Enduro Trader

EnduroTrader est un Expert Advisor polyvalent et endurant qui combine deux systèmes de trading professionnels : le scalping intraday et le trading de tendance à moyen terme. Grâce à cette combinaison, l’EA fonctionne de manière stable aussi bien sur un marché directionnel que dans une phase de range, en s’adaptant à chaque condition du marché.

IMPORTANT : contactez l'auteur immédiatement après l'achat du produit afin d'obtenir le manuel et les fichiers de configuration !



Caractéristiques principales d’EnduroTrader



Fonctionne sur 17 actifs différents

Timeframe de trading : M15

Ne prend jamais plus d’une position par actif en même temps

Compatible avec tous les brokers et la majorité des Prop Firms

Types de comptes recommandés : comptes à faible spread (RAW / ECN), mais fonctionne également sur les comptes standards

Capital minimum requis : 200 USD

Aucun martingale, aucun averaging

Toutes les positions sont protégées par un Stop Loss (gestion du risque stricte et mécanismes de protection classiques)

Sécurité et endurance d’EnduroTrader



J’ai conçu ce robot de trading pour qu’il reste sûr et résistant dans toutes les phases du marché, en intégrant plusieurs algorithmes importants.

Chaque trade est protégé par un Stop Loss réel. C’est l’élément clé de la sécurité, garantissant la préservation du compte même lors de mouvements brusques. De plus, un Stop Loss dynamique permet de clôturer les positions perdantes plus tôt, réduisant les drawdowns et améliorant le contrôle du risque.

Il utilise un portefeuille multi-actifs composé de 17 instruments, permettant une diversification maximale. Ainsi, même si certaines positions sont perdantes, les trades gagnants sur d’autres actifs font progresser le portefeuille global.

Aucun martingale et aucun averaging. EnduroTrader n’utilise jamais de méthodes dangereuses de gestion du capital. Il n’ouvre qu’une seule position par actif et par direction à la fois.

Il intègre plusieurs indicateurs propriétaires qui offrent une précision d’entrée élevée. L’algorithme analyse la structure du marché, identifie les zones de correction, de retournement et les impulsions de tendance, ce qui permet d’atteindre plus de 90 % de précision sur les entrées.

Un point important est qu’EnduroTrader dispose d’un monitoring réel (signal) sur MQL5. Cette statistique publique confirme les performances de l’EA en temps réel. Les backtests fournis sont également honnêtes, sans ajustement sur l’historique, sans optimisations cachées, et reproduisent exactement le comportement observé en trading réel.

Le nom EnduroTrader reflète l’essence du système. C’est un algorithme endurant, capable de tirer votre portefeuille vers le haut malgré les changements de phases du marché. Ses résultats ne dépendent pas d’un seul type de volatilité et sont conçus pour rester stables à long terme.

EnduroTrader convient aux traders qui recherchent sécurité, prévisibilité, endurance et absence de méthodes agressives de gestion du capital. Il peut être utilisé aussi bien sur des comptes personnels que pour le trading en Prop Firms.

Si vous avez besoin d’un système capable de s’adapter et de conserver sa logique de trading même lorsque le marché change, EnduroTrader sera un outil fiable au sein de votre portefeuille.