Enduro Trader

EnduroTrader 是一款通用且耐久的智能交易系統，結合了兩種專業交易模型：日內剝頭皮策略與中期趨勢交易。透過這種混合式架構，EA 能夠在趨勢市場與盤整市場中保持穩定，適應任何市場階段。

Live Signal

重要提示：購買產品後請立即聯繫作者，以獲取操作手冊及設定檔！

EnduroTrader 的主要特點

可在 17 種不同資產上運行
交易時間週期：M15
每個資產同時僅開 1 筆交易
適用於任何經紀商及大多數 Prop Firm
推薦帳戶類型：RAW / ECN（低點差），但也可在標準帳戶上正常運作
最低啟動資金：200 美元
不使用馬丁格爾與加倉
所有交易均設有止損（嚴格的風控與標準保護機制）

EnduroTrader 的安全性與耐久性

我設計這款交易機器人時，將安全性與耐久性放在核心位置，並加入多項強化機制：

  • 使用實體止損保護每一筆交易。這是系統的安全基礎，能在市場快速波動時有效保護資金。同時內置的動態止損機制能提前平倉虧損單，降低回撤並加強風險控制。
  • 使用 17 種資產的多元化投資組合。有效分散風險。即使 EA 在某些資產上出現虧損，其他資產上的盈利會將整體組合往上推。
  • 無馬丁格爾、無加倉。EnduroTrader 不採用任何危險的資金管理方式，同一資產同一方向最多僅有 1 筆交易。
  • 內置多個自研技術指標，提供高精準進場點。演算法會分析市場結構、辨識修正區域、反轉形態與趨勢動能，使進場精準度達到系統級別的 90% 以上。

其中一大亮點，是 EnduroTrader 擁有公開的 MQL5 實盤監控。這是可驗證的真實統計，證明 EA 在真實市場中的運作表現。同時還提供誠實、無曲線擬合、無隱藏優化的回測。測試結果與實盤表現一致，沒有任何欺騙或不穩定技巧。

EnduroTrader 這個名稱正反映這套系統的核心精神。它是一套具備耐力的交易演算法，無論市場如何變化，都會努力維持組合的上行動能。系統表現不依賴單一波動環境，且能長期在不同市場條件下穩定工作。

