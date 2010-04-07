Trade Copier for VPS on MT4

MT4 Lokaler Handelskopierer

Ein dateibasiertes Handelskopiersystem für MetaTrader 4, das den Handel zwischen Master- und Client-Terminals auf demselben Computer oder im selben Netzwerk synchronisiert.

Hauptmerkmale

  • Master/Client-Architektur: Ein Master-Terminal sendet Trades, mehrere Client-Terminals können diese empfangen und replizieren
  • Dateibasierte Kommunikation: Verwendet ein gemeinsames Ordnersystem für eine zuverlässige Kommunikation zwischen den Terminals
  • Flexibles Lot-Management: Kopieren Sie exakte Losgrößen oder verwenden Sie feste Losgrößen für Kundenkonten
  • Anpassbares Kopieren: Wählen Sie, ob Stop Loss, Take Profit, Kommentare und magische Zahlen kopiert werden sollen
  • Alle Ordertypen werden unterstützt: Marktaufträge (Kauf/Verkauf) und schwebende Aufträge (Kauf/Verkauf Stop/Limit)
  • Symbol-Zuordnung: Verarbeitet automatisch maklerspezifische Symbol-Suffixe
  • Schnelles Scannen: Konfigurierbares Scan-Intervall (Standard 500ms) für nahezu Echtzeit-Kopien
  • Dauerhaftes Mapping: Behält die Master-Client-Ticket-Beziehungen über Sitzungen hinweg bei
  • Debug-Modus: Optionale Warnmeldungen und detaillierte Protokollierung für die Fehlersuche

Wie es funktioniert

  1. Master-Modus: Überwacht offene Aufträge und schreibt OPEN/CLOSE-Ereignisse in einen gemeinsamen Ordner
  2. Kunden-Modus: Liest Ereignisdateien und repliziert Trades auf dem Kundenkonto
  3. Mapping File: Verfolgt, welche Kundenaufträge den Master-Aufträgen für synchronisierte Abschlüsse entsprechen

Ideal für Händler, die mehrere Konten verwalten, Strategien bei verschiedenen Brokern testen oder parallele Handelsoperationen durchführen.


