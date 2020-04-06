Enduro Trader

EnduroTrader es un Asesor Experto universal y resistente que combina dos sistemas de trading profesionales: scalping intradía y trading de tendencia a medio plazo. Gracias a esta combinación, el EA funciona de manera estable tanto en mercados tendenciales como en rangos laterales, adaptándose a cualquier fase del mercado.

Live Signal IMPORTANTE: ¡escriba al autor inmediatamente después de comprar el producto para obtener el manual y los archivos de configuración!



Características principales de EnduroTrader



Funciona en 17 activos diferentes

Marco temporal de operación: M15

Opera no más de 1 operación por activo al mismo tiempo

Compatible con cualquier broker y con la mayoría de Prop Firms

Tipos de cuenta recomendados: cuentas con spread reducido (RAW / ECN), aunque también puede funcionar en cuentas estándar

Capital mínimo para empezar: 200 USD

No utiliza martingala ni promediado

Todas las operaciones están protegidas con Stop Loss (solo gestión de riesgo estricta y mecanismos clásicos de protección)

Seguridad y resistencia de EnduroTrader



Este robot de trading fue diseñado con enfoque en seguridad y durabilidad en cualquier fase del mercado, incorporando varios algoritmos importantes:

Protege cada operación mediante órdenes de Stop Loss reales. Este es el elemento clave de seguridad que preserva la cuenta incluso en movimientos bruscos del mercado. Adicionalmente, el Stop Loss dinámico permite cerrar posiciones perdedoras antes de que el precio alcance el Stop Loss físico, reduciendo la pérdida y aumentando el control del riesgo.

Utiliza una cartera multiactivo de 17 instrumentos, lo que permite diversificar riesgos al máximo. Así, mientras el EA puede tener pérdidas en algunos pares, las operaciones rentables en otros hacen que la cartera total siga avanzando.

No utiliza martingala ni promediado. EnduroTrader no usa métodos peligrosos de gestión del capital; opera con un máximo de 1 operación por activo y por dirección al mismo tiempo.

Incluye varios indicadores propietarios que proporcionan una alta precisión de entrada. El algoritmo analiza la estructura del mercado, identifica zonas de corrección, reversión e impulso tendencial, logrando más del 90% de precisión en las entradas del sistema.

Un punto importante es que EnduroTrader cuenta con un monitoreo real en MQL5. Esta estadística abierta confirma el rendimiento del Asesor Experto en tiempo real. También están disponibles pruebas honestas sin curve-fitting, sin ajustes ocultos y sin métodos inestables. La estrategia muestra en el probador de estrategia el mismo comportamiento que en el trading real.

El nombre EnduroTrader refleja la esencia del sistema. Es un algoritmo resistente que seguirá empujando tu cartera hacia arriba a pesar de los cambios en las condiciones del mercado. Sus resultados no dependen de un solo tipo de volatilidad y pueden mantenerse estables a largo plazo.

EnduroTrader es adecuado para traders que buscan seguridad, previsibilidad, resistencia y ausencia de métodos agresivos de gestión del capital. Se puede utilizar tanto en cuentas personales como en Prop Firms.

Si necesitas un sistema capaz de adaptarse y mantener su lógica de trading incluso cuando el mercado cambia, EnduroTrader será una herramienta confiable en tu portafolio.