EnduroTrader 適合追求安全性、可預測性、耐久性，並拒絕激進資金管理的交易者。可同時應用於個人帳戶與 Prop Firm 帳戶。

如果你需要一套能隨市場變化而調整，並始終保持紀律性交易邏輯的系統，EnduroTrader 將會是你投資組合中的可靠工具。

推荐产品
BrekautEA
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
专家
BrekautEA is a powerful and intuitive trading Expert Advisor (EA) designed to elevate your trading experience. Built to simplify market analysis and provide timely insights, BrekautEA identifies key breakout opportunities and opens a trade across various asset classes, including stocks, forex, and cryptocurrencies. Key Features: Accurate Breakout Detection : BrekautEA uses a combination of price action, volume analysis, and market volatility to pinpoint where breakouts are likely to occur. This
Trading Keys MT5
Wafa Mohammed Omar Abou Alwafa
5 (7)
专家
Trading Keys is an advanced and easy to use risk calclator. Features: Drag and drop visual lines to take profit/stop loss/ entry levels. Risk calculation based on account balance / quity percentage per trade. Profit protection and trailing toggle button Auto break even toggle button Risk calculation for prop firms based on drawdown level How to setup your Trading Keys? Add trading keys to your chart Setup the parameters Save the chart as default template "Default.tpl" How to use Trading keys? Cl
FREE
MomemtumXI
Somtochukwu Gabriel Obidi
专家
Functional Overview Momentum Scalping Engine: Purpose: The EA is designed for rapid, short-term trades—scalping the market by capturing small, quick gains from significant momentum shifts. Core Functionality: It monitors market data in real time to identify brief but strong momentum bursts. When conditions meet preset thresholds, the scalper quickly enters and exits trades, ensuring swift profit realization while limiting exposure. Image Recognition Integration: Purpose: Beyond traditional n
HFT Passing Prop EA MT5
Rahman Pavaleh
4.11 (9)
专家
HFT Passing Prop EA   is a fully automatic robot. It can help you overcome the Challenges and Evaluations of Prop Firm Companies with High Frequency Scalp trading ( within minutes ). With one purchase, you can use it indefinitely. MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/119512 Blogs:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/764335 Download Set File:  https://www.mql5.com/en/market/product/119633#!tab=comments&page=1&comment=55162020 Public channel :  https://www.mql5.com/en/channels/
JesUsdJpy
Justine Kelechi Ekweh
专家
JesUsdJpy 智能交易系统 (EA) 的全面文档 概述 最佳使用方法 ： 主要策略 (Main Strategy) ：将 Main Strategy 设置为 true ，然后使用默认设置。 策略 2 (Strategy2) ：除非你偏好使用该策略，否则请将其设置为 false 。 此智能交易系统 (EA) 专为外汇交易者设计，重点优化 USD/JPY 货币对在 M5 时间框架上的表现。它具备先进的交易策略、动态风险管理工具以及可自定义参数，能够适应不同的交易风格。 虽然默认设置针对 USD/JPY 在 M5 上进行了优化，但经验丰富的交易者也可以尝试其他日元相关货币对及时间框架。如果希望获得最佳效果，请使用主要策略并将 Strategy2 设置为 false 。您可以启用“Jeslyn”模式以获取更高风险的交易结果，或者按照默认设置进行交易。如果您是经验丰富的交易者并想尝试其他设置，请谨慎操作，风险自负。 核心功能 动态手数调整 (Dynamic Lot Sizing) ：根据账户余额和市场波动调整手数，实现优化表现。 风险管理 (Risk Management) ：包括止损、止
Geek Engine
VALU VENTURES LTD
专家
