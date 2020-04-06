Enduro Trader

EnduroTrader は、日中スキャルピングと中期トレンドトレードという 2 つのプロフェッショナルな取引システムを組み合わせた、万能で高い耐久性を持つエキスパートアドバイザーです。この組み合わせにより、EA はトレンド相場でもレンジ相場でも安定して動作し、あらゆる市場フェーズに適応します。

重要：製品購入後、すぐに作者に連絡してマニュアルと設定用セットファイルを受け取ってください！

EnduroTrader の主な特徴

  • 17 の異なる取引アセットで稼働
  • 取引タイムフレーム: M15
  • 1 つのアセットにつき同時に 1 つのポジションのみ
  • すべてのブローカーおよび多くの Prop Firms に対応
  • 推奨口座タイプ: RAW / ECN（狭スプレッド）が理想的だが、スタンダード口座でも動作可能
  • 開始資金は 200 USD からで十分
  • マーチンゲールなし、ナンピンなし
  • すべての取引がストップロスで保護（厳格なリスク管理と古典的な保護メカニズム）

EnduroTrader の安全性と耐久性

このトレーディングロボットは、どんな市場環境でも安全かつ耐久性を発揮できるよう、いくつかの重要なアルゴリズムを実装しています。

  • すべての取引は物理的なストップロスで保護されます。これは急激な相場変動においても口座を守る最重要の安全要素です。さらに、動的ストップロス機能により、価格がストップロスに到達する前に損失ポジションを早期にクローズし、ドローダウンを小さく抑え、リスク管理を強化します。
  • 17 のアセットによるマルチカレンシー・ポートフォリオを採用しており、最大限のリスク分散が可能です。あるアセットで損失が出ても、他のアセットの利益によってポートフォリオ全体が持ち上がる構造になっています。
  • マーチンゲールもナンピンも使用しません。EnduroTrader は危険な資金管理手法を一切採用せず、1 つのアセットにつき 1 方向で 1 つの取引のみを行います。
  • 内部には複数の独自開発インジケーターが搭載されており、非常に高いエントリー精度を実現しています。市場構造の解析、調整・反転ゾーン、トレンドの勢いを捉えるアルゴリズムにより、90%以上の精度でエントリーを行うことが可能です。
  • 特に重要なのは、EnduroTrader が MQL5 上でリアルモニタリング（シグナル）を公開している点です。この公開統計が EA のリアルタイムでの動作を証明します。また、ヒストリー改ざんなし、隠れた最適化なし、不安定なテクニックなしの正直なバックテストも提供されています。テスターとリアルトレードが同じ挙動を示します。

EnduroTrader という名前はシステムの本質を表しています。市場フェーズが変わってもポートフォリオを押し上げ続ける耐久性の高いアルゴリズムです。特定のボラティリティ条件に依存せず、長期的に安定したパフォーマンスを発揮します。

EnduroTrader は、安全性、予測可能性、耐久性、そして攻撃的で危険な資金管理を避けたいトレーダーに適したソリューションです。個人トレード口座にも Prop Firm にも利用できます。

市場が変化しても取引ロジックを維持し、適応し続けるシステムを求めるなら、EnduroTrader はあなたのポートフォリオにとって信頼できるツールとなるでしょう。


