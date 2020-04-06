EnduroTrader – универсальный и выносливый экспертный советник, который сочетает в себе две профессиональные торговые системы: внутридневной скальпинг и среднесрочную трендовую торговлю. Благодаря такому сочетанию EA стабильно работает как на направленном рынке, так и во флэте, адаптируясь к любой фазе рынка.

Live Signal ВАЖНО: напиши автору сразу после покупки продукта чтобы получить мануал и сет-файлы для конфигурации!

Ключевые особенности Enduro Trader



Работает на 15 разных активах

Таймфрейм для торговли: M15

Торгует не более 1 сделки на 1 активе одновременно

Подходит для любых брокеров и большинства Проп Фирм

Рекомендуемые типы счетов для торговли: счета с узким спредом (RAW / ECN), однако способен торговать на стандартных аккаунтах

Для запуска достаточно капитала от 200 USD

Советник не использует мартингейл и усреднение

Все сделки защищены Стоп Лосс (только строгий риск-менеджмент и классические защитные механизмы)

Безопасность и выносливость Enduro Trader



Я постарался сделать этого торгового бота безопасным и выносливым во время любых фаз рынка и внедрил в него несколько хороших алгоритмов:

Защищает каждую сделку с помощью физических ордеров Стоп Лосс. Это ключевой элемент безопасности и то, что сохраняет торговый счет даже в резких рыночных движениях. Также, дополнительно встроен динамический Стоп Лосс, который позволяет закрывать убыточные позиции заранее, уменьшая просадку и повышая контроль над рисками. Использует мультивалютное портфолио из 17 активов. Позволяет максимально диверсифицировать риски. Так что, пока советник может получать убытки торгуя на одних активах, прибыльные сделки на других будут тянуть суммарное портфолио вверх. Работает без мартингейла и без усреднения. Enduro Trader не использует опасные алгоритмы управления капиталом он делает не более 1 сделки на одном активе в одном направлении одновременно.

Внутри Enduro Trader используется несколько авторских индикаторов, которые обеспечивают высокую точность входа. Алгоритм анализирует структуру рынка, определяет зоны коррекций, разворотов и трендовые импульсы, что позволяет достигать более 90% точности входов по системе.

Особое внимание стоит обратить на то, что Enduro Trader имеет реальный мониторинг (сигнал) на MQL5. Это открытая статистика, которая подтверждает работу экспертного советника в режиме реального времени. Также доступны честные тесты без подгонки под историю, без использования нестабильных методов и без скрытых оптимизаций. Стратегия показывает такие же торговые характеристики в тестере, как и в реальной торговле.

Название Enduro Trader отражает суть системы. Это выносливый алгоритм которые будет стараться вытягивать ваше портфолио вверх невзирая на изменения фаз рынка. Результаты этого бота мало зависят от одного типа волатильности и способны работать в долгосрочной перспективе в разных условиях рынка.

Enduro Trader подойдет трейдерам, которым нужны безопасность, предсказуемость, выносливость и отсутствие агрессивных методов управления капиталом. Это решение, которое можно использовать как для личных торговых счетов, так и для Проп Фирм торговли.

Если вам нужна система, которая умеет адаптироваться и сохранять торговую логику даже тогда, когда рынок меняется, Enduro Trader станет надежным инструментом в вашем портфеле.