🚀 Quantum Empire GRID PRO: el sistema de trading de nueva generación

💡 Tecnología de trading revolucionaria

Quantum Empire GRID PRO representa un gran avance en el trading automatizado, combinando una estrategia de rejilla inteligente con un sistema de promediado y filtrado de señales. Después de más de 2 años de pruebas en el mercado real, este EA ha demostrado su estabilidad y rentabilidad en varias clases de activos.

⚡ Características principales:

🔄 Sistema de promediación inteligente : Al cerrar una serie de operaciones, los beneficios promedian 3:1 en relación con las pérdidas

🎯 4 Modos de Señal : Pulso Caótico, SMA, Indicadores Personalizados, Filtros Combinados

🛡️ Gestión del riesgo : Protección contra drawdown multinivel (Total/Diario)

📊 Universal : Funciona en Forex (todas las divisas principales y cruces), índices, metales, criptodivisas

⏰ Filtro temporal : Control flexible de las sesiones de negociación

⚡Alta frecuencia: Optimizado para la apertura rápida de posiciones

🏆 Rendimiento probado:

+ Crecimiento del +84% durante más de 2 años en plataforma de pruebas.

168+ operaciones en H1 en rigurosas pruebas de estrategia (en M1/M5 el número de operaciones es significativamente mayor)

Resultados estables en Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, cruces), índices (US30, SPX500), metales (XAUUSD, XAGUSD), criptodivisas (BTC, ETH).

Sistema de promedios con ratio de beneficio/pérdida garantizado de 3:1 al cerrar series

🔧 Especificaciones técnicas:

Plataforma : MetaTrader 4

Plazos : M1, M5 (óptimo para operaciones rápidas) y superiores

Instrumentos : Todos los pares principales y cruzados, índices, metales, criptodivisas

Depósito mínimo: $1000 (Recomendado: $2000+)

🎮 Modos de Operación:

1. Modo de Pulso Caótico 🌊

Operativa avanzada basada en la volatilidad

El EA detecta inteligentemente los pulsos de impulso del mercado y se une a las tendencias emergentes en sus primeras etapas. A diferencia del trading aleatorio, este modo analiza los patrones de volatilidad de los precios para identificar puntos de entrada óptimos durante los periodos de aceleración del mercado. El algoritmo capta las ondas de impulso a corto plazo, por lo que es muy eficaz en los mercados en tendencia y durante los acontecimientos noticiosos.

Principales ventajas:

Se adapta automáticamente a los cambios de volatilidad del mercado.

Capta el impulso en su inicio

No hay repintado - las señales son fijas

Funciona en todas las condiciones de mercado

2. Modo Filtro SMA 📈

Estrategia clásica de seguimiento de tendencias

Un enfoque probado en el tiempo basado en el análisis de medias móviles:

Señales de COMPRA cuando el precio cruza por ENCIMA de la línea SMA

Señales de VENTA cuando el precio cruza por DEBAJO de la línea SMA

Este modo proporciona entradas estables y filtradas en mercados de tendencia clara. La SMA actúa como un nivel dinámico de soporte/resistencia, asegurando que siempre esté operando con la dirección predominante del mercado.

Perfecto para:

Entusiastas del seguimiento de tendencias

Negociación de posiciones a medio plazo

Mercados con un claro sesgo direccional

3. Modo de indicador personalizado 🎯

Integración flexible de señales

¡Desata el poder de tus indicadores de flecha favoritos! El EA se integra perfectamente con CUALQUIER indicador personalizado que proporcione flechas de compra/venta:

Detecta automáticamente las flechas de compra/venta en el gráfico

Ejecuta operaciones con precisión cuando aparecen las flechas

Soporta todos los indicadores populares basados en flechas

Cero repintado - operaciones sólo en señales confirmadas

Compatible con:

Flechas RSI, cruces MACD, señales estocásticas

Indicadores de patrones armónicos personalizados

Cualquier indicador con flechas basadas en tampón

Herramientas de análisis multi-marco temporal

4. Modo de filtro combinado 🔄 .

Máxima confianza en las señales

El modo de máxima precisión que combina señales de indicadores con confirmación de tendencia SMA:

Para operaciones de COMPRA:

El indicador personalizado muestra la flecha de COMPRA ✅.

Y el precio está POR ENCIMA de la línea SMA ✅

→ Operación EJECUTADA

Para operaciones de VENTA:

El indicador personalizado muestra la flecha de VENTA ✅

Y el precio está POR DEBAJO de la línea SMA ✅

→ Operación EJECUTADA

Filtrado de señales:

Flechas de compra POR DEBAJO de la SMA → IGNORADO ❌

Flechas de venta POR ENCIMA de la SMA → IGNORADO ❌

Este sistema de doble confirmación aumenta drásticamente la calidad de la señal y la tasa de ganancias, por lo que es ideal para los operadores conservadores que buscan entradas de alta probabilidad.

🎯 Guía de selección de modo:

Pulso Caótico → Para operadores activos que desean la máxima participación en el mercado.

Filtro SMA → Para el enfoque tradicional de seguimiento de tendencias.

Indicador personalizado → Para operadores con estrategias de indicadores probadas

Filtro combinado → Para la máxima seguridad y calidad de la señal

Cada modo se puede cambiar instantáneamente, lo que le permite adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado o probar diferentes enfoques sin reinstalar el EA.

⚙️ Gestión del riesgo:

Sistema de Promedio : Relación de beneficios mínima de 3:1 al cerrar cualquier serie.

Reducción total máxima: 10% (ajustable)

Límite diario de reducción: 5% (ajustable)

Objetivo de beneficios: 10% (ajustable)

Stop de trading automático al alcanzar los límites

💎 ¿Por qué elegir Quantum Empire GRID PRO?

PROBADO Y VERIFICADO : 2+ años de rendimiento real en el mercado

PROMEDIO RENTABLE : Ratio garantizado de 3:1 al cerrar series

UNIVERSAL : Funciona en Forex, índices, metales, criptodivisas

NEGOCIACIÓN RÁPIDA : Optimizado para los marcos temporales M1-M5 (número de operaciones significativamente mayor que en H1)

FLEXIBLE : 4 modos de negociación diferentes

FIABLE: Rendimiento estable en diversas condiciones de mercado

⚠️ ADVERTENCIA DE RIESGO: Operar implica un riesgo sustancial. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Utilice una gestión adecuada del riesgo y pruebe primero en la demo.

🛠️ SOPORTE: Telegram: @ALGA_Binary_trend

📧 CONTACTO: taraz.trade@gmail.com