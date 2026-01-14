Advanced Basket EA MT4

Advanced Basket EA MT4 - Professionelles Konto Basket Manager

Transformieren Sie Ihr Trading mit intelligentem Basket Management

Der Advanced Basket EA ist ein ausgeklügeltes Basket-Management-System auf Kontoebene, das für professionelle Trader entwickelt wurde, die eine vollständige Kontrolle über ihr Portfolio benötigen. Anstatt einzelne Trades zu verwalten, verwalten Sie Ihr gesamtes Konto als einen intelligenten Basket mit fortschrittlichen Gewinnschutz- und Risikomanagementfunktionen.

🎯 Was macht diesen EA so besonders?

Dies ist nicht nur ein weiterer EA - es ist eine komplette Basket-Management-Lösung, die ALLE Ihre offenen Positionen (von jedem EA, manuellen Trades oder anderen Quellen) überwacht und sie gemeinsam als einen Basket verwaltet.

Perfekt für:

  • Multi-Strategy Traders - Führen Sie mehrere EAs aus und verwalten Sie den Gesamtgewinn/-verlust
  • Grid-/Martingale-Händler - Sichern Sie Gewinne über ganze Grid-Systeme hinweg
  • Manuelle Trader - Fügen Sie dem manuellen Handel eine professionelle Automatisierung hinzu
  • Portfolio-Manager - Verwalten Sie mehrere Instrumente als einen Korb
  • Risiko-Manager - Kontrollieren Sie das Risiko auf Kontoebene mit Präzision

🎪 Beispiele für Anwendungsfälle

Beispiel 1: Grid Trading Schutz

Sie führen einen Grid EA aus, der mehrere Positionen eröffnet:
Setzen Sie den Basket-TP auf $200, um das gesamte Grid mit Gewinn zu schließen.
Aktivieren Sie Auto-Hedge bei -$100 zum Schutz vor ungünstigen Bewegungen
Verwenden Sie Break Even bei $80, um einen Mindestgewinn zu garantieren.
Ergebnis: Automatisierte Gewinnmitnahme im Grid mit Abwärtsschutz

Beispiel 2: Multi-EA-Portfolio

Sie lassen 3 verschiedene EAs auf verschiedenen Paaren laufen:
Überwachen Sie den kombinierten Gewinn/Verlust über alle EAs
Setzen Sie das tägliche Gewinnlimit auf $500 - nehmen Sie den Tag frei, wenn es erreicht ist
Setzen Sie das tägliche Verlustlimit auf $200 - stoppen Sie den Handel an schlechten Tagen

Ergebnis: Professionelles Risikomanagement auf Kontoebene

Beispiel 3: Erweiterung des manuellen Handels

Sie handeln manuell, möchten aber automatisiert handeln:
Setzen Sie einen Trailing-Stop, um Gewinne automatisch zu sichern
Partial Close verwenden, um 50% bei $100 Gewinn zu sichern
Break-Even aktivieren, um vor Umkehrungen zu schützen
Ergebnis: Professionelles Gewinnmanagement ohne komplexe manuelle Arbeit

Beispiel 4: Sicherheit im Nachrichtenhandel

Sie handeln Nachrichtenereignisse mit mehreren Positionen:
Setzen Sie einen Zeitfilter, um alle Positionen vor wichtigen Nachrichten zu schließen
Verwenden Sie Stop-Loss im Geld für maximales Tagesrisiko
Aktivieren Sie Auto-Hedge, wenn der Drawdown die Schwelle überschreitet
Ergebnis: Kontrolliertes Risiko während volatiler Perioden

📋 Leitfaden für Eingabeparameter

Basket-Einstellungen

  • TakeProfitMoney - Basket TP in Kontowährung (0 = deaktiviert)
  • StopLossMoney - Basket SL in Kontowährung (0 = deaktiviert)
  • TakeProfitPercent - TP in % des Saldos (übersteuert Geld, wenn >0)
  • StopLossPercent - SL in % des Saldos (übersteuert Geld, wenn >0)
  • UseDynamicTP/SL - Berechnung von % auf Basis des Eigenkapitals statt des Saldos

