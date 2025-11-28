Enduro Trader

EnduroTrader è un Expert Advisor universale e resistente che combina due sistemi di trading professionali: lo scalping intraday e il trading trend-following di medio periodo. Grazie a questa combinazione, l’EA opera in modo stabile sia nei mercati direzionali sia nelle fasi laterali, adattandosi a qualsiasi condizione di mercato.

Live Signal IMPORTANTE: scrivi all'autore subito dopo l'acquisto del prodotto per ricevere il manuale e i file di configurazione!



Caratteristiche principali di EnduroTrader



Funziona su 17 diversi asset

Timeframe operativo: M15

Non apre più di 1 posizione per asset alla volta

Compatibile con tutti i broker e con la maggior parte delle Prop Firms

Tipi di conto consigliati: conti a spread ridotto (RAW / ECN), ma può funzionare anche su conti standard

Capitale minimo richiesto: 200 USD

Nessun martingala e nessun averaging

Tutte le operazioni sono protette da Stop Loss (solo gestione del rischio rigorosa e meccanismi classici di protezione)

Sicurezza e resistenza di EnduroTrader



Ho progettato questo robot di trading per essere sicuro e resistente in tutte le fasi del mercato, integrando diversi algoritmi importanti.

Ogni operazione è protetta da ordini Stop Loss reali. Questo è l’elemento chiave della sicurezza e ciò che protegge il conto anche durante movimenti di mercato improvvisi. Inoltre, un Stop Loss dinamico permette di chiudere le posizioni in perdita in anticipo, riducendo il drawdown e migliorando il controllo del rischio.

Utilizza un portafoglio multi-asset composto da 17 strumenti. Questo consente la massima diversificazione del rischio. Così, mentre su alcuni strumenti possono verificarsi perdite, su altri le operazioni positive spingono verso l’alto il risultato complessivo del portafoglio.

Non utilizza martingala né averaging. EnduroTrader non impiega mai metodi pericolosi di gestione del capitale e apre al massimo una posizione per asset e per direzione alla volta.

All’interno sono integrati diversi indicatori proprietari che garantiscono un’elevata precisione di entrata. L’algoritmo analizza la struttura del mercato, identifica le zone di correzione, di inversione e gli impulsi di trend, raggiungendo una precisione superiore al 90% nelle entrate.

È importante sottolineare che EnduroTrader dispone di un monitoraggio reale (signal) su MQL5. Questa statistica pubblica conferma le prestazioni dell’EA in tempo reale. Sono inoltre disponibili backtest onesti, senza ottimizzazioni nascoste, senza curve-fitting e senza manipolazioni dello storico. La strategia mostra nel tester lo stesso comportamento che nel trading reale.

Il nome EnduroTrader riflette l’essenza del sistema. È un algoritmo resistente che continua a spingere il tuo portafoglio verso l’alto indipendentemente dal cambiamento delle condizioni di mercato. I suoi risultati non dipendono da un solo tipo di volatilità e possono mantenersi stabili nel lungo periodo.

EnduroTrader è adatto ai trader che cercano sicurezza, prevedibilità, resistenza e l’assenza di metodi aggressivi di gestione del capitale. Può essere utilizzato sia per conti personali sia per il trading in Prop Firms.

Se hai bisogno di un sistema capace di adattarsi e mantenere la propria logica operativa anche quando il mercato cambia, EnduroTrader sarà uno strumento affidabile nel tuo portafoglio.