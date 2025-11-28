Enduro Trader

EnduroTrader, iki profesyonel ticaret sistemini bir araya getiren çok yönlü ve dayanıklı bir Uzman Danışmandır: gün içi scalping ve orta vadeli trend takibi. Bu kombinasyon sayesinde EA, hem trend piyasalarında hem de yatay hareketlerde istikrarlı şekilde çalışır ve her piyasa fazına uyum sağlar.

Live Signal ÖNEMLİ: Ürünü satın aldıktan hemen sonra yazara yazarak kılavuzu ve yapılandırma için set dosyalarını isteyin!



EnduroTrader’ın temel özellikleri



17 farklı finansal enstrümanda çalışır

İşlem zaman dilimi: M15

Her bir enstrümanda aynı anda en fazla 1 işlem açar

Tüm brokerlarla ve çoğu Prop Firm ile uyumludur

Önerilen hesap türleri: düşük spreadli hesaplar (RAW / ECN), ancak standart hesaplarda da çalışabilir

Başlangıç için minimum sermaye: 200 USD

Martingale yok, ortalama düşürme yok

Tüm işlemler Stop Loss ile korunur (sıkı risk yönetimi ve klasik koruma mekanizmaları)

EnduroTrader’ın güvenliği ve dayanıklılığı



Bu ticaret robotunu, piyasanın tüm evrelerinde güvenli ve dayanıklı olacak şekilde tasarladım ve içine çeşitli önemli algoritmalar ekledim.

Her işlem gerçek bir Stop Loss emri ile korunur. Bu, ani fiyat hareketlerinde bile hesabınızı koruyan en önemli güvenlik unsurudur. Ayrıca dinamik Stop Loss, zarar eden pozisyonları fiyat fiziksel Stop Loss’a ulaşmadan önce kapatmaya olanak tanır, böylece kayıp azalır ve risk kontrolü güçlenir.

17 enstrümandan oluşan çoklu portföy yapısı sayesinde maksimum risk dağılımı sağlanır. Bazı enstrümanlarda kayıp oluşsa bile, diğerlerindeki kazançlı işlemler portföyün genelini yukarı taşır.

Martingale veya ortalama düşürme kullanılmaz. EnduroTrader hiçbir zaman tehlikeli sermaye yönetimi yöntemleri uygulamaz ve her bir enstrümanda tek yönlü en fazla 1 işlem açar.

Sistem içinde, yüksek doğruluklu giriş sağlayan birkaç özel indikatör bulunur. Algoritma, piyasa yapısını analiz eder, düzeltme ve dönüş bölgelerini tanımlar, trend ivmelerini tespit eder ve girişlerde yüzde 90’dan fazla doğruluk sağlar.

Önemli bir nokta, EnduroTrader’ın MQL5 üzerinde gerçek bir izleme sinyaline sahip olmasıdır. Bu açık istatistik, EA’nın gerçek zamanlı performansını doğrular. Ayrıca, geçmiş veriye göre ayarlama yapılmamış, gizli optimizasyon içermeyen, tamamen dürüst test sonuçları da mevcuttur. Strateji, test ortamında gösterdiği davranışı gerçek işlemde de aynı şekilde sergiler.

EnduroTrader isminin anlamı sistemin özünü yansıtır. Piyasa fazı ne olursa olsun portföyünüzü yukarı taşımaya devam eden dayanıklı bir algoritmadır. Sonuçları tek bir volatilite tipine bağlı değildir ve uzun vadede istikrarlı şekilde çalışabilir.

EnduroTrader, güvenlik, öngörülebilirlik, dayanıklılık ve agresif sermaye yönetimi yöntemlerinden uzak durmak isteyen traderlar için uygundur. Hem kişisel hesaplarda hem de Prop Firm işlemlerinde kullanılabilir.

Piyasa değişse bile işlem mantığını koruyabilen ve uyum sağlayabilen bir sisteme ihtiyacınız varsa, EnduroTrader portföyünüzde güvenilir bir araç olacaktır.