MTF MADashboard Pro


MTF MA Dashboard Pro v1.04 - Professioneller Multi-Timeframe Moving Average Analyzer

Fortschrittlicher technischer Indikator für MT5, der eine umfassende Multi-Timeframe-Analyse des gleitenden Durchschnitts mit intelligenter Golden/Death Cross-Erkennung und einem vollständig anpassbaren visuellen Dashboard bietet.

Hören Sie auf, zwischen den Timeframes zu wechseln! Analysieren Sie bis zu 4 Timeframes gleichzeitig und erkennen Sie Trendausrichtungen sofort.

═══ HAUPTFUNKTIONEN ═══

▶ MULTI-TIMEFRAME-ANALYSE
- Überwachung von bis zu 4 Zeitfenstern gleichzeitig (M1-MN1 + benutzerdefinierte Zeiträume)
- Jeder Zeitrahmen ist unabhängig konfigurierbar
- Echtzeit-Synchronisation über alle Zeitrahmen hinweg
- Funktioniert mit jedem Symbol (Forex, Gold, Indizes, Krypto)

▶ DUAL-MA-SYSTEM
- Zwei gleitende Durchschnitte pro Zeitrahmen (Fast & Slow)
- Perioden: 1-500 (vollständig anpassbar)
- Methoden: SMA, EMA, SMMA, LWMA
- Angewandte Preise: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted

▶ ERKENNUNG DES GOLDENEN KREUZES/TODESKREUZES
- Automatische Erkennung von Golden Cross (Fast MA kreuzt über Slow MA)
- Automatische Erkennung eines bärischen Death Cross (Fast MA kreuzt unter Slow MA)
- Klare visuelle Signale auf dem Dashboard
- Keine Neulackierung - Signale bleiben nach der Bestätigung fixiert

▶ ECHTZEIT-TRENDANALYSE
- Sofortige Trendklassifizierung: Bullish/Bearish/Mixed
- Basierend auf der Preisposition relativ zu den gleitenden Durchschnitten
- Marktübersicht, die die allgemeine Tendenz über alle Zeitrahmen hinweg anzeigt
- Richtungspfeile (↑↓→), die Momentumänderungen anzeigen

▶ PROFESSIONELLE VISUALISIERUNG
- 10 Schriftarten: Arial, Arial Bold, Consolas, Courier, Tahoma, Verdana, Calibri, Segoe UI, Lucida Console, Times New Roman
- 5 Farbthemen: Klassisch, Dunkler Modus, Blau, Grün, Benutzerdefiniert
- Einstellbare Position, Schriftgröße (8-12), Zeilenhöhe (20-30)
- Anzeigen/Ausblenden: MA-Werte, Richtungspfeile, Crossover-Status, Balkenanzahl

▶ INTELLIGENTES WARNSYSTEM
- MA Crossover-Warnungen (Golden/Death Cross)
- Multi-Timeframe-Ausrichtungswarnungen
- Konfigurierbare Mindestzeitrahmen für die Ausrichtung (2-4)
- Drei Benachrichtigungsarten: Terminal-Pop-up, Push auf Handy, E-Mail
- Anpassbare Alarmbedingungen

▶ LEISTUNG UND BENUTZERFREUNDLICHKEIT
- Optimierte Berechnungs-Engine
- Einstellbare Aktualisierungsrate (100-2000ms)
- Geringe CPU-Belastung
- Einfache 30-Sekunden-Einrichtung
- 10 Aktivierungen enthalten

═══ PERFEKT FÜR ═══
✓ Multi-Timeframe Trendbestätigungsstrategien
✓ Swing- und Daytrading
✓ MA Crossover Handelssysteme
✓ Marktstrukturanalyse
✓ Trendfolgende Ansätze

═══ WAS MACHT ES BESONDERS ═══
⭐ Am meisten anpassbares MA-Dashboard auf MQL5
⭐ Einziger Indikator mit 10 professionellen Schriftarten
⭐ Erweiterte Golden/Death Cross Erkennung
⭐ Funktioniert auf ALLEN Zeitrahmen, einschließlich benutzerdefinierter Zeiträume
⭐ Vollständige Kontrolle über jeden Parameter

🎯 IN 30 SEKUNDEN EINSATZBEREIT
Einfach an einen beliebigen Chart anhängen und mit der Analyse beginnen! Alle Einstellungen sind über eine intuitive Schnittstelle zugänglich.

Schließen Sie sich professionellen Händlern an, die MTF MA Dashboard Pro für intelligentere Handelsentscheidungen nutzen.