Geek Engine EA is a professional-grade automated trading system that combines multiple proven technical analysis strategies with sophisticated risk management and performance tracking capabilities. Designed for both novice and experienced traders seeking consistent, rule-based trading execution. KEY FEATURES Multi-Strategy Trading System - MA Crossover Strategy with multi-timeframe confirmation - RSI Momentum Strategy with divergence detection - MACD Signal Strategy with histogram analysis -
Prism Breakout Pro
VALU VENTURES LTD
专家
Prism Breaker Pro V2 – Multi-Symbol Portfolio Range Trading System Prism Breaker Pro V2 is a professional range breakout trading system featuring sophisticated portfolio management, multi-symbol support, and advanced risk controls. It is designed for traders seeking to capitalize on market range breakouts across multiple currency pairs simultaneously. Key Features Advanced Range Trading Strategies Simple Breakouts:   Clean price action breakout entries. Confirmed Breakouts:   Multi-filter valid
FREE
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
专家
VIX Momentum Pro EA - 产品说明 概述 VIX Momentum Pro是一个专门为VIX75合成指数设计的复杂算法交易系统。该算法采用先进的多时间框架分析，结合专有的动量检测技术，以识别合成波动率市场中的高概率交易机会。 交易策略 该专家顾问基于综合的动量方法运行，分析多个时间框架的价格走势。系统通过数学分析VIX75特有的价格模式来识别方向性动量。当多个技术条件对齐时生成入场信号，包括动量汇合、波动率阈值和方向偏差确认。 该策略避免依赖传统指标，而是依赖专门为合成指数行为校准的专有数学模型。这种方法使算法能够在合成市场独特的24/7交易环境中有效运行。 风险管理 VIX Momentum Pro实施了一个全面的三层风险管理系统，旨在保护资本的同时最大化盈利潜力： 仓位规模设定：算法使用基于百分比的风险计算来确定基于账户余额和预定义风险参数的最佳仓位规模。 动态止损管理：每个仓位都受到智能止损设置的保护，该设置适应市场条件和仓位表现。 紧急保护系统：多层账户保护包括最大日风险限制和紧急停止机制，当达到预定回撤阈值时激活。 系统包含先进的利润保护技术，包括自动盈亏
The easiest 3 ema technique plus grid scalping
Onyekachi Franklin Agbo
1 (1)
专家
"The Easiest 3 EMA Technique + Grid Scalping (High WinRate)" describes a specific strategy in the realm of financial trading, with a focus on simplicity and effectiveness. Let's break down the key components: 1. **3 EMA Technique**: EMA stands for Exponential Moving Average, a type of moving average that places a greater weight and significance on the most recent data points. The '3 EMA' likely refers to a technique that uses three different EMAs with varying time frames to identify potential
FREE
Yellowstone FX
Michael Prescott Burney
5 (3)
专家
Yellowstone FX：产品说明 利用 Yellowstone FX 发掘黄金市场原始而可预测的力量——专为 XAUUSD M15 图表设计的权威交易解决方案。您是否厌倦了在市场日常的混乱中表现不稳定的EA？Yellowstone FX 以可靠性为基石，旨在如大自然般可靠地喷发出强大的交易机会。 Yellowstone FX 的核心是其先进的神经网络，并通过与 OpenAI 和 Google Gemini 的直接集成得到极大增强。这个双核AI引擎能分析M15图表下的潜在压力，检测高概率突破和趋势延续前的能量积蓄。在任何交易“喷发”之前，它会咨询大型语言模型进行背景验证，确保每一步行动都得到技术力量和基本面逻辑的双重支持。这不仅仅是自动化，这是 预测性市场地质学 。 体验与您的 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5 平台坚如磐石的无缝集成。Yellowstone FX 智能交易系统可在几分钟内安装完成，让您在图表上部署一支真正可靠的交易力量。我们的技术使复杂的人工智能集成变得简单而强大，为您提供稳定驾驭黄金日内波动所需的 机构级优势 。 选择 Yellowston
Gold Mind AI
Roman Mamonov
专家
Introducing   Gold Mind AI   , a new breakthrough in the world of financial technology that combines the power of artificial intelligence and complex data analysis, incorporating 20 years of market fluctuations. This intuitive trading bot is designed to improve your investment performance and minimize risk using advanced machine learning algorithms. Attention!   After the purchase, write to me.  Initial offer is limited!   The final cost of the advisor 2490$ Gold Mind AI analyzes historical data
Gold trading manager
