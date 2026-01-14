Advanced Basket EA MT4
- Utilitys
- Tola Moses Hector
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Advanced Basket EA MT4 - Professionelles Konto Basket Manager
Der Advanced Basket EA ist ein ausgeklügeltes Basket-Management-System auf Kontoebene, das für professionelle Trader entwickelt wurde, die eine vollständige Kontrolle über ihr Portfolio benötigen. Anstatt einzelne Trades zu verwalten, verwalten Sie Ihr gesamtes Konto als einen intelligenten Basket mit fortschrittlichen Gewinnschutz- und Risikomanagementfunktionen.
🎯 Was macht diesen EA so besonders?
Dies ist nicht nur ein weiterer EA - es ist eine komplette Basket-Management-Lösung, die ALLE Ihre offenen Positionen (von jedem EA, manuellen Trades oder anderen Quellen) überwacht und sie gemeinsam als einen Basket verwaltet.
Perfekt für:
- Multi-Strategy Traders - Führen Sie mehrere EAs aus und verwalten Sie den Gesamtgewinn/-verlust
- Grid-/Martingale-Händler - Sichern Sie Gewinne über ganze Grid-Systeme hinweg
- Manuelle Trader - Fügen Sie dem manuellen Handel eine professionelle Automatisierung hinzu
- Portfolio-Manager - Verwalten Sie mehrere Instrumente als einen Korb
- Risiko-Manager - Kontrollieren Sie das Risiko auf Kontoebene mit Präzision
🎪 Beispiele für Anwendungsfälle
Beispiel 1: Grid Trading Schutz
Beispiel 2: Multi-EA-Portfolio
Ergebnis: Professionelles Risikomanagement auf Kontoebene
Beispiel 3: Erweiterung des manuellen Handels
Beispiel 4: Sicherheit im Nachrichtenhandel
📋 Leitfaden für Eingabeparameter
Basket-Einstellungen
- TakeProfitMoney - Basket TP in Kontowährung (0 = deaktiviert)
- StopLossMoney - Basket SL in Kontowährung (0 = deaktiviert)
- TakeProfitPercent - TP in % des Saldos (übersteuert Geld, wenn >0)
- StopLossPercent - SL in % des Saldos (übersteuert Geld, wenn >0)
- UseDynamicTP/SL - Berechnung von % auf Basis des Eigenkapitals statt des Saldos
Trailing Stop-Einstellungen
- UseTrailingStop - Aktivieren/Deaktivieren des Trailing
- TrailingStart - Gewinnniveau zur Aktivierung des Trailing
- TrailingDistance - Abstand zum Trailing hinter dem höchsten Gewinn
- TrailingStep - Minimaler Gewinnanstieg zur Aktualisierung des Trails
Break Even-Einstellungen
- UseBreakEven - BreakEven aktivieren/deaktivieren
- BreakEvenProfit - Gewinn zur Aktivierung des Break Even
- BreakEvenOffset - Garantierter Gewinn zum Sperren
Partial Close-Einstellungen
- UsePartialClose - Teilweise Schließung aktivieren/deaktivieren
- PartialClosePercent - % des Korbes zum Schließen (z.B. 50)
- PartialCloseProfit - Gewinnniveau zum Auslösen der teilweisen Schließung
Filter-Einstellungen
- SymbolFilter - Einzuschließende Symbole (z. B. "EURUSD,GBPUSD")
- MagicFilter - Magische Zahl zum Filtern (0 = alle)
- CommentFilter - Zu filternder Kommentartext (leer = alle)
Erweiterte Funktionen
- AutoHedge - Automatisches Hedging einschalten
- HedgeAtDrawdown - Drawdown-Level, um Hedge auszulösen
- UseMaxDailyProfit/Loss - Tägliche Limits einschalten
- MaxDailyProfit/Loss - Tägliche Grenzwerte
⚠️ Wichtige Hinweise
- Funktioniert mit JEDEN Positionen in Ihrem Konto (manuell, EA, kopierte Trades)
- Filter ermöglichen eine genaue Kontrolle darüber, welche Positionen verwaltet werden sollen
- Eröffnet keine neuen Trades - verwaltet nur bestehende Positionen
- Kompatibel mit anderen EAs, die auf demselben Konto laufen
- Eine Instanz verwaltet das gesamte Konto - lassen Sie nicht mehrere Instanzen laufen
- Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto mit Ihrem spezifischen Setup
🚀 Schnellstartanleitung
- Hängen Sie einen beliebigen Chart an (das Symbol spielt keine Rolle - verwaltet die Kontoebene)
- Setzen Sie Ihr Gewinnziel (TakeProfitMoney oder TakeProfitPercent)
- Legen Sie optional einen Stop-Loss fest (StopLossMoney oder StopLossPercent)
- Konfigurieren Sie Filter, wenn Sie nur bestimmte Positionen verwalten
- Aktivieren Sie die gewünschten Funktionen (Trailing, Break Even, Partial Close)
- Überwachen Sie das Info-Panel für den Basket-Status in Echtzeit
- Lassen Sie den EA Ihren Korb automatisch verwalten
💼 Wer sollte diesen EA verwenden?
📞 Unterstützung
Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihr Handelsportfolio mit intelligentem Basket-Management!