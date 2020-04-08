True Liquidity Levels

Liquidity Channels Pro MT4 AQUÍ es una sofisticada herramienta de Smart Money Concepts (SMC) diseñada para automatizar la identificación de Buy Side Liquidity (BSL) y Sell Side Liquidity (SSL).

A diferencia de los indicadores estándar de soporte y resistencia, esta herramienta no se limita a trazar líneas, sino que proyecta canales dinámicos en expansión basados en la volatilidad (ATR) a partir de puntos pivote clave. Fundamentalmente, sigue la lógica de "Mitigación" utilizada por los operadores institucionales: una vez que se toma liquidez (el precio toca el nivel), el nivel se elimina automáticamente del gráfico.

Esto mantiene su espacio de trabajo limpio, centrado y libre de niveles "muertos", lo que le permite centrarse exclusivamente en las reservas de liquidez sin explotar que probablemente actúen como imanes para la futura acción del precio.

Características principales

1. Detección automática de pivotes (BSL y SSL)

Buy Side Liquidity (BSL): Marca automáticamente los Swing Highs significativos donde descansan las órdenes stop-loss y breakout.

Liquidez del lado de la venta (SSL): marca automáticamente los Swing Lows significativos.

Pivot Strength:Sensibilidad totalmente personalizable. Usted decide si quiere ver la liquidez de scalping menor (fuerza más baja) o los puntos swing estructurales más importantes (fuerza más alta).

2. Sólo liquidez "no aprovechada" (limpieza automática)

El indicador monitoriza el precio en tiempo real.

Lógica de Mitigación: Tan pronto como el precio opera a través de un Máximo o un Mínimo, ese Canal de Liquidez se considera "barrido" y se borra instantáneamente del gráfico.

Resultado: Nunca operará en niveles antiguos e inválidos. Si ve una línea en el gráfico, significa que la liquidez sigue ahí.

3. Canales expansivos basados en la volatilidad

En lugar de una simple línea plana, el indicador dibuja un "cono" o canal en expansión.

La lógica: Cuanto más tiempo permanezca intacto un máximo o un mínimo, más "presión" se acumula tras él. El canal en expansión (calculado mediante ATR) ayuda a visualizar la creciente importancia de ese nivel a lo largo del tiempo.

4. Visuales totalmente personalizables

Colores: Distintos colores para BSL (Bulls/Highs) y SSL (Bears/Lows).

Estilos : Elija entre líneas sólidas, discontinuas o punteadas.

Alternar: Opción para ocultar el canal de expansión y mostrar sólo los niveles de precios horizontales si prefiere un aspecto minimalista.

Explicación de ajustes y entradas

Visuales

Color BSL / Color SSL: Establezca sus colores preferidos para Altas y Bajas.

Estilo/Ancho de Línea: Ajuste el grosor y el estilo para mayor visibilidad.

Ocultar canales de expansión: Ajústelo atrue si sólo desea líneas horizontales sin el fondo diagonal sombreado.

Ajustes (La lógica del núcleo)

Fuerza de Liquidez (Barras) : Determina cuan "fuerte" debe ser un Alto/Bajo para ser dibujado. Ejemplo:25 significa que el indicador busca un Máximo que sea más alto que las 25 velas anteriores y las 25 velas siguientes. Números más altos = menos niveles, más importantes.

Factor de Crecimiento del Canal: Controla cuán ancho se expande el canal diagonal. Números más altos hacen que el cono se abra más ancho/rápido.

Limpieza

Borrar niveles no tocados: true ( Recomendado). Borra las líneas una vez que el precio las alcanza.

Borrar Después (Barras): Un límite de seguridad. Si un nivel tiene 1000 barras y todavía no ha sido alcanzado, se elimina para ahorrar memoria y mantener el gráfico relevante.

Cómo utilizarlo y estrategia de negociación

Este indicador se utiliza mejor para las estrategias de Barrido de Liquidez y Targeting.

Estrategia 1: El Barrido de Liquidez Reversal (Sopa de Tortuga)

Identificación: Espere a que el precio se acerque a un Canal de Liquidez existente . El Barrido: Espere a que el precio atraviese el nivel (la línea desaparecerá/se borrará en el barrido). El desencadenante: No entre inmediatamente. Espere a que se produzca una mecha de rechazo o un "cambio de carácter" (cambio de tendencia) en un marco temporal inferior inmediatamente después del barrido. Operación: Entre en la dirección opuesta, anticipándose a que las instituciones hayan conseguido la liquidez que necesitaban para invertir el mercado.

Estrategia 2: Objetivo (Take Profit)

Entrada: Realice una operación basada en su estrategia estándar (seguimiento de tendencia, ruptura, etc.). Objetivo: Busque el Canal de Liquidez opuesto más cercano. Lógica: El precio actúa como un imán. Dado que esa línea BSL/SSL sigue en el gráfico, significa que hay órdenes de reposo allí. Coloque su Take Profit (TP) justo en esa línea o ligeramente antes.

Estrategia 3: Inducción