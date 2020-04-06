Enduro Trader

EnduroTrader es un Asesor Experto universal y resistente que combina dos sistemas de trading profesionales: scalping intradía y trading de tendencia a medio plazo. Gracias a esta combinación, el EA funciona de manera estable tanto en mercados tendenciales como en rangos laterales, adaptándose a cualquier fase del mercado.

Live Signal

IMPORTANTE: ¡escriba al autor inmediatamente después de comprar el producto para obtener el manual y los archivos de configuración!

Características principales de EnduroTrader

  • Funciona en 17 activos diferentes
  • Marco temporal de operación: M15
  • Opera no más de 1 operación por activo al mismo tiempo
  • Compatible con cualquier broker y con la mayoría de Prop Firms
  • Tipos de cuenta recomendados: cuentas con spread reducido (RAW / ECN), aunque también puede funcionar en cuentas estándar
  • Capital mínimo para empezar: 200 USD
  • No utiliza martingala ni promediado
  • Todas las operaciones están protegidas con Stop Loss (solo gestión de riesgo estricta y mecanismos clásicos de protección)

Seguridad y resistencia de EnduroTrader

  • Este robot de trading fue diseñado con enfoque en seguridad y durabilidad en cualquier fase del mercado, incorporando varios algoritmos importantes:
  • Protege cada operación mediante órdenes de Stop Loss reales. Este es el elemento clave de seguridad que preserva la cuenta incluso en movimientos bruscos del mercado. Adicionalmente, el Stop Loss dinámico permite cerrar posiciones perdedoras antes de que el precio alcance el Stop Loss físico, reduciendo la pérdida y aumentando el control del riesgo.
  • Utiliza una cartera multiactivo de 17 instrumentos, lo que permite diversificar riesgos al máximo. Así, mientras el EA puede tener pérdidas en algunos pares, las operaciones rentables en otros hacen que la cartera total siga avanzando.
  • No utiliza martingala ni promediado. EnduroTrader no usa métodos peligrosos de gestión del capital; opera con un máximo de 1 operación por activo y por dirección al mismo tiempo.

Incluye varios indicadores propietarios que proporcionan una alta precisión de entrada. El algoritmo analiza la estructura del mercado, identifica zonas de corrección, reversión e impulso tendencial, logrando más del 90% de precisión en las entradas del sistema.

Un punto importante es que EnduroTrader cuenta con un monitoreo real en MQL5. Esta estadística abierta confirma el rendimiento del Asesor Experto en tiempo real. También están disponibles pruebas honestas sin curve-fitting, sin ajustes ocultos y sin métodos inestables. La estrategia muestra en el probador de estrategia el mismo comportamiento que en el trading real.

El nombre EnduroTrader refleja la esencia del sistema. Es un algoritmo resistente que seguirá empujando tu cartera hacia arriba a pesar de los cambios en las condiciones del mercado. Sus resultados no dependen de un solo tipo de volatilidad y pueden mantenerse estables a largo plazo.

EnduroTrader es adecuado para traders que buscan seguridad, previsibilidad, resistencia y ausencia de métodos agresivos de gestión del capital. Se puede utilizar tanto en cuentas personales como en Prop Firms.

Si necesitas un sistema capaz de adaptarse y mantener su lógica de trading incluso cuando el mercado cambia, EnduroTrader será una herramienta confiable en tu portafolio.


