Taolishen MT4

Für Händler ist der EA ein äußerst leistungsfähiges Werkzeug und ein treuer Vollstrecker. Außerdem kann er durch Handelslogik und strategisches Denken stabile Gewinne erzielen.

Aber die Voraussetzung ist, dass Sie einen exzellenten EA haben müssen

Die Kernfunktionen von Taolishen:

1 Einzelwährungstransaktion

2 Multi-Währungs-Hedge-Transaktionen

3 Markthandel in Echtzeit

4 Schwebende Transaktionen

5 Umschalten der Handelsfrequenz

Umschalten zwischen 6 verschiedenen Arten der Hinzufügung von Lagern

7 Erhöhung der Position und Kontrollierbarkeit der Positionsmenge

8 Gezielte Handelseinstellungen

Unabhängigkeit von Kauf-/Verkaufs-Handelsstrategien

In Bezug auf den EA-Handel

1. * * Automatischer Einstieg (Eröffnungslager)**

2. * * Automatischer Ausstieg (Schließen der Position)**

3. * * Automatisches Risikomanagement**

4. * * Hochfrequenzhandel und Überwachung mehrerer Sorten**

5. * * Backtesting**

als EA. Hier sind einige gängige Strategietypen und individuelle Ideen:

#### 1. Auf technischen Indikatoren basierende Strategie

Diese Art von Strategie konzentriert sich mehr auf reine Preistrends und Chartformen.

** * Beispiel * *:

** * Unterstützung Widerstand * *: Hängen Sie Long-Orders an wichtige Unterstützungsniveaus und Short-Orders an Widerstandsniveaus.

*K-Linien-Muster: Handeln Sie automatisch nach dem Erkennen von klassischen Mustern wie "Hammer Line", "Swallowing Pattern", "Twilight Star", etc.

*Durchbruchshandel: Wenn der Kurs einen wichtigen Konsolidierungsbereich oder ein vorheriges Hoch/Tief durchbricht, steigen Sie entsprechend in den Markt ein.

** * Benutzerdefinierte Punkte * *: Benutzer können festlegen, wie Unterstützungswiderstände identifiziert werden sollen (z. B. frühe Hochs und Tiefs, Fibonacci-Retracement-Levels), sowie spezifische Zusammensetzungsregeln für Candlestick-Muster.

#### 3. Grid- und Martingale-Strategien versuchen, jede Marktvolatilität durch Positionsmanagement aufzufangen, aber das Risiko ist normalerweise höher.

** * Beispiel * *:

*Grid Trading: Setzen Sie eine Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen in gleichen Abständen innerhalb einer bestimmten Preisspanne. Unabhängig davon, in welche Richtung der Preis schwankt, gibt es Aufträge, mit denen Gewinne erzielt werden können.

*Martingale: Nach jedem Verlustgeschäft verdoppeln Sie die Position für das nächste Geschäft, in der Hoffnung, alle Verluste auszugleichen und nach einem Gewinn die Rentabilität zu erreichen.

* Benutzerdefinierte Punkte * *: Der Benutzer kann den Abstand, die Anzahl der Ebenen, die Positionsgröße für jede Ebene des Gitters sowie die Startposition, das Additionsmultiple und die Stop-Loss-Linie für Martingale festlegen.

#### 4. Arbitrage- und Absicherungsstrategien

Bei dieser Art von Strategie wird versucht, Preisunterschiede oder Korrelationen zwischen Märkten auszunutzen, um risikoarme Erträge zu erzielen.

** * Beispiel * *:

*Statistische Arbitrage: Man sucht nach zwei stark korrelierten Sorten (z. B. EUR/USD und GBP/USD), und wenn ihre Preisdifferenz von der historischen Normalspanne abweicht, geht man bei den schwachen Sorten long und bei den starken Sorten short und hofft, dass die Preisdifferenz zurückgeht.

*Zeitarbitrage: Handel an verschiedenen Börsen oder zu verschiedenen Zeiträumen unter Ausnutzung geringer Preisunterschiede (mit extrem hohen Anforderungen an Netzwerk und Ausführungsgeschwindigkeit).

** * Benutzerdefinierte Punkte * *: Benutzer können relevante Symbolpaare, Methoden zur Berechnung von Preisdifferenzen und Abweichungsschwellen zur Auslösung von Geschäften definieren.

#### 5. Fundamentale Nachrichtenhandelsstrategie

Obwohl MT4/MT5 nicht direkt Fundamentaldaten bereitstellt, können diese indirekt durch andere Mittel erreicht werden.

** * Beispiel * *:

*Volatilitätserfassung: In den Minuten vor der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten, wie z. B. der Lohnsumme für nichtlandwirtschaftliche Betriebe und dem Verbraucherpreisindex, werden auf beiden Seiten des Marktes Durchbruchsaufträge (Buy Stop und Sell Stop) platziert, um Markttrends unabhängig von der Richtung, in die die Kurse stark schwanken, zu erfassen.

** Ausgelöst durch Zeit * *: Einstellen, um automatisch eine bestimmte Operation in der Nähe des Zeitpunkts eines bestimmten Nachrichtenereignisses durchzuführen.

** * Benutzerdefinierte Punkte * *: Benutzer können den Zeitpunkt von Nachrichtenereignissen, den Abstand von Hängeaufträgen und die Gültigkeitsdauer von Aufträgen voreinstellen.

###Zusammenfassung

**Der Kernwert von EA liegt in der Umwandlung vager subjektiver Entscheidungen in präzise, nachvollziehbare und ausführbare objektive Regeln. **

**Vorteile:**

*Diszipliniertheit: Eliminierung von emotionalen Einflüssen (Angst, Gier).

*Effizienz: 24 Stunden ununterbrochene Arbeit, mit einer Reaktionsgeschwindigkeit, die die des Menschen weit übertrifft.

*Genauigkeit * *: Strenge Umsetzung vorgegebener Strategien ohne jede Abweichung.

*Überprüfbarkeit: Überprüfen Sie die Wirksamkeit der Strategie durch Backtesting.

**Herausforderungen und Risiken:**

** * Überoptimierung * *: Eine Strategie, die bei historischen Daten perfekt funktioniert, kann in der Zukunft versagen.

** * Technische Störung * *: Netzwerkunterbrechungen, Plattformverzögerungen usw. können zu schweren Verlusten führen.

*Marktumfeld ändert sich: Eine Strategie kann nicht unter allen Marktbedingungen rentabel sein (z. B. bei Trendmärkten und volatilen Märkten).

** * Programmierkenntnisse * *: Erfordert ein gewisses Maß an Programmierkenntnissen, um EA zu schreiben oder zu ändern.