Chak Fung Chan
专家
XAU Gold Expert is a Trading Robot designed specifically for trading gold. Fully automated and not need to worry about. More than 200% profit in 6 months (Tested by Real Acc) Symbol  XAUUSD(Gold) Timeframe Any Deposit : Lots Recommended ratio £500 : 0.2  (or equivalent in another currency) Account Type Better with the lower spread Leverage 1:500 Default setting (can be changed by yourself in inputs) Lots size 0.2 For a better result, it is recommended to run this EA in a VPS, you can just simply
DARE Institutional Scalper V1
Ayokunle Chukwuemeka Ositade
专家
DARE Institutional Scalper (MT5) An Automated Capital-Protected Scalping System This is an institutional-grade scalping bot with adaptive risk sizing, automated drawdown control, and compliance-level dashboards. Developed by DARE Investments for professional traders and asset managers.  DARE Institutional Scalper V1  is a high-performance trading algorithm built for MetaTrader 5 , designed to execute disciplined, data-driven scalping strategies under strict institutional risk limits. It combine
Intrade Sentinel Bos Assistant
Christian Alexander Foehl
专家
Intrade Sentinel BOS Assistant – 智能市场结构执行引擎 精确结构识别。自动化 BOS 逻辑。 Intrade Sentinel BOS Assistant 是一款适用于 MetaTrader 5 的强大 EA， 专为 S&P 500（US500 / SPX500） 设计，融合 Smart Money 逻辑、可控风控以及图表面板的完整手动控制。 EA 支持 全自动 和 半自动 两种模式。 自动识别结构突破（BOS），仅在确认的冲 impulse 条件下入场；无马丁、无加仓、无过度杠杆。 主要功能 实时 BOS 结构突破识别 集成面板，支持全自动/半自动交易 适配所有经纪商（AUTO / SET_01 / SET_0.01 / DIRECT） 针对 S&P 500 预优化；通过 DIRECT 可无任何限制优化到任意品种 基于权益台阶的智能仓位管理 多阶段动态跟踪止损 账户层面的 Equity 止损与止盈 交互式面板（Start/Pause、Only Long、Only Short、Close Trade） 支持所有账户类型（对冲 & 净值） 无高风险加仓策略
Nova WDX Trader
Anita Monus
专家
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
专家
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Gold Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
专家
This EA is based on ADX strategy.  Advantage:     - Stable   - No grid martingale   - No scalper  We recommend with following settings.   Symbol : XAUUSD   Period : 30M Lot: recommend following rule:    100usd  - 0.01 lots   1000usd - 0.1 lots or lower   2000usd - 0.2 lots or lower    10000usd - 1 lots or lower We do not recommend higher lots. Need gold spreadless broker.  Maybe VIP or Pro user with your broker.
DeMarshall Pip Hunter EA
Desmond Ebimobowei Dogubo
专家
DeMarshall Pip Hunter EA is a powerful and advanced trading expert advisor designed and built with confidence to help traders in the financial market. This expert advisor utilizes sophisticated algorithms and technical analysis to identify profitable trading opportunities and execute trades with precision. It is equipped with features such as trend detection, risk management, and customizable settings to cater to different trading styles and preferences. DeMarshall Pip Hunter EA is suitable for
Wave Seeker
Gilbert Angoya Musakala
专家
CAUTION: Wave Seeker operates optimally only on live market data. Due to its highly advanced integration with real-time APIs and AI-driven logic, traditional strategy testing may not accurately represent its real-world functionality or results. Introducing Wave Seeker — The Pinnacle of Intelligent Market Insight Step into a new frontier of trading innovation with Wave Seeker , a groundbreaking expert advisor engineered with precision, driven by deep-market understanding, and tailored for serious
Pound Pulse
Simen Staaby Knudsen
专家
“Pound Pulse” 是我开发的一个交易机器人，用于在30分钟图表上交易GBP/USD货币对。这是一个在市场中确实有优势的“真实”策略。该策略结合了纯价格行为，以及RSI和MACD指标的信号。 这个机器人非常适合那些希望在不承担巨大风险的情况下稳定获利的交易者。 没有马丁格尔策略 没有向亏损头寸加码 纯粹的稳健交易 盈利因子为1.91，夏普比率为6.25，显示出强劲且稳定的结果。最大回撤仅为5.36%，非常安全。不过，您可以通过增加手数来承担更大的风险并获得更多利润。 该机器人在空头交易中赢得75.09%的胜率，在多头交易中赢得67.37%的胜率，证明其在不同的市场条件下都能成功。它的交易频率不高，有助于减少过度交易、手续费和点差的影响。 如果您对机器人或如何在免费VPN账户上进行设置有任何疑问，我很乐意为您提供帮助。 祝好！
Tiger Trade Pro MT5
Soraya Bahlekeh
4.7 (30)
专家
原价 $269 —> 仅售 $157，享受40%折扣 Tiger Trade Pro - 您自信交易的关键！ Tiger Trade Pro是一个真实且持续盈利的EA，使用Scalp-Trend系统，与其他类似的EA相比，风险非常有利。该EA提供简单和高级设置，以适应您的交易风格。 定制设置:  无论您喜欢简单还是高级控制，Tiger Trade Pro都为您提供了支持。高级选项包括： 跟踪止损：保护您的收益。 自动手数：让系统根据您账户净值的大小确定交易手数。 资产止损：通过定义您的资产范围来最小化损失。 时间交易：在特定时间执行交易。 动态步骤：根据市场情况优化盈利能力。 适应市场条件：Tiger Trade Pro能够无缝适应不同的市场条件，确保灵活性和韧性。值得注意的是，它对滑点和新闻不敏感。 相信Tiger Trade Pro，获得自信和高效的交易体验。通过为卓越而设计的系统提升您的成功。 推荐设置： 货币对： EURNZD  和 (EURGBP,  AUDCAD,  USDCAD, NZDUSD)。 时间框架： H1（1小时图表）。 存款： 最低200美元（ 推
THV Trailing Buy Sell Stop Mt5
Trong Khanh Phan
专家
Hi Traders, This EA handle the  TRAILING Buy Stop and/or  TRAILING Sell Stop Logic in a very smart way. You can choose only Buy / only Sell or both. Link to download fully functional demo version to test on DEMO account for 3 days: click to download Configurations ( default values are shown in brackets ) : // -   ATR period:  input the ATR period for calculation (14) -  Magic Number:  define the magic number // -   Enable Buy Stop : Allow the EA to place a Buy Stop order -  Lot Buy:  volume
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
专家
Tool for trade with deep neural networks which trains itsef with machine learning , up to 1512 weigthed measures by each symbol, as long the market goes on. It trades in various forex symbols and timeframes , it could be configured for the actual graph too, giving false to all symbols and/or timeframes. It could be configured for dinstintc pairs and you can have diferent neural networks and diferent set of pairs in diferent charts. You can decide which symbols, timeframes, and how risky will be
Fxx EA
Roberto Mubonane Muiambo
专家
Settings Inputs Symbols XAUUSD,US30,DE40,BTCUSD Time Frame 1H Money management Anti-Martingale, Martingale ,Fixed Ratio (advanced), Make sure to change the symbols to  XAUUSD,US30,DE40,BTCUSD (comma-separated) before testing. Fxx Ea a powerful and flexible Expert Advisor designed for professional traders who want to scale into profitable positions using a pyramiding strategy across multiple symbols. The EA trade multiple symbols simultaneously – manage each symbol independently with separate tr
Vision AGI
Franck Martin
4.78 (9)
专家
Vision AGI is the result of over a year of development to create this expert. Equipped with an advanced algorithm and a combination of personalized indicators, this new version is even more powerful, making it one of the most complete robots of its generation. With its intelligent real-time technology and trading strategy inspired by the best traders, it offers reliable long-term trading and knows how to adapt to the situations it encounters over time. *** Compatible with Prop Firm ***   (see b
