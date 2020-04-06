Beherrschen Sie die Geometrie der Märkte mit institutioneller Präzision

💎 Harmonic Confluence EA: Professional Edition

Harmonic Confluence EA ist eine hochmoderne algorithmische Handelslösung, die für die Plattform MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Er kombiniert die geometrische Präzision der Harmonic Pattern-Erkennung mit fortschrittlichen Marktkontext-Filtern und einer robusten Risikomanagement-Engine.

Im Gegensatz zu standardmäßigen Musterscannern "findet" dieser EA nicht einfach nur Muster, sondern validiert sie mithilfe eines Multifaktor-Konfluenzsystems, das RSI, Stochastik, Unterstützungs-/Widerstandszonen und Trends im höheren Zeitrahmen (HTF) einbezieht, um sicherzustellen, dass nur die wahrscheinlichsten Setups ausgeführt werden.

🌟 Warum Harmonic Confluence EA wählen?

1. 🏛️ Für institutionelle Kunden (B2B)

Sicherheit geht vor: Eingebaute "Ring Hedging"- und "Direct Lock"-Mechanismen schützen das Kapital bei extremer Volatilität.

Drawdown-Kontrolle: Verfügt über einen harten Equity Stop-Loss (% DD) und eine fortschrittliche Logik zur Positionswiederherstellung.

Watchdog AI: Ein prädiktives Risikomodell, das "Morphing Patterns" und Momentum-Fallen herausfiltert, bevor ein Handel überhaupt platziert wird.

Transparenz: Ein umfassendes On-Chart-Dashboard zeigt den Kontostand, den Signalstatus und den Marktkontext in Echtzeit an.

2. 👤 Für Privatanleger (B2C)

Visuelles Trading: Sehen Sie genau, was der EA sieht. Muster, Einstiegszonen, SL- und TP-Levels werden wunderschön im Chart eingezeichnet.

Scharfschützen-Einstiegsmodus: Steigen Sie nicht einfach blind ein. Der EA wartet auf die Bestätigung der Kursbewegung (Pinbars, Engulfing) und nutzt die "Smart Stoch"-Logik, um den bestmöglichen Einstiegskurs zu ermitteln.

Einstellen und vergessen: Automatisierte Break-Even- und Smart Trailing Stops verwalten den Handel für Sie und sichern die Gewinne, wenn sich der Markt bewegt.

🚀 Hauptmerkmale

1. Umfassende Mustererkennung

Erkennt gültige 5-Punkt-Umkehrmuster mit strenger Ratio-Validierung:

Klassisch: Gartley, Fledermaus, Schmetterling, Krabbe.

Exotisch: Shark, Cypher, 5-0, 3-Drives, ABCD.

Fortgeschrittene: Schwarzer/Weißer Schwan, Leonardo, Navarro 200, und mehr.

2. Confluence-Filter (Der "intelligente" Filter)

Ein Signal ist nur dann gültig, wenn das Umfeld stimmt:

Zonenfilter: Trades müssen mit Angebot/Nachfrage oder S/R-Zonen übereinstimmen.

Momentum: Filtert Trades basierend auf RSI und Stochastic überkauften/überverkauften Levels.

HTF Bias: Optionale Überprüfung gegen H1/D1-Trends, um sicherzustellen, dass Sie mit dem Strom handeln.

3. Erweiterte Erholungssysteme (optional)

Grid-Erholung: Intelligente Mittelwertbildung, die nur dann aktiviert wird, wenn sich Preiscluster bilden (verhindert Order-Spamming).

Ring Hedging: Ein Notfallsystem, das Verlustpositionen sperrt, um einen Drawdown zu verhindern, und sie dann auf intelligente Weise wieder freigibt, wenn sich der Markt umkehrt.

📘 Benutzerhandbuch / Installationsanleitung

Schritt 1: Installation

Öffnen Sie MetaTrader 5. Gehen Sie zu Datei > Datenordner öffnen. Navigieren Sie zu MQL5 > Experten. Fügen Sie hier die Datei HarmonicConfluenceEA.ex5 ein. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Experts" im Navigator und wählen Sie "Refresh".

Schritt 2: Einrichten

Öffnen Sie einen Chart (empfohlene Paare: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY). Empfohlener Zeitrahmen: M15 oder H1. Ziehen Sie den EA auf den Chart. Stellen Sie auf der Registerkarte "Allgemein" sicher, dass "Algo-Handel zulassen" aktiviert ist.

Schritt 3: Konfiguration (Eingabeparameter)

Die Eingaben sind der Einfachheit halber gruppiert. Hier sind die wichtigsten Einstellungen:

A. Allgemeine Einstellungen

InpMagicNumber : Eindeutige ID für den EA (Ändern Sie diese, wenn er auf mehreren Charts läuft).

InpFixedLot : Die Basis-Lotgröße für den ersten Handel.

B. Risiko & Handelsmanagement

Inp_Max_Open_Orders : Maximal zulässige Anzahl gleichzeitiger Trades.

Inp_Grid_Max_Drawdown_Percent : Notstopp. Wenn das Eigenkapital um diesen Prozentsatz fällt, werden alle Geschäfte geschlossen.

C. Harmonisch: Auswahl des Musters

Schalten Sie true / false für bestimmte Muster (z.B. in_show_Gartley , in_show_Shark ).

Tipp: Lassen Sie die Hauptmuster für die beste Frequenz aktiviert.

D. Wiederherstellungssysteme (Grid/Hedge)

Inp_Hedge_Mode : Wählen Sie HEDGE_MODE_DIRECT_LOCK für Sicherheit oder DISABLED für Standardhandel.

Inp_Grid_Enable : Setzen Sie diese Option auf true, wenn Sie möchten, dass der EA bei Verlustgeschäften eine Kostenmittelung vornimmt.

E. Trailing & Break-Even

InpUseBreakEven : Wenn true, wird der SL nach InpBE_TriggerPips auf den Einstiegskurs gesetzt.

Inp_Trailing_Enable : Wenn true, folgt der SL dem Preis, um den Gewinn zu sichern.

⚠️ Risikowarnung & Haftungsausschluss

Bitte vor dem Gebrauch sorgfältig lesen:

Investition mit hohem Risiko: Der Handel mit Devisen (Forex) und Contracts for Difference (CFDs) auf Marge ist mit einem hohen Risiko verbunden und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Bevor Sie sich für den Handel entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen. Keine Garantien: Die bisherige Performance dieses Expert Advisors (EA) ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Marktbedingungen können sich ändern, und die Strategie kann Perioden mit Rückschlägen durchlaufen. Software-Haftung: Der Autor/Entwickler von "Harmonic Confluence EA" übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, entgangene Gewinne, die direkt oder indirekt aus der Nutzung dieser Software oder dem Vertrauen auf diese Software entstehen können. Testen: Es wird dringend empfohlen, den EA mindestens 1 Monat lang auf einem Demokonto zu testen, um sein Verhalten zu verstehen, bevor Sie echtes Kapital einsetzen. Broker-Unterschiede: Die Ergebnisse können aufgrund von Spread, Slippage und Ausführungsgeschwindigkeiten zwischen den einzelnen Brokern erheblich variieren. Wir empfehlen einen ECN-Broker mit geringer Streuung.

Mit dem Kauf oder der Nutzung dieser Software erkennen Sie an, dass Sie diese Risiken gelesen und verstanden haben.