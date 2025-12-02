ImperialX

🌐 Website & Support
Offizielle Website: https://imperiumtrading-ai.vercel.app/
Kontakt: https://imperiumtrading-ai.vercel.app/contact

📌 Wichtige technische Informationen
Empfohlenes Symbol: EURUSD (funktioniert für alle Paare mit angepassten Parametern)
Zeitfenster: M15 bis H1
Multi-Währungs-Unterstützung: JA (mit korrekten Parametern)
Netting / Hedge Unterstützung: JA (im Hedge-Modus immer besser)
Mindest-Einzahlung: 200 USD (Very low risk mode empfohlen)
Empfohlene Einzahlung (hohes Potenzial): 1.000 USD
Optimale Einzahlung (voll gesichertes Potenzial): 5.000 – 10.000 USD
Hebel: funktioniert ab 1:30 — optimal 1:500
Kompatibel mit allen Brokern: JA (ECN empfohlen — Standardkonto bei IC Markets ideal)
Funktioniert sofort ohne Konfiguration: JA (Standardparameter für EURUSD optimiert)
Spezielle Einstellungen für andere Paare: werden auf Anfrage nach dem Kauf gesendet
VPS empfohlen: JA

⭐ Übersicht
ImperialX ist ein Premium-Expert-Advisor der algorithmischen Familie Imperium, entwickelt zur Marktanalyse durch ein fortgeschrittenes probabilistisches System, verstärkt durch eine externe Machine-Learning-Engine.

Der EA vereint Genauigkeit, statistische Präzision und dynamische Anpassung, um ein stabiles, effizientes und dauerhaftes Trading-Erlebnis zu bieten.

Basierend auf einer sich entwickelnden probabilistischen Engine berechnet ImperialX kontinuierlich die bestmöglichen Ergebnisse anhand von Daten, die durch eine externe KI angereichert werden. Er führt nicht nur Signale aus: er wählt die wahrscheinlichsten Szenarien und passt sich in Echtzeit an Marktveränderungen an.

🔥 Hauptmerkmale von ImperialX
✔ Fortgeschrittene probabilistische Engine
Jede Entscheidung wird bewertet nach:

  • Qualität des Markt-Kontexts

  • statistische Wahrscheinlichkeit einer Bewegung

  • Signalstärke

  • Struktur und Dynamik der Volatilität

Eine Position wird nur geöffnet, wenn der interne Wahrscheinlichkeits-Score die definierten Schwellenwerte überschreitet.

✔ Externes Machine Learning
ImperialX wird durch ein Machine-Learning-System angetrieben, das trainiert wurde auf:

  • Haupttrends

  • lange Ranges

  • Phasen hoher Volatilität

  • extreme Bewegungen

  • wiederkehrende Preisstrukturen

Diese Daten optimieren kontinuierlich die Szenario-Auswahl und stärken die Robustheit der probabilistischen Engine.

✔ Hohe, aber kontrollierte Handelsfrequenz
ImperialX kann bei optimalen Bedingungen sehr häufig handeln. In ungünstigen Phasen kann es seine Aktivität jedoch freiwillig für Stunden oder sogar Tage reduzieren, um Kapital zu schützen und minderwertige Einstiege zu vermeiden.

✔ Multi-Währung — Standardmäßig für EURUSD optimiert
Der EA funktioniert auf allen Forex-Paaren. Spezielle Einstellungen für jedes Symbol können nach dem Kauf auf Anfrage bereitgestellt werden.

✔ Ultra-einfache Installation

  • Den EA am Chart anbringen

  • (Optional) Risikoniveau wählen

  • ImperialX beginnt sofort zu arbeiten

Standard-EURUSD-Parameter ermöglichen sofortige Bereitstellung.

✔ Entwickelt für Leistung & Stabilität
ImperialX bietet:

  • ultra-robuste Logik

  • dynamische Anpassung

  • kontrollierte Exposition

  • optimierte Frequenz

  • kontrolliertes Risiko

  • perfekte Kompatibilität (ECN / RAW / Standard)

Empfohlene Broker: IC Markets, FP Markets, Pepperstone, BlackBull, Admirals usw.

⚙️ Mindestanforderungen & Empfehlungen
Element\tWert
Mindest-Einzahlung\t200 USD
Empfohlen (hohes Potenzial)\t1.000 USD
Optimal (Sicherheit + volle Leistung)\t5.000 – 10.000 USD
Mindest-Hebel\t1:30
Optimaler Hebel\t1:500
Kontotyp\tBeliebig
VPS\tEmpfohlen

🧩 Für wen ist ImperialX gedacht?
Für Trader, die suchen nach:

  • einem Premium-Expert-Advisor

  • einer echten probabilistischen Strategie

  • Anpassungsfähigkeit an alle Marktbedingungen

  • strikter Disziplin und langfristiger Stabilität

  • einfacher Nutzung ohne komplexe Einstellungen

ImperialX ist darauf ausgelegt, konstante Leistung bei kontrolliertem Risiko zu liefern.

💼 Verfügbarkeit
Verfügbar zur Miete für flexible Nutzung. Vollversion (Lifetime-Kauf) ebenfalls verfügbar, um die volle Power von ImperialX ohne Einschränkungen zu nutzen.

🔎 Transparenz & Philosophie Imperium
Die Mehrheit der Markt-Roboter zeigt unrealistische Backtests, falsche "KI" oder übermäßige Optimierungen, die realen Bedingungen nicht standhalten. Ergebnis: mehr als 80% der Käufer verlieren Geld im realen Trading.

Mit ImperialX gehören wir zu den wenigen Projekten, die strikte Logik anwenden:

  • Realistische Ergebnisse, keine aufgeblähten Zahlen

  • Kontrolliertes Risiko, disziplinierte Logik

  • Zuverlässige Architektur, getestet und verifiziert

  • Langfristige Vision, keine Wunder oder unmöglichen Versprechen

Wir wollen nicht beeindrucken: wir wollen zu den 20% gehören, die wirklich performen. Transparenz und Strenge stehen im Zentrum der Imperium-Philosophie.

👥 Entwicklung & Team
ImperialX ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von: 3 erfahrenen Tradern & 2 spezialisierten MQL5-Entwicklern — was einen leistungsfähigen, realistischen und transparenten EA für den echten Markt garantiert.

Offizielle Website: https://imperiumtrading-ai.vercel.app/
Kontakt: https://imperiumtrading-ai.vercel.app/contact

Für Fragen, Support oder um Ihre personalisierten Parameter nach dem Kauf zu erhalten, können Sie uns kontaktieren via:

  • MQL5-Nachrichten

  • oder direkt über unsere offizielle Website

🎯 Fazit
ImperialX ist ein Premium-Expert-Advisor, der fortgeschrittene Wahrscheinlichkeiten, externes Machine Learning und operative Stabilität kombiniert.

Er installiert sich in Sekunden, passt sich automatisch an den Markt an und liefert dank seiner intelligenten Architektur konstante Leistung.

ImperialX — Rule The Market.


