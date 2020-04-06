Engulfing Pattern EA v6

Engulfing Pattern EA v7 es un sistema de trading totalmente automatizado para MetaTrader 4 que combina el reconocimiento clásico de patrones de velas Engulfing con un análisis técnico avanzado y un sistema de filtros multicapa. El robot está diseñado con la máxima flexibilidad - 43 parámetros configurables le permiten personalizar cada aspecto de la estrategia a su estilo de trading, instrumento y condiciones de mercado.

Par recomendado: USD/JPY - El EA ha sido específicamente optimizado y probado en USD/JPY, mostrando excelentes resultados en este par.

⚠️ IMPORTANTE: Diferencias de visualización de pips entre pares de divisas

Por favor, lea atentamente antes de utilizar el EA en diferentes instrumentos:

Debido a las diferencias en los sistemas de cotización de precios entre brokers y pares de divisas, el mismo valor de pip puede mostrarse de forma diferente:

USD/JPY, EUR/JPY - 2 ó 3 decimales (p.ej. 150.00 ó 150.000) - 10 pips se muestran como 10 ó 100

EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD - 4 o 5 decimales (por ejemplo, 1,0800 o 1,08000) - 10 pips se muestran como 10 o 100

XAU/USD (Oro) - 2 decimales (p.ej. 2000.00) - 10 pips se muestran como 10 o 1000

Cómo funciona:

Corredores de 4 dígitos (por ejemplo, 1,0800 para EUR/USD): 1 pip = 1 punto, por lo que SL 10 pips = 10 puntos

Brokers de 5 dígitos (p.ej. 1.08000 para EUR/USD): 1 pip = 10 puntos, por lo que SL 10 pips = 100 puntos

El EA detecta automáticamente el sistema de cotización de su broker y recalcula los valores correctamente. Sin embargo, cuando establece SL_Pips = 10 en la configuración del EA:

En un broker de 4 dígitos se mostrará como 10

En un broker de 5 dígitos se mostrará como 100 (¡pero siguen siendo los mismos 10 pips!)

Esto NO es un error - es como MetaTrader muestra los valores. La distancia real de pips sigue siendo la misma independientemente de la pantalla.

Recomendación: Siempre verifique en una cuenta DEMO que las distancias de Stop Loss y Take Profit coinciden con sus expectativas antes de operar en vivo.

✨ Principales Ventajas

🎯 Estrategia probada

Basada en patrones envolventes alcistas y bajistas clásicos

Enfoque en setups de calidad, no en cantidad de operaciones

Operar tanto en Largo como en Corto

Optimizado para el par USD/JPY

🛡️ La seguridad es lo primero

SIN estrategias de Martingala, Cuadrícula, Promedio o Cobertura

Cada operación con Stop Loss y Take Profit claramente definidos

Máximo 1 posición abierta a la vez

Control total del riesgo por operación

Gestión avanzada de posiciones

Trailing Stop - protección automática de los beneficios obtenidos

Break Even - desplazamiento del SL al nivel de entrada para eliminar el riesgo

Activación y parámetros configurables para maximizar los beneficios

🔍 5 filtros independientes

Media móvil - filtro de tendencia (4 métodos: SMA, EMA, SMMA, LWMA) ADX - evitar mercado lateral y tendencias extremas RSI - filtro de impulso (4 modos: OFF, LIGHT, MEDIUM, STRICT) Spread - protección contra los altos costes de transacción Hora - negociación sólo durante las horas seleccionadas

Cada filtro puede activarse o desactivarse de forma independiente.

