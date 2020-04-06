Quantum Empire Grid Pro
- Эксперты
- Yerzhan Satov
- Версия: 1.0
- Активации: 5
🚀 Quantum Empire GRID PRO - Торговая система нового поколения
💡 Революционная торговая технология
Quantum Empire GRID PRO представляет собой прорыв в автоматической торговле, сочетающая интеллектуальную сеточную стратегию с системой усреднения и фильтрации сигналов. После 2+ лет тестирования на реальном рынке этот советник доказал свою стабильность и прибыльность на различных классах активов.
⚡ Ключевые особенности:
-
🔄 Умная система усреднения: При закрытии серии сделок прибыль составляет в среднем 3:1 по отношению к убыткам
-
🎯 4 режима сигналов: Хаотичный импульс, SMA, пользовательские индикаторы, комбинированные фильтры
-
🛡️ Управление рисками: Многоуровневая защита от просадки (общая/дневная)
-
📊 Универсальность: Работает на Forex (все мажоры и кроссы), индексах, металлах, криптовалютах
-
⏰ Временной фильтр: Гибкий контроль торговых сессий
-
⚡ Высокая частота: Оптимизирован для быстрого открытия позиций
🏆 Доказанные результаты:
-
+84% рост за 2+ года на тестовой платформе
-
168+ сделок на H1 в rigorous тестировании стратегии (на M1/M5 количество сделок значительно выше)
-
Стабильные результаты на Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, кроссы), индексах (US30, SPX500), металлах (XAUUSD, XAGUSD), криптовалютах (BTC, ETH)
-
Система усреднения с гарантированным соотношением прибыли/убытков 3:1 при закрытии серии
🔧 Технические характеристики:
-
Платформа: MetaTrader 4
-
Тайм-фреймы: M1, M5 (оптимально для быстрых сделок) и выше
-
Инструменты: Все мажорные и кросс-пары, индексы, металлы, криптовалюты
-
Минимальный депозит: $1000 (Рекомендуется: $2000+)
🎮 Режимы работы:
1. Режим "Хаотичный импульс" 🌊
Продвинутая торговля на основе волатильности
Советник интеллектуально определяет импульсы рыночного движения и присоединяется к формирующимся трендам на ранних стадиях. В отличие от случайной торговли, этот режим анализирует паттерны волатильности для определения оптимальных точек входа в периоды ускорения рынка. Алгоритм захватывает краткосрочные импульсные волны, что делает его высокоэффективным в трендовых рынках и во время новостных событий.
Ключевые преимущества:
-
Автоматически адаптируется к изменяющейся рыночной волатильности
-
Захватывает импульс в момент его возникновения
-
Нет перерисовки - сигналы фиксированные
-
Работает в любых рыночных условиях
2. Режим "Фильтр SMA" 📈
Классическая трендовая стратегия
Проверенный временем подход на основе анализа скользящей средней:
-
Сигналы на ПОКУПКУ когда цена пересекает ВЫШЕ линии SMA
-
Сигналы на ПРОДАЖУ когда цена пересекает НИЖЕ линии SMA
Этот режим обеспечивает стабильные, отфильтрованные входы в четких трендовых рынках. SMA действует как динамический уровень поддержки/сопротивления, гарантируя что вы всегда торгуете в направлении преобладающего рыночного тренда.
Идеально для:
-
Любителей трендовой торговли
-
Среднесрочного позиционного трейдинга
-
Рынков с четким направленным смещением
3. Режим "Пользовательские индикаторы" 🎯
Гибкая интеграция сигналов
Раскройте потенциал ваших любимых стрелочных индикаторов! Советник seamlessly интегрируется с ЛЮБЫМ пользовательским индикатором, который предоставляет стрелки покупки/продажи:
-
Автоматически определяет стрелки покупки/продажи на графике
-
Исполняет сделки точно при появлении стрелки
-
Поддерживает все популярные стрелочные индикаторы
-
Нулевая перерисовка - сделки только по подтвержденным сигналам
Совместим с:
-
Стрелки RSI, пересечения MACD, сигналы Stochastic
-
Пользовательские индикаторы гармонических паттернов
-
Любые индикаторы со стрелочными буферами
-
Инструменты мультитаймфреймного анализа
4. Режим "Комбинированные фильтры" 🔄
Максимальная уверенность в сигналах
Режим максимальной точности, сочетающий сигналы индикаторов с подтверждением тренда по SMA:
Для сделок ПОКУПКИ:
-
Пользовательский индикатор показывает стрелку ПОКУПКИ ✅
-
И Цена находится ВЫШЕ линии SMA ✅
-
→ Сделка ИСПОЛНЕНА
Для сделок ПРОДАЖИ:
-
Пользовательский индикатор показывает стрелку ПРОДАЖИ ✅
-
И Цена находится НИЖЕ линии SMA ✅
-
→ Сделка ИСПОЛНЕНА
Фильтрация сигналов:
-
Стрелки покупки НИЖЕ SMA → ИГНОРИРУЮТСЯ ❌
-
Стрелки продажи ВЫШЕ SMA → ИГНОРИРУЮТСЯ ❌
Эта система двойного подтверждения значительно повышает качество сигналов и процент прибыльных сделок, что делает ее идеальной для консервативных трейдеров, ищущих высоковероятные входы.
🎯 Гид по выбору режима:
-
Хаотичный импульс → Для активных трейдеров, желающих максимального участия в рынке
-
Фильтр SMA → Для традиционного трендового подхода
-
Пользовательские индикаторы → Для трейдеров с проверенными индикаторными стратегиями
-
Комбинированные фильтры → Для максимальной безопасности и качества сигналов
Каждый режим можно мгновенно переключать, позволяя адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям или тестировать различные подходы без переустановки советника.
⚙️ Управление рисками:
-
Система усреднения: При закрытии любой серии прибыль минимум 3:1 к убыткам
-
Максимальная общая просадка: 10% (настраивается)
-
Дневной лимит просадки: 5% (настраивается)
-
Целевая прибыль: 10% (настраивается)
-
Автоматическая остановка торговли при достижении лимитов
💎 Почему выбирают Quantum Empire GRID PRO?
-
ПРОТЕСТИРОВАН И ПОДТВЕРЖДЕН: 2+ года работы на реальном рынке
-
ПРИБЫЛЬНОЕ УСРЕДНЕНИЕ: Гарантированное соотношение 3:1 при закрытии серий
-
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: Работает на Forex, индексах, металлах, криптовалютах
-
БЫСТРЫЙ ТРЕЙДИНГ: Оптимизирован для таймфреймов M1-M5 (количество сделок значительно выше, чем на H1)
-
ГИБКИЙ: 4 различных торговых режима
-
НАДЕЖНЫЙ: Стабильная работа в различных рыночных условиях
⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: Торговля связана с существенными рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущих прибылей. Используйте правильное управление рисками и сначала тестируйте на демо-счете.
🛠️ ПОДДЕРЖКА: Telegram: @ALGA_Binary_trend
📧 КОНТАКТЫ: taraz.trade@gmail.com