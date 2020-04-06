Enduro Trader

EnduroTrader ist ein vielseitiger und ausdauernder Expert Advisor, der zwei professionelle Handelssysteme kombiniert: Intraday-Scalping und mittel­fristigen Trendhandel. Durch diese Kombination arbeitet der EA sowohl in Trendphasen als auch in Seitwärtsmärkten stabil und passt sich jeder Marktphase an.

Live Signal WICHTIG: Bitte kontaktieren Sie den Autor unmittelbar nach dem Kauf des Produkts, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten.



Hauptmerkmale von EnduroTrader

Handelt auf 17 verschiedenen Assets

Handelszeitrahmen: M15

Eröffnet maximal 1 Position pro Asset gleichzeitig

Kompatibel mit allen Brokern und den meisten Prop Firms

Empfohlene Kontotypen: Konten mit engem Spread (RAW / ECN), funktioniert jedoch auch auf Standardkonten

Mindesteinzahlung ab 200 USD

Keine Martingale und kein Averaging

Alle Trades sind durch Stop-Loss geschützt (striktes Risikomanagement und klassische Schutzmechanismen)

Sicherheit und Ausdauer von EnduroTrader



Ich habe diesen Trading-Bot so entwickelt, dass er in jeder Marktphase sicher und belastbar arbeitet. Dafür wurden mehrere wichtige Algorithmen integriert:

Jeder Trade wird durch physische Stop-Loss-Orders geschützt. Dies ist das zentrale Sicherheitselement und bewahrt das Konto selbst bei starken Marktbewegungen. Zusätzlich sorgt ein dynamischer Stop Loss dafür, dass verlustreiche Positionen frühzeitig geschlossen werden können, was Drawdowns reduziert und die Risikokontrolle verbessert.

EnduroTrader nutzt ein Multi-Asset-Portfolio aus 17 Instrumenten. Dadurch wird das Risiko maximal diversifiziert. Während der EA auf einigen Instrumenten Verluste machen kann, ziehen profitable Trades auf anderen Paaren das Gesamtportfolio nach oben.

Es gibt kein Martingale und kein Averaging. EnduroTrader verwendet keine gefährlichen Kapitalmanagement-Methoden und eröffnet pro Asset und Richtung maximal einen Trade.

Der EA enthält mehrere proprietäre Indikatoren, die eine sehr hohe Einstiegsgüte ermöglichen. Der Algorithmus analysiert die Marktstruktur, identifiziert Korrektur- und Umkehrzonen sowie Trendimpulse und erreicht dadurch eine Trefferquote von über 90 Prozent.

Ein besonders wichtiger Punkt ist, dass EnduroTrader ein echtes Monitoring (Signal) auf MQL5 besitzt. Diese offene Statistik bestätigt die Leistung des Expert Advisors in Echtzeit. Zusätzlich stehen ehrliche Backtests zur Verfügung, ohne Kurvenanpassung, ohne versteckte Optimierungen und ohne instabile Methoden. Die Strategie verhält sich im Tester genauso wie im realen Handel.

Der Name EnduroTrader spiegelt das Wesen des Systems wider. Es ist ein ausdauernder Algorithmus, der Ihr Portfolio nach oben ziehen kann, unabhängig von der Marktphase. Die Ergebnisse hängen nicht von einer einzelnen Volatilitätsform ab und bleiben langfristig stabil.

EnduroTrader eignet sich für Trader, die Sicherheit, Vorhersehbarkeit, Belastbarkeit und den Verzicht auf aggressive Kapitalmanagement-Methoden suchen. Er kann sowohl auf privaten Konten als auch bei Prop Firms eingesetzt werden.

Wenn Sie ein System benötigen, das sich anpasst und seine Handelslogik selbst dann beibehält, wenn sich der Markt verändert, wird EnduroTrader ein zuverlässiges Werkzeug in Ihrem Portfolio sein.