🖥️ Cuadro de mandos profesional

Monitorización en tiempo real de todos los indicadores

Estado del EA (LISTO, EN OPERACIÓN, EN ESPERA, MERCADO PARCIAL)

Estadísticas de operaciones (Tasa de ganancias, P/L, número de operaciones)

Visualización del estado de los permisos de negociación

Configuración completa de la apariencia (posición, fuente, color)

Características principales

Reconocimiento de patrones envolventes

Detección automática de Engulfing alcista y bajista

Control de calidad a través del parámetro MinCandleBody_Pips

Análisis Multi-Timeframe (señales en un TF, tendencia en TF superior)

Eliminación de formaciones débiles

Filtro de tendencia - Media móvil

COMPRA sólo cuando el precio > MA (tendencia alcista)

VENTA sólo cuando el precio < MA (tendencia bajista)

4 métodos: SMA, EMA, SMMA, LWMA

Cualquier periodo y marco temporal (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN)

Opción de desactivar completamente

Filtro ADX - Fuerza de la tendencia

Evitar mercado lateral (ADX < mínimo)

Protección contra tendencias extremas (ADX > máximo)

Operar en el rango óptimo de fuerza de tendencia

Niveles Min/Max ajustables

Marco temporal configurable (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN)

Filtro RSI - Momentum

4 modos: DESACTIVADO, LIGERO, MEDIO, ESTRICTO

Evita comprar en sobrecompra / vender en sobreventa

Niveles de sobreventa/sobrecompra configurables

Marco temporal configurable (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN)

Aumenta la probabilidad de éxito

IMPORTANTE: Establezca RSI_Mode en 1, 2 o 3 para activar el filtro RSI

Gestión del dinero

Modo Lote Fijo - tamaño de posición constante

Modo de Porcentaje de Riesgo - cálculo automático del lote basado en el % de saldo

Respeta los límites del broker (MinLot, MaxLot, LotStep)

Gestión dinámica del capital

Trailing Stop y Break Even

Trailing Stop: desplaza el SL detrás del precio, asegura los beneficios

Punto de equilibrio: Desplaza el SL a la entrada + bonificación, elimina el riesgo

Umbrales de activación configurables

Opción de desactivar

Filtro de diferencial

No hay operaciones cuando el diferencial es > máximo

Evita noticias y baja liquidez

Protege de los costes elevados

Filtro horario

Negociación sólo durante determinadas horas

Evitar sesiones inestables

Saltarse las horas de noticias

Cuadro de mandos en tiempo real

Indicadores: Tendencia MA, ADX, RSI, Señales, Spread

Cuenta: Saldo, Equidad

Ajustes: Lot, SL/TP, Trailing, Break Even, Time Filter

Estadísticas: Posiciones abiertas/cerradas, Tasa de ganancias, P/L total

Estado de negociación: Muestra si la negociación está activada/desactivada

Estado del EA: Estado actual del robot

Configuración de la apariencia completa

🎯 Lógica de la estrategia

Posición de apertura - Condiciones requeridas:

Vela nueva (comprobación al cierre) No hay posiciones abiertas Trading permitido (AutoTrading ON, conexión OK) Patrón envolvente detectado Todos los filtros activados satisfechos (MA, ADX, RSI, Spread, Time)

COMPRA: Envolvente alcista + Precio > MA + Todos los filtros OK

VENTA: Envolvente bajista + Precio < MA + Todos los filtros OK

Gestión de posiciones:

En cada tick: Comprobación de Break Even y Trailing Stop

Cierre por SL, TP o manual

⚙️ 43 Parámetros configurables

Posición (5 parámetros)

UseFixedLot, LotSize, RiskPercent, SL_Pips, TP_Pips

Trailing Stop (4 parámetros)

UseTrailingStop, TrailingStart_Pips, TrailingStop_Pips, TrailingStep_Pips

Break Even (3 parámetros)

UseBreakEven, BreakEven_Pips, BreakEven_Profit_Pips

Media móvil (4 parámetros)

UseMAFilter, MA_Period, MA_Method, MA_Timeframe (M1-MN)

Spread (2 parámetros)

UseSpreadFilter, MaxSpreadPips

ADX (5 parámetros)