Revoltix
Abdul Malikul Hanan
专家
Revoltix EA PRO - 动态跨式剥头皮系统 恐慌中的精准。Revolt中的利润。 Revoltix EA PRO 是一款复杂的跨式剥头皮系统，旨在通过机构级风险管理捕捉波动率突破。该智能交易系统采用动态订单调整和多层安全协议，以系统化地应对波动市场条件。 Revoltix Live Signal:   CLICK HERE 核心策略与技术: 动态跨式系统:   自动在现价周围放置和调整 BUY STOP/SELL STOP 订单，以捕捉任一方向的突破。 波动率突破捕捉:   在高波动时段以精准的入场管理瞄准动量行情。 自适应订单管理:   根据价格变动和市场状况持续监控和调整挂单。 多时间框架会话控制:   可配置的交易时段（亚洲、高波动、自定义），带自动订单清理功能。 高级风险管理功能: 增强保证金控制:   自适应仓位大小，带最大保证金使用限制（可配置 10%-80%）。 多级追踪止损:   4级渐进式追踪系统，在 2.0R, 3.0R, 5.5R, 和 9.0R 水平锁定利润。 点差和滑点保护:   在高点差条件下自动拒绝交易，带可配置的滑点控制。 交易频率限制:
DowAlgo Breaker MT5
Rahman Pavaleh
专家
DowAlgo Breaker   EA works on Time and Price theory. As the price patterns change, there will be no difference in performance of the EA, which is why this system has long-term stability and performance. The EA finds important and valuable price and executes trades based on them. This system works 100% automatically. Suitable for US30 index. MT4 :   https://www.mql5.com/en/market/product/145607 "DowAlgo Breaker" [$ 175 > Next price > $ 199] Signal Mql5   :  https://www.mql5.com/en/signals/23
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
专家
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
专家
AO Trade 系統是專門為趨勢交易而設計，利用競價時段或新聞時間作為參考點，與其他特定時間進行比較，以預測市場趨勢。 ** EA 中使用的所有時間參數均基於您的終端時間。不同的經紀人可能運作在不同的格林尼治標準時間區域，亦可能因夏令時調整而進一步變化。 請確保在實施之前對齊您終端的時間設置進行全面驗證。** 推薦設置： Use in   M1  timeframe HK50 / DE40 / ustec / UK100 在時間檢查期間，您將注意到價格檢查發生在特定檢查時間分鐘之後的1分鐘（1.2檢查時間分鐘）。這個設計是有意的，允許參考的柱子完成，從而確保開盤價、最高價、最低價和收盤價可以用於與訂單時間進行準確比較。 設置： -----------------1 Timers------------------- 1.1 Check time hour (HH)    --  用於記錄價格的時間戳。 1.2 Check time minute (MM) 1.3 Order time hour (HH)    -- 用於與檢查價格進行比較以開啟訂單的時間戳。 1.4 Order
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略： 定制输入参数以适合您的独特目标。 轻松风险管理： 只需简单选择每笔交易的风险百分比，即可优先保障您的资
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
专家
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
专家
大家好，我先自我介绍一下： 我是 Quantum StarMan，   Quantum EA 家族中最令人振奋、最年轻的成员。 我是一款全自动多币种EA，能够处理多达5种动态货币对： 澳元/美元、欧元/澳元、欧元/美元、英镑/美元和美元/加元 。凭借极致的精准度和坚定的责任感，我将带领您的交易体验更上一层楼。 关键在于：我不依赖马丁格尔策略。相反，我采用专为实现最佳性能而设计的复杂网格系统。为了让您安心，我甚至提供选项，当账户总亏损达到预设限额时，您可以平仓所有交易。 但这还不是全部——我可不是说说而已！我已经开通了直播信号，所以你可以现场观看我直播： IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions  量子星人频道：       点击这里 每购买10件，价格增加50美元。最终价格为1999美元 最棒的是？我超级好用。你只需要把我绑定到一个图表（欧元/美元），我就能帮你
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
专家
首次在此平台上 | 一个了解市场的EA 这是该平台上首个使用 Deep Seek 全部功能的专家顾问（EA）。 结合 Dynamic Reversal Zoning 策略，创建了一个不仅能识别市场动态，更能理解市场行为的系统。 实时信号 __________     设置 时间周期： H1 杠杆： 最低 1:30 入金： 至少 $200 交易品种： XAUUSD 经纪商： 不限 Deep Seek 与反转策略的结合是全新的——这正是它特别吸引人的地方。如果你正在寻找新的交易方式， 不要错过这个EA。它是这里第一个此类系统，可能也是自动化交易的新方向的开始。 与其依赖固定模式或预设策略，不如采用此EA的自适应方式。它能识别并理解  市场变化 – 并据此进行调整。  专注于反转区域和压力分析，它远比传统工具更深入。 Deep Seek 简介 Deep Seek 是一个基于先进数据结构的现代分析模型。 它实时扫描市场，识别模式，评估波动性，并洞察传统指标忽视的部分 。 Deep Seek 在以下方面表现尤为出色： 评估市场强弱 识别过渡区域 适应市场阶段变化 AI 系统 交易能力
筛选:
无评论
回复评论