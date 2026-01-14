Advanced Basket EA MT5 - Professionelles Portfolio Management System



Die nächste Generation der Korbverwaltung auf Kontoebene für MetaTrader 5

Der Advanced Basket EA MT5 ist ein hochmodernes Portfolio-Management-System, das Ihr gesamtes Konto als einen intelligenten Korb behandelt.

🎪 Anwendungsfälle aus der Praxis

Fall 1: Multi-EA-Portfolio-Management

Szenario: Ausführung von 5 verschiedenen EAs über 10 Paare

Überwachen Sie den kombinierten P/L über alle Strategien hinweg

Tägliches Gewinnziel festlegen: $1000 → Tag endet, wenn erreicht

Tägliches Verlustlimit: $400 → Schutz vor schlechten Tagen

Ergebnis: Professionelles Risikomanagement auf Firmenebene

Fall 2: Schutz des Grid/Martingale-Systems

Szenario: Grid EA eröffnet 20-50 Positionen

Basket TP: $500 → schließt das gesamte Grid zum Ziel

Auto-Hedge bei -$200 → neutralisiert das Risiko

Basket Leveling → reduziert das Risiko bei Drawdown

Ergebnis: Automatisiertes Grid-Management mit mehrschichtigem Schutz

Fall 3: Nachrichtenhandel mit Sicherheit

Szenario: Handel mit NFP mit mehreren Einträgen

Zeitfilter: Alle 5 Minuten vor den Nachrichten schließen

Stop-Loss: -$250 maximales Risiko

Teilweise schließen: 50% bei $150 Gewinn

Ergebnis: Kontrollierter Handel mit hoher Volatilität

Fall 4: Herausforderung für die Prop-Firma

Szenario: Einhaltung strenger täglicher Verlustlimits

Tägliches Verlustlimit: $300 (Firmenvorgabe)

Tägliches Gewinnziel: $500

Erreichen der Gewinnschwelle bei $200 zum Schutz der Gewinne

Ergebnis: Konformes, kontrolliertes Handeln

Fall 5: Smart Hedge Portfolio (ausschließlich MT5)

Szenario: Gemischte Long-/Short-Positionen

Schließen Sie die entgegengesetzte Position zuerst auf TP → maximieren Sie den endgültigen P/L

Basket-Leveling → Engagement bei -$100 reduzieren

Auto-Hedge-Ungleichgewicht → Neutralität beibehalten

Ergebnis: Ausgefeiltes Management im Stil eines Hedgefonds





📋 Vollständige Parameter-Referenz

Basket-Einstellungen Gruppe

TakeProfitMoney - TP in Kontowährung

StopLossMoney - SL in Kontowährung

TakeProfitPercent - TP in % (übersteuert Geld)

StopLossPercent - SL in % (überschreibt den Geldbetrag)

UseDynamicTP - Berechnet % aus dem Eigenkapital

UseDynamicSL - Berechnet % aus dem Eigenkapital

Trailing Stop Gruppe

UseTrailingStop - Trailing einschalten

TrailingStart - Aktivierungsgewinnniveau

TrailingDistance - Trailing-Abstand vom Höchststand

TrailingStep - Aktualisierungsschrittweite

Break Even Gruppe

UseBreakEven - BreakEven aktivieren

BreakEvenProfit - Aktivierungsschwelle

BreakEvenOffset - Gesperrter Gewinnbetrag

Partial Close Gruppe

UsePartialClose - Teilweises Schließen aktivieren

PartialClosePercent - % zum Schließen (0-100)

PartialCloseProfit - Aktivierungsschwelle

Zeitfilter-Gruppe

UseTimeFilter - Zeitliche Beschränkungen einschalten

StartHour - Handelsbeginn (0-23)

EndHour - Handelsende (0-23)

CloseOnEndTime - Automatisches Schließen außerhalb der Stunden

Filter-Gruppe

SymbolFilter - Symbole (kommagetrennt)

MagicFilter - Magische Zahl (0=alle)

CommentFilter - Filter für Kommentartext

Gruppe Erweiterte Funktionen (MT5 exklusiv)

AutoHedge - Automatisches Hedging einschalten

HedgeAtDrawdown - Hedge-Auslöselevel

UseMaxDailyProfit - Tägliches Gewinnlimit einschalten

MaxDailyProfit - Tägliches Gewinnziel

UseMaxDailyLoss - Tägliches Verlustlimit aktivieren

MaxDailyLoss - Tägliches Verlustmaximum

CloseOppositeOnProfit - Verliererseite zuerst schließen

UseBasketLeveling - Aktiviert intelligentes Leveling

LevelingStep - Leveling-Auslöser (Drawdown)

Gruppe anzeigen

ShowPanel - Info-Panel anzeigen

PanelX - Horizontale Position

PanelY - Vertikale Position

PanelColor - Hintergrundfarbe

TextColor - Textfarbe

🎓 Leitfaden für die professionelle Einrichtung

Schritt 1: Anfängliche Konfiguration (konservativ)

TakeProfitGeld = 200

StopVerlustGeld = 100

ShowPanel = wahr

Einfach anfangen, Korbverhalten verstehen

Schritt 2: Schutzschichten hinzufügen

UseBreakEven = wahr

BreakEvenGewinn = 80

UsePartialClose = wahr

TeilweiseSchließenProzentsatz = 50

Progressiver Gewinnschutz

Schritt 3: Erweiterte Funktionen

TrailingStop verwenden = wahr

TrailingStart = 120

UseBasketLeveling = wahr (MT5 exklusiv)

CloseOppositeOnProfit = wahr (MT5 exklusiv)

Vollständig automatisiertes Management

Schritt 4: Risikokontrollen

UseMaxDailyLoss = wahr

MaxTäglicherVerlust = 300

UseTimeFilter = wahr

StartStunde = 8

EndHour = 20

Professioneller Risikorahmen

🚀 Schnellstart (5 Minuten)

EA an einen beliebigen Chart anhängen (verwaltet das gesamte Konto)

Basisziel setzen: TakeProfitMoney = 200

Wahlweise SL: StopLossMoney = 100

Panel einschalten: ShowPanel = wahr

Eröffnen Sie einige Positionen (manuell oder mit anderen EAs)

Beobachten Sie die Magie - der Korb verwaltet alles

Feinabstimmung auf Basis Ihrer Strategie

📈 Leistungsvorteile

Reduzieren Sie manuelle Arbeit: Automatisieren Sie das Basket-Management vollständig

Verbessern Sie die Konsistenz: Systematische Gewinnmitnahmen und Risikokontrolle

Reduziert Stress: Lassen Sie den EA 24/7 überwachen und schützen

Gewinne steigern: Intelligente Trailing- und Partial-Close-Optimierung

Risikokontrolle: Mehrschichtiger Schutz verhindert Katastrophen

Zeit sparen: Keine manuelle Überwachung von mehreren Positionen

⚠️ Wichtige Informationen



Verwaltet ALLE Positionen im Konto (oder eine gefilterte Teilmenge)

Eröffnet KEINE neuen Trades - verwaltet nur bestehende

Funktioniert neben ALLEN anderen EAs oder manuellem Handel

Eine Instanz pro Konto (verwaltet das gesamte Portfolio)

Kompatibel mit Hedge- und Netting-Kontomodi





🌟 Verbessern Sie Ihr Trading noch heute



Verwandeln Sie Ihr MT5-Konto in ein professionell verwaltetes Portfolio mit institutionellem Basket-Management. Egal, ob Sie mehrere EAs ausführen, manuell handeln oder komplexe Grid-Systeme verwalten, der Advanced Basket EA MT5 gibt Ihnen die vollständige Kontrolle mit intelligenter Automatisierung.

📞 Professionelle Unterstützung

Brauchen Sie Hilfe bei der Einrichtung? Haben Sie Fragen zur Konfiguration? Wünschen Sie benutzerdefinierte Funktionen? Unser Team ist bereit, Sie bei der Maximierung Ihrer Handelsleistung zu unterstützen. Nb. Bitte fordern Sie das vollständige Benutzerhandbuch und die .pdf-Dateien nach dem Kauf an!!!

Schließen Sie sich Hunderten von professionellen Händlern an, die Advanced Basket EA für ein überlegenes Portfolio-Management nutzen!

Risiko-Warnung: Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie Strategien immer auf Demokonten, bevor Sie live handeln. Dieser EA ist ein Hilfsmittel und garantiert keine Gewinne.