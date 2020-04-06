Harmonic Confluence EA

💎 Harmonic Confluence EA: Professional Edition

Beherrschen Sie die Geometrie der Märkte mit institutioneller Präzision

Harmonic Confluence EA ist eine hochmoderne algorithmische Handelslösung, die für die Plattform MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Er kombiniert die geometrische Präzision der Harmonic Pattern-Erkennung mit fortschrittlichen Marktkontext-Filtern und einer robusten Risikomanagement-Engine.

Im Gegensatz zu standardmäßigen Musterscannern "findet" dieser EA nicht einfach nur Muster, sondern validiert sie mithilfe eines Multifaktor-Konfluenzsystems, das RSI, Stochastik, Unterstützungs-/Widerstandszonen und Trends im höheren Zeitrahmen (HTF) einbezieht, um sicherzustellen, dass nur die wahrscheinlichsten Setups ausgeführt werden.

🌟 Warum Harmonic Confluence EA wählen?

1. 🏛️ Für institutionelle Kunden (B2B)

  • Sicherheit geht vor: Eingebaute "Ring Hedging"- und "Direct Lock"-Mechanismen schützen das Kapital bei extremer Volatilität.

  • Drawdown-Kontrolle: Verfügt über einen harten Equity Stop-Loss (% DD) und eine fortschrittliche Logik zur Positionswiederherstellung.

  • Watchdog AI: Ein prädiktives Risikomodell, das "Morphing Patterns" und Momentum-Fallen herausfiltert, bevor ein Handel überhaupt platziert wird.

  • Transparenz: Ein umfassendes On-Chart-Dashboard zeigt den Kontostand, den Signalstatus und den Marktkontext in Echtzeit an.

2. 👤 Für Privatanleger (B2C)

  • Visuelles Trading: Sehen Sie genau, was der EA sieht. Muster, Einstiegszonen, SL- und TP-Levels werden wunderschön im Chart eingezeichnet.

  • Scharfschützen-Einstiegsmodus: Steigen Sie nicht einfach blind ein. Der EA wartet auf die Bestätigung der Kursbewegung (Pinbars, Engulfing) und nutzt die "Smart Stoch"-Logik, um den bestmöglichen Einstiegskurs zu ermitteln.

  • Einstellen und vergessen: Automatisierte Break-Even- und Smart Trailing Stops verwalten den Handel für Sie und sichern die Gewinne, wenn sich der Markt bewegt.

🚀 Hauptmerkmale

1. Umfassende Mustererkennung

Erkennt gültige 5-Punkt-Umkehrmuster mit strenger Ratio-Validierung:

  • Klassisch: Gartley, Fledermaus, Schmetterling, Krabbe.

  • Exotisch: Shark, Cypher, 5-0, 3-Drives, ABCD.

  • Fortgeschrittene: Schwarzer/Weißer Schwan, Leonardo, Navarro 200, und mehr.

2. Confluence-Filter (Der "intelligente" Filter)

Ein Signal ist nur dann gültig, wenn das Umfeld stimmt:

  • Zonenfilter: Trades müssen mit Angebot/Nachfrage oder S/R-Zonen übereinstimmen.

  • Momentum: Filtert Trades basierend auf RSI und Stochastic überkauften/überverkauften Levels.

  • HTF Bias: Optionale Überprüfung gegen H1/D1-Trends, um sicherzustellen, dass Sie mit dem Strom handeln.

3. Erweiterte Erholungssysteme (optional)

  • Grid-Erholung: Intelligente Mittelwertbildung, die nur dann aktiviert wird, wenn sich Preiscluster bilden (verhindert Order-Spamming).

  • Ring Hedging: Ein Notfallsystem, das Verlustpositionen sperrt, um einen Drawdown zu verhindern, und sie dann auf intelligente Weise wieder freigibt, wenn sich der Markt umkehrt.

📘 Benutzerhandbuch / Installationsanleitung

Schritt 1: Installation

  1. Öffnen Sie MetaTrader 5.

  2. Gehen Sie zu Datei > Datenordner öffnen.

  3. Navigieren Sie zu MQL5 > Experten.

  4. Fügen Sie hier die Datei HarmonicConfluenceEA.ex5 ein.

  5. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Experts" im Navigator und wählen Sie "Refresh".

Schritt 2: Einrichten

  1. Öffnen Sie einen Chart (empfohlene Paare: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY).

  2. Empfohlener Zeitrahmen: M15 oder H1.

  3. Ziehen Sie den EA auf den Chart.

  4. Stellen Sie auf der Registerkarte "Allgemein" sicher, dass "Algo-Handel zulassen" aktiviert ist.

Schritt 3: Konfiguration (Eingabeparameter)

Die Eingaben sind der Einfachheit halber gruppiert. Hier sind die wichtigsten Einstellungen:

A. Allgemeine Einstellungen

  • InpMagicNumber : Eindeutige ID für den EA (Ändern Sie diese, wenn er auf mehreren Charts läuft).

  • InpFixedLot : Die Basis-Lotgröße für den ersten Handel.

B. Risiko & Handelsmanagement

  • Inp_Max_Open_Orders : Maximal zulässige Anzahl gleichzeitiger Trades.

  • Inp_Grid_Max_Drawdown_Percent : Notstopp. Wenn das Eigenkapital um diesen Prozentsatz fällt, werden alle Geschäfte geschlossen.

C. Harmonisch: Auswahl des Musters

  • Schalten Sie true / false für bestimmte Muster (z.B. in_show_Gartley , in_show_Shark ).

  • Tipp: Lassen Sie die Hauptmuster für die beste Frequenz aktiviert.

D. Wiederherstellungssysteme (Grid/Hedge)

  • Inp_Hedge_Mode : Wählen Sie HEDGE_MODE_DIRECT_LOCK für Sicherheit oder DISABLED für Standardhandel.

  • Inp_Grid_Enable : Setzen Sie diese Option auf true, wenn Sie möchten, dass der EA bei Verlustgeschäften eine Kostenmittelung vornimmt.

E. Trailing & Break-Even

  • InpUseBreakEven : Wenn true, wird der SL nach InpBE_TriggerPips auf den Einstiegskurs gesetzt.

  • Inp_Trailing_Enable : Wenn true, folgt der SL dem Preis, um den Gewinn zu sichern.

⚠️ Risikowarnung & Haftungsausschluss

Bitte vor dem Gebrauch sorgfältig lesen:

  1. Investition mit hohem Risiko: Der Handel mit Devisen (Forex) und Contracts for Difference (CFDs) auf Marge ist mit einem hohen Risiko verbunden und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Bevor Sie sich für den Handel entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen.

  2. Keine Garantien: Die bisherige Performance dieses Expert Advisors (EA) ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Marktbedingungen können sich ändern, und die Strategie kann Perioden mit Rückschlägen durchlaufen.

  3. Software-Haftung: Der Autor/Entwickler von "Harmonic Confluence EA" übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, entgangene Gewinne, die direkt oder indirekt aus der Nutzung dieser Software oder dem Vertrauen auf diese Software entstehen können.

  4. Testen: Es wird dringend empfohlen, den EA mindestens 1 Monat lang auf einem Demokonto zu testen, um sein Verhalten zu verstehen, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.

  5. Broker-Unterschiede: Die Ergebnisse können aufgrund von Spread, Slippage und Ausführungsgeschwindigkeiten zwischen den einzelnen Brokern erheblich variieren. Wir empfehlen einen ECN-Broker mit geringer Streuung.

Mit dem Kauf oder der Nutzung dieser Software erkennen Sie an, dass Sie diese Risiken gelesen und verstanden haben.


Empfohlene Produkte
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT5 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
Companion v1
Benjamin Alistair Fisher
Experten
The Day Trading Companion!! The Day Trading Companion bietet einen einzigartigen Ansatz, der Automatisierung mit einer bewährten manuellen Strategie verbindet, um Ihnen zu helfen, Vertrauen aufzubauen und effektive Handelsgewohnheiten zu etablieren. Es ist für jeden geeignet, unabhängig von der Erfahrung! Automatisieren Sie Ihre Prop Passing & Payouts Companion Community Voll- & halbautomatisiert Vollständige Discord Community enthalten A-Z Set up enthalten Regelmäßig aktu
SolarTrade Suite Theia Market Indicator
Adam Gerasimov
Indikatoren
Trainierbare künstliche Intelligenz und neuronale Netzwerke. SolarTrade Suite Finanzindikator - Theia Marktindikator! Dieser Indikator verwendet spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte. Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. SolarTrade Suite - Theia Marktindikator prognostiziert den Preis eines Finanzinstruments mehrere Werte im Voraus und zeigt die Werte als Kommentar im Terminalfenster an. Entdecken Sie unsere anderen Produkte der SolarTrade
Harmonic Pattern EA Pro
Noppadon Boonpromuppatham
Experten
Harmonic Pattern EA Pro (((-----Einführungspreis nur für die ersten 10 Käufer!!!----))) Handeln Sie die Märkte mit Präzision und nutzen Sie die Kraft der Harmonic Patterns. Dieser vollautomatische Expert Advisor identifiziert hochwahrscheinliche Setups und verwaltet sie mit einem ausgeklügelten Multi-Take-Profit- und Break-Even-System. Warum Harmonic Pattern EA Pro wählen? Harmonic Pattern EA Pro ist nicht einfach nur ein weiterer Handelsroboter. Es handelt sich um eine umfassende Handelslösun
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der Weis Wave Chart Forex für MT5 ist ein Preis- und Volumenindikator. Die Lesart von Preis und Volumen wurde durch Richard Demille Wyckoff auf der Grundlage der drei von ihm geschaffenen Gesetze verbreitet: Angebot und Nachfrage, Ursache und Wirkung und Aufwand vs. Ergebnis. Bereits 1900 verwendete R.Wyckoff das Wellendiagramm in seinen Analysen. Viele Jahre später, um 1990, automatisierte David Weis das Wellendiagramm von R. Wyckoff, und heute bringen wir Ihnen die Entwicklung des Wellendiagra
X3 Chart Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (4)
Indikatoren
Einführung in den X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner ist ein nicht nachzeichnender und nicht nachlaufender Indikator zur Erkennung von X3 Chartmustern, einschließlich Harmonic Pattern, Elliott Wave Pattern, X3 Pattern und Japanese Candlestick Pattern. Historische Muster stimmen mit Signalmustern überein. So können Sie leicht eine solide Handelsstrategie in Ihrem Chart entwickeln. Noch wichtiger ist, dass dieser großartige Musterscanner das optimale Muster seiner Art erkennen kan
Darwin Assistant
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Wir stellen den revolutionären MT5-Indikator DARWIN Assistant   vor – Ihr ultimativer Zugang zur Welt des erfolgreichen Handels! DARWIN Assistant   wurde mit Präzision und Fachwissen entwickelt und verfolgt eine spezielle Strategie, die die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher technischer Indikatoren – RSI, Stochastik, CCI und Trends – über alle Zeitrahmen hinweg nutzt. Machen Sie sich auf ein außergewöhnliches Handelserlebnis gefasst, denn dieser hochmoderne Indikator bietet Ihnen die genauest
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indikatoren
Willkommen beim ultimativen Indikator zur Erkennung harmonischer Muster, der auf die Erkennung fortgeschrittener Muster ausgerichtet ist. Das Gartley-Muster, das Fledermaus-Muster und das Cypher-Muster sind beliebte technische Analysewerkzeuge, die von Händlern verwendet werden, um potenzielle Umkehrpunkte auf dem Markt zu identifizieren. Unser Ultimate Harmonic Patterns Indikator ist ein leistungsstarkes Tool, das fortschrittliche Algorithmen verwendet, um die Märkte zu scannen und diese Muste
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Überblick Der Market Perspective Structure Indicator ist ein umfassender MetaTrader-Indikator, der Händlern eine detaillierte Analyse der Marktstruktur über mehrere Zeitrahmen hinweg bietet. Er identifiziert und visualisiert wichtige Preisaktions-Elemente, einschließlich Swing-Hochs und -Tiefs, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), interne Strukturen, gleiche Hochs/Tiefs, Premium/Discount-Levels, frühere Levels aus höheren Zeitrahmen und Handelssitzungszonen. Dank umfangreicher
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
Monthly Levels et Pin Bar Pro
N'da Lemissa Kouame
Indikatoren
Indikator Monthly Levels + Pin Bar Pro Beschreibung Der Monthly Levels + Pin Bar Pro Indikator kombiniert die monatlichen Schlüsselzonen (Hoch, Tief, Eröffnung, Schluss) mit der automatischen Erkennung von Price Action Umkehrmustern (Pin Bars) . Er wurde für technische Trader und institutionelle Anleger entwickelt, um Marktreaktionszonen vorherzusagen und klare Handelssignale direkt im Chart darzustellen. Hauptfunktionen Automatische Monatslevels : Hoch, Tief, Eröffnung, Schluss. Pin
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Technische Beschreibung – Delta Profile für MetaTrader 5 Der Delta Profile -Indikator für MetaTrader 5 ist ein Werkzeug zur detaillierten Analyse von Volumenflüssen innerhalb eines definierten Kerzenbereichs. Er strukturiert und visualisiert das Ungleichgewicht zwischen positivem Volumen (mit Aufwärtsbewegungen verbunden) und negativem Volumen (mit Abwärtsbewegungen verbunden) auf unterschiedlichen Preisniveaus. Dadurch können Anwender klar erkennen, in welchen Zonen die meisten Transaktionen st
Supreme index
Wanderlei Alessandro Azevedo
Experten
Titel : Institutional Breakout PRO: Multi-Currency-Engine Beschreibung: Erschließen Sie die Kraft der Volatilität mit Institutional Breakout PRO . Ursprünglich für US-Indizes entwickelt, hat sich dieser Algorithmus als universeller Handelsmotor erwiesen , der in der Lage ist, Gewinne aus den wichtigsten Devisenpaaren (EURUSD, GBPUSD), Rohstoffen (Gold/XAUUSD) und Indizes zu erzielen. Die Strategie: Der EA verwendet keine nachlaufenden Indikatoren. Stattdessen verwendet er eine dynamische B
Supply and Demand Trading Edge MT5
Denis Joel Fatiaki
Indikatoren
https://youtu.be/JJanqcNzLGM, https://youtu.be/l70MIHaQQa4, https://youtu.be/pg0oiT5_8y0 Automatisiertes Angebot und Nachfrage Trading Edge MT5. Diese Videos zeigen, wie wir das System von Angebot und Nachfrage auf unsere neueste Handelsübersicht und Marktanalyse anwenden Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit dem Supply and Demand Trading Edge MT5. Verschaffen Sie sich einen Marktvorteil mit dem Indikator Supply and Demand Trading Edge MT5, einem leistungsstarken Tool, das MACD-Signale mit
The Trend Terminator
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
Trend Terminator - Markteröffnungsstrategie mit verbesserten Filtern Trend Terminator implementiert eine Strategie, die von der Zeitschrift STOCKS & COMMODITIES inspiriert wurde. Der Zweck dieses EAs ist es, die Markteröffnung zu handeln, indem er bestimmte Bedingungen erfüllt, die unten beschrieben werden, und dementsprechend Long- oder Short-Positionen einnimmt. Um die Ergebnisse zu verbessern, habe ich 3 Filter hinzugefügt: Trend -> Verwendet einen gleitenden Durchschnitt von 200 (MA 200). I
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indikatoren
Über den Indikator Dieser Indikator basiert auf Monte-Carlo-Simulationen der Schlusskurse eines Finanzinstruments. Monte Carlo ist per Definition eine statistische Methode, die verwendet wird, um die Wahrscheinlichkeit verschiedener Ergebnisse in einem Prozess zu modellieren, der auf zuvor beobachteten Ergebnissen basierende Zufallszahlen einsetzt. Wie funktioniert es? Dieser Indikator erzeugt mehrere Preisszenarien für ein Wertpapier, indem er auf historischen Daten basierende zufällige Preisä
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experten
Vollautomatische Expert Advisor (EA), arbeitet ohne Benutzerunterstützung, heißt Titan T-REX Robot (TTREX_EA), aktualisiert auf Version 2, auf der Grundlage von mathematischen Berechnungen und Erfahrung des Designers in komplexen Operationen, die versuchen, alle möglichen eigenen Werkzeuge zu verwenden verkörpert konzipiert. Er arbeitet mit allen Kryptowährungen und/oder Währungen des Forex-Marktes. Es läuft weder ab, noch veraltet es, da Sie die PERIOD von M1..15, M30, H1.... einstellen können
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilitys
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Zeigt farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) an, die potenzielle Trendrichtungen anzeigen. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Indikatoren
MSnR Lines ist ein benutzerdefinierter Indikator, der dazu dient, Unterstützungs- und Widerstandsebenen auf einem Chart anzuzeigen. Diese Ebenen basieren auf der malaysischen Theorie zu Unterstützung und Widerstand, die Ebenen nicht als Bereiche, sondern als spezifische Preisniveaus definiert, die aus Spitzen und Tälern von Liniendiagrammen abgeleitet sind. Eigenschaften: Drei Arten von Ebenen: A-Level, V-Level und Gap Level. Frische-Anzeige für Ebenen: Frische Ebenen sind signifikanter als unfr
Astrology Indicator MT5
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein technisches Hilfsmittel, das auf harmonischen Annäherungen der Sonnen- und Mondzyklen beruht . Er verwendet keine exakten astronomischen Positionen. Dieser Indikator verwendet mathematische Wellen, um die täglichen Sonnen- und monatlichen Mondzyklen für Handelszwecke zu approximieren . Er erfasst allgemeine Marktrhythmen, die von Tag/Nacht- und Mondphasen beeinflusst werden, aber er verfolgt keine exakten astronomischen Positionen . Führen Sie vor dem Kauf eine Analyse
Mean Reversion Supply Demand MT5
Young Ho Seo
2 (1)
Indikatoren
Mean-Reversion-Angebot-Nachfrage-Indikator Mean Reversion Supply Demand ist ein Indikator zur Erkennung der wichtigen Angebots-Nachfrage-Zone in Ihrem Chart. Das Konzept des Angebots-Nachfrage-Handels beruht auf dem quantitativen Ungleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen auf dem Finanzmarkt. In der Regel dient die Angebots-Nachfrage-Zone dazu, den Wendepunkt vorherzusagen. Damit eine Angebots-Nachfrage-Zone als erfolgreicher Handel funktioniert, sieht das Wellenmuster so aus, dass der K
No Marti No Party MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90395 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/99545 Wir stellen den Expert Advisor (EA) „No Marti No Party“ vor: der Inbegriff aggressiver Handelsstrategien. Dieser EA ist nichts für schwache Nerven, da er nach einem Prinzip mit hohem Risiko und hohem Gewinn arbeitet, das entweder zu erheblichen Gewinnen oder erheblichen Verlusten führen kann. Der Name ist Programm – die Martingale-Strategie steht im Mittelpunkt dieses EA. Es is
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
Indikatoren
Harmonic Pattern Suite Pro Einführung Harmonic Pattern Suite Pro ist ein Indikator, der harmonische Strukturen auf der Basis von X-A-B-C-D-Sequenzen identifiziert und im Chart anzeigt. Sein Ziel ist es, Musterformationen darzustellen, die geometrische und proportionale Kriterien erfüllen und eine klare visuelle Darstellung direkt auf dem Chart bieten. Der Indikator automatisiert den Erkennungsprozess, so dass keine manuelle Messung der Verhältnisse mehr erforderlich ist und der Benutzer die str
FREE
Market book saver
Aliaksandr Hryshyn
Utilitys
Speichern von Daten aus dem Orderbuch. Dienstprogramm für die Datenwiedergabe : https://www.mql5.com/en/market/product/71640 Bibliothek zur Verwendung im Strategie-Tester : h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/81409 Vielleicht erscheint dann eine Bibliothek zur Nutzung der gespeicherten Daten im Strategietester, je nach Interesse an dieser Entwicklung. Inzwischen gibt es Entwicklungen dieser Art, die Shared Memory verwenden, wenn nur eine Kopie der Daten im RAM liegt. Dies löst nicht nur d
Precision Support Resistance MT5
Young Ho Seo
Indikatoren
Einführung in den Support Resistance Indicator Unterstützung und Widerstand sind wichtige Kursniveaus, auf die man während des Intraday-Marktes achten sollte. Diese Preisniveaus werden oft vor der Entwicklung eines neuen Trends getestet oder stoppen den bestehenden Trend, was zu einer Trendumkehr an diesem Punkt führt. Hochpräzise Unterstützungen und Widerstände sind für erfahrene Händler unverzichtbar. Viele typische Handelsstrategien wie Ausbrüche oder Trendumkehr können gut um diese Unterstüt
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Market Structure ICT Indikator 1. Automatisierte Marktstruktur Der größte Vorteil ist die Reduzierung von Fehlern durch subjektive Interpretation. Präzise Trenderkennung: Identifiziert automatisch BOS (Break of Structure) für Trendfortsetzungen und CHoCH (Change of Character) für Trendumkehrungen. Swing-Klassifizierung: Wählbar zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Strukturen. Geeignet für Scalper und Swing-Trader. 2. Professionelles Dashboard Kein Bildschirmwechsel nötig, um andere Zeitrahm
PAM Scalper PRO FX
Jesper Christensen
4.71 (17)
Experten
PAM SCALPER (Price Action Momentum Scalper) analysiert historische Kursdaten, um Angebots- und Nachfragezonen zu identifizieren, in denen die Liquidität hoch ist und mit dem Momentum des institutionellen Geldflusses eintritt. Der EA extrapoliert aus den historischen Kurs- und Volumendaten Bereiche, in denen entweder gekauft oder verkauft werden sollte. Wenn Sie diesen EA oder einen anderen Scalper EA backtesten möchten, müssen Sie qualitativ hochwertige Tickdaten verwenden. Die historischen Date
Wolfe Wave Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (7)
Indikatoren
** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen nur durch Drücken der Scanner-Taste ** *** Kontaktieren Sie mich , damit ich Ihnen eine Anleitung schicken und Sie in die "Wolfe Wave Scanner Gruppe" aufnehmen kann, damit Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Nutzern teilen oder sehen können. Einführung: Eine Wolfe Wave wird mit Fünf-Wellen-Mustern im Preis erstellt. Sie zeigt Angebot und Nachfrage und einen Kampf um ein Preisgleichgewicht. Diese Wellen von Preisaktionen können Händlern helfen, die Grenzen
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experten
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Präzises Trading für XAUUSD Live Signal Avalut X1 ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. Das System kombiniert vier sich ergänzende Strategien in einem einzigen EA, um unterschiedliche Marktphasen abzudecken. Es ist für MT5 eigenständig und benötigt keine externen DLLs oder Installer von Drittanbietern. Wichtigste Funktionen Vier Strategien in einem EA: koordinierte Strategien, di
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experten
"Silicon Ex ": Ihr zuverlässiger Assistent in der Welt des Forex Silicon Ex ist ein moderner Trading-Bot, der speziell für Trader auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieses innovative Tool dient als zuverlässiger Partner für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Hauptmerkmale von "Silicon Ex" : Verlässlichkeit und Stabilität: Erstellt mit fortschrittlichen Technologien, die einen stabilen und zuverlässigen Betrieb auf dem Markt gewährleisten. Intelligentes Risikoma
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experten
OrionXAU ist ein algorithmisches Handelssystem, das für die Märkte XAUUSD (Gold) und US100 / Nasdaq entwickelt wurde. Es kombiniert zwei unterschiedliche Handelsansätze (Scalping und Swing Trading) innerhalb eines strukturierten, risiko­kontrollierten Rahmens, der auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Unterstützte Hauptmärkte • XAUUSD (Gold) • US100 / Nasdaq Diese Märkte bilden das natürliche Einsatzgebiet des Entscheidungsmodells von OrionXAU. Dualer Strategieaufbau 1. Scalping • Intraday
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Entdecken Sie Pips Maven: Ihr erstklassiger Trendanalyse-Bot für den Devisenhandel In der dynamischen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge den Unterschied ausmachen. Wir stellen Ihnen Pips Maven vor, einen avantgardistischen Trendanalyse-Bot, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die den komplizierten Tanz des Devisenmarktes meistern wollen. Pips Maven nutzt hochentwickelte Algorithmen, die auf geometrischen virtuellen Mustern beruhen, und dient als umfassende Lösung, di
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jackal Expert Advisor – Handelsstrategie 4 Monate im Live-Betrieb Nach dem Kauf bleiben alle Produkte lebenslang kostenlos.  Konfigurationsdatei herunterladen  Gold M1 | ECN-Konto: Mit jedem Broker kompatibel Der Jackal EA basiert auf einer mehrschichtigen und intelligenten Breakout-Strategie, die fortschrittliches Risiko- und Gewinnmanagement kombiniert, um sich an die Marktdynamik anzupassen. 1. Breakout-Fallen-Strategie Nachdem die Marktbedingungen bestätigt wurden, platziert der EA zwei g
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experten
NorthEastWay MT5 ist ein vollständig automatisiertes "Pullback"-Trading-System, das besonders effektiv beim Handel mit beliebten "Pullback"-Währungspaaren ist: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Das System nutzt die Hauptmuster des Forex-Marktes im Handel – die Rückkehr des Preises nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung. Zeitrahmen: M15 Hauptwährungspaare: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Zusätzliche Paare: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Nach dem Kauf des EAs schreiben Sie mir bitte
Golden Venom
Natoya N Barnes
Experten
GOLDENES VENOM SMC EA Elite Institutional Trading Logic - Vollständig automatisiert und validierungssicher Erschließen Sie sich den institutionellen Handel mit dem Golden Venom SMC EA, einem präzisionsgefertigten automatisierten System, das den XAUUSD dominiert und bei allen Devisenpaaren eine starke Leistung erbringt. Dieser Bot wurde mit reiner Preisaktion und Smart Money Concepts (SMC) entwickelt, eliminiert nachlaufende Indikatoren und handelt mit der gleichen Logik, die von professionell
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Experten
