Enduro Trader

EnduroTrader – универсальный и выносливый экспертный советник, который сочетает в себе две профессиональные торговые системы: внутридневной скальпинг и среднесрочную трендовую торговлю. Благодаря такому сочетанию EA стабильно работает как на направленном рынке, так и во флэте, адаптируясь к любой фазе рынка.

Live Signal

ВАЖНО: напиши автору сразу после покупки продукта чтобы получить мануал и сет-файлы для конфигурации!

Ключевые особенности Enduro Trader

  • Работает на 15 разных активах 

  • Таймфрейм для торговли: M15

  • Торгует не более 1 сделки на 1 активе одновременно

  • Подходит для любых брокеров и большинства Проп Фирм

  • Рекомендуемые типы счетов для торговли: счета с узким спредом (RAW / ECN), однако способен торговать на стандартных аккаунтах 

  • Для запуска достаточно капитала от 200 USD

  • Советник не использует мартингейл и усреднение

  • Все сделки защищены Стоп Лосс (только строгий риск-менеджмент и классические защитные механизмы)

Безопасность и выносливость Enduro Trader

Я постарался сделать этого торгового бота безопасным и выносливым во время любых фаз рынка и внедрил в него несколько хороших алгоритмов:

  1. Защищает каждую сделку с помощью физических ордеров Стоп Лосс. Это ключевой элемент безопасности и то, что сохраняет торговый счет даже в резких рыночных движениях. Также, дополнительно встроен динамический Стоп Лосс, который позволяет закрывать убыточные позиции заранее, уменьшая просадку и повышая контроль над рисками.

  2. Использует мультивалютное портфолио из 17 активов. Позволяет максимально диверсифицировать риски. Так что, пока советник может получать убытки торгуя на одних активах, прибыльные сделки на других будут тянуть суммарное портфолио вверх.

  3. Работает без мартингейла и без усреднения. Enduro Trader не использует опасные алгоритмы управления капиталом он делает не более 1 сделки на одном активе в одном направлении одновременно.

Внутри Enduro Trader используется несколько авторских индикаторов, которые обеспечивают высокую точность входа. Алгоритм анализирует структуру рынка, определяет зоны коррекций, разворотов и трендовые импульсы, что позволяет достигать более 90% точности входов по системе.

Особое внимание стоит обратить на то, что Enduro Trader имеет реальный мониторинг (сигнал) на MQL5. Это открытая статистика, которая подтверждает работу экспертного советника в режиме реального времени. Также доступны честные тесты без подгонки под историю, без использования нестабильных методов и без скрытых оптимизаций. Стратегия показывает такие же торговые характеристики в тестере, как и в реальной торговле.

Название Enduro Trader отражает суть системы. Это выносливый алгоритм которые будет стараться вытягивать ваше портфолио вверх невзирая на изменения фаз рынка. Результаты этого бота мало зависят от одного типа волатильности и способны работать в долгосрочной перспективе в разных условиях рынка.

Enduro Trader подойдет трейдерам, которым нужны безопасность, предсказуемость, выносливость и отсутствие агрессивных методов управления капиталом. Это решение, которое можно использовать как для личных торговых счетов, так и для Проп Фирм торговли.

Если вам нужна система, которая умеет адаптироваться и сохранять торговую логику даже тогда, когда рынок меняется, Enduro Trader станет надежным инструментом в вашем портфеле.

