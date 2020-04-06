Engulfing Pattern EA v6
- Asesores Expertos
- Wojciech Jerzy Magda
- Versión: 8.0
- Actualizado: 11 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Engulfing Pattern EA v7 es un sistema de trading totalmente automatizado para MetaTrader 4 que combina el reconocimiento clásico de patrones de velas Engulfing con un análisis técnico avanzado y un sistema de filtros multicapa. El robot está diseñado con la máxima flexibilidad - 43 parámetros configurables le permiten personalizar cada aspecto de la estrategia a su estilo de trading, instrumento y condiciones de mercado.
Par recomendado: USD/JPY - El EA ha sido específicamente optimizado y probado en USD/JPY, mostrando excelentes resultados en este par.
⚠️ IMPORTANTE: Diferencias de visualización de pips entre pares de divisas
Por favor, lea atentamente antes de utilizar el EA en diferentes instrumentos:
Debido a las diferencias en los sistemas de cotización de precios entre brokers y pares de divisas, el mismo valor de pip puede mostrarse de forma diferente:
USD/JPY, EUR/JPY - 2 ó 3 decimales (p.ej. 150.00 ó 150.000) - 10 pips se muestran como 10 ó 100
EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD - 4 o 5 decimales (por ejemplo, 1,0800 o 1,08000) - 10 pips se muestran como 10 o 100
XAU/USD (Oro) - 2 decimales (p.ej. 2000.00) - 10 pips se muestran como 10 o 1000
Cómo funciona:
Corredores de 4 dígitos (por ejemplo, 1,0800 para EUR/USD): 1 pip = 1 punto, por lo que SL 10 pips = 10 puntos
Brokers de 5 dígitos (p.ej. 1.08000 para EUR/USD): 1 pip = 10 puntos, por lo que SL 10 pips = 100 puntos
El EA detecta automáticamente el sistema de cotización de su broker y recalcula los valores correctamente. Sin embargo, cuando establece SL_Pips = 10 en la configuración del EA:
En un broker de 4 dígitos se mostrará como 10
En un broker de 5 dígitos se mostrará como 100 (¡pero siguen siendo los mismos 10 pips!)
Esto NO es un error - es como MetaTrader muestra los valores. La distancia real de pips sigue siendo la misma independientemente de la pantalla.
Recomendación: Siempre verifique en una cuenta DEMO que las distancias de Stop Loss y Take Profit coinciden con sus expectativas antes de operar en vivo.
✨ Principales Ventajas
🎯 Estrategia probada
Basada en patrones envolventes alcistas y bajistas clásicos
Enfoque en setups de calidad, no en cantidad de operaciones
Operar tanto en Largo como en Corto
Optimizado para el par USD/JPY
🛡️ La seguridad es lo primero
SIN estrategias de Martingala, Cuadrícula, Promedio o Cobertura
Cada operación con Stop Loss y Take Profit claramente definidos
Máximo 1 posición abierta a la vez
Control total del riesgo por operación
Gestión avanzada de posiciones
Trailing Stop - protección automática de los beneficios obtenidos
Break Even - desplazamiento del SL al nivel de entrada para eliminar el riesgo
Activación y parámetros configurables para maximizar los beneficios
🔍 5 filtros independientes
- Media móvil - filtro de tendencia (4 métodos: SMA, EMA, SMMA, LWMA)
- ADX - evitar mercado lateral y tendencias extremas
- RSI - filtro de impulso (4 modos: OFF, LIGHT, MEDIUM, STRICT)
- Spread - protección contra los altos costes de transacción
- Hora - negociación sólo durante las horas seleccionadas
Cada filtro puede activarse o desactivarse de forma independiente.
🖥️ Cuadro de mandos profesional
Monitorización en tiempo real de todos los indicadores
Estado del EA (LISTO, EN OPERACIÓN, EN ESPERA, MERCADO PARCIAL)
Estadísticas de operaciones (Tasa de ganancias, P/L, número de operaciones)
Visualización del estado de los permisos de negociación
Configuración completa de la apariencia (posición, fuente, color)
Características principales
- Reconocimiento de patrones envolventes
Detección automática de Engulfing alcista y bajista
Control de calidad a través del parámetro MinCandleBody_Pips
Análisis Multi-Timeframe (señales en un TF, tendencia en TF superior)
Eliminación de formaciones débiles
- Filtro de tendencia - Media móvil
COMPRA sólo cuando el precio > MA (tendencia alcista)
VENTA sólo cuando el precio < MA (tendencia bajista)
4 métodos: SMA, EMA, SMMA, LWMA
Cualquier periodo y marco temporal (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN)
Opción de desactivar completamente
- Filtro ADX - Fuerza de la tendencia
Evitar mercado lateral (ADX < mínimo)
Protección contra tendencias extremas (ADX > máximo)
Operar en el rango óptimo de fuerza de tendencia
Niveles Min/Max ajustables
Marco temporal configurable (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN)
- Filtro RSI - Momentum
4 modos: DESACTIVADO, LIGERO, MEDIO, ESTRICTO
Evita comprar en sobrecompra / vender en sobreventa
Niveles de sobreventa/sobrecompra configurables
Marco temporal configurable (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN)
Aumenta la probabilidad de éxito
IMPORTANTE: Establezca RSI_Mode en 1, 2 o 3 para activar el filtro RSI
- Gestión del dinero
Modo Lote Fijo - tamaño de posición constante
Modo de Porcentaje de Riesgo - cálculo automático del lote basado en el % de saldo
Respeta los límites del broker (MinLot, MaxLot, LotStep)
Gestión dinámica del capital
- Trailing Stop y Break Even
Trailing Stop: desplaza el SL detrás del precio, asegura los beneficios
Punto de equilibrio: Desplaza el SL a la entrada + bonificación, elimina el riesgo
Umbrales de activación configurables
Opción de desactivar
- Filtro de diferencial
No hay operaciones cuando el diferencial es > máximo
Evita noticias y baja liquidez
Protege de los costes elevados
- Filtro horario
Negociación sólo durante determinadas horas
Evitar sesiones inestables
Saltarse las horas de noticias
- Cuadro de mandos en tiempo real
Indicadores: Tendencia MA, ADX, RSI, Señales, Spread
Cuenta: Saldo, Equidad
Ajustes: Lot, SL/TP, Trailing, Break Even, Time Filter
Estadísticas: Posiciones abiertas/cerradas, Tasa de ganancias, P/L total
Estado de negociación: Muestra si la negociación está activada/desactivada
Estado del EA: Estado actual del robot
Configuración de la apariencia completa
🎯 Lógica de la estrategia
Posición de apertura - Condiciones requeridas:
- Vela nueva (comprobación al cierre)
- No hay posiciones abiertas
- Trading permitido (AutoTrading ON, conexión OK)
- Patrón envolvente detectado
- Todos los filtros activados satisfechos (MA, ADX, RSI, Spread, Time)
COMPRA: Envolvente alcista + Precio > MA + Todos los filtros OK
VENTA: Envolvente bajista + Precio < MA + Todos los filtros OK
Gestión de posiciones:
En cada tick: Comprobación de Break Even y Trailing Stop
Cierre por SL, TP o manual
⚙️ 43 Parámetros configurables
Posición (5 parámetros)
UseFixedLot, LotSize, RiskPercent, SL_Pips, TP_Pips
Trailing Stop (4 parámetros)
UseTrailingStop, TrailingStart_Pips, TrailingStop_Pips, TrailingStep_Pips
Break Even (3 parámetros)
UseBreakEven, BreakEven_Pips, BreakEven_Profit_Pips
Media móvil (4 parámetros)
UseMAFilter, MA_Period, MA_Method, MA_Timeframe (M1-MN)
Spread (2 parámetros)
UseSpreadFilter, MaxSpreadPips
ADX (5 parámetros)
UseADXFilter, ADX_Period, ADX_Timeframe (M1-MN), ADX_Min, ADX_Max
RSI (6 parámetros)
UseRSI, RSI_Period, RSI_Timeframe (M1-MN), RSI_Oversold, RSI_Overbought, RSI_Mode
Señal envolvente (2 parámetros)
Señal_Tiempo (M1-MN), MinCandleBody_Pips
Filtro de tiempo (3 parámetros)
UseTimeFilter, StartHour, EndHour
Tablero (7 parámetros)
ShowDashboard, DashboardX, DashboardY, LineSpacing, FontSize, FontName, TextColor
Otros (2 parámetros)
MagicNumber, Deslizamiento
💡 Instrumentos recomendados
Recomendación principal:
⭐ USD/JPY - ALTAMENTE RECOMENDADO - EA optimizado y probado específicamente para este par
También Funciona Bien:
EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD
Nota: Aunque el EA puede funcionar en varios pares, USD/JPY es el principal par recomendado donde ha sido probado y optimizado ampliamente. Recuerde que la visualización de pips puede variar entre pares - vea la sección "Diferencias en la visualización de pips" más arriba.
🛡️ ESTRATEGIA SEGURA
❌ SIN TÉCNICAS PELIGROSAS
NO MARTINGALE
No doblamos lotes después de pérdidas. Riesgo constante y controlado por operación. Sin crecimiento exponencial de las pérdidas.
NO GRID
No abrimos decenas de posiciones simultáneamente. Máximo 1 posición = control total.
NO HEDGING
No abrimos posiciones opuestas. Cada decisión es clara: COMPRAR, VENDER o esperar.
✅ QUÉ EN SU LUGAR:
Cada operación con Stop Loss y Take Profit.
Riesgo constante por operación (1-3%)
Máximo 1 posición abierta
Trailing Stop y Break Even para protección
Estrategia transparente y probada
⚙️ PERSONALICE LOS PARÁMETROS SEGÚN SUS NECESIDADES
Máxima flexibilidad = Su éxito
43 parámetros le permiten crear una configuración única adaptada a:
Su instrumento (especialmente USD/JPY)
Su estilo de negociación
Su broker
Sus objetivos
Las condiciones actuales del mercado
Proceso de optimización:
- Elija el instrumento (USD/JPY recomendado) y el marco temporal
- Pruebe en MT4 Strategy Tester (mínimo 6-12 meses)
- Optimice los parámetros (filtros, SL/TP, gestión monetaria)
- Analizar métricas (Profit Factor >1.5, Drawdown <30%, Win Rate >55%)
- Pruebas en DEMO (1-3 meses)
- Operar en VIVO con un pequeño capital
Parámetros para experimentar:
MA_Period, MA_Method, MA_Timeframe
ADX_Min, ADX_Max, ADX_Period, ADX_Timeframe
RSI_Mode (poner a 1, 2, o 3 para activar), RSI_Period, RSI_Timeframe
Señal_Tiempo, MinCandleBody_Pips
SL_Pips, TP_Pips, Porcentaje de riesgo
Parámetros Trailing y Break Even
MaxSpreadPips, Filtro de tiempo
Miles de combinaciones posibles - ¡encuentra la tuya!
🏆 POSIBILIDADES
Diferentes configuraciones = Diferentes perfiles:
Conservador (Seguridad)
Riesgo bajo, todos los filtros ON, ajustes restrictivos.
Equilibrado (Estándar)
Riesgo medio, la mayoría de los filtros ON, ajustes estándar
Agresivo (Alto riesgo)
Mayor riesgo, algunos filtros desactivados, ajustes liberales
Su propia optimización puede traer resultados diferentes - depende de su configuración y las condiciones del mercado
Instalación
- Descargue el archivo .ex4 o .mq4
- MT4 → Archivo → Abrir carpeta de datos → MQL4/Expertos/
- Reiniciar MT4 o Actualizar
- Arrastre el EA al gráfico (se recomienda USD/JPY)
- Pestaña "Común": Marque Permitir trading en vivo
- Pestaña "Entradas": Ajustar parámetros
- IMPORTANTE: Establezca RSI_Mode en 1, 2 o 3 si desea que el filtro RSI esté activo.
- IMPORTANTE: Compruebe que la visualización de pips se ajusta a sus expectativas (consulte la sección Visualización de pips).
- Pruebe la DEMO durante 1-2 semanas como mínimo.
⚙️ NOTAS IMPORTANTES SOBRE LOS PARÁMETROS
Activación del filtro RSI:
⚠️ Para activar el filtro RSI, necesita AMBAS condiciones:
UseRSI = true (activa RSI)
RSI_Mode = 1, 2, o 3 (selecciona la fuerza del filtro)
Si RSI_Mode = 0, el filtro RSI está desactivado aunque UseRSI = true.
Modos RSI:
0 = OFF (sin filtro RSI)
1 = LIGHT (filtrado liberal)
2 = MEDIUM (filtro equilibrado)
3 = ESTRICTO (filtro restrictivo)
Selección del marco temporal:
Todos los parámetros de timeframe (MA_Timeframe, ADX_Timeframe, RSI_Timeframe, Signal_Timeframe) ofrecen las siguientes opciones:
M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN
Seleccione el marco temporal específico que se adapte a su estrategia.
⚠️ ADVERTENCIAS CRÍTICAS Y DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD
🔴 LEER ATENTAMENTE - MUY IMPORTANTE:
- NO SE GARANTIZAN BENEFICIOS
⚠️ El robot NO garantiza beneficios. Operar en el mercado Forex implica un alto riesgo y puede perder parte o la totalidad de su capital invertido. Los resultados pueden variar significativamente dependiendo de la configuración, las condiciones del mercado, el broker y otros factores.
- TOTAL RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
⚠️ Usted establece los parámetros bajo su propia responsabilidad. USTED es responsable de:
Selección y configuración de los 43 parámetros
Probar la estrategia antes de utilizarla en una cuenta real
Gestión del riesgo y dimensionamiento de las posiciones
Supervisión y ajuste de la configuración
Todas las decisiones de trading
- LOS RESULTADOS PASADOS NO GARANTIZAN LOS FUTUROS
⚠️ Las pruebas retrospectivas, las pruebas prospectivas y los resultados históricos NO garantizan los resultados futuros. Las condiciones del mercado cambian y los parámetros que funcionaron antes pueden no funcionar en el futuro.
- OPTIMIZACIÓN NECESARIA
⚠️ NO hay ajustes universales que funcionen siempre y en todas partes. USTED DEBE
Probar independientemente diferentes configuraciones
Ajustar los parámetros a su instrumento
Supervisar y actualizar regularmente los ajustes
Aceptar que la optimización requiere tiempo y conocimientos
- PROBAR EN DEMO ANTES DE USAR EN VIVO
⚠️ Pruebe OBLIGATORIAMENTE cada configuración en la cuenta DEMO durante un mínimo de 1-2 semanas antes de utilizarlo en la cuenta real. Nunca utilice el robot en una cuenta real sin haberlo probado previamente.
- RIESGO DE PÉRDIDA DE CAPITAL
⚠️ Usted puede perder:
Parte del capital
Todo el capital
Más de lo invertido (en caso de apalancamiento)
Nunca invierta dinero que no pueda permitirse perder.
- NO RESPONSABILIDAD DEL AUTOR
⚠️ Autor/Vendedor NO se hace responsable de:
Cualquier pérdida financiera
Errores en la selección de parámetros
Uso inadecuado del robot
Cambios en las condiciones del mercado
Problemas técnicos
Acciones del broker
Usted utiliza este EA bajo su propio riesgo y responsabilidad.
- ESTO NO ES ASESORAMIENTO DE INVERSIÓN
⚠️ Este EA y su documentación NO constituyen asesoramiento de inversión, financiero o comercial. Antes de empezar a operar, consulte con un asesor financiero autorizado.
- CONOCIMIENTOS NECESARIOS
⚠️ Este EA requiere:
Conocimientos básicos de trading en Forex
Comprensión de la gestión de riesgos
Capacidad para utilizar MetaTrader 4
Capacidad para analizar los resultados
Monitorización continua
Este no es un sistema para "hacerse rico sin esfuerzo".
- LAS CONDICIONES PUEDEN CAMBIAR
⚠️ Lo que funciona hoy puede no funcionar mañana:
Las condiciones del mercado cambian
La volatilidad cambia
Los diferenciales cambian
El comportamiento de los precios cambia
Prepárese para ajustes periódicos de la estrategia.
LO QUE RECIBE
Lo que RECIBE:
✅ Herramienta profesional con 43 parámetros.
✅ Control total sobre la estrategia
✅ Cuadro de mando para la supervisión
✅ Documentación de los parámetros
✅ Asistencia técnica
✅ Actualizaciones gratuitas
✅ EA optimizado para USD/JPY
✅ Conversión pip/punto automática para todos los brokers
📚 Soporte
¿Necesitas ayuda?
💬 Mensaje privado en MQL5
📧 Correo electrónico en el perfil
💬 Sección de comentarios
Proporcionar siempre: Versión del EA, Broker, Instrumento, Captura de pantalla del Dashboard, Descripción del problema.
📜 Licencia
Una licencia = una cuenta de trading
Actualizaciones gratuitas
De acuerdo con la política de MQL5 Marketplace
⚖️ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD FINAL
LEER Y ENTENDER ANTES DE COMPRAR:
- ALTO RIESGO: Operar en el mercado Forex implica un alto riesgo financiero. Puede perder parte o la totalidad de su capital invertido.
- SIN GARANTÍAS: Este EA no garantiza beneficios. Ningún sistema de trading puede garantizar beneficios.
- SU RESPONSABILIDAD: Usted es totalmente responsable de todas las decisiones relativas a la configuración, uso y gestión de este EA. Cada operación es su decisión.
- OPTIMIZACIÓN REQUERIDA: El EA requiere pruebas y ajuste de parámetros. No hay ajustes universales que funcionen siempre.
- HISTORIA ≠ FUTURO: Las pruebas retrospectivas y los resultados históricos no predicen ni garantizan resultados futuros.
- NO ASESORAMIENTO: Esto no es un consejo de inversión. Consulte con un asesor financiero profesional.
- CERO RESPONSABILIDAD: El autor no se hace responsable de pérdidas, daños o problemas derivados del uso de este EA.
- USTED ACEPTA EL RIESGO: Al comprar y utilizar este EA, usted acepta plenamente todos los riesgos asociados.
Si no acepta las condiciones anteriores, NO compre este producto.
🌟 ¿Por qué este EA?
✅ Transparencia - Control total, sin "caja negra".
✅ Seguridad - No hay martingala/rejilla/cuerda.
✅ Flexibilidad - 43 parámetros, diferentes estilos de negociación.
✅ Profesionalidad - Estrategia probada, gestión avanzada.
✅ Honestidad - Comunicación transparente sobre los riesgos.
✅ Optimizado para USD/JPY - Probado y perfeccionado en este par.
✅ Compatibilidad universal - Funciona correctamente en todos los tipos de broker (4 y 5 dígitos)
💎 MENSAJE FINAL
USTED es responsable de su estrategia
Este EA es una herramienta profesional, no una solución mágica.
🔧 43 parámetros = Tus decisiones
🧪 Pruebas = Tu trabajo
📊 Resultados = Tu responsabilidad
💰 Riesgo = Tú lo aceptas
El éxito requiere conocimiento, trabajo, pruebas y responsabilidad.
Comience con USD/JPY para obtener mejores resultados, luego expanda a otros pares después de la optimización.