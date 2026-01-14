Advanced Basket EA MT4 - Professionelles Konto Basket Manager



Transformieren Sie Ihr Trading mit intelligentem Basket Management

Der Advanced Basket EA ist ein ausgeklügeltes Basket-Management-System auf Kontoebene, das für professionelle Trader entwickelt wurde, die eine vollständige Kontrolle über ihr Portfolio benötigen. Anstatt einzelne Trades zu verwalten, verwalten Sie Ihr gesamtes Konto als einen intelligenten Basket mit fortschrittlichen Gewinnschutz- und Risikomanagementfunktionen.

🎯 Was macht diesen EA so besonders?



Dies ist nicht nur ein weiterer EA - es ist eine komplette Basket-Management-Lösung, die ALLE Ihre offenen Positionen (von jedem EA, manuellen Trades oder anderen Quellen) überwacht und sie gemeinsam als einen Basket verwaltet. Perfekt für:

Multi-Strategy Traders - Führen Sie mehrere EAs aus und verwalten Sie den Gesamtgewinn/-verlust

Grid-/Martingale-Händler - Sichern Sie Gewinne über ganze Grid-Systeme hinweg

Manuelle Trader - Fügen Sie dem manuellen Handel eine professionelle Automatisierung hinzu

Portfolio-Manager - Verwalten Sie mehrere Instrumente als einen Korb

Risiko-Manager - Kontrollieren Sie das Risiko auf Kontoebene mit Präzision

🎪 Beispiele für Anwendungsfälle



Beispiel 1: Grid Trading Schutz

Sie führen einen Grid EA aus, der mehrere Positionen eröffnet:

Setzen Sie den Basket-TP auf $200, um das gesamte Grid mit Gewinn zu schließen.

Aktivieren Sie Auto-Hedge bei -$100 zum Schutz vor ungünstigen Bewegungen

Verwenden Sie Break Even bei $80, um einen Mindestgewinn zu garantieren.

Ergebnis: Automatisierte Gewinnmitnahme im Grid mit Abwärtsschutz

Beispiel 2: Multi-EA-Portfolio

Sie lassen 3 verschiedene EAs auf verschiedenen Paaren laufen:

Überwachen Sie den kombinierten Gewinn/Verlust über alle EAs

Setzen Sie das tägliche Gewinnlimit auf $500 - nehmen Sie den Tag frei, wenn es erreicht ist

Setzen Sie das tägliche Verlustlimit auf $200 - stoppen Sie den Handel an schlechten Tagen

Ergebnis: Professionelles Risikomanagement auf Kontoebene Beispiel 3: Erweiterung des manuellen Handels

Sie handeln manuell, möchten aber automatisiert handeln:

Setzen Sie einen Trailing-Stop, um Gewinne automatisch zu sichern

Partial Close verwenden, um 50% bei $100 Gewinn zu sichern

Break-Even aktivieren, um vor Umkehrungen zu schützen

Ergebnis: Professionelles Gewinnmanagement ohne komplexe manuelle Arbeit

Beispiel 4: Sicherheit im Nachrichtenhandel

Sie handeln Nachrichtenereignisse mit mehreren Positionen:

Setzen Sie einen Zeitfilter, um alle Positionen vor wichtigen Nachrichten zu schließen

Verwenden Sie Stop-Loss im Geld für maximales Tagesrisiko

Aktivieren Sie Auto-Hedge, wenn der Drawdown die Schwelle überschreitet

Ergebnis: Kontrolliertes Risiko während volatiler Perioden

📋 Leitfaden für Eingabeparameter



Basket-Einstellungen

TakeProfitMoney - Basket TP in Kontowährung (0 = deaktiviert)

StopLossMoney - Basket SL in Kontowährung (0 = deaktiviert)

TakeProfitPercent - TP in % des Saldos (übersteuert Geld, wenn >0)

StopLossPercent - SL in % des Saldos (übersteuert Geld, wenn >0)

UseDynamicTP/SL - Berechnung von % auf Basis des Eigenkapitals statt des Saldos

Trailing Stop-Einstellungen

UseTrailingStop - Aktivieren/Deaktivieren des Trailing

TrailingStart - Gewinnniveau zur Aktivierung des Trailing

TrailingDistance - Abstand zum Trailing hinter dem höchsten Gewinn

TrailingStep - Minimaler Gewinnanstieg zur Aktualisierung des Trails

Break Even-Einstellungen

UseBreakEven - BreakEven aktivieren/deaktivieren

BreakEvenProfit - Gewinn zur Aktivierung des Break Even

BreakEvenOffset - Garantierter Gewinn zum Sperren

Partial Close-Einstellungen

UsePartialClose - Teilweise Schließung aktivieren/deaktivieren

PartialClosePercent - % des Korbes zum Schließen (z.B. 50)

PartialCloseProfit - Gewinnniveau zum Auslösen der teilweisen Schließung

Filter-Einstellungen

SymbolFilter - Einzuschließende Symbole (z. B. "EURUSD,GBPUSD")

MagicFilter - Magische Zahl zum Filtern (0 = alle)

CommentFilter - Zu filternder Kommentartext (leer = alle)

Erweiterte Funktionen

AutoHedge - Automatisches Hedging einschalten

HedgeAtDrawdown - Drawdown-Level, um Hedge auszulösen

UseMaxDailyProfit/Loss - Tägliche Limits einschalten

MaxDailyProfit/Loss - Tägliche Grenzwerte

⚠️ Wichtige Hinweise



Funktioniert mit JEDEN Positionen in Ihrem Konto (manuell, EA, kopierte Trades)

Filter ermöglichen eine genaue Kontrolle darüber, welche Positionen verwaltet werden sollen

Eröffnet keine neuen Trades - verwaltet nur bestehende Positionen

Kompatibel mit anderen EAs, die auf demselben Konto laufen

Eine Instanz verwaltet das gesamte Konto - lassen Sie nicht mehrere Instanzen laufen

Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto mit Ihrem spezifischen Setup

🚀 Schnellstartanleitung



Hängen Sie einen beliebigen Chart an (das Symbol spielt keine Rolle - verwaltet die Kontoebene)

Setzen Sie Ihr Gewinnziel (TakeProfitMoney oder TakeProfitPercent)

Legen Sie optional einen Stop-Loss fest (StopLossMoney oder StopLossPercent)

Konfigurieren Sie Filter, wenn Sie nur bestimmte Positionen verwalten

Aktivieren Sie die gewünschten Funktionen (Trailing, Break Even, Partial Close)

Überwachen Sie das Info-Panel für den Basket-Status in Echtzeit

Lassen Sie den EA Ihren Korb automatisch verwalten

💼 Wer sollte diesen EA verwenden?

✅ Trader, die mehrere Strategien gleichzeitig verfolgen

✅ Händler von Grid- und Martingal-Systemen

✅ Portfoliomanager, die mehrere Instrumente verwalten

✅ Manuelle Händler, die eine professionelle Automatisierung wünschen

✅ Jeder, der eine Gewinnabsicherung auf Kontoebene benötigt

✅ Händler, die Gewinnziele "setzen und vergessen" wollen

✅ Risikomanager und Prop-Firm-Händler, die strenge Tageslimits benötigen

📞 Unterstützung



Haben Sie Fragen? Benötigen Sie Hilfe bei der individuellen Konfiguration? Wir sind hier, um Ihnen dabei zu helfen, das Beste aus Ihrem Advanced Basket EA herauszuholen.

Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihr Handelsportfolio mit intelligentem Basket-Management!

Hinweis: Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto.