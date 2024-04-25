IA Supreme Hedging

IA SUPREME© MT4Hedging von der Partner’s Academy

Bringe Präzision und Kontrolle in deinen Handel

Steigere deine Handelserfahrung mit der Innovation der Partner’s Academy

Nach dem Kauf erhältst du weitere Einstellungen mit speziell entwickelten Eingaben für Hauptkreuzungen. Kontaktiere mich direkt auf mql4.com.
Überblick

IA SUPREME© MT4Hedging ist ein fortschrittliches Handelssystem auf Basis künstlicher Intelligenz, sorgfältig entwickelt von der Partner’s Academy. Entworfen für einen optimalen RAM-Verbrauch, soll dieses professionelle Werkzeug deine Handelsleistung verbessern, indem es eine beispiellose Sicherheit gewährleistet.

Möchtest du die Echtzeit-Performance sehen? Kontaktiere mich für den Zugang zum Echtzeitkonto, auf dem du alle Stresstests von 2022 bis heute finden wirst, einschließlich eines 50K-Demokontos und eines 500-USD-Kontos.

Demokonten wurden aus offensichtlichen Gründen verwendet: Stresstests werden durchgeführt, um die Algorithmen unter allen möglichen Bedingungen und Situationen auf ihre Zuverlässigkeit zu überprüfen. Das Testen auf einem echten Konto wäre für uns nicht ethisch gewesen. Geld ist das Ergebnis der harten Arbeit und Anstrengung eines jeden Einzelnen und sollte nicht verschwendet werden. Verwende diese Philosophie, um verantwortungsbewusst zu handeln.

HAUPTMERKMALE

1. Unübertroffene Sicherheit:

   - Unerreichter Schutz von Eigenkapital und täglichem Drawdown.
   - Setze deine täglichen Ziele, um unnötige Risiken zu vermeiden.
   - Profitiere von 30 voreingestellten und anpassbaren Einstellungen.
   - Makelloses Risikomanagement, mit 5 Sternen bewertet für dein Handelskonto.

2. Strategische Brillanz:

   - Eine dynamische Kombination aus Trendindikatoren und fundamentaler Analyse.
   - Verstärkt durch einen gewichteten exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) für präzise Identifizierung von Unterstützungen und Widerständen.
   - Entwickelt für eine beeindruckende Leistung von 85% auf den Währungspaaren EURUSD, USDCAD, AUDCAD und CADCHF mit einem Zeitrahmen von 15 Minuten (M15).
   - Passe das System nach deinen Vorlieben an, indem du zusätzliche Einstellungen und Anpassungen auf verschiedenen Zeitrahmen und Währungspaaren erkundest.

3. Beherrschung der Serienverwaltung:

   - Öffnet mehrere Handelsserien unter Einhaltung der vom Benutzer definierten Grenzen für optimale Kontrolle.
   - Wähle zwischen automatischen oder halbautomatischen Hedging-Optionen.
   - Übe Diskretion aus, indem du manuell zusätzliche Serien öffnest.

4. Durch Trend bestätigter Markteinstieg:

   - Stärke deinen Markteinstieg mit Operationen, die den Trend innerhalb jeder Serie bestätigen.
   - Öffne sicher zusätzliche Operationen, ohne die vom Benutzer definierten Grenzen zu überschreiten.

5. Professionelles Steuerungspanel:

   - Verwalte deine Trades einfach, ohne Eingabebildschirme erneut öffnen zu müssen.
   - Wähle zwischen automatischen und manuellen Modi.
   - Nutze den Kommentarbereich von MT4 für eine detaillierte Analyse der Serien.

Beherrsche deine Trades mit IA SUPREME© MT4Hedging
Wo Präzision auf Kraft trifft!

Anpassbare Eingaben:

- Magische Nummer: Eindeutige Identifikatoren für jedes Instrument.
- Lose: Definiere die Größe deines anfänglichen Lots.
- Take Profit/Stop Loss: Präzision bei der Definition von Gewinn- und Verlustpunkten.
- Aktivierung/Schrittverfolgung: Passe die Parameter für die Trailing-Stop-Funktion an.

Intelligentes Kapitalmanagement:

- Tägliches Ziel: Setze dein tägliches finanzielles Ziel.
- Maximale tägliche Drawdown (% oder USD): Schütze dein Kapital mit anpassbaren Drawdown-Grenzen.

Anpassung und Analyse:

- Indikatoren: Passe die Indikatoren von SUPREME© MT4Hedging an deine Handelsstrategie an.
- Zweistündiger Bereichsfilter: Optimiere die Handelszeiten mit anpassbaren Filtern.
- Anpassung der Kommentare: Personalisiere Kommentare für eine klare Identifizierung von Währungspaaren.

Empfehlungen:

§ Der geringe Verbrauch dieser KI ermöglicht es dir, sie auch auf deinem Computer ohne Probleme zu verwenden, aber wenn du möchtest, verwende einen dedizierten VPS, damit der EA rund um die Uhr, 7 Tage die Woche läuft.

§ Vermeide gemeinsam genutzte VPS für deine Ausführungssicherheit.

Getestete Währungspaare seit 2022: EURUSD, CADCHF, USDCAD, AUDCAD, EURGBP
Getestete Indizes seit 2022: US30, US100, GER40
Optimaler Strategiezeitraum: M15
Mindesteinlage: 500 $ (ein Währungskreuz wird für jeweils 500 $ empfohlen)
Kontotyp: ECN, Raw oder Razor mit sehr niedrigen Spreads.
Getestete Broker: FpMarkets, TopFX repräsentieren die niedrigsten Spreads. Kontaktiere mich, wenn du Cashback auf Provisionen möchtest.
WICHTIG: Es ist entscheidend, LOW SPREAD-Konten zu verwenden, um die besten Ergebnisse zu erzielen!

Anmerkungen:

3 Ordner mit Einstellungen:
Konservative Einstellungen mit TP und mittel-niedrigem Risiko-Trading
Mittel-hohes Risiko-Einstellungen
Ultra-konservative Einstellungen mit SL
