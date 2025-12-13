TaolishenMT5

VPS
IP:49.235.52.239

ACC:Taolishen
PASS:Qq2356692354

Für Händler ist der EA ein äußerst leistungsfähiges Werkzeug und ein treuer Ausführer. Darüber hinaus kann er durch Handelslogik und strategisches Denken stabile Gewinne erwirtschaften.
Aber die Voraussetzung ist, dass Sie einen exzellenten EA haben müssen
Die Kernfunktionen von Taolishen:
1 Einzelwährungstransaktion
2 Multi-Währungs-Hedge-Transaktionen
3 Markthandel in Echtzeit
4 Schwebende Transaktionen
5 Umschalten der Handelsfrequenz
Umschalten zwischen 6 verschiedenen Arten der Hinzufügung von Lagern
7 Erhöhung der Position und Kontrollierbarkeit der Positionsmenge
8 Gezielte Handelseinstellungen
Unabhängigkeit von Kauf-/Verkaufs-Handelsstrategien
In Bezug auf den EA-Handel
1. * * Automatischer Einstieg (Eröffnungslager)**
2. * * Automatischer Ausstieg (Schließen der Position)**
3. * * Automatisches Risikomanagement**
4. * * Hochfrequenzhandel und Überwachung mehrerer Sorten**

5. * * Backtesting**

als EA. Hier sind einige gängige Strategietypen und individuelle Ideen:

#### 1. Auf technischen Indikatoren basierende Strategie