Рекомендуем также
BrekautEA
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Эксперты
BrekautEA is a powerful and intuitive trading Expert Advisor (EA) designed to elevate your trading experience. Built to simplify market analysis and provide timely insights, BrekautEA identifies key breakout opportunities and opens a trade across various asset classes, including stocks, forex, and cryptocurrencies. Key Features: Accurate Breakout Detection : BrekautEA uses a combination of price action, volume analysis, and market volatility to pinpoint where breakouts are likely to occur. This
Trading Keys MT5
Wafa Mohammed Omar Abou Alwafa
5 (7)
Эксперты
Trading Keys is an advanced and easy to use risk calclator. Features: Drag and drop visual lines to take profit/stop loss/ entry levels. Risk calculation based on account balance / quity percentage per trade. Profit protection and trailing toggle button Auto break even toggle button Risk calculation for prop firms based on drawdown level How to setup your Trading Keys? Add trading keys to your chart Setup the parameters Save the chart as default template "Default.tpl" How to use Trading keys? Cl
FREE
MomemtumXI
Somtochukwu Gabriel Obidi
Эксперты
Functional Overview Momentum Scalping Engine: Purpose: The EA is designed for rapid, short-term trades—scalping the market by capturing small, quick gains from significant momentum shifts. Core Functionality: It monitors market data in real time to identify brief but strong momentum bursts. When conditions meet preset thresholds, the scalper quickly enters and exits trades, ensuring swift profit realization while limiting exposure. Image Recognition Integration: Purpose: Beyond traditional n
HFT Passing Prop EA MT5
Rahman Pavaleh
4.11 (9)
Эксперты
HFT Passing Prop EA   is a fully automatic robot. It can help you overcome the Challenges and Evaluations of Prop Firm Companies with High Frequency Scalp trading ( within minutes ). With one purchase, you can use it indefinitely. MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/119512 Blogs:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/764335 Download Set File:  https://www.mql5.com/en/market/product/119633#!tab=comments&page=1&comment=55162020 Public channel :  https://www.mql5.com/en/channels/
JesUsdJpy
Justine Kelechi Ekweh
Эксперты
Полная документация для экспертного советника (EA) JesUsdJpy Обзор Для достижения наилучших результатов: Основная стратегия (Main Strategy) : Установите значение true для основной стратегии USD/JPY, затем используйте настройки по умолчанию. Стратегия 2 (Strategy2) : Установите значение false , если только вы не предпочитаете использовать эту стратегию. Этот экспертный советник (EA) специально разработан для форекс-трейдеров, с акцентом на оптимизацию работы с валютной парой USD/JPY на таймфрейме
Geek Engine
VALU VENTURES LTD
Эксперты
Geek Engine EA is a professional-grade automated trading system that combines multiple proven technical analysis strategies with sophisticated risk management and performance tracking capabilities. Designed for both novice and experienced traders seeking consistent, rule-based trading execution. KEY FEATURES Multi-Strategy Trading System - MA Crossover Strategy with multi-timeframe confirmation - RSI Momentum Strategy with divergence detection - MACD Signal Strategy with histogram analysis -
Prism Breakout Pro
VALU VENTURES LTD
Эксперты
Prism Breaker Pro V2 – Multi-Symbol Portfolio Range Trading System Prism Breaker Pro V2 is a professional range breakout trading system featuring sophisticated portfolio management, multi-symbol support, and advanced risk controls. It is designed for traders seeking to capitalize on market range breakouts across multiple currency pairs simultaneously. Key Features Advanced Range Trading Strategies Simple Breakouts:   Clean price action breakout entries. Confirmed Breakouts:   Multi-filter valid
FREE
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Эксперты
VIX Momentum Pro EA - Описание продукта Обзор VIX Momentum Pro — это сложная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для синтетических индексов VIX75. Алгоритм использует продвинутый многотаймфреймовый анализ в сочетании с собственными методами обнаружения моментума для выявления высоковероятных торговых возможностей на рынке синтетической волатильности. Торговая стратегия Торговый советник работает на основе комплексного подхода, основанного на моментуме, который анализир
The easiest 3 ema technique plus grid scalping
Onyekachi Franklin Agbo
1 (1)
Эксперты
"The Easiest 3 EMA Technique + Grid Scalping (High WinRate)" describes a specific strategy in the realm of financial trading, with a focus on simplicity and effectiveness. Let's break down the key components: 1. **3 EMA Technique**: EMA stands for Exponential Moving Average, a type of moving average that places a greater weight and significance on the most recent data points. The '3 EMA' likely refers to a technique that uses three different EMAs with varying time frames to identify potential
FREE
Yellowstone FX
Michael Prescott Burney
5 (3)
Эксперты
Yellowstone FX: Описание продукта Подключитесь к необузданной, предсказуемой силе рынка золота с Yellowstone FX — окончательным торговым решением, разработанным для графика XAUUSD M15. Вы устали от нестабильных советников, которые не могут найти последовательность в ежедневном хаосе рынка? Yellowstone FX построен на основе надежности и спроектирован так, чтобы извергаться мощными торговыми возможностями с надежностью природной стихии. В основе Yellowstone FX лежит его передовая нейронная сеть, у
Gold Mind AI
Roman Mamonov
Эксперты
Представляем Gold Mind AI — новый прорыв в мире финансовых технологий, который сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и комплексный анализ данных, включающий 20 лет рыночных колебаний. Этот интуитивно понятный торговый бот призван улучшить эффективность ваших инвестиций и минимизировать риски с помощью передовых алгоритмов машинного обучения. Внимание! После покупки напишите мне. Первоначальное предложение ограничено! Окончательная стоимость советника 2490$ Gold Mind AI анализирует ист
Gold trading manager
Chak Fung Chan
Эксперты
XAU Gold Expert is a Trading Robot designed specifically for trading gold. Fully automated and not need to worry about. More than 200% profit in 6 months (Tested by Real Acc) Symbol  XAUUSD(Gold) Timeframe Any Deposit : Lots Recommended ratio £500 : 0.2  (or equivalent in another currency) Account Type Better with the lower spread Leverage 1:500 Default setting (can be changed by yourself in inputs) Lots size 0.2 For a better result, it is recommended to run this EA in a VPS, you can just simply
DARE Institutional Scalper V1
Ayokunle Chukwuemeka Ositade
Эксперты
DARE Institutional Scalper (MT5) An Automated Capital-Protected Scalping System This is an institutional-grade scalping bot with adaptive risk sizing, automated drawdown control, and compliance-level dashboards. Developed by DARE Investments for professional traders and asset managers.  DARE Institutional Scalper V1  is a high-performance trading algorithm built for MetaTrader 5 , designed to execute disciplined, data-driven scalping strategies under strict institutional risk limits. It combine
Intrade Sentinel Bos Assistant
Christian Alexander Foehl
Эксперты
Intrade Sentinel BOS Assistant – Движок исполнения по структуре рынка Точная структура рынка. Автоматизированная логика BOS. Intrade Sentinel BOS Assistant — мощный советник для MetaTrader 5, специально разработанный для S&P 500 (US500 / SPX500) . Он сочетает логику Smart Money с контролируемым риск-менеджментом и полной ручной управляемостью через панель на графике. Советник можно использовать как в полностью автоматическом , так и в полуавтоматическом режиме. Он автоматически определяет Break
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Эксперты
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Gold Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Эксперты
This EA is based on ADX strategy.  Advantage:     - Stable   - No grid martingale   - No scalper  We recommend with following settings.   Symbol : XAUUSD   Period : 30M Lot: recommend following rule:    100usd  - 0.01 lots   1000usd - 0.1 lots or lower   2000usd - 0.2 lots or lower    10000usd - 1 lots or lower We do not recommend higher lots. Need gold spreadless broker.  Maybe VIP or Pro user with your broker.
DeMarshall Pip Hunter EA
Desmond Ebimobowei Dogubo
Эксперты
DeMarshall Pip Hunter EA is a powerful and advanced trading expert advisor designed and built with confidence to help traders in the financial market. This expert advisor utilizes sophisticated algorithms and technical analysis to identify profitable trading opportunities and execute trades with precision. It is equipped with features such as trend detection, risk management, and customizable settings to cater to different trading styles and preferences. DeMarshall Pip Hunter EA is suitable for
Wave Seeker
Gilbert Angoya Musakala
Эксперты
CAUTION: Wave Seeker operates optimally only on live market data. Due to its highly advanced integration with real-time APIs and AI-driven logic, traditional strategy testing may not accurately represent its real-world functionality or results. Introducing Wave Seeker — The Pinnacle of Intelligent Market Insight Step into a new frontier of trading innovation with Wave Seeker , a groundbreaking expert advisor engineered with precision, driven by deep-market understanding, and tailored for serious
Pound Pulse
Simen Staaby Knudsen
Эксперты
«Pound Pulse» — это робот, который я разработал для торговли парой GBP/USD на 30-минутном графике. Это «реальная» стратегия, которая действительно имеет преимущество на рынке. Стратегия сочетает чистое ценовое действие с сигналами от индикаторов RSI и MACD. Этот робот идеально подходит для трейдеров, которые хотят получать стабильную прибыль, не рискуя потерять счет. НИКАКОГО мартингейла НИКАКОГО добавления к убыточным сделкам Только надежная торговля Коэффициент прибыли составляет 1.91, а коэфф
Tiger Trade Pro MT5
Soraya Bahlekeh
4.7 (30)
Эксперты
Исходная цена $269 —> Скидка 40%, всего $157 Tiger Trade Pro - Ваш ключ к уверенной торговле! Tiger Trade Pro - это настоящий и стабильно прибыльный советник, использующий систему Scalp-Trend и имеющий очень выгодное соотношение риска по сравнению с другими аналогичными советниками. Этот советник предлагает как простые, так и продвинутые настройки, чтобы соответствовать вашему стилю торговли. Настроенные параметры:  Независимо от того, предпочитаете ли вы простоту или продвинутый контроль, Ti
THV Trailing Buy Sell Stop Mt5
Trong Khanh Phan
Эксперты
Hi Traders, This EA handle the  TRAILING Buy Stop and/or  TRAILING Sell Stop Logic in a very smart way. You can choose only Buy / only Sell or both. Configurations ( default values are shown in brackets ) : // -   ATR period:  input the ATR period for calculation (14) -  Magic Number:  define the magic number // -   Enable Buy Stop : Allow the EA to place a Buy Stop order -  Lot Buy:  volume of Buy Stop order -  Enable Sel l Stop : Allow the EA to place a Sell Stop order -   Lot Sell:   volume
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
Tool for trade with deep neural networks which trains itsef with machine learning , up to 1512 weigthed measures by each symbol, as long the market goes on. It trades in various forex symbols and timeframes , it could be configured for the actual graph too, giving false to all symbols and/or timeframes. It could be configured for dinstintc pairs and you can have diferent neural networks and diferent set of pairs in diferent charts. You can decide which symbols, timeframes, and how risky will be
Fxx EA
Roberto Mubonane Muiambo
Эксперты
Settings Inputs Symbols XAUUSD,US30,DE40,BTCUSD Time Frame 1H Money management Anti-Martingale, Martingale ,Fixed Ratio (advanced), Make sure to change the symbols to  XAUUSD,US30,DE40,BTCUSD (comma-separated) before testing. Fxx Ea a powerful and flexible Expert Advisor designed for professional traders who want to scale into profitable positions using a pyramiding strategy across multiple symbols. The EA trade multiple symbols simultaneously – manage each symbol independently with separate tr
Vision AGI
Franck Martin
4.78 (9)
Эксперты
Vision AGI is the result of over a year of development to create this expert. Equipped with an advanced algorithm and a combination of personalized indicators, this new version is even more powerful, making it one of the most complete robots of its generation. With its intelligent real-time technology and trading strategy inspired by the best traders, it offers reliable long-term trading and knows how to adapt to the situations it encounters over time. *** Compatible with Prop Firm ***   (see b
Revoltix
Abdul Malikul Hanan
Эксперты
Revoltix EA PRO - Динамическая система скальпинга стрэддл Точность в панике. Прибыль в Revolt. Revoltix EA PRO — это сложная система скальпинга стрэддл, предназначенная для захвата пробоев волатильности с институциональным управлением рисками. Этот советник эксперта использует динамическую корректировку ордеров и многоуровневые протоколы безопасности для систематической работы в условиях волатильного рынка. Revoltix Live Signal:   CLICK HERE Основная стратегия и технологии: Динамическая система
DowAlgo Breaker MT5
Rahman Pavaleh
Эксперты
DowAlgo Breaker   EA works on Time and Price theory. As the price patterns change, there will be no difference in performance of the EA, which is why this system has long-term stability and performance. The EA finds important and valuable price and executes trades based on them. This system works 100% automatically. Suitable for US30 index. MT4 :   https://www.mql5.com/en/market/product/145607 "DowAlgo Breaker" [$ 175 > Next price > $ 199] Signal Mql5   :  https://www.mql5.com/en/signals/23
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Эксперты
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Эксперты
Система AO Trade специально разработана для трендовой торговли, используя время аукциона или новостей в качестве точек отсчёта для сравнения с другими конкретными временами ордеров для предварительного анализа рыночных тенденций. **Все временные параметры, используемые в Экспертном советнике (EA), основаны на времени вашего терминала. Различные брокеры могут работать в разных часовых поясах по Гринвичу (GMT), что может дополнительно изменяться из-за коррекции летнего времени (DST).** **Пожалуй
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв