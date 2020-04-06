🚀 Quantum Empire GRID PRO - Handelssystem der nächsten Generation

💡 Revolutionäre Handelstechnologie

Quantum Empire GRID PRO stellt einen Durchbruch im automatisierten Handel dar und kombiniert eine intelligente Grid-Strategie mit einem Mittelwertbildungssystem und Signalfilterung. Nach über 2 Jahren realer Markttests hat dieser EA seine Stabilität und Rentabilität in verschiedenen Anlageklassen bewiesen.

⚡ Hauptmerkmale:

🔄 Smart Averaging System : Beim Schließen einer Reihe von Trades werden die Gewinne im Verhältnis zu den Verlusten im Durchschnitt 3:1 geteilt

🎯 4 Signalmodi : Chaotischer Impuls, SMA, benutzerdefinierte Indikatoren, kombinierte Filter

🛡️ Risikomanagement : Mehrstufiger Drawdown-Schutz (Gesamt/Tag)

📊 Universell : Funktioniert auf Forex (alle Majors und Crosses), Indizes, Metalle, Kryptowährungen

⏰ Zeitfilter : Flexible Steuerung der Handelssitzungen

⚡ Hochfrequenz: Optimiert für schnelle Positionseröffnungen

🏆 Bewährte Performance:

+84% Wachstum über 2+ Jahre auf der Testplattform

168+ Trades auf H1 in rigorosen Strategietests (auf M1/M5 ist die Anzahl der Trades deutlich höher)

Stabile Ergebnisse auf Devisen (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Crosses), Indizes (US30, SPX500), Metalle (XAUUSD, XAGUSD), Kryptowährungen (BTC, ETH)

Averaging-System mit garantiertem 3:1 Gewinn/Verlust-Verhältnis beim Schließen von Serien

🔧 Technische Daten:

Plattform : MetaTrader 4

Timeframes : M1, M5 (optimal für schnellen Handel) und höher

Instrumente : Alle Haupt- und Kreuzpaare, Indizes, Metalle, Kryptowährungen

Mindesteinlage: $1000 (empfohlen: $2000+)

🎮 Betriebsmodi:

1. chaotischer Pulsmodus 🌊

Fortgeschrittener volatilitätsbasierter Handel

Der EA erkennt auf intelligente Weise Marktimpulse und schließt sich aufkommenden Trends in ihren frühen Stadien an. Im Gegensatz zum Zufallshandel analysiert dieser Modus die Preisvolatilitätsmuster, um optimale Einstiegspunkte während Marktbeschleunigungsphasen zu identifizieren. Der Algorithmus erfasst kurzfristige Momentum-Wellen, was ihn in Trendmärkten und während Nachrichtenereignissen sehr effektiv macht.

Die wichtigsten Vorteile:

Passt sich automatisch an die wechselnde Marktvolatilität an

Erfasst das Momentum bei seinem Beginn

Kein Repainting - Signale sind fix

Funktioniert unter allen Marktbedingungen

2 SMA-Filter-Modus 📈 .

Klassische Trendfolgestrategie

Ein bewährter Ansatz, der auf der Analyse des gleitenden Durchschnitts basiert:

KAUF-Signale , wenn der Preis ÜBER der SMA-Linie kreuzt

VERKAUFSSIGNALE, wenn der Kurs UNTER der SMA-Linie kreuzt

Dieser Modus bietet stabile, gefilterte Einstiege in klar tendierenden Märkten. Der SMA fungiert als dynamisches Unterstützungs-/Widerstandsniveau und stellt sicher, dass Sie immer mit der vorherrschenden Marktrichtung handeln.

Perfekt für:

Trendfolge-Enthusiasten

mittelfristigen Positionshandel

Märkte mit klarer Tendenz zur Richtung

3. benutzerdefinierter Indikator-Modus 🎯

Flexible Signalintegration

Entfesseln Sie die Kraft Ihrer bevorzugten Pfeilindikatoren! Der EA lässt sich nahtlos mit JEDEM benutzerdefinierten Indikator integrieren, der Kauf-/Verkaufspfeile liefert:

Automatische Erkennung von Kauf-/Verkaufspfeilen auf dem Chart

Führt Trades genau dann aus , wenn der Pfeil erscheint

Unterstützt alle gängigen pfeilbasierten Indikatoren

Kein Repainting - handelt nur bei bestätigten Signalen

Kompatibel mit:

RSI-Pfeile, MACD-Crossover, Stochastik-Signale

Benutzerdefinierte harmonische Musterindikatoren

Jeder Indikator mit pufferbasierten Pfeilen

Analyse-Tools für mehrere Zeitrahmen

4. kombinierter Filtermodus 🔄

Maximale Signalzuverlässigkeit

Der ultimative Präzisionsmodus, der Indikatorsignale mit SMA-Trendbestätigung kombiniert:

Für KAUFEN-Trades:

Benutzerdefinierter Indikator zeigt KAUFEN-Pfeil ✅

UND Preis ist ÜBER der SMA-Linie ✅

→ Handel wird ausgeführt

Für SELL-Trades:

Benutzerdefinierter Indikator zeigt SELL-Pfeil ✅

UND der Preis liegt UNTER der SMA-Linie ✅

→ Trade EXECUTED

Signalfilterung:

Kauf-Pfeile UNTER SMA → IGNORIERT ❌

Verkaufspfeile ÜBER dem SMA → IGNORIERT ❌

Dieses System mit doppelter Bestätigung erhöht die Signalqualität und die Gewinnrate drastisch, was es ideal für konservative Händler macht, die nach hochwahrscheinlichen Einstiegsmöglichkeiten suchen.

🎯 Leitfaden zur Modusauswahl:

Chaotic Pulse → Für aktive Trader, die eine maximale Marktteilnahme wünschen

SMA-Filter → Für den traditionellen Trendfolgemodus

Custom Indicator → Für Trader mit bewährten Indikatorstrategien

Kombinierter Filter → Für maximale Sicherheit und Signalqualität

Jeder Modus kann sofort umgeschaltet werden, so dass Sie sich an veränderte Marktbedingungen anpassen oder verschiedene Ansätze testen können, ohne den EA neu zu installieren.

⚙️ Risikomanagement:

Durchschnittliches System : Minimum 3:1 Gewinnverhältnis beim Schließen einer Serie

Maximaler Gesamt-Drawdown: 10% (einstellbar)

Tägliches Drawdown-Limit: 5% (einstellbar)

Gewinnziel: 10% (einstellbar)

Automatischer Handelsstopp bei Erreichen der Limits

💎 Warum Quantum Empire GRID PRO wählen?

GETESTET & VERIFIZIERT : 2+ Jahre reale Marktperformance

PROFITABLES AVERAGING : Garantiertes 3:1 Verhältnis beim Schließen von Serien

UNIVERSAL : Funktioniert bei Forex, Indizes, Metallen und Kryptowährungen

SCHNELLES TRADING : Optimiert für die Zeitrahmen M1-M5 (Anzahl der Trades deutlich höher als auf H1)

FLEXIBEL : 4 verschiedene Handelsmodi

ZUVERLÄSSIG: Stabile Leistung unter verschiedenen Marktbedingungen

⚠️ RISIKOWARNUNG: Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Setzen Sie ein angemessenes Risikomanagement ein und testen Sie zunächst mit einer Demo.

🛠️ UNTERSTÜTZUNG: Telegram: @ALGA_Binary_trend

📧 KONTAKT: taraz.trade@gmail.com