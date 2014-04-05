True Liquidity Levels

Liquidity Channels Pro MT4 HERE ist ein hochentwickeltes Smart Money Concepts (SMC) Tool, das die Identifizierung von Buy Side Liquidity (BSL) und Sell Side Liquidity (SSL)automatisiert.

Im Gegensatz zu standardmäßigen Unterstützungs- und Widerstandsindikatoren zeichnet dieses Tool nicht einfach nur Linien, sondern projiziert dynamische, sich ausdehnende Kanäleauf der Grundlage der Volatilität (ATR) von wichtigen Pivot-Punkten. Entscheidend ist, dass es der von institutionellen Händlern verwendeten "Mitigation"-Logik folgt: Sobald Liquidität genommen wird (der Preis berührt das Niveau), wird das Niveau automatisch aus dem Diagramm entfernt.

So bleibt Ihr Arbeitsbereich sauber, fokussiert und frei von "toten" Niveaus, so dass Sie sich ausschließlich auf ungenutzte Liquiditätspoolskonzentrieren können, die wahrscheinlich als Magneten für künftige Preisaktionen fungieren werden.

Wichtigste Merkmale

1. Automatisierte Pivot-Erkennung (BSL & SSL)

Buy Side Liquidity (BSL): Markiert automatisch signifikante Swing Highs, auf denen Stop-Loss- und Breakout-Orders ruhen.

Liquidität auf der Verkaufsseite (Sell Side Liquidity, SSL): Markiert automatisch signifikante Schwungtiefs.

Pivot-Stärke: Vollständig anpassbare Empfindlichkeit. Sie entscheiden, ob Sie kleinere Scalping-Liquidität (geringere Stärke) oder wichtige strukturelle Swing-Punkte (höhere Stärke) sehen möchten.

2. Nur "unerschlossene" Liquidität (Auto-Cleanup)

Der Indikator überwacht den Preis in Echtzeit.

Abhilfelogik: Sobald der Kurs ein Hoch oder Tief durchläuft, wird dieser Liquiditätskanal als "gefegt" betrachtet und sofort aus dem Chart gelöscht.

Ergebnis: Sie handeln nie auf alten, ungültigen Niveaus. Wenn Sie eine Linie auf dem Chart sehen, bedeutet dies, dass die Liquidität noch vorhanden ist.

3. Auf Volatilität basierende Expanding Channels

Anstelle einer einfachen flachen Linie zeichnet der Indikator einen sich ausdehnenden "Kegel" oder Kanal.

Die Logik: Je länger ein Hoch oder Tief unangetastet bleibt, desto mehr "Druck" baut sich dahinter auf. Der sich ausdehnende Kanal (berechnet mit ATR) hilft, die wachsende Bedeutung dieses Niveaus im Laufe der Zeit zu visualisieren.

4. Vollständig anpassbare Visuals

Farben: Unterschiedliche Farben für BSL (Bullen/Hochs) und SSL (Bären/Tiefs).

Stile: Wählen Sie zwischen durchgezogenen, gestrichelten oder gepunkteten Linien.

Toggle: Option , um den expandierenden Kanal auszublenden und nur die horizontalen Kursniveaus anzuzeigen, wenn Sie ein minimalistisches Aussehen bevorzugen.

Einstellungen & Eingaben erklärt

Bildmaterial

BSL-Farbe / SSL-Farbe: Stellen Sie Ihre bevorzugten Farben für Hochs und Tiefs ein .

Linienstil/Breite: Passen Sie die Dicke und den Stil für die Sichtbarkeit an.

Expanding Channels ausblenden: Setzen Sie diese Option auftrue, wenn Sie nur horizontale Linien ohne den schattierten diagonalen Hintergrund wünschen.

Einstellungen (Die Kernlogik)

Liquiditätsstärke (Balken): Hier wird festgelegt, wie "stark" ein Hoch/Tief sein muss, damit es gezeichnet wird. Beispiel:25 bedeutet, dass der Indikator nach einem Hoch sucht, das höher ist als die vorherigen 25 Kerzen und die nächsten 25 Kerzen. Höhere Zahlen = weniger, größere Niveaus.

Kanalwachstumsfaktor: Steuert , wie weit sich der diagonale Kanal ausdehnt. Je höher die Zahl, desto breiter/schneller öffnet sich der Kegel.

Bereinigung

Unberührte Levels löschen: true ( empfohlen). Löscht die Linien, sobald der Kurs sie erreicht.

Löschen nach (Balken): Eine Sicherheitsgrenze. Wenn ein Level 1000 Bars alt ist und noch nicht erreicht wurde, wird es entfernt, um Speicherplatz zu sparen und das Diagramm relevant zu halten.

Verwendung und Handelsstrategie

Dieser Indikator eignet sich am besten für Liquidity Sweep- und Targeting-Strategien .

Strategie 1: Der Liquidity Sweep Reversal (Turtle Soup)

Identifizieren: Warten Sie , bis sich der Kurs einem bestehenden Liquiditätskanalnähert. Der Sweep: Warten Sie darauf, dass der Kurs das Niveau durchbricht (die Linie verschwindet beim Sweep). Der Auslöser:Steigen Sie nicht sofort ein. Warten Sie auf einen Docht der Zurückweisung oder einen "Change of Character" (Trendwechsel) in einem niedrigeren Zeitrahmen unmittelbar nach dem Sweep. Handel: Steigen Sie in die entgegengesetzte Richtung ein, in der Erwartung, dass die Institutionen die für die Umkehrung des Marktes erforderliche Liquidität aufgenommen haben.

Strategie 2: Targeting (Gewinnmitnahme)

Einstieg: Eröffnen Sie einen Handel auf der Grundlage Ihrer Standardstrategie (Trendfolge, Breakout usw.). Ziel: Suchen Sie nach dem nächstgelegenen entgegengesetzten Liquiditätskanal. Logik: Der Preis wirkt wie ein Magnet. Da die BSL/SSL-Linie noch auf dem Chart zu sehen ist, bedeutet dies, dass es dort ruhende Aufträge gibt. Platzieren Sie Ihren Take Profit (TP) genau auf oder knapp vor dieser Linie.

Strategie 3: Anreize