Trailing Stop-Einstellungen

  • UseTrailingStop - Aktivieren/Deaktivieren des Trailing
  • TrailingStart - Gewinnniveau zur Aktivierung des Trailing
  • TrailingDistance - Abstand zum Trailing hinter dem höchsten Gewinn
  • TrailingStep - Minimaler Gewinnanstieg zur Aktualisierung des Trails

Break Even-Einstellungen

  • UseBreakEven - BreakEven aktivieren/deaktivieren
  • BreakEvenProfit - Gewinn zur Aktivierung des Break Even
  • BreakEvenOffset - Garantierter Gewinn zum Sperren

Partial Close-Einstellungen

  • UsePartialClose - Teilweise Schließung aktivieren/deaktivieren
  • PartialClosePercent - % des Korbes zum Schließen (z.B. 50)
  • PartialCloseProfit - Gewinnniveau zum Auslösen der teilweisen Schließung

Filter-Einstellungen

  • SymbolFilter - Einzuschließende Symbole (z. B. "EURUSD,GBPUSD")
  • MagicFilter - Magische Zahl zum Filtern (0 = alle)
  • CommentFilter - Zu filternder Kommentartext (leer = alle)

Erweiterte Funktionen

  • AutoHedge - Automatisches Hedging einschalten
  • HedgeAtDrawdown - Drawdown-Level, um Hedge auszulösen
  • UseMaxDailyProfit/Loss - Tägliche Limits einschalten
  • MaxDailyProfit/Loss - Tägliche Grenzwerte

⚠️ Wichtige Hinweise

  • Funktioniert mit JEDEN Positionen in Ihrem Konto (manuell, EA, kopierte Trades)
  • Filter ermöglichen eine genaue Kontrolle darüber, welche Positionen verwaltet werden sollen
  • Eröffnet keine neuen Trades - verwaltet nur bestehende Positionen
  • Kompatibel mit anderen EAs, die auf demselben Konto laufen
  • Eine Instanz verwaltet das gesamte Konto - lassen Sie nicht mehrere Instanzen laufen
  • Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto mit Ihrem spezifischen Setup

🚀 Schnellstartanleitung

  • Hängen Sie einen beliebigen Chart an (das Symbol spielt keine Rolle - verwaltet die Kontoebene)
  • Setzen Sie Ihr Gewinnziel (TakeProfitMoney oder TakeProfitPercent)
  • Legen Sie optional einen Stop-Loss fest (StopLossMoney oder StopLossPercent)
  • Konfigurieren Sie Filter, wenn Sie nur bestimmte Positionen verwalten
  • Aktivieren Sie die gewünschten Funktionen (Trailing, Break Even, Partial Close)
  • Überwachen Sie das Info-Panel für den Basket-Status in Echtzeit
  • Lassen Sie den EA Ihren Korb automatisch verwalten

💼 Wer sollte diesen EA verwenden?

✅ Trader, die mehrere Strategien gleichzeitig verfolgen
✅ Händler von Grid- und Martingal-Systemen
✅ Portfoliomanager, die mehrere Instrumente verwalten
✅ Manuelle Händler, die eine professionelle Automatisierung wünschen
✅ Jeder, der eine Gewinnabsicherung auf Kontoebene benötigt
✅ Händler, die Gewinnziele "setzen und vergessen" wollen
✅ Risikomanager und Prop-Firm-Händler, die strenge Tageslimits benötigen

📞 Unterstützung

Haben Sie Fragen? Benötigen Sie Hilfe bei der individuellen Konfiguration? Wir sind hier, um Ihnen dabei zu helfen, das Beste aus Ihrem Advanced Basket EA herauszuholen.

Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihr Handelsportfolio mit intelligentem Basket-Management!

Hinweis: Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto.