Productos recomendados
BrekautEA
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Asesores Expertos
BrekautEA es un Asesor Experto (EA) de trading potente e intuitivo diseñado para mejorar su experiencia de trading. Construido para simplificar el análisis de mercado y proporcionar información oportuna, BrekautEA identifica las oportunidades clave de ruptura y abre un comercio a través de diversas clases de activos, incluyendo acciones, divisas y criptomonedas. Características principales: Detección precisa de rupturas : BrekautEA utiliza una combinación de la acción del precio, el análisis de
Trading Keys MT5
Wafa Mohammed Omar Abou Alwafa
5 (7)
Asesores Expertos
Trading Keys es una calculadora de riesgo avanzada y fácil de usar. Características: Arrastrar y soltar líneas visuales para tomar ganancias / stop loss / niveles de entrada. Cálculo del riesgo basado en el saldo de la cuenta / porcentaje de capital por operación. Botón de protección de beneficios. Botón de alternancia de punto de equilibrio automático Cálculo de riesgo para empresas de apoyo basado en el nivel de reducción. ¿Cómo configurar sus claves de negociación? Añada teclas de negociación
FREE
MomemtumXI
Somtochukwu Gabriel Obidi
Asesores Expertos
Resumen funcional Momentum Scalping Engine: Propósito: El EA está diseñado para operaciones rápidas y a corto plazo: escalar el mercado capturando ganancias pequeñas y rápidas a partir de cambios significativos en el impulso. Funciones principales: Supervisa los datos del mercado en tiempo real para identificar los impulsos breves pero fuertes. Cuando las condiciones alcanzan los umbrales preestablecidos, el scalper entra y sale rápidamente de las operaciones, garantizando una rápida obtenció
HFT Passing Prop EA MT5
Rahman Pavaleh
4.11 (9)
Asesores Expertos
HFT Passing Prop EA es un robot totalmente automático. Puede ayudarle a superar los retos y evaluaciones de las empresas Prop Firm con el comercio de alta frecuencia Scalp (en cuestión de minutos ). Con una sola compra, puede utilizarlo indefinidamente. MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/119512 Blogs: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/764335 Descargar archivo de conjunto: https: //www.mql5.com/en/market/product/119633#!tab=comments&page=1&comment=55162020 Canal público : h
JesUsdJpy
Justine Kelechi Ekweh
Asesores Expertos
Documentación Completa para el Asesor Experto (EA) JesUsdJpy Descripción General Para obtener los mejores resultados : Estrategia Principal (Main Strategy) : Configura true para la estrategia principal de USD/JPY y utiliza la configuración predeterminada. Estrategia 2 (Strategy2) : Configura false , a menos que prefieras utilizar esta estrategia alternativa. Este Asesor Experto (EA) está diseñado específicamente para traders de Forex, con un enfoque en la optimización del rendimiento en el par d
Geek Engine
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Geek Engine EA is a professional-grade automated trading system that combines multiple proven technical analysis strategies with sophisticated risk management and performance tracking capabilities. Designed for both novice and experienced traders seeking consistent, rule-based trading execution. KEY FEATURES Multi-Strategy Trading System - MA Crossover Strategy with multi-timeframe confirmation - RSI Momentum Strategy with divergence detection - MACD Signal Strategy with histogram analysis -
Prism Breakout Pro
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Prism Breaker Pro V2 – Multi-Symbol Portfolio Range Trading System Prism Breaker Pro V2 is a professional range breakout trading system featuring sophisticated portfolio management, multi-symbol support, and advanced risk controls. It is designed for traders seeking to capitalize on market range breakouts across multiple currency pairs simultaneously. Key Features Advanced Range Trading Strategies Simple Breakouts:   Clean price action breakout entries. Confirmed Breakouts:   Multi-filter valid
FREE
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Asesores Expertos
VIX Momentum Pro EA - Descripción del producto Descripción general VIX Momentum Pro es un sistema de trading algorítmico sofisticado diseñado exclusivamente para los Índices Sintéticos VIX75. El algoritmo emplea análisis avanzado de múltiples marcos temporales combinado con técnicas propietarias de detección de momentum para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el mercado de volatilidad sintética. Estrategia de trading El Asesor Experto opera con un enfoque integral basa
The easiest 3 ema technique plus grid scalping
Onyekachi Franklin Agbo
1 (1)
Asesores Expertos
"La técnica más fácil de 3 EMA + Grid Scalping (High WinRate)" describe una estrategia específica en el ámbito del trading financiero, con un enfoque en la simplicidad y la eficacia. Vamos a desglosar los componentes clave: 1. **Técnica 3 EMA**: EMA son las siglas de Exponential Moving Average (media móvil exponencial), un tipo de media móvil que otorga un mayor peso e importancia a los puntos de datos más recientes. La "3 EMA" probablemente se refiere a una técnica que utiliza tres EMA difere
FREE
Yellowstone FX
Michael Prescott Burney
5 (3)
Asesores Expertos
Yellowstone FX: Descripción del Producto Conéctese con el poder puro y predecible del mercado del oro con Yellowstone FX , la solución de trading definitiva diseñada para el gráfico XAUUSD M15. ¿Está cansado de EAs (Asesores Expertos) erráticos que no logran encontrar consistencia en el caos diario del mercado? Yellowstone FX está construido sobre una base de fiabilidad, diseñado para estallar con poderosas oportunidades de trading con la fiabilidad de una fuerza de la naturaleza. En el núcleo d
Gold Mind AI
Roman Mamonov
Asesores Expertos
Introducing   Gold Mind AI   , a new breakthrough in the world of financial technology that combines the power of artificial intelligence and complex data analysis, incorporating 20 years of market fluctuations. This intuitive trading bot is designed to improve your investment performance and minimize risk using advanced machine learning algorithms. Attention!   After the purchase, write to me.  Initial offer is limited!   The final cost of the advisor 2490$ Gold Mind AI analyzes historical data
Gold trading manager
Chak Fung Chan
Asesores Expertos
XAU Gold Expert es un Robot de Trading diseñado específicamente para operar con oro. Totalmente automatizado y sin necesidad de preocuparse. Más de 200% de beneficio en 6 meses (Probado por Real Acc) Símbolo XAUUSD(Oro) Marco de tiempo Cualquier Depósito : Lotes Ratio recomendado £500 : 0.2 (o equivalente en otra divisa) Tipo de cuenta Mejor con el spread más bajo Apalancamiento 1:500 Ajuste por defecto (puede cambiarlo usted mismo en las entradas) Tamaño de lote 0.2 Para un mejor resultado, se
DARE Institutional Scalper V1
Ayokunle Chukwuemeka Ositade
Asesores Expertos
DARE Scalper Institucional (MT5) Un sistema automatizado de scalping con protección del capital Este es un bot de scalping de grado institucional con tamaño de riesgo adaptable, control de reducción automatizado y tableros de nivel de cumplimiento. Desarrollado por DARE Investments para operadores profesionales y gestores de activos, DARE Institutional Scalper V1 es un algoritmo de alto rendimiento para MetaTrader 5 , diseñado para ejecutar estrategias de scalping disciplinadas y basadas en dat
Intrade Sentinel Bos Assistant
Christian Alexander Foehl
Asesores Expertos
Intrade Sentinel BOS Assistant – Motor de ejecución por estructura del mercado Estructura precisa. Lógica BOS automatizada. Intrade Sentinel BOS Assistant es un EA para MetaTrader 5, diseñado específicamente para el S&P 500 (US500 / SPX500) , que combina lógica Smart Money con gestión de riesgo controlada y control manual completo mediante panel en el gráfico. Puede usarse en modo totalmente automático o semiautomático . Detecta automáticamente la ruptura de estructura (BOS) y actúa sólo ante im
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
Gold Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Asesores Expertos
Este EA se basa en la estrategia ADX. Ventaja : - Estable - No martingala cuadrícula - No scalper Recomendamos con la siguiente configuración. Simbolo : XAUUSD Periodo : 30M Lote: recomendamos la siguiente regla: 100usd - 0.01 lotes 1000usd - 0.1 lotes o inferior 2000usd - 0.2 lotes o inferior 10000usd - 1 lotes o inferior No recomendamos lotes superiores. Necesitas un broker de oro sin spread. Tal vez usuario VIP o Pro con tu broker.
DeMarshall Pip Hunter EA
Desmond Ebimobowei Dogubo
Asesores Expertos
DeMarshall Pip Hunter EA es un potente y avanzado asesor experto diseñado y construido con confianza para ayudar a los operadores en el mercado financiero. Este asesor experto utiliza sofisticados algoritmos y análisis técnicos para identificar oportunidades de trading rentables y ejecutar operaciones con precisión. Está equipado con características tales como la detección de tendencias, gestión de riesgos, y la configuración personalizable para atender a los diferentes estilos de negociación y
Wave Seeker
Gilbert Angoya Musakala
Asesores Expertos
PRECAUCIÓN: Wave Seeker sólo funciona de forma óptima con datos de mercado en tiempo real. Debido a su avanzada integración con API en tiempo real y a su lógica basada en IA, es posible que las pruebas de estrategia tradicionales no representen con exactitud su funcionalidad o sus resultados en el mundo real. Presentación de Wave Seeker : la cúspide del conocimiento inteligente del mercado Entre en una nueva frontera de innovación en el trading con Wave Seeker , un innovador asesor experto diseñ
Pound Pulse
Simen Staaby Knudsen
Asesores Expertos
El "Pound Pulse" es un robot que he desarrollado que está operando el par gbd/usd en un gráfico de 30min. Esta es una estrategia "real" que realmente tiene una ventaja en el mercado. La estrategia es una combinación de la acción del precio puro, y las señales del indicador RSI y MACD. Este robot es perfecto para los comerciantes que quieren hacer ganancias constantes sin tomar grandes riesgos que pueden volar la cuenta. NO martingala NO añadir a los perdedores Puro trading robusto El factor de
Tiger Trade Pro MT5
Soraya Bahlekeh
4.7 (30)
Asesores Expertos
Precio original $269 —> ¡Descuento del 40% solo $157! Tiger Trade Pro - Su clave para una operación segura! Tiger Trade Pro es un EA real y consistentemente rentable que utiliza el sistema Scalp-Trend y tiene un riesgo muy favorable en comparación con otros EAs similares. Este EA ofrece configuraciones tanto simples como avanzadas para adaptarse a su estilo de operación. Configuraciones Personalizadas:  Ya sea que prefiera la simplicidad o los controles avanzados, Tiger Trade Pro lo tiene cub
THV Trailing Buy Sell Stop Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola Traders, Este EA maneja la Lógica TRAILING Buy Stop y/o TRAILING Sell Stop de una manera muy inteligente. Usted puede elegir sólo Comprar / sólo Vender o ambos. Configuraciones ( los valores por defecto se muestran entre paréntesis ) : // - Periodo ATR: introduzca el periodo ATR para el cálculo (14) - Número Mágico : defina el número mágico // - Habilitar Buy Stop : permite al EA colocar una orden Buy Stop - Lote de Compra: volumen de la orden Buy Stop - Activar Sell Stop : Permite al EA
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto para operar con redes neuronales profundas que se entrenan a sí mismas con machine learning , hasta 1512 medidas ponderadas por cada símbolo, según avanza el mercado. Opera en varios símbolos Forex y marcos horarios , también, anulando la selección de los símbolos y timeframes , puede configurarse para el gráfico actual en su símbolo y timeframe . Se puede configurar para distintos pares y se puede manejar una red neuronal distinta en cada gráfico. Puede configurar símbolos, perío
Fxx EA
Roberto Mubonane Muiambo
Asesores Expertos
Ajustes Entradas Símbolos XAUUSD,US30,DE40,BTCUSD Marco temporal 1H Gestión del dinero Anti-Martingale, Martingale ,Fixed Ratio (avanzado), Asegúrese de cambiar los símbolos a XAUUSD,US30,DE40,BTCUSD (separados por comas) antes de la prueba. Fxx Ea un Asesor Experto potente y flexible diseñado para los operadores profesionales que quieren escalar en posiciones rentables utilizando una estrategia piramidal a través de múltiples símbolos. El EA opera con múltiples símbolos simultáneamente - gesti
Vision AGI
Franck Martin
4.78 (9)
Asesores Expertos
Vision AGI es el resultado de más de un año de desarrollo para crear este experto. Equipado con un algoritmo avanzado y una combinación de indicadores personalizados, esta nueva versión es aún más potente, lo que lo convierte en uno de los robots más completos de su generación. Gracias a su tecnología inteligente en tiempo real y a su estrategia de trading inspirada en los mejores traders, ofrece un trading fiable a largo plazo y sabe adaptarse a las situaciones que se le presentan a lo largo d
Revoltix
Abdul Malikul Hanan
Asesores Expertos
Revoltix EA PRO - Sistema de Scalping Straddle Dinámico Precisión en el Pánico. Beneficio en la Revuelta. Revoltix EA PRO es un sofisticado sistema de scalping straddle diseñado para capturar rupturas de volatilidad con gestión de riesgos de grado institucional. Este Asesor Experto emplea ajuste dinámico de órdenes y protocolos de seguridad multicapa para navegar sistemáticamente en condiciones de mercado volátiles. Revoltix Live Signal:   CLICK HERE Estrategia Central y Tecnología: Sistema Str
DowAlgo Breaker MT5
Rahman Pavaleh
Asesores Expertos
DowAlgo Breaker EA trabaja en la teoría de Tiempo y Precio. Como los patrones de precios cambian, no habrá diferencia en el rendimiento de la EA, por lo que este sistema tiene estabilidad a largo plazo y el rendimiento. El EA encuentra precios importantes y valiosos y ejecuta operaciones basadas en ellos. Este sistema funciona de forma 100% automática. Adecuado para el índice US30. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/145607 "DowAlgo Breaker" [$ 175 > Próximo precio > $ 199] Señal M
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Asesores Expertos
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / ¡Grandes rebajas para Semana Santa! ¡Precio reducido > 50 % ya! ¡Aprovecha la oportunidad y disfruta! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Esta es una poderosa EA que apoyan la estrategia de orden única, la estrategia de martingala, la estrategia de múltiples marcos de tiempo, etc con un montón de indicadores útiles
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Asesores Expertos
El sistema de AO Trade está diseñado específicamente para el comercio de tendencias, aprovechando los tiempos de subasta o de noticias como puntos de referencia para comparar con otros tiempos de pedido específicos y anticipar las tendencias del mercado. **Todos los parámetros de tiempo utilizados en el EA se basan en la hora de su terminal. Los diferentes brokers pueden operar en diferentes zonas horarias GMT, lo que puede variar aún más debido a los ajustes de horario de verano.** **Por favo
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
Asesores Expertos
SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1 El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones. En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones. Prec
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario