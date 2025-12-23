TreasureHunterMT5

VPS:

Aber die Voraussetzung ist, dass Sie einen exzellenten EA haben müssen.

Treasure Hunter ist für erfahrene Trader gedacht, die nicht wissen, wie man einen EA schreibt. Er kann wie jeder EA, den wir derzeit kennen, eingestellt werden, und Handelsstrategien können von Händlern frei geschrieben werden. Diese Schreibmethode ist sehr einfach und leicht zu beherrschen. Nach ein paar Mal schreiben, können wir alle eine Strategie in nur ein paar Minuten zu schreiben.

Die Kernfunktionen von Treasure Hunter sind:

1 Einzel-/Zwei-Wege-Transaktion

2 Einzelwährung/Mehrwährungs-Trendhandel

3 Echtzeit/anhängige Transaktionen

5 benutzerdefinierte Transaktionsfrequenz

6 Trend-/Grid-/Multiwährungs-Handelsmethoden-Umschaltung

7. Kontrollierbarkeit von offenen Positionen und zusätzlichen Positionen

8 Gezielte Handelseinstellungen

Unabhängigkeit von Kauf-/Verkaufs-Handelsstrategien

10 Benutzerdefinierter Stop Loss/Take Win (festgelegter Preis/festgelegter Gewinn/Verlust/festgelegter Indikator)

11 Benutzerdefinierter Handelsbereich (Trendlinie)

12 Benutzerdefinierte Handelsindikator-Analysestrategien (einschließlich der Verwendung von verschiedenen Indikatoren, einschließlich benutzerdefinierter Indikatoren)