UseADXFilter, ADX_Period, ADX_Timeframe (M1-MN), ADX_Min, ADX_Max

RSI (6 parámetros)

UseRSI, RSI_Period, RSI_Timeframe (M1-MN), RSI_Oversold, RSI_Overbought, RSI_Mode

Señal envolvente (2 parámetros)

Señal_Tiempo (M1-MN), MinCandleBody_Pips

Filtro de tiempo (3 parámetros)

UseTimeFilter, StartHour, EndHour

Tablero (7 parámetros)

ShowDashboard, DashboardX, DashboardY, LineSpacing, FontSize, FontName, TextColor

Otros (2 parámetros)

MagicNumber, Deslizamiento

💡 Instrumentos recomendados

Recomendación principal:

⭐ USD/JPY - ALTAMENTE RECOMENDADO - EA optimizado y probado específicamente para este par

También Funciona Bien:

EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD

Nota: Aunque el EA puede funcionar en varios pares, USD/JPY es el principal par recomendado donde ha sido probado y optimizado ampliamente. Recuerde que la visualización de pips puede variar entre pares - vea la sección "Diferencias en la visualización de pips" más arriba.

🛡️ ESTRATEGIA SEGURA

❌ SIN TÉCNICAS PELIGROSAS

NO MARTINGALE

No doblamos lotes después de pérdidas. Riesgo constante y controlado por operación. Sin crecimiento exponencial de las pérdidas.

NO GRID

No abrimos decenas de posiciones simultáneamente. Máximo 1 posición = control total.

NO HEDGING

No abrimos posiciones opuestas. Cada decisión es clara: COMPRAR, VENDER o esperar.

✅ QUÉ EN SU LUGAR:

Cada operación con Stop Loss y Take Profit.

Riesgo constante por operación (1-3%)

Máximo 1 posición abierta

Trailing Stop y Break Even para protección

Estrategia transparente y probada

⚙️ PERSONALICE LOS PARÁMETROS SEGÚN SUS NECESIDADES

Máxima flexibilidad = Su éxito

43 parámetros le permiten crear una configuración única adaptada a:

Su instrumento (especialmente USD/JPY)

Su estilo de negociación

Su broker

Sus objetivos

Las condiciones actuales del mercado

Proceso de optimización:

Elija el instrumento (USD/JPY recomendado) y el marco temporal Pruebe en MT4 Strategy Tester (mínimo 6-12 meses) Optimice los parámetros (filtros, SL/TP, gestión monetaria) Analizar métricas (Profit Factor >1.5, Drawdown <30%, Win Rate >55%) Pruebas en DEMO (1-3 meses) Operar en VIVO con un pequeño capital

Parámetros para experimentar:

MA_Period, MA_Method, MA_Timeframe

ADX_Min, ADX_Max, ADX_Period, ADX_Timeframe

RSI_Mode (poner a 1, 2, o 3 para activar), RSI_Period, RSI_Timeframe

Señal_Tiempo, MinCandleBody_Pips

SL_Pips, TP_Pips, Porcentaje de riesgo

Parámetros Trailing y Break Even

MaxSpreadPips, Filtro de tiempo

Miles de combinaciones posibles - ¡encuentra la tuya!

🏆 POSIBILIDADES

Diferentes configuraciones = Diferentes perfiles:

Conservador (Seguridad)

Riesgo bajo, todos los filtros ON, ajustes restrictivos.

Equilibrado (Estándar)

Riesgo medio, la mayoría de los filtros ON, ajustes estándar

Agresivo (Alto riesgo)

Mayor riesgo, algunos filtros desactivados, ajustes liberales

Su propia optimización puede traer resultados diferentes - depende de su configuración y las condiciones del mercado

Instalación

Descargue el archivo .ex4 o .mq4 MT4 → Archivo → Abrir carpeta de datos → MQL4/Expertos/ Reiniciar MT4 o Actualizar Arrastre el EA al gráfico (se recomienda USD/JPY) Pestaña "Común": Marque Permitir trading en vivo Pestaña "Entradas": Ajustar parámetros IMPORTANTE: Establezca RSI_Mode en 1, 2 o 3 si desea que el filtro RSI esté activo. IMPORTANTE: Compruebe que la visualización de pips se ajusta a sus expectativas (consulte la sección Visualización de pips). Pruebe la DEMO durante 1-2 semanas como mínimo.

