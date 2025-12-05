StrategyTreasureMT4

StrategyTreature ist für erfahrene Trader, die nicht verstehen, wie man EA zu schreiben.

Es kann wie jeder EA, den wir derzeit kennen, eingestellt werden,und Handelsstrategien können von Händlern frei geschrieben werden.

Diese Schreibmethode ist sehr einfach und leicht zu beherrschen. Nach ein paar Mal schreiben, können wir alle eine Strategie in nur wenigen Minuten zu schreiben.

Die Kernfunktion von StrategyTreature ist:
1 Einzel-/Zwei-Wege-Transaktion
2 Einzelwährung/Mehrwährungs-Trendhandel
3 Echtzeit/Anhängige Transaktionen
5 benutzerdefinierte Transaktionsfrequenz
6 Trend-/Grid-/Multiwährungs-Handelsmethoden-Umschaltung
7. Kontrollierbarkeit von offenen Positionen und zusätzlichen Positionen
8 Gezielte Handelseinstellungen
Unabhängigkeit von Kauf-/Verkaufs-Handelsstrategien
10 Benutzerdefinierter Stop Loss/Take Win (festgelegter Preis/festgelegter Gewinn/Verlust/festgelegter Indikator)
11 Benutzerdefinierter Handelsbereich (Trendlinie)
12 Benutzerdefinierte Handelsindikator-Analysestrategien (einschließlich der Verwendung von verschiedenen Indikatoren, einschließlich benutzerdefinierter Indikatoren)
Wie man Strategien für StrategyTreature schreibt und verwendet
Setzen Sie sich zunächst mit uns in Verbindung und beantragen Sie das Dokument "Strategie" bei uns.
Öffnen Sie die Handelssoftware MT4/MT5 und klicken Sie nacheinander auf die folgenden Schritte:
Datei ->Datenordner öffnen ->MQL4/MQL5->Einbinden
Kopieren Sie unsere "Strategie"-Datei in das Verzeichnis "Include".
Öffnen Sie die MetaEditor-Software für MQL4/MQL5 und klicken Sie nacheinander auf die folgenden Schritte:
Doppelklick auf das Verzeichnis "Include" im "MetaEditor"-Navigator ->Doppelklick auf "mystrategy. mqh".
Dann können Sie gemäß der Anleitung in der Datei selbständig Ihre eigene exklusive EA-Strategie erstellen.

Wir haben das Programm so vereinfacht, dass jeder auf einen Blick verstehen kann, wie man seine eigenen Indikator-Handelsstrategien modifiziert und schreibt.

Vor der Verwendung müssen wir zunächst eine EA-Software mit MT4/MT5 schreiben. Die Schritte sind wie folgt:

Öffnen Sie die Handelsplattform -> klicken Sie auf "Anzeige"/"Ansicht" in der oberen linken Ecke -> navigieren Sie -> gehen Sie zu "EA Trading" -> klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen EA darin -> modifizieren

Zu diesem Zeitpunkt ist die MetaEditor-Schreibsoftware für die Handelsplattform bereits geöffnet

Klicken Sie auf das "+"-Symbol auf der linken Seite des Incude-Dateiverzeichnisses im MetaEditor-Software-Navigator ->Rechtsklick auf das Incude-Dropdown-Menü ->Klick auf "New Folder" ->Anlegen eines "Strategie"-Ordners

MT4: Erstellen Sie mystrategy.mqh im Ordner "strategy";

MT5: Erstellen Sie zwei Dateien, mystrategy.mqh und indicators. mqh, im Strategieordner;

Diese beiden Dateien können bei uns angefordert werden

Bei diesen beiden Dateien handelt es sich um unsere Handelsstrategie. Wir haben das Programm vereinfacht, damit jeder auf einen Blick verstehen kann, wie man seine eigene Handelsstrategie ändert und schreibt.

