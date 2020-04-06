Quantum Empire Grid Pro

🚀 Quantum Empire GRID PRO - Торговая система нового поколения

💡 Революционная торговая технология

Quantum Empire GRID PRO представляет собой прорыв в автоматической торговле, сочетающая интеллектуальную сеточную стратегию с системой усреднения и фильтрации сигналов. После 2+ лет тестирования на реальном рынке этот советник доказал свою стабильность и прибыльность на различных классах активов.

⚡ Ключевые особенности:

  • 🔄 Умная система усреднения: При закрытии серии сделок прибыль составляет в среднем 3:1 по отношению к убыткам

  • 🎯 4 режима сигналов: Хаотичный импульс, SMA, пользовательские индикаторы, комбинированные фильтры

  • 🛡️ Управление рисками: Многоуровневая защита от просадки (общая/дневная)

  • 📊 Универсальность: Работает на Forex (все мажоры и кроссы), индексах, металлах, криптовалютах

  • ⏰ Временной фильтр: Гибкий контроль торговых сессий

  • ⚡ Высокая частота: Оптимизирован для быстрого открытия позиций

🏆 Доказанные результаты:

  • +84% рост за 2+ года на тестовой платформе

  • 168+ сделок на H1 в rigorous тестировании стратегии (на M1/M5 количество сделок значительно выше)

  • Стабильные результаты на Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, кроссы), индексах (US30, SPX500), металлах (XAUUSD, XAGUSD), криптовалютах (BTC, ETH)

  • Система усреднения с гарантированным соотношением прибыли/убытков 3:1 при закрытии серии

🔧 Технические характеристики:

  • Платформа: MetaTrader 4

  • Тайм-фреймы: M1, M5 (оптимально для быстрых сделок) и выше

  • Инструменты: Все мажорные и кросс-пары, индексы, металлы, криптовалюты

  • Минимальный депозит: $1000 (Рекомендуется: $2000+)

🎮 Режимы работы:

1. Режим "Хаотичный импульс" 🌊

Продвинутая торговля на основе волатильности

Советник интеллектуально определяет импульсы рыночного движения и присоединяется к формирующимся трендам на ранних стадиях. В отличие от случайной торговли, этот режим анализирует паттерны волатильности для определения оптимальных точек входа в периоды ускорения рынка. Алгоритм захватывает краткосрочные импульсные волны, что делает его высокоэффективным в трендовых рынках и во время новостных событий.

Ключевые преимущества:

  • Автоматически адаптируется к изменяющейся рыночной волатильности

  • Захватывает импульс в момент его возникновения

  • Нет перерисовки - сигналы фиксированные

  • Работает в любых рыночных условиях

2. Режим "Фильтр SMA" 📈

Классическая трендовая стратегия

Проверенный временем подход на основе анализа скользящей средней:

  • Сигналы на ПОКУПКУ когда цена пересекает ВЫШЕ линии SMA

  • Сигналы на ПРОДАЖУ когда цена пересекает НИЖЕ линии SMA

Этот режим обеспечивает стабильные, отфильтрованные входы в четких трендовых рынках. SMA действует как динамический уровень поддержки/сопротивления, гарантируя что вы всегда торгуете в направлении преобладающего рыночного тренда.

Идеально для:

  • Любителей трендовой торговли

  • Среднесрочного позиционного трейдинга

  • Рынков с четким направленным смещением

3. Режим "Пользовательские индикаторы" 🎯

Гибкая интеграция сигналов

Раскройте потенциал ваших любимых стрелочных индикаторов! Советник seamlessly интегрируется с ЛЮБЫМ пользовательским индикатором, который предоставляет стрелки покупки/продажи:

  • Автоматически определяет стрелки покупки/продажи на графике

  • Исполняет сделки точно при появлении стрелки

  • Поддерживает все популярные стрелочные индикаторы

  • Нулевая перерисовка - сделки только по подтвержденным сигналам

Совместим с:

  • Стрелки RSI, пересечения MACD, сигналы Stochastic

  • Пользовательские индикаторы гармонических паттернов

  • Любые индикаторы со стрелочными буферами

  • Инструменты мультитаймфреймного анализа

4. Режим "Комбинированные фильтры" 🔄

Максимальная уверенность в сигналах

Режим максимальной точности, сочетающий сигналы индикаторов с подтверждением тренда по SMA:

Для сделок ПОКУПКИ:

  • Пользовательский индикатор показывает стрелку ПОКУПКИ ✅

  • И Цена находится ВЫШЕ линии SMA ✅

  • → Сделка ИСПОЛНЕНА

Для сделок ПРОДАЖИ:

  • Пользовательский индикатор показывает стрелку ПРОДАЖИ ✅

  • И Цена находится НИЖЕ линии SMA ✅

  • → Сделка ИСПОЛНЕНА

Фильтрация сигналов:

  • Стрелки покупки НИЖЕ SMA → ИГНОРИРУЮТСЯ ❌

  • Стрелки продажи ВЫШЕ SMA → ИГНОРИРУЮТСЯ ❌

Эта система двойного подтверждения значительно повышает качество сигналов и процент прибыльных сделок, что делает ее идеальной для консервативных трейдеров, ищущих высоковероятные входы.

🎯 Гид по выбору режима:

  • Хаотичный импульс → Для активных трейдеров, желающих максимального участия в рынке

  • Фильтр SMA → Для традиционного трендового подхода

  • Пользовательские индикаторы → Для трейдеров с проверенными индикаторными стратегиями

  • Комбинированные фильтры → Для максимальной безопасности и качества сигналов

Каждый режим можно мгновенно переключать, позволяя адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям или тестировать различные подходы без переустановки советника.

⚙️ Управление рисками:

  • Система усреднения: При закрытии любой серии прибыль минимум 3:1 к убыткам

  • Максимальная общая просадка: 10% (настраивается)

  • Дневной лимит просадки: 5% (настраивается)

  • Целевая прибыль: 10% (настраивается)

  • Автоматическая остановка торговли при достижении лимитов

💎 Почему выбирают Quantum Empire GRID PRO?

  • ПРОТЕСТИРОВАН И ПОДТВЕРЖДЕН: 2+ года работы на реальном рынке

  • ПРИБЫЛЬНОЕ УСРЕДНЕНИЕ: Гарантированное соотношение 3:1 при закрытии серий

  • УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: Работает на Forex, индексах, металлах, криптовалютах

  • БЫСТРЫЙ ТРЕЙДИНГ: Оптимизирован для таймфреймов M1-M5 (количество сделок значительно выше, чем на H1)

  • ГИБКИЙ: 4 различных торговых режима

  • НАДЕЖНЫЙ: Стабильная работа в различных рыночных условиях

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: Торговля связана с существенными рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущих прибылей. Используйте правильное управление рисками и сначала тестируйте на демо-счете.

🛠️ ПОДДЕРЖКА: Telegram: @ALGA_Binary_trend
📧 КОНТАКТЫ: taraz.trade@gmail.com