Empfohlene Produkte
Market Monitor
Rodrigo Rethka Goncalves
Utilitys
Market Monitor - Smart Asset Performance Dashboard für MT4 Verwandeln Sie Ihren MetaTrader 4 in ein professionelles Trading Intelligence Center! Market Monitor ist ein leistungsfähiges Überwachungsinstrument, das in Echtzeit die wichtigsten Performance-Metriken jedes gehandelten Symbols anzeigt und Ihnen hilft, schnellere, intelligentere und strategischere Entscheidungen zu treffen. Was macht dieser Indikator? Market Monitor scannt alle offenen und historischen Orders, konsolidiert d
DepoControl
Evgeniy Zhdan
Utilitys
DepoControl - Volle Kontrolle über das Depot Closers Expert Advisor kontrolliert den gesamten Kontostatus und schließt ALLE Marktaufträge auf dem Konto, wenn bestimmte Bedingungen eintreten. Der Handelsroboter schließt ALLE Aufträge auf dem Konto in den folgenden Fällen (nach Gewinn): Er schließt ALLE Orders bei einem Gesamtgewinn auf dem Konto in monetärer Hinsicht . Nehmen wir zum Beispiel an, dass die Einstellungen festlegen , dass Positionen geschlossen werden sollen, wenn ein Gewinn von 10
TradeWise EA
Mark Norada
Utilitys
TradeWise EA ist ein kompaktes und dennoch leistungsfähiges Tool, das mit robusten Funktionen ausgestattet ist. Es bietet eine 30-Trades-Compounding-Challenge , Risikomanagement, Performance-Tracking, Break-Even-Berechnung, automatisierte SR-Zonen, Trailing-Stop-Loss nach ATR oder PIPS, automatisches Risiko-Gewinn-Verhältnis auf Basis von Stop-Loss, einfache Orderanpassungen, Berechnung von Gesamt-Stop-Loss und Take-Profit, automatische Kauf- und Verkaufsorders bei manuell platzierten SR-Zonen u
FX28 Trader
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Utilitys
Vorstellung des FX28 Trader Dashboards – Ihr ultimativer Handelsmanager Entdecken Sie das volle Potenzial Ihrer Handelserfahrung mit dem FX28 Trader Dashboard, einem umfassenden und intuitiven Handelsmanager, der entwickelt wurde, um Ihren Forex-Handel auf ein neues Niveau zu heben. Ob Sie ein erfahrener Trader sind oder gerade erst Ihre finanzielle Reise beginnen – dieses leistungsstarke Tool ist darauf ausgerichtet, Ihre Handelsaktivitäten zu optimieren und Ihren Entscheidungsprozess zu verbe
Chart Sync Manager MT4
Omar Alkassar
Utilitys
Ein Diagramm. Volle Kontrolle. Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der Verwaltung von Objekten, Farben und Einstellungen für jedes Diagramm einzeln. Mit       Chart Sync Manager   können Sie       Synchronisieren, kopieren und steuern Sie alle Ihre MetaTrader-Charts       sofort – mit nur einem Bedienfeld und wenigen Tastenkombinationen. Einmal zeichnen, überall aktualisieren. Öffnen und schließen Sie Diagramme mit einem einzigen Klick. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber mit       symbolbas
Heaven Assistent Easy Managment EA
Nicolae Stelian Raiu
Utilitys
Heaven Assistant: Vereinfachen Sie Ihr MT4-Management Vereinfachen Sie das Management der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform mit dem Heaven Assistant. Dieser Expert Advisor (EA) ist ein robustes Tool, das Ihnen ermöglicht, Ihre Handelsumgebung effizient und benutzerfreundlich zu steuern und anzupassen. Hauptmerkmale: Öffnen mehrerer Paare: Schneller Zugriff auf die meisten Währungspaare, sowohl Haupt- als auch Nebenpaare, sowie exotische Paare. Mit einem einzigen Klick können Indizes, Metalle und Kryp
TickChart
Boris Sedov
5 (1)
Utilitys
Tick Chart - voll funktionsfähiger Chart für MetaTrader 4. Ein Dienstprogramm zum Erstellen und Arbeiten mit einem Tick Chart im MetaTrader 4 Terminal. Sie können einen Tick Chart erstellen, der genauso funktioniert wie ein normaler Chart. Sie können Indikatoren, Expert Advisors und Skripte auf das Tick-Chart anwenden. Sie erhalten einen voll funktionsfähigen Tick-Chart, mit dem Sie genauso gut arbeiten können wie mit einem regulären Chart. Sie können die Ausgabe der Ask-Kursdaten aktivieren. Di
Stoploss Supporter
Ugur Oezcan
5 (1)
Utilitys
Dieses Tool überwacht Ihre aktuellen Expert Advisors und verwaltet Stop Losses und Take Profits. Sie können selbst bestimmen, welche EAs und/oder welche Währungen überwacht werden sollen. Es ist in erster Linie für EAs gedacht, die Ihrer Meinung nach Stop Losses und/oder Take Profits schlecht verwalten. Wenn Sie möchten, dass dieses Tool auch manuelle Trades überwachen kann, verwenden Sie bitte '0' (Null) als magische Zahl. Unterstützt versteckte Stoploss und Take Profits Unterstützt ATR-berechn
Smart EA Summary MT4
Abderrahmane Benali
Utilitys
