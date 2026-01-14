Advanced Basket EA MT5 - Professionelles Portfolio Management System
Die nächste Generation der Korbverwaltung auf Kontoebene für MetaTrader 5
Der Advanced Basket EA MT5 ist ein hochmodernes Portfolio-Management-System, das Ihr gesamtes Konto als einen intelligenten Korb behandelt.
🎪 Anwendungsfälle aus der Praxis
Fall 1: Multi-EA-Portfolio-Management
Szenario: Ausführung von 5 verschiedenen EAs über 10 Paare
Überwachen Sie den kombinierten P/L über alle Strategien hinweg
Tägliches Gewinnziel festlegen: $1000 → Tag endet, wenn erreicht
Tägliches Verlustlimit: $400 → Schutz vor schlechten Tagen
Ergebnis: Professionelles Risikomanagement auf Firmenebene
Fall 2: Schutz des Grid/Martingale-Systems
Szenario: Grid EA eröffnet 20-50 Positionen
Basket TP: $500 → schließt das gesamte Grid zum Ziel
Auto-Hedge bei -$200 → neutralisiert das Risiko
Basket Leveling → reduziert das Risiko bei Drawdown
Ergebnis: Automatisiertes Grid-Management mit mehrschichtigem Schutz
Fall 3: Nachrichtenhandel mit Sicherheit
Szenario: Handel mit NFP mit mehreren Einträgen
Zeitfilter: Alle 5 Minuten vor den Nachrichten schließen
Stop-Loss: -$250 maximales Risiko
Teilweise schließen: 50% bei $150 Gewinn
Ergebnis: Kontrollierter Handel mit hoher Volatilität
Fall 4: Herausforderung für die Prop-Firma
Szenario: Einhaltung strenger täglicher Verlustlimits
Tägliches Verlustlimit: $300 (Firmenvorgabe)
Tägliches Gewinnziel: $500
Erreichen der Gewinnschwelle bei $200 zum Schutz der Gewinne
Ergebnis: Konformes, kontrolliertes Handeln
Fall 5: Smart Hedge Portfolio (ausschließlich MT5)
Szenario: Gemischte Long-/Short-Positionen
Schließen Sie die entgegengesetzte Position zuerst auf TP → maximieren Sie den endgültigen P/L
Basket-Leveling → Engagement bei -$100 reduzieren
Auto-Hedge-Ungleichgewicht → Neutralität beibehalten
Ergebnis: Ausgefeiltes Management im Stil eines Hedgefonds
📋 Vollständige Parameter-Referenz
Basket-Einstellungen Gruppe
TakeProfitMoney - TP in Kontowährung
StopLossMoney - SL in Kontowährung
TakeProfitPercent - TP in % (übersteuert Geld)
StopLossPercent - SL in % (überschreibt den Geldbetrag)
UseDynamicTP - Berechnet % aus dem Eigenkapital
UseDynamicSL - Berechnet % aus dem Eigenkapital
Trailing Stop Gruppe
UseTrailingStop - Trailing einschalten
TrailingStart - Aktivierungsgewinnniveau
TrailingDistance - Trailing-Abstand vom Höchststand
TrailingStep - Aktualisierungsschrittweite
Break Even Gruppe
UseBreakEven - BreakEven aktivieren
BreakEvenProfit - Aktivierungsschwelle
BreakEvenOffset - Gesperrter Gewinnbetrag
Partial Close Gruppe
UsePartialClose - Teilweises Schließen aktivieren
PartialClosePercent - % zum Schließen (0-100)
PartialCloseProfit - Aktivierungsschwelle
Zeitfilter-Gruppe
UseTimeFilter - Zeitliche Beschränkungen einschalten
StartHour - Handelsbeginn (0-23)
EndHour - Handelsende (0-23)
CloseOnEndTime - Automatisches Schließen außerhalb der Stunden
Filter-Gruppe
SymbolFilter - Symbole (kommagetrennt)
MagicFilter - Magische Zahl (0=alle)
CommentFilter - Filter für Kommentartext
Gruppe Erweiterte Funktionen (MT5 exklusiv)
AutoHedge - Automatisches Hedging einschalten
HedgeAtDrawdown - Hedge-Auslöselevel
UseMaxDailyProfit - Tägliches Gewinnlimit einschalten
MaxDailyProfit - Tägliches Gewinnziel
UseMaxDailyLoss - Tägliches Verlustlimit aktivieren
MaxDailyLoss - Tägliches Verlustmaximum
CloseOppositeOnProfit - Verliererseite zuerst schließen
UseBasketLeveling - Aktiviert intelligentes Leveling
LevelingStep - Leveling-Auslöser (Drawdown)
Gruppe anzeigen
ShowPanel - Info-Panel anzeigen
PanelX - Horizontale Position
PanelY - Vertikale Position
PanelColor - Hintergrundfarbe
🎓 Leitfaden für die professionelle Einrichtung
Schritt 1: Anfängliche Konfiguration (konservativ)
TakeProfitGeld = 200
StopVerlustGeld = 100
ShowPanel = wahr
Einfach anfangen, Korbverhalten verstehen
Schritt 2: Schutzschichten hinzufügen
UseBreakEven = wahr
BreakEvenGewinn = 80
UsePartialClose = wahr
TeilweiseSchließenProzentsatz = 50
Progressiver Gewinnschutz
Schritt 3: Erweiterte Funktionen
TrailingStop verwenden = wahr
TrailingStart = 120
UseBasketLeveling = wahr (MT5 exklusiv)
CloseOppositeOnProfit = wahr (MT5 exklusiv)
Vollständig automatisiertes Management
Schritt 4: Risikokontrollen
UseMaxDailyLoss = wahr
MaxTäglicherVerlust = 300
UseTimeFilter = wahr
StartStunde = 8
EndHour = 20
Professioneller Risikorahmen
🚀 Schnellstart (5 Minuten)
EA an einen beliebigen Chart anhängen (verwaltet das gesamte Konto)
Basisziel setzen: TakeProfitMoney = 200
Wahlweise SL: StopLossMoney = 100
Panel einschalten: ShowPanel = wahr
Eröffnen Sie einige Positionen (manuell oder mit anderen EAs)
Beobachten Sie die Magie - der Korb verwaltet alles
Feinabstimmung auf Basis Ihrer Strategie
📈 Leistungsvorteile
Reduzieren Sie manuelle Arbeit: Automatisieren Sie das Basket-Management vollständig
Verbessern Sie die Konsistenz: Systematische Gewinnmitnahmen und Risikokontrolle
Reduziert Stress: Lassen Sie den EA 24/7 überwachen und schützen
Gewinne steigern: Intelligente Trailing- und Partial-Close-Optimierung
Risikokontrolle: Mehrschichtiger Schutz verhindert Katastrophen
Zeit sparen: Keine manuelle Überwachung von mehreren Positionen
⚠️ Wichtige Informationen
Verwaltet ALLE Positionen im Konto (oder eine gefilterte Teilmenge)
Eröffnet KEINE neuen Trades - verwaltet nur bestehende
Funktioniert neben ALLEN anderen EAs oder manuellem Handel
Eine Instanz pro Konto (verwaltet das gesamte Portfolio)
Kompatibel mit Hedge- und Netting-Kontomodi
🌟 Verbessern Sie Ihr Trading noch heute
Verwandeln Sie Ihr MT5-Konto in ein professionell verwaltetes Portfolio mit institutionellem Basket-Management. Egal, ob Sie mehrere EAs ausführen, manuell handeln oder komplexe Grid-Systeme verwalten, der Advanced Basket EA MT5 gibt Ihnen die vollständige Kontrolle mit intelligenter Automatisierung.
📞 Professionelle Unterstützung
Brauchen Sie Hilfe bei der Einrichtung? Haben Sie Fragen zur Konfiguration? Wünschen Sie benutzerdefinierte Funktionen? Unser Team ist bereit, Sie bei der Maximierung Ihrer Handelsleistung zu unterstützen.
Nb. Bitte fordern Sie das vollständige Benutzerhandbuch und die .pdf-Dateien nach dem Kauf an!!!
Schließen Sie sich Hunderten von professionellen Händlern an, die Advanced Basket EA für ein überlegenes Portfolio-Management nutzen!
Risiko-Warnung: Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie Strategien immer auf Demokonten, bevor Sie live handeln. Dieser EA ist ein Hilfsmittel und garantiert keine Gewinne.