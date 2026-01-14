Advanced Basket EA MT5

Advanced Basket EA MT5 - Professionelles Portfolio Management System

Die nächste Generation der Korbverwaltung auf Kontoebene für MetaTrader 5

Der Advanced Basket EA MT5 ist ein hochmodernes Portfolio-Management-System, das Ihr gesamtes Konto als einen intelligenten Korb behandelt.

🎪 Anwendungsfälle aus der Praxis

Fall 1: Multi-EA-Portfolio-Management
Szenario: Ausführung von 5 verschiedenen EAs über 10 Paare
Überwachen Sie den kombinierten P/L über alle Strategien hinweg
Tägliches Gewinnziel festlegen: $1000 → Tag endet, wenn erreicht
Tägliches Verlustlimit: $400 → Schutz vor schlechten Tagen

Ergebnis: Professionelles Risikomanagement auf Firmenebene

Fall 2: Schutz des Grid/Martingale-Systems
Szenario: Grid EA eröffnet 20-50 Positionen
Basket TP: $500 → schließt das gesamte Grid zum Ziel
Auto-Hedge bei -$200 → neutralisiert das Risiko
Basket Leveling → reduziert das Risiko bei Drawdown

Ergebnis: Automatisiertes Grid-Management mit mehrschichtigem Schutz

Fall 3: Nachrichtenhandel mit Sicherheit
Szenario: Handel mit NFP mit mehreren Einträgen
Zeitfilter: Alle 5 Minuten vor den Nachrichten schließen
Stop-Loss: -$250 maximales Risiko
Teilweise schließen: 50% bei $150 Gewinn

Ergebnis: Kontrollierter Handel mit hoher Volatilität

Fall 4: Herausforderung für die Prop-Firma
Szenario: Einhaltung strenger täglicher Verlustlimits
Tägliches Verlustlimit: $300 (Firmenvorgabe)
Tägliches Gewinnziel: $500
Erreichen der Gewinnschwelle bei $200 zum Schutz der Gewinne

Ergebnis: Konformes, kontrolliertes Handeln

Fall 5: Smart Hedge Portfolio (ausschließlich MT5)
Szenario: Gemischte Long-/Short-Positionen
Schließen Sie die entgegengesetzte Position zuerst auf TP → maximieren Sie den endgültigen P/L
Basket-Leveling → Engagement bei -$100 reduzieren
Auto-Hedge-Ungleichgewicht → Neutralität beibehalten
Ergebnis: Ausgefeiltes Management im Stil eines Hedgefonds


📋 Vollständige Parameter-Referenz

Basket-Einstellungen Gruppe
TakeProfitMoney - TP in Kontowährung
StopLossMoney - SL in Kontowährung
TakeProfitPercent - TP in % (übersteuert Geld)
StopLossPercent - SL in % (überschreibt den Geldbetrag)
UseDynamicTP - Berechnet % aus dem Eigenkapital

UseDynamicSL - Berechnet % aus dem Eigenkapital

Trailing Stop Gruppe
UseTrailingStop - Trailing einschalten
TrailingStart - Aktivierungsgewinnniveau
TrailingDistance - Trailing-Abstand vom Höchststand

TrailingStep - Aktualisierungsschrittweite

Break Even Gruppe
UseBreakEven - BreakEven aktivieren
BreakEvenProfit - Aktivierungsschwelle

BreakEvenOffset - Gesperrter Gewinnbetrag

Partial Close Gruppe
UsePartialClose - Teilweises Schließen aktivieren
PartialClosePercent - % zum Schließen (0-100)

PartialCloseProfit - Aktivierungsschwelle

Zeitfilter-Gruppe
UseTimeFilter - Zeitliche Beschränkungen einschalten
StartHour - Handelsbeginn (0-23)
EndHour - Handelsende (0-23)

CloseOnEndTime - Automatisches Schließen außerhalb der Stunden

Filter-Gruppe
SymbolFilter - Symbole (kommagetrennt)
MagicFilter - Magische Zahl (0=alle)
CommentFilter - Filter für Kommentartext

Gruppe Erweiterte Funktionen (MT5 exklusiv)

AutoHedge - Automatisches Hedging einschalten
HedgeAtDrawdown - Hedge-Auslöselevel
UseMaxDailyProfit - Tägliches Gewinnlimit einschalten
MaxDailyProfit - Tägliches Gewinnziel
UseMaxDailyLoss - Tägliches Verlustlimit aktivieren
MaxDailyLoss - Tägliches Verlustmaximum
CloseOppositeOnProfit - Verliererseite zuerst schließen
UseBasketLeveling - Aktiviert intelligentes Leveling

LevelingStep - Leveling-Auslöser (Drawdown)

Gruppe anzeigen
ShowPanel - Info-Panel anzeigen
PanelX - Horizontale Position
PanelY - Vertikale Position
PanelColor - Hintergrundfarbe

TextColor - Textfarbe

🎓 Leitfaden für die professionelle Einrichtung

Schritt 1: Anfängliche Konfiguration (konservativ)
TakeProfitGeld = 200
StopVerlustGeld = 100
ShowPanel = wahr

Einfach anfangen, Korbverhalten verstehen

Schritt 2: Schutzschichten hinzufügen
UseBreakEven = wahr
BreakEvenGewinn = 80
UsePartialClose = wahr
TeilweiseSchließenProzentsatz = 50

Progressiver Gewinnschutz

Schritt 3: Erweiterte Funktionen
TrailingStop verwenden = wahr
TrailingStart = 120
UseBasketLeveling = wahr (MT5 exklusiv)
CloseOppositeOnProfit = wahr (MT5 exklusiv)

Vollständig automatisiertes Management

Schritt 4: Risikokontrollen
UseMaxDailyLoss = wahr
MaxTäglicherVerlust = 300
UseTimeFilter = wahr
StartStunde = 8
EndHour = 20

Professioneller Risikorahmen

🚀 Schnellstart (5 Minuten)

EA an einen beliebigen Chart anhängen (verwaltet das gesamte Konto)
Basisziel setzen: TakeProfitMoney = 200
Wahlweise SL: StopLossMoney = 100
Panel einschalten: ShowPanel = wahr
Eröffnen Sie einige Positionen (manuell oder mit anderen EAs)
Beobachten Sie die Magie - der Korb verwaltet alles

Feinabstimmung auf Basis Ihrer Strategie

📈 Leistungsvorteile

Reduzieren Sie manuelle Arbeit: Automatisieren Sie das Basket-Management vollständig
Verbessern Sie die Konsistenz: Systematische Gewinnmitnahmen und Risikokontrolle
Reduziert Stress: Lassen Sie den EA 24/7 überwachen und schützen
Gewinne steigern: Intelligente Trailing- und Partial-Close-Optimierung
Risikokontrolle: Mehrschichtiger Schutz verhindert Katastrophen

Zeit sparen: Keine manuelle Überwachung von mehreren Positionen

⚠️ Wichtige Informationen

Verwaltet ALLE Positionen im Konto (oder eine gefilterte Teilmenge)
Eröffnet KEINE neuen Trades - verwaltet nur bestehende
Funktioniert neben ALLEN anderen EAs oder manuellem Handel
Eine Instanz pro Konto (verwaltet das gesamte Portfolio)
Kompatibel mit Hedge- und Netting-Kontomodi


🌟 Verbessern Sie Ihr Trading noch heute

Verwandeln Sie Ihr MT5-Konto in ein professionell verwaltetes Portfolio mit institutionellem Basket-Management. Egal, ob Sie mehrere EAs ausführen, manuell handeln oder komplexe Grid-Systeme verwalten, der Advanced Basket EA MT5 gibt Ihnen die vollständige Kontrolle mit intelligenter Automatisierung.

📞 Professionelle Unterstützung

Brauchen Sie Hilfe bei der Einrichtung? Haben Sie Fragen zur Konfiguration? Wünschen Sie benutzerdefinierte Funktionen? Unser Team ist bereit, Sie bei der Maximierung Ihrer Handelsleistung zu unterstützen.

Nb. Bitte fordern Sie das vollständige Benutzerhandbuch und die .pdf-Dateien nach dem Kauf an!!!

Schließen Sie sich Hunderten von professionellen Händlern an, die Advanced Basket EA für ein überlegenes Portfolio-Management nutzen!

Risiko-Warnung: Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie Strategien immer auf Demokonten, bevor Sie live handeln. Dieser EA ist ein Hilfsmittel und garantiert keine Gewinne.
Weitere Produkte dieses Autors
Advanced Basket EA MT4
Tola Moses Hector
Utilitys
Advanced Basket EA MT4 - Professionelles Konto Basket Manager Transformieren Sie Ihr Trading mit intelligentem Basket Management Der Advanced Basket EA ist ein ausgeklügeltes Basket-Management-System auf Kontoebene, das für professionelle Trader entwickelt wurde, die eine vollständige Kontrolle über ihr Portfolio benötigen. Anstatt einzelne Trades zu verwalten, verwalten Sie Ihr gesamtes Konto als einen intelligenten Basket mit fortschrittlichen Gewinnschutz- und Risikomanagementfunktionen.
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5
Tola Moses Hector
Experten
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Intelligentes bidirektionales Gittersystem Ein fortschrittlicher EA, der automatisch hochwahrscheinliche Handelszonen (PP, R1, S1) erkennt und dynamische Kauf-/Verkaufs-Gitter erstellt. Enthält Trailing, Equity-Lock, Profit-Lock-Freeze und die Funktion „Schließen nach X Handelstagen“. Die BUY-, SELL- und CLOSE ALL-Schaltflächen auf dem Chart ermöglichen sofortige manuelle Kontrolle. --- Übersicht Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 ist ein professioneller Exp
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension