColor

Sonstiges (2 Parameter)

MagicNumber, Schlupf

💡 Empfohlene Instrumente

Primäre Empfehlung:

⭐ USD/JPY - SEHR EMPFOHLEN - EA speziell für dieses Paar optimiert und getestet

Funktioniert auch gut:

EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD

Hinweis: Obwohl der EA mit verschiedenen Paaren funktionieren kann, ist USD/JPY das primär empfohlene Paar, für das er ausgiebig getestet und optimiert wurde. Denken Sie daran, dass die Pip-Anzeige zwischen den Paaren variieren kann - siehe den Abschnitt "Unterschiede in der Pip-Anzeige" oben.

🛡️ SICHERE STRATEGIE

❌ KEINE GEFÄHRLICHEN TECHNIKEN

KEINE MARTINGALE

Wir verdoppeln keine Lots nach Verlusten. Konstantes, kontrolliertes Risiko pro Handel. Kein exponentielles Wachstum der Verluste.

KEIN GRID

Wir eröffnen nicht Dutzende von Positionen gleichzeitig. Maximal 1 Position = volle Kontrolle.

KEIN HEDGING

Wir eröffnen keine gegenläufigen Positionen. Jede Entscheidung ist klar: KAUFEN, VERKAUFEN oder abwarten.

✅ WAS STATTDESSEN:

Jeder Handel mit Stop Loss und Take Profit

Konstantes Risiko pro Handel (1-3%)

Maximal 1 offene Position

Trailing Stop und Break Even zur Absicherung

Transparente, bewährte Strategie

⚙️ PARAMETER AN IHRE BEDÜRFNISSE ANPASSEN

Maximale Flexibilität = Ihr Erfolg

43 Parameter ermöglichen es Ihnen, eine einzigartige Konfiguration zu erstellen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist:

Ihr Instrument (insbesondere USD/JPY)

Ihren Handelsstil

Ihren Broker

Ihre Ziele

Aktuelle Marktbedingungen

Optimierungsprozess:

  1. Instrument (USD/JPY empfohlen) und Zeitrahmen wählen
  2. Test im MT4 Strategy Tester (mindestens 6-12 Monate)
  3. Optimieren Sie die Parameter (Filter, SL/TP, Geldmanagement)
  4. Analysieren Sie die Kennzahlen (Profit Factor >1.5, Drawdown <30%, Win Rate >55%)
  5. Forward Test auf DEMO (1-3 Monate)
  6. LIVE Trading mit kleinem Kapital

Parameter, mit denen Sie experimentieren können:

MA_Periode, MA_Methode, MA_Zeitrahmen

ADX_Min, ADX_Max, ADX_Periode, ADX_Zeitrahmen

RSI_Mode (zum Aktivieren auf 1, 2 oder 3 setzen), RSI_Period, RSI_Timeframe

Signal_Zeitrahmen, MinCandleBody_Pips

SL_Pips, TP_Pips, RisikoProzentsatz

Trailing und Break Even Parameter

MaxSpreadPips, Zeitfilter

Tausende von möglichen Kombinationen - finden Sie Ihre!

🏆 MÖGLICHKEITEN

Unterschiedliche Einstellungen = unterschiedliche Profile:

Konservativ (Sicherheit)

Geringes Risiko, alle Filter EIN, restriktive Einstellungen

Ausgewogen (Standard)

Mittleres Risiko, die meisten Filter EIN, Standardeinstellungen

Aggressiv (Hohes Risiko)

Höheres Risiko, einige Filter AUS, liberale Einstellungen

Ihre eigene Optimierung kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen - dies hängt von Ihren Einstellungen und den Marktbedingungen ab

🚀 Installation

  1. .ex4 oder .mq4 Datei herunterladen
  2. MT4 → Datei → Datenordner öffnen → MQL4/Experts/
  3. MT4 neu starten oder aktualisieren
  4. EA auf den Chart ziehen (USD/JPY empfohlen)
  5. Registerkarte "Allgemein": Aktivieren Sie Live-Trading zulassen
  6. Registerkarte "Eingaben": Parameter anpassen
  7. WICHTIG: Setzen Sie RSI_Mode auf 1, 2 oder 3, wenn Sie den RSI-Filter aktivieren möchten.
  8. WICHTIG: Überprüfen Sie, ob die Pip-Anzeige Ihren Erwartungen entspricht (siehe Abschnitt Pip-Anzeige)
  9. Testen Sie auf DEMO mindestens 1-2 Wochen!

⚙️ WICHTIGE PARAMETERHINWEISE

RSI-Filter-Aktivierung:

⚠️ Um den RSI-Filter zu aktivieren, benötigen Sie BEIDE Bedingungen:

UseRSI = true (aktiviert RSI)

RSI_Mode = 1, 2, oder 3 (wählt die Filterstärke)

Ist RSI_Mode = 0, ist der RSI-Filter AUS, auch wenn UseRSI = true!

RSI-Modi:

0 = AUS (keine RSI-Filterung)

1 = LIGHT (großzügige Filterung)

2 = MEDIUM (ausgewogene Filterung)

3 = STRICT (restriktive Filterung)

Zeitrahmen-Auswahl:

Alle Timeframe-Parameter (MA_Timeframe, ADX_Timeframe, RSI_Timeframe, Signal_Timeframe) bieten die folgenden Optionen:

M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN

Wählen Sie den für Ihre Strategie geeigneten Zeitrahmen aus.

⚠️ KRITISCHE WARNUNGEN UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

🔴 SORGFÄLTIG LESEN - SEHR WICHTIG:

  1. KEINE GEWINNGARANTIE

⚠️ Der Roboter garantiert KEINE Gewinne. Der Handel auf dem Forex-Markt ist mit einem hohen Risiko verbunden und Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Die Ergebnisse können je nach Einstellungen, Marktbedingungen, Broker und anderen Faktoren erheblich variieren.

  1. VOLLE VERANTWORTUNG DES BENUTZERS

⚠️ Sie setzen die Parameter auf eigene Verantwortung. SIE sind verantwortlich für:

Auswahl und Konfiguration aller 43 Parameter

Testen der Strategie vor dem Einsatz im Live-Konto

Risikomanagement und Positionsgrößenbestimmung

Überwachung und Anpassung der Einstellungen

Alle Handelsentscheidungen

  1. ERGEBNISSE DER VERGANGENHEIT SIND KEINE GARANTIE FÜR DIE ZUKUNFT

⚠️ Backtests, Vorwärtstests und alle historischen Ergebnisse sind KEINE Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Marktbedingungen ändern sich, und Parameter, die in der Vergangenheit funktioniert haben, funktionieren in der Zukunft möglicherweise nicht mehr.

  1. OPTIMIERUNG ERFORDERLICH

⚠️ Es gibt KEINE universellen Einstellungen, die immer und überall funktionieren. SIE MÜSSEN:

Unabhängig verschiedene Konfigurationen testen

Parameter an Ihr Instrument anpassen

Regelmäßige Überwachung und Aktualisierung der Einstellungen

Akzeptieren Sie, dass Optimierung Zeit und Wissen erfordert

  1. TESTEN SIE AUF DER DEMO, BEVOR SIE LIVE GEHEN

⚠️ Testen Sie jede Konfiguration mindestens 1-2 Wochen lang auf dem DEMO-Konto, bevor Sie sie auf dem Live-Konto verwenden. Verwenden Sie den Roboter niemals live ohne vorherige Tests.

  1. RISIKO DES KAPITALVERLUSTES

⚠️ Sie können verlieren:

Einen Teil des Kapitals

Das gesamte Kapital

Mehr als Sie investiert haben (im Falle einer Hebelwirkung)

Investieren Sie niemals Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren.

  1. KEINE HAFTUNG DES AUTORS

⚠️ Autor/Verkäufer ist NICHT haftbar für:

Jegliche finanzielle Verluste

Fehler bei der Auswahl der Parameter

Unsachgemäße Verwendung des Roboters

Änderungen der Marktbedingungen

Technische Probleme

Aktionen des Brokers

Sie verwenden diesen EA ausschließlich auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung.

  1. DIES IST KEINE ANLAGEBERATUNG

⚠️ Dieser EA und seine Dokumentation stellen KEINE Anlage-, Finanz- oder Handelsberatung dar. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, konsultieren Sie einen zugelassenen Finanzberater.

  1. ERFORDERLICHE KENNTNISSE

⚠️ Dieser EA erfordert:

Grundlegende Kenntnisse des Devisenhandels

Verständnis für Risikomanagement

Die Fähigkeit, MetaTrader 4 zu benutzen

Fähigkeit zur Analyse der Ergebnisse

Kontinuierliche Überwachung

Dies ist kein "Reich-werden-ohne-Mühe-System".

  1. DIE BEDINGUNGEN KÖNNEN SICH ÄNDERN

⚠️ Was heute funktioniert, funktioniert vielleicht morgen nicht mehr:

Die Marktbedingungen ändern sich

Die Volatilität ändert sich

Spreads ändern sich

Preisverhalten ändert sich

Seien Sie auf regelmäßige Strategieanpassungen vorbereitet.

✅ WAS SIE ERHALTEN

Was Sie erhalten:

✅ Professionelles Tool mit 43 Parametern

✅ Volle Kontrolle über die Strategie

✅ Dashboard zur Überwachung

✅ Dokumentation der Parameter

✅ Technische Unterstützung

✅ Kostenlose Updates

✅ EA optimiert für USD/JPY

✅ Automatische Pip/Point-Umrechnung für alle Broker

📚 Unterstützung

Brauchen Sie Hilfe?

💬 Private Nachricht auf MQL5

📧 E-Mail im Profil

💬 Kommentarbereich

Bitte immer angeben: EA-Version, Broker, Instrument, Dashboard-Screenshot, Problembeschreibung

📜 Lizenz

Eine Lizenz = ein Handelskonto

Kostenlose Updates

Gemäß der MQL5-Marktplatzpolitik

⚖️ ABSCHLIESSENDER HAFTUNGSAUSSCHLUSS

VOR DEM KAUF LESEN UND VERSTEHEN:

  1. HOHES RISIKO: Der Handel auf dem Devisenmarkt ist mit einem hohen finanziellen Risiko verbunden. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren.
  2. KEINE GARANTIEN: Dieser EA garantiert keine Gewinne. Kein Handelssystem kann Gewinne garantieren.
  3. IHRE VERANTWORTUNG: Sie tragen die volle Verantwortung für alle Entscheidungen in Bezug auf die Konfiguration, Verwendung und Verwaltung dieses EA. Jeder Handel ist Ihre Entscheidung.
  4. OPTIMIERUNG ERFORDERLICH: Der EA muss getestet und die Parameter angepasst werden. Es gibt keine universellen Einstellungen, die immer funktionieren.
  5. HISTORIE ≠ ZUKUNFT: Backtests und historische Ergebnisse sind keine Vorhersage oder Garantie für zukünftige Ergebnisse.
  6. KEINE BERATUNG: Dies ist keine Anlageberatung. Wenden Sie sich an einen professionellen Finanzberater.
  7. NULL HAFTUNG: Der Autor haftet nicht für Verluste, Schäden oder Probleme, die sich aus der Nutzung dieses EA ergeben.
  8. SIE AKZEPTIEREN DAS RISIKO: Mit dem Kauf und der Nutzung dieses EAs akzeptieren Sie alle damit verbundenen Risiken.

Wenn Sie die oben genannten Bedingungen nicht akzeptieren, kaufen Sie dieses Produkt NICHT.

🌟 Warum dieser EA?

✅ Transparenz - Volle Kontrolle, keine "Black Box"

✅ Sicherheit - kein Martingal/Gitter/Hedging

✅ Flexibilität - 43 Parameter, verschiedene Handelsstile

✅ Professionalität - Bewährte Strategie, fortschrittliches Management

✅ Ehrlichkeit - Transparente Kommunikation über Risiken

✅ Optimiert für USD/JPY - Getestet und verfeinert für dieses Paar

✅ Universelle Kompatibilität - Funktioniert korrekt mit allen Brokertypen (4- und 5-stellig)

💎 ABSCHLUSSMELDUNG

SIE sind verantwortlich für Ihre Strategie

Dieser EA ist ein professionelles Werkzeug, keine magische Lösung.

🔧 43 Parameter = Ihre Entscheidungen

🧪 Testen = Ihre Arbeit

📊 Ergebnisse = Deine Verantwortung

💰 Risiko = Sie müssen es tragen

Erfolg erfordert Wissen, Arbeit, Testen und Verantwortung.

Beginnen Sie mit USD/JPY, um die besten Ergebnisse zu erzielen, und erweitern Sie dann nach der Optimierung auf andere Paare.

