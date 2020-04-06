Enduro Trader

EnduroTrader 是一款通用且耐久的智能交易系統，結合了兩種專業交易模型：日內剝頭皮策略與中期趨勢交易。透過這種混合式架構，EA 能夠在趨勢市場與盤整市場中保持穩定，適應任何市場階段。

EnduroTrader 的主要特點



可在 17 種不同資產上運行

交易時間週期：M15

每個資產同時僅開 1 筆交易

適用於任何經紀商及大多數 Prop Firm

推薦帳戶類型：RAW / ECN（低點差），但也可在標準帳戶上正常運作

最低啟動資金：200 美元

不使用馬丁格爾與加倉

所有交易均設有止損（嚴格的風控與標準保護機制）

EnduroTrader 的安全性與耐久性



我設計這款交易機器人時，將安全性與耐久性放在核心位置，並加入多項強化機制：

使用實體止損保護每一筆交易。這是系統的安全基礎，能在市場快速波動時有效保護資金。同時內置的動態止損機制能提前平倉虧損單，降低回撤並加強風險控制。

使用 17 種資產的多元化投資組合。有效分散風險。即使 EA 在某些資產上出現虧損，其他資產上的盈利會將整體組合往上推。

無馬丁格爾、無加倉。EnduroTrader 不採用任何危險的資金管理方式，同一資產同一方向最多僅有 1 筆交易。

內置多個自研技術指標，提供高精準進場點。演算法會分析市場結構、辨識修正區域、反轉形態與趨勢動能，使進場精準度達到系統級別的 90% 以上。

其中一大亮點，是 EnduroTrader 擁有公開的 MQL5 實盤監控。這是可驗證的真實統計，證明 EA 在真實市場中的運作表現。同時還提供誠實、無曲線擬合、無隱藏優化的回測。測試結果與實盤表現一致，沒有任何欺騙或不穩定技巧。

EnduroTrader 這個名稱正反映這套系統的核心精神。它是一套具備耐力的交易演算法，無論市場如何變化，都會努力維持組合的上行動能。系統表現不依賴單一波動環境，且能長期在不同市場條件下穩定工作。

EnduroTrader 適合追求安全性、可預測性、耐久性，並拒絕激進資金管理的交易者。可同時應用於個人帳戶與 Prop Firm 帳戶。

如果你需要一套能隨市場變化而調整，並始終保持紀律性交易邏輯的系統，EnduroTrader 將會是你投資組合中的可靠工具。