Hüten Sie sich vor SCAMS! SCIPIO GOLD BOT wird nur über MQL5.com vertrieben. Dies ist kein kommerzieller BOT, aber er ist professionell, der Vertrieb ist auf insgesamt 100 Kopien begrenzt und der Preis kann ohne Vorankündigung erhöht werden. Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der TRADER eingeben muss + eröffnet immer nur 1 Trade auf einmal + verwendet immer Close und feste STOP LOSS + SL und TP an die Volatilität d
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leich
SFE Swing EA MT5
Joel Juanpere
Experten
Dieser Expert Advisors handelt in mittleren Zeitrahmen und versucht, große Bewegungen zu erfassen. Live-Einrichtung Der EA ist sehr einfach zu konfigurieren und kann mit den Standardparametern verwendet werden. Nur die Parameter, die sich auf die Größe der Aufträge beziehen, sollten überprüft werden. Der EA sollte NUR mit einem Chart verbunden sein, zum Beispiel einem BTCUSD-Chart auf dem Zeitrahmen M5 . Der EA ist sehr ressourcenschonend und kann mit anderen EAs verwendet werden.
Weitere Produkte dieses Autors
Harmonic Confluence Indicator Basic
Noppadon Boonpromuppatham
Indikatoren
Produktname: Harmonischer Konfluenzindikator (Basic Edition) Überschrift: Automatisierter Harmonic Pattern Scanner mit Supply & Demand Confluence. Beschreibung: Erschließen Sie die Macht der geometrischen Marktstruktur mit dem Harmonic Confluence Indicator (Basic Edition) . Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Ihre Charts automatisch nach Umkehrzonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu scannen, die auf validierten harmonischen Mustern basieren. Im Gegensatz zu Standard-Scannern integrier
FREE
Support And Resistance Reversal EA
Noppadon Boonpromuppatham
Experten
Support & Resistance Reversal EA (((-----Einführungspreis nur für die ersten 10 Käufer!!!----))) Überblick Support & Resistance Reversal EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Umkehrstrategien bei wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu handeln. Der EA identifiziert auf intelligente Weise bedeutende Unterstützungs- und Widerstandszonen auf der Grundlage historischer Kursbewegungen. Wenn der Kurs in diese Zonen eintritt, sucht der EA aktiv nach Umkehrsi
Spike Hunt EA
Noppadon Boonpromuppatham
Experten
Spike Hunt EA: Eine Strategie zum Erfassen von Reversals nach starken Preisspitzen (((-----Einführungspreis nur für die ersten 10 Käufer!!!----))) Der Spike Hunt EA ist ein Expert Advisor, der speziell entwickelt wurde, um von einem häufigen Marktverhalten zu profitieren: einer schnellen Umkehrung nach einem starken und plötzlichen Preisanstieg. Dieser EA verwendet eine robuste Logik zur Identifizierung von "Spike"-Kerzen mit hoher Umkehrwahrscheinlichkeit. Er verwendet Bollinger-Band-Ausbrüche
Harmonic Pattern EA Pro
Noppadon Boonpromuppatham
Experten
Harmonic Pattern EA Pro (((-----Einführungspreis nur für die ersten 10 Käufer!!!----))) Handeln Sie die Märkte mit Präzision und nutzen Sie die Kraft der Harmonic Patterns. Dieser vollautomatische Expert Advisor identifiziert hochwahrscheinliche Setups und verwaltet sie mit einem ausgeklügelten Multi-Take-Profit- und Break-Even-System. Warum Harmonic Pattern EA Pro wählen? Harmonic Pattern EA Pro ist nicht einfach nur ein weiterer Handelsroboter. Es handelt sich um eine umfassende Handelslösun
Harmonic Confluence Pro Indicator
Noppadon Boonpromuppatham
Indikatoren
Produktname: Harmonic Confluence Pro Indikator Harmonic Confluence Pro ist ein umfassender Harmonic Pattern Scanner & Signalindikator . Er wurde entwickelt, um manuelle Händler zu unterstützen, indem er automatisch hochwahrscheinliche harmonische Setups erkennt und sie mit fortschrittlichen Price Action- und Confluence-Zonen filtert. Im Gegensatz zu einfachen Indikatoren, die nur Dreiecke zeichnen, fungiert dieses Tool als kompletter Handelsassistent. Es berechnet Einstiegs- , Stop-Loss- und me
