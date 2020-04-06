Enduro Trader

EnduroTrader é um Expert Advisor universal e resistente que combina dois sistemas de trading profissionais: scalping intradiário e trading de tendência de médio prazo. Graças a essa combinação, o EA opera de forma estável tanto em mercados direcionais quanto em períodos de lateralidade, adaptando-se a qualquer fase do mercado.

Live Signal

IMPORTANTE: escreva ao autor imediatamente após a compra do produto para receber o manual e os ficheiros de configuração!

Principais características do EnduroTrader

  • Funciona em 17 diferentes ativos
  • Timeframe de operação: M15
  • Opera no máximo 1 ordem por ativo ao mesmo tempo
  • Compatível com qualquer corretora e com a maioria das Prop Firms
  • Tipos de conta recomendados: contas com spread reduzido (RAW / ECN), porém também pode operar em contas padrão
  • Capital mínimo para iniciar: 200 USD
  • Não utiliza martingale nem médio
  • Todas as ordens são protegidas por Stop Loss (somente gestão de risco rigorosa e mecanismos clássicos de proteção)

Segurança e resistência do EnduroTrader

  • Eu me dediquei para tornar este robô de trading seguro e resistente em todas as fases do mercado, incorporando vários algoritmos importantes:
  • Protege cada operação com ordens físicas de Stop Loss. Este é o elemento-chave da segurança e o que preserva a conta mesmo em movimentos bruscos do mercado. Além disso, um Stop Loss dinâmico permite encerrar operações negativas antecipadamente, reduzindo a perda e aumentando o controle dos riscos.
  • Utiliza um portfólio multimoeda com 17 ativos. Isso permite uma diversificação máxima dos riscos. Assim, enquanto o EA pode ter perdas em alguns pares, operações lucrativas em outros compensam e mantêm o portfólio geral em crescimento.
  • Não utiliza martingale nem médio. EnduroTrader não usa métodos perigosos de gestão de capital; opera com no máximo 1 operação por ativo e por direção ao mesmo tempo.

Inclui vários indicadores proprietários que garantem alta precisão nas entradas. O algoritmo analisa a estrutura do mercado, identifica zonas de correção, reversão e impulsos de tendência, atingindo mais de 90% de precisão nas entradas do sistema.

É importante destacar que o EnduroTrader possui monitoramento real (sinal) no MQL5. Essa estatística aberta confirma o desempenho do EA em tempo real. Também estão disponíveis testes honestos, sem manipulação de histórico, sem otimizações escondidas e sem curve-fitting. A estratégia apresenta no testador o mesmo comportamento mostrado no trading real.

O nome EnduroTrader reflete a essência do sistema. É um algoritmo resistente, que continuará impulsionando o seu portfólio para cima independentemente das mudanças nas fases do mercado. Seus resultados não dependem de um único tipo de volatilidade e podem permanecer estáveis a longo prazo.

EnduroTrader é adequado para traders que buscam segurança, previsibilidade, resistência e ausência de métodos agressivos de gestão de capital. Pode ser usado tanto em contas pessoais quanto em Prop Firms.

Se você precisa de um sistema capaz de se adaptar e manter sua lógica de trading mesmo quando o mercado muda, EnduroTrader será uma ferramenta confiável no seu portfólio.