⚙️ NOTAS IMPORTANTES SOBRE LOS PARÁMETROS

Activación del filtro RSI:

⚠️ Para activar el filtro RSI, necesita AMBAS condiciones:

UseRSI = true (activa RSI)

RSI_Mode = 1, 2, o 3 (selecciona la fuerza del filtro)

Si RSI_Mode = 0, el filtro RSI está desactivado aunque UseRSI = true.

Modos RSI:

0 = OFF (sin filtro RSI)

1 = LIGHT (filtrado liberal)

2 = MEDIUM (filtro equilibrado)

3 = ESTRICTO (filtro restrictivo)

Selección del marco temporal:

Todos los parámetros de timeframe (MA_Timeframe, ADX_Timeframe, RSI_Timeframe, Signal_Timeframe) ofrecen las siguientes opciones:

M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN

Seleccione el marco temporal específico que se adapte a su estrategia.

⚠️ ADVERTENCIAS CRÍTICAS Y DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD

🔴 LEER ATENTAMENTE - MUY IMPORTANTE:

NO SE GARANTIZAN BENEFICIOS

⚠️ El robot NO garantiza beneficios. Operar en el mercado Forex implica un alto riesgo y puede perder parte o la totalidad de su capital invertido. Los resultados pueden variar significativamente dependiendo de la configuración, las condiciones del mercado, el broker y otros factores.

TOTAL RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

⚠️ Usted establece los parámetros bajo su propia responsabilidad. USTED es responsable de:

Selección y configuración de los 43 parámetros

Probar la estrategia antes de utilizarla en una cuenta real

Gestión del riesgo y dimensionamiento de las posiciones

Supervisión y ajuste de la configuración

Todas las decisiones de trading

LOS RESULTADOS PASADOS NO GARANTIZAN LOS FUTUROS

⚠️ Las pruebas retrospectivas, las pruebas prospectivas y los resultados históricos NO garantizan los resultados futuros. Las condiciones del mercado cambian y los parámetros que funcionaron antes pueden no funcionar en el futuro.

OPTIMIZACIÓN NECESARIA

⚠️ NO hay ajustes universales que funcionen siempre y en todas partes. USTED DEBE

Probar independientemente diferentes configuraciones

Ajustar los parámetros a su instrumento

Supervisar y actualizar regularmente los ajustes

Aceptar que la optimización requiere tiempo y conocimientos

PROBAR EN DEMO ANTES DE USAR EN VIVO

⚠️ Pruebe OBLIGATORIAMENTE cada configuración en la cuenta DEMO durante un mínimo de 1-2 semanas antes de utilizarlo en la cuenta real. Nunca utilice el robot en una cuenta real sin haberlo probado previamente.

RIESGO DE PÉRDIDA DE CAPITAL

⚠️ Usted puede perder:

Parte del capital

Todo el capital

Más de lo invertido (en caso de apalancamiento)

Nunca invierta dinero que no pueda permitirse perder.

NO RESPONSABILIDAD DEL AUTOR

⚠️ Autor/Vendedor NO se hace responsable de:

Cualquier pérdida financiera

Errores en la selección de parámetros

Uso inadecuado del robot

Cambios en las condiciones del mercado

Problemas técnicos

Acciones del broker

Usted utiliza este EA bajo su propio riesgo y responsabilidad.

ESTO NO ES ASESORAMIENTO DE INVERSIÓN

⚠️ Este EA y su documentación NO constituyen asesoramiento de inversión, financiero o comercial. Antes de empezar a operar, consulte con un asesor financiero autorizado.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

⚠️ Este EA requiere:

Conocimientos básicos de trading en Forex

Comprensión de la gestión de riesgos

Capacidad para utilizar MetaTrader 4

Capacidad para analizar los resultados

Monitorización continua

Este no es un sistema para "hacerse rico sin esfuerzo".

LAS CONDICIONES PUEDEN CAMBIAR

⚠️ Lo que funciona hoy puede no funcionar mañana:

Las condiciones del mercado cambian

La volatilidad cambia

Los diferenciales cambian

El comportamiento de los precios cambia

Prepárese para ajustes periódicos de la estrategia.

LO QUE RECIBE

Lo que RECIBE:

✅ Herramienta profesional con 43 parámetros.

✅ Control total sobre la estrategia

✅ Cuadro de mando para la supervisión

✅ Documentación de los parámetros

✅ Asistencia técnica

✅ Actualizaciones gratuitas

✅ EA optimizado para USD/JPY

✅ Conversión pip/punto automática para todos los brokers

📚 Soporte

¿Necesitas ayuda?

💬 Mensaje privado en MQL5

📧 Correo electrónico en el perfil

💬 Sección de comentarios

Proporcionar siempre: Versión del EA, Broker, Instrumento, Captura de pantalla del Dashboard, Descripción del problema.

📜 Licencia

Una licencia = una cuenta de trading

Actualizaciones gratuitas

De acuerdo con la política de MQL5 Marketplace

⚖️ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD FINAL

LEER Y ENTENDER ANTES DE COMPRAR:

ALTO RIESGO: Operar en el mercado Forex implica un alto riesgo financiero. Puede perder parte o la totalidad de su capital invertido. SIN GARANTÍAS: Este EA no garantiza beneficios. Ningún sistema de trading puede garantizar beneficios. SU RESPONSABILIDAD: Usted es totalmente responsable de todas las decisiones relativas a la configuración, uso y gestión de este EA. Cada operación es su decisión. OPTIMIZACIÓN REQUERIDA: El EA requiere pruebas y ajuste de parámetros. No hay ajustes universales que funcionen siempre. HISTORIA ≠ FUTURO: Las pruebas retrospectivas y los resultados históricos no predicen ni garantizan resultados futuros. NO ASESORAMIENTO: Esto no es un consejo de inversión. Consulte con un asesor financiero profesional. CERO RESPONSABILIDAD: El autor no se hace responsable de pérdidas, daños o problemas derivados del uso de este EA. USTED ACEPTA EL RIESGO: Al comprar y utilizar este EA, usted acepta plenamente todos los riesgos asociados.

Si no acepta las condiciones anteriores, NO compre este producto.

🌟 ¿Por qué este EA?

✅ Transparencia - Control total, sin "caja negra".

✅ Seguridad - No hay martingala/rejilla/cuerda.

✅ Flexibilidad - 43 parámetros, diferentes estilos de negociación.

✅ Profesionalidad - Estrategia probada, gestión avanzada.

✅ Honestidad - Comunicación transparente sobre los riesgos.

✅ Optimizado para USD/JPY - Probado y perfeccionado en este par.

✅ Compatibilidad universal - Funciona correctamente en todos los tipos de broker (4 y 5 dígitos)

💎 MENSAJE FINAL

USTED es responsable de su estrategia

Este EA es una herramienta profesional, no una solución mágica.

🔧 43 parámetros = Tus decisiones

🧪 Pruebas = Tu trabajo

📊 Resultados = Tu responsabilidad

💰 Riesgo = Tú lo aceptas

El éxito requiere conocimiento, trabajo, pruebas y responsabilidad.

Comience con USD/JPY para obtener mejores resultados, luego expanda a otros pares después de la optimización.