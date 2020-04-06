🚀 Quantum Empire GRID PRO - Торговая система нового поколения

💡 Революционная торговая технология

Quantum Empire GRID PRO представляет собой прорыв в автоматической торговле, сочетающая интеллектуальную сеточную стратегию с системой усреднения и фильтрации сигналов. После 2+ лет тестирования на реальном рынке этот советник доказал свою стабильность и прибыльность на различных классах активов.

⚡ Ключевые особенности:

🔄 Умная система усреднения : При закрытии серии сделок прибыль составляет в среднем 3:1 по отношению к убыткам

🎯 4 режима сигналов : Хаотичный импульс, SMA, пользовательские индикаторы, комбинированные фильтры

🛡️ Управление рисками : Многоуровневая защита от просадки (общая/дневная)

📊 Универсальность : Работает на Forex (все мажоры и кроссы), индексах, металлах, криптовалютах

⏰ Временной фильтр : Гибкий контроль торговых сессий

⚡ Высокая частота: Оптимизирован для быстрого открытия позиций

🏆 Доказанные результаты:

+84% рост за 2+ года на тестовой платформе

168+ сделок на H1 в rigorous тестировании стратегии (на M1/M5 количество сделок значительно выше)

Стабильные результаты на Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, кроссы), индексах (US30, SPX500), металлах (XAUUSD, XAGUSD), криптовалютах (BTC, ETH)

Система усреднения с гарантированным соотношением прибыли/убытков 3:1 при закрытии серии

🔧 Технические характеристики:

Платформа : MetaTrader 4

Тайм-фреймы : M1, M5 (оптимально для быстрых сделок) и выше

Инструменты : Все мажорные и кросс-пары, индексы, металлы, криптовалюты

Минимальный депозит: $1000 (Рекомендуется: $2000+)

🎮 Режимы работы:

1. Режим "Хаотичный импульс" 🌊

Продвинутая торговля на основе волатильности

Советник интеллектуально определяет импульсы рыночного движения и присоединяется к формирующимся трендам на ранних стадиях. В отличие от случайной торговли, этот режим анализирует паттерны волатильности для определения оптимальных точек входа в периоды ускорения рынка. Алгоритм захватывает краткосрочные импульсные волны, что делает его высокоэффективным в трендовых рынках и во время новостных событий.

Ключевые преимущества:

Автоматически адаптируется к изменяющейся рыночной волатильности

Захватывает импульс в момент его возникновения

Нет перерисовки - сигналы фиксированные

Работает в любых рыночных условиях

2. Режим "Фильтр SMA" 📈

Классическая трендовая стратегия

Проверенный временем подход на основе анализа скользящей средней:

Сигналы на ПОКУПКУ когда цена пересекает ВЫШЕ линии SMA

Сигналы на ПРОДАЖУ когда цена пересекает НИЖЕ линии SMA

Этот режим обеспечивает стабильные, отфильтрованные входы в четких трендовых рынках. SMA действует как динамический уровень поддержки/сопротивления, гарантируя что вы всегда торгуете в направлении преобладающего рыночного тренда.

Идеально для:

Любителей трендовой торговли

Среднесрочного позиционного трейдинга

Рынков с четким направленным смещением

3. Режим "Пользовательские индикаторы" 🎯

Гибкая интеграция сигналов

Раскройте потенциал ваших любимых стрелочных индикаторов! Советник seamlessly интегрируется с ЛЮБЫМ пользовательским индикатором, который предоставляет стрелки покупки/продажи:

Автоматически определяет стрелки покупки/продажи на графике

Исполняет сделки точно при появлении стрелки

Поддерживает все популярные стрелочные индикаторы

Нулевая перерисовка - сделки только по подтвержденным сигналам

Совместим с:

Стрелки RSI, пересечения MACD, сигналы Stochastic

Пользовательские индикаторы гармонических паттернов

Любые индикаторы со стрелочными буферами

Инструменты мультитаймфреймного анализа

4. Режим "Комбинированные фильтры" 🔄

Максимальная уверенность в сигналах

Режим максимальной точности, сочетающий сигналы индикаторов с подтверждением тренда по SMA:

Для сделок ПОКУПКИ:

Пользовательский индикатор показывает стрелку ПОКУПКИ ✅

И Цена находится ВЫШЕ линии SMA ✅

→ Сделка ИСПОЛНЕНА

Для сделок ПРОДАЖИ:

Пользовательский индикатор показывает стрелку ПРОДАЖИ ✅

И Цена находится НИЖЕ линии SMA ✅

→ Сделка ИСПОЛНЕНА

Фильтрация сигналов:

Стрелки покупки НИЖЕ SMA → ИГНОРИРУЮТСЯ ❌

Стрелки продажи ВЫШЕ SMA → ИГНОРИРУЮТСЯ ❌

Эта система двойного подтверждения значительно повышает качество сигналов и процент прибыльных сделок, что делает ее идеальной для консервативных трейдеров, ищущих высоковероятные входы.

🎯 Гид по выбору режима:

Хаотичный импульс → Для активных трейдеров, желающих максимального участия в рынке

Фильтр SMA → Для традиционного трендового подхода

Пользовательские индикаторы → Для трейдеров с проверенными индикаторными стратегиями

Комбинированные фильтры → Для максимальной безопасности и качества сигналов

Каждый режим можно мгновенно переключать, позволяя адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям или тестировать различные подходы без переустановки советника.

⚙️ Управление рисками:

Система усреднения : При закрытии любой серии прибыль минимум 3:1 к убыткам

Максимальная общая просадка: 10% (настраивается)

Дневной лимит просадки: 5% (настраивается)

Целевая прибыль: 10% (настраивается)

Автоматическая остановка торговли при достижении лимитов

💎 Почему выбирают Quantum Empire GRID PRO?

ПРОТЕСТИРОВАН И ПОДТВЕРЖДЕН : 2+ года работы на реальном рынке

ПРИБЫЛЬНОЕ УСРЕДНЕНИЕ : Гарантированное соотношение 3:1 при закрытии серий

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ : Работает на Forex, индексах, металлах, криптовалютах

БЫСТРЫЙ ТРЕЙДИНГ : Оптимизирован для таймфреймов M1-M5 (количество сделок значительно выше, чем на H1)

ГИБКИЙ : 4 различных торговых режима

НАДЕЖНЫЙ: Стабильная работа в различных рыночных условиях

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: Торговля связана с существенными рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущих прибылей. Используйте правильное управление рисками и сначала тестируйте на демо-счете.

🛠️ ПОДДЕРЖКА: Telegram: @ALGA_Binary_trend

📧 КОНТАКТЫ: taraz.trade@gmail.com