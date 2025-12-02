🌐 Website & Support

📌 Wichtige technische Informationen

Empfohlenes Symbol: EURUSD (funktioniert für alle Paare mit angepassten Parametern)

Zeitfenster: M15 bis H1

Multi-Währungs-Unterstützung: JA (mit korrekten Parametern)

Netting / Hedge Unterstützung: JA (im Hedge-Modus immer besser)

Mindest-Einzahlung: 200 USD (Very low risk mode empfohlen)

Empfohlene Einzahlung (hohes Potenzial): 1.000 USD

Optimale Einzahlung (voll gesichertes Potenzial): 5.000 – 10.000 USD

Hebel: funktioniert ab 1:30 — optimal 1:500

Kompatibel mit allen Brokern: JA (ECN empfohlen — Standardkonto bei IC Markets ideal)

Funktioniert sofort ohne Konfiguration: JA (Standardparameter für EURUSD optimiert)

Spezielle Einstellungen für andere Paare: werden auf Anfrage nach dem Kauf gesendet

VPS empfohlen: JA

⭐ Übersicht

ImperialX ist ein Premium-Expert-Advisor der algorithmischen Familie Imperium, entwickelt zur Marktanalyse durch ein fortgeschrittenes probabilistisches System, verstärkt durch eine externe Machine-Learning-Engine.

Der EA vereint Genauigkeit, statistische Präzision und dynamische Anpassung, um ein stabiles, effizientes und dauerhaftes Trading-Erlebnis zu bieten.

Basierend auf einer sich entwickelnden probabilistischen Engine berechnet ImperialX kontinuierlich die bestmöglichen Ergebnisse anhand von Daten, die durch eine externe KI angereichert werden. Er führt nicht nur Signale aus: er wählt die wahrscheinlichsten Szenarien und passt sich in Echtzeit an Marktveränderungen an.

🔥 Hauptmerkmale von ImperialX

✔ Fortgeschrittene probabilistische Engine

Jede Entscheidung wird bewertet nach:

Qualität des Markt-Kontexts

statistische Wahrscheinlichkeit einer Bewegung

Signalstärke

Struktur und Dynamik der Volatilität

Eine Position wird nur geöffnet, wenn der interne Wahrscheinlichkeits-Score die definierten Schwellenwerte überschreitet.

✔ Externes Machine Learning

ImperialX wird durch ein Machine-Learning-System angetrieben, das trainiert wurde auf:

Haupttrends

lange Ranges

Phasen hoher Volatilität

extreme Bewegungen

wiederkehrende Preisstrukturen

Diese Daten optimieren kontinuierlich die Szenario-Auswahl und stärken die Robustheit der probabilistischen Engine.

✔ Hohe, aber kontrollierte Handelsfrequenz

ImperialX kann bei optimalen Bedingungen sehr häufig handeln. In ungünstigen Phasen kann es seine Aktivität jedoch freiwillig für Stunden oder sogar Tage reduzieren, um Kapital zu schützen und minderwertige Einstiege zu vermeiden.

✔ Multi-Währung — Standardmäßig für EURUSD optimiert

Der EA funktioniert auf allen Forex-Paaren. Spezielle Einstellungen für jedes Symbol können nach dem Kauf auf Anfrage bereitgestellt werden.

✔ Ultra-einfache Installation

Den EA am Chart anbringen

(Optional) Risikoniveau wählen

ImperialX beginnt sofort zu arbeiten

Standard-EURUSD-Parameter ermöglichen sofortige Bereitstellung.

✔ Entwickelt für Leistung & Stabilität

ImperialX bietet:

ultra-robuste Logik

dynamische Anpassung

kontrollierte Exposition

optimierte Frequenz

kontrolliertes Risiko

perfekte Kompatibilität (ECN / RAW / Standard)

Empfohlene Broker: IC Markets, FP Markets, Pepperstone, BlackBull, Admirals usw.

⚙️ Mindestanforderungen & Empfehlungen

Element\tWert

Mindest-Einzahlung\t200 USD

Empfohlen (hohes Potenzial)\t1.000 USD

Optimal (Sicherheit + volle Leistung)\t5.000 – 10.000 USD

Mindest-Hebel\t1:30

Optimaler Hebel\t1:500

Kontotyp\tBeliebig

VPS\tEmpfohlen

🧩 Für wen ist ImperialX gedacht?

Für Trader, die suchen nach:

einem Premium-Expert-Advisor

einer echten probabilistischen Strategie

Anpassungsfähigkeit an alle Marktbedingungen

strikter Disziplin und langfristiger Stabilität

einfacher Nutzung ohne komplexe Einstellungen

ImperialX ist darauf ausgelegt, konstante Leistung bei kontrolliertem Risiko zu liefern.

💼 Verfügbarkeit

Verfügbar zur Miete für flexible Nutzung. Vollversion (Lifetime-Kauf) ebenfalls verfügbar, um die volle Power von ImperialX ohne Einschränkungen zu nutzen.

🔎 Transparenz & Philosophie Imperium

Die Mehrheit der Markt-Roboter zeigt unrealistische Backtests, falsche "KI" oder übermäßige Optimierungen, die realen Bedingungen nicht standhalten. Ergebnis: mehr als 80% der Käufer verlieren Geld im realen Trading.

Mit ImperialX gehören wir zu den wenigen Projekten, die strikte Logik anwenden:

Realistische Ergebnisse, keine aufgeblähten Zahlen

Kontrolliertes Risiko, disziplinierte Logik

Zuverlässige Architektur, getestet und verifiziert

Langfristige Vision, keine Wunder oder unmöglichen Versprechen

Wir wollen nicht beeindrucken: wir wollen zu den 20% gehören, die wirklich performen. Transparenz und Strenge stehen im Zentrum der Imperium-Philosophie.

👥 Entwicklung & Team

ImperialX ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von: 3 erfahrenen Tradern & 2 spezialisierten MQL5-Entwicklern — was einen leistungsfähigen, realistischen und transparenten EA für den echten Markt garantiert.

🎯 Fazit

ImperialX ist ein Premium-Expert-Advisor, der fortgeschrittene Wahrscheinlichkeiten, externes Machine Learning und operative Stabilität kombiniert.

Er installiert sich in Sekunden, passt sich automatisch an den Markt an und liefert dank seiner intelligenten Architektur konstante Leistung.

ImperialX — Rule The Market.