Smart EA Summary MT4 - EA Profit Panel nach Magic Number Betreiben Sie mehrere Expert Advisors und wollen Sie deren individuelle Performance verfolgen? Smart EA Summary ist ein intelligentes visuelles Tool, das die Nettogewinne/Verluste aller geschlossenen Trades, gruppiert nach Magic Number und Symbol, direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Klicken Sie hier für die MT5 Version * Einführungsangebot : der aktuelle Preis beträgt nur 49 USD Nach den ersten 10 Käufen wird der Preis auf 75 USD steigen, un
Trades Time Manager
Omar Alkassar
Utilitys
Übernehmen Sie mühelos die Kontrolle über Ihre Handelsroutine mit dem revolutionären Trades Time Manager. Dieses leistungsstarke Tool automatisiert die Auftragsausführung zu festgelegten Zeiten und verändert so Ihren Handelsansatz. Erstellen Sie personalisierte Aufgabenlisten für verschiedene Handelsaktionen, vom Kauf bis zur Auftragserteilung, alles ohne manuelles Eingreifen. Installations- und Eingabehandbuch für Trades Time Manager Wenn Sie Benachrichtigungen über den EA erhalten möchten, füg
Kakarot Ea
Pham Xuan Can
Experten
PROFITABLER, HÖHER UND SICHERER - Kakarot EA verwendet Indikatoren kombiniert mit AI-Algorithmus nach dem Prinzip der Trend-Erkennung und Trend-Matching. - Das Prinzip des Auftragsausgleichs, niedrige DD schützt Konten besser für hohe Gewinne. - Flexibler Befehlseinstieg und -ausstieg - Funktioniert auf allen Paaren, bevorzugt auf den wichtigsten USD-Paaren. - Unterstützt manuelle Handelsmethoden. - Bieten Sie effektive Bot-Management-Parameter nach eigenem Ermessen, um in der Lage zu se
Ichimoku Waves Meter vm IT
Ichimoku sp z o.o.
Utilitys
Das professionelle Dienstprogramm "Ichimoku Waves Meter" zur Analyse von Graphen unter Verwendung der korrekten Interpretation von Ichimoku kinkōhyō! ist ein grafisches Programm, das es dem Händler ermöglicht, schnell und einfach die Proportionen zwischen den angezeigten Punkten auf dem Kursdiagramm zu messen. Dieser Zeit- und Preisindikator ist ein grundlegendes Werkzeug für die Analyse des Charts gemäß der Ichimoku-Strategie auf der MT4-Plattform. Die Verwendung dieses Tools ermöglicht eine a
Copy Trader MT4
Denis Luchinkin
5 (1)
Utilitys
Copy Trader ist ein bequemer und schneller Orderkopierer für MetaTrader4. Der EA kopiert die Orders vom Server-Terminal auf ein oder mehrere Client-Terminals. Er überwacht die Eröffnung/Schließung, StopLoss und TakeProfit sowie ausstehende Aufträge. Er verwendet eine magische Zahl für seine Orders, die es ermöglicht, andere Orders im Client-Terminal sowohl manuell als auch über andere Experten zu öffnen; Er hat ein Minimum an Einstellungen. Installieren Sie den Expert Advisor in zwei Terminals:
Greedy Red
Mihails Babuskins
4.34 (29)
Experten
Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung, damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zusenden kann. Echte Überwachungssignale: Bitte sehen Sie die Links in meinem Profil Greedy Red ist ein Expert Advisor, der auf dem Volume Profile FR basiert. Volume Profile FR berechnet das Volumen in Preisniveaus (typische Volumenindikatoren zeigen nur Kerzenvolumen). Anhand des Volumens der Preisniveaus können Sie wichtige Bereiche identifizieren, die das Potenzial für eine Umkehr haben. Sie können a
RSI Dashboard Multi Overbought Oversold Analyzer
Dominik Mandok
4.86 (7)
Utilitys
RSI Dashboard ist ein großartiges Werkzeug für die schnellstmögliche Analyse mehrerer Währungspaare zur gleichen Zeit in Bezug auf Überkauft oder Überverkauft . Alle angezeigten und verwendeten Indikatoren Symbole sind frei wählbar und werden über eine durch Leerzeichen getrennte Liste in Parametern angegeben. Sie können nicht nur vorgegebene, sondern alles, was Ihr Broker anbietet, analysieren, auch Rohstoffe, Aktien, Indizes, solche mit Präfixen, Suffixen usw. Es gibt 3 Arten von Alarmen: Al
MT4 to MT5 and MT5 to MT4 Dual Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitys
MT4/MT5 Doppelkopierer Pro: Steigern Sie Ihren Handelserfolg mit nahtloser Präzision! Youtube-Demonstration: https://youtu.be/auW00CG386o?si=Du2axdoBzTmUJ3yp Erschließen Sie die Macht der automatisierten Handelsreplikation mit Dual Copier Pro, dem ultimativen Expert Advisor (EA), der Ihre Handelserfahrung auf MetaTrader 4 und MetaTrader 5 revolutionieren wird. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Trader, ein Hedgefonds-Manager oder ein Prop-Firm-Guru sind, dieses robuste Tool mit seinen zahlreiche
Ichimoku Waves Meter vm EN
Ichimoku sp z o.o.
Utilitys
Das professionelle Dienstprogramm "Ichimoku Waves Meter" zur Analyse von Graphen unter Verwendung der korrekten Interpretation von Ichimoku kinkōhyō! ist ein grafisches Programm, das es dem Händler ermöglicht, schnell und einfach die Proportionen zwischen den angezeigten Punkten auf dem Kursdiagramm zu messen. Dieser Zeit- und Preisindikator ist ein grundlegendes Instrument für die Analyse des Charts gemäß der Ichimoku-Strategie auf der MT4-Plattform. Die Verwendung dieses Tools ermöglicht eine
Simple Automatic TP SL And BE
Michal Herda
4.5 (2)
Utilitys
Programm zur automatischen Platzierung von Stop-Loss- und Take-Profit-Orders. Die Werte werden als Punktabstand vom Eröffnungskurs berechnet. Die BreakEven-Option ist ebenfalls enthalten. Alle Optionen können auf KAUFEN und VERKAUFEN einzeln oder zusammen angewendet werden. Geben Sie die Werte in Punkten in die Felder auf der rechten Seite des Menüs ein und drücken Sie die entsprechende Taste, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Im Zweifelsfall wird die Anweisung im Tooltip angezeigt.
FREE
BG Night Line
Boris Gulikov
Experten
BG Night Line ist ein Ratgeber für den Handel in der asiatischen Handelssitzung. Die Handelsstrategie basiert auf dem klassischen Ansatz der Rückkehr des Preises zu seinem Durchschnittswert. Bei der Arbeit werden die im Terminal eingebauten Standard-Handelsindikatoren verwendet. Aufgrund der relativ großen Stop-Losses und der Verwendung mehrerer Mittelwert-Orders ist es für den ADVISER unkritisch, Spreads bei geringer Liquidität auszuweiten, und es bestehen keine hohen Anforderungen an eine schn
Smart Keys Sniper Entry
Stephen Sanjeeve Sahayam
Utilitys
Dieser 2-in-1-Handelsmanager ist ideal für den Handel mit Kerzenausbrüchen. Es kann einen Trade durchschnittlich kosten, wenn bei Pullbacks zusätzliche Limit-Orders platziert werden. Dies stellt sicher, dass Sie den besten Preis für alle Ihre Positionen und einen höheren RR für Ihre Gewinne erhalten. Das Risiko wird anhand der zuletzt geschlossenen Kerzenhöhe berechnet. Die Schaltflächen des Handelsassistenten helfen bei der Verwaltung aller manuell aufgegebenen Bestellungen. Verwenden Sie es
King Box Thor
Nguyen Cong Hoan
Experten
Das Produkt verfügt über eine großartige Kombination aus schwebenden Aufträgen und Trends, die Anlegern helfen, ihr Kapital effektiv zu verwalten. Der Bot hat keine Martingale, so ist es immer sicher von Kapital. Führen Sie die D1 Zeitrahmen Paare. Die wichtigsten Parameter können installiert werden: Lot - Startot . Auto-Grid - EIN/AUS AutoLot - EIN/AUS TP - Gewinnmitnahme - Pips. SL - StopLoss - Pips. Magie - Zahl magisch. TralllingStop - EIN/AUS Kommentar - KING Tralling - Pips
Rosy Pro Panel MT4
Theresia Yovitha Herwanda
5 (1)
Utilitys
DEMO hier herunterladen: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/759769 Ein ultimatives Panel, das Sie noch nie gesehen haben. Kompaktes und schönes Handels-Panel mit großem Total P/L und dessen Prozentanzeige. Gruppen für die Zusammenfassung von Trades verfügbar: Ticket, Symbol, Typ, Kategorie und Magie. Das Feld Durchschnittspreis hilft Ihnen, den Durchschnittspreis und die Richtung Ihres Handels zu kennen. Legen Sie die Magie und den Kommentar zu Ihrem Handel auf einfache Weise fest. Gruppieren
One Click Trader Real
Andrzej Pierz
Utilitys
One Click Trader ist ein Tool, das für die MetaTrader 4-Plattform entwickelt wurde und Ihnen ermöglicht, Ihren Handel auf die nächste Stufe zu heben. Es ermöglicht Ihnen das Eröffnen, Verwalten und Schließen Ihrer Trades auf einfache und effiziente Weise mit nur einem Mausklick. Pfeil nach oben minimiert das OCT-Panel Pfeil nach unten maximiert das OCT-Panel Pfeil nach rechts zeigt das nächste Panel mit zusätzlichen Funktionen an Pfeil nach links blendet das Panel mit zusätzlichen Funktionen aus
Chat Ai MT4
Indra Maulana
Utilitys
Freunde, dieses Tool funktioniert nicht im Backtesting und Sie müssen es live ausführen. Chat KI-Assistent ein vielseitiger und intelligenter KI-Assistent Sprechen Sie mit der KI, lassen Sie sich von ihr beraten, geben Sie ihr Aufträge Kann in allen Charts, Zeitrahmen, Symbolen, Märkten und... verwendet werden Mit einer sehr einfachen Schnittstelle Dieses Tool ist ein Assistent der künstlichen Intelligenz, mit dem Sie chatten können. Sie können ihm verschiedene Befehle geben. zum Beispiel: Sa
Master Pullback Mr Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experten
Master Pullback ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der von MR BEAST entwickelt wurde und eine Handelsstrategie implementiert, die auf Pullbacks auf dem Forex-Markt basiert. Dieser EA identifiziert Handelsgelegenheiten, wenn der Preis eines Vermögenswerts vorübergehend in die entgegengesetzte Richtung des Haupttrends zurückgeht, und ermöglicht es Ihnen, Korrekturbewegungen zu nutzen, bevor der Markt seinen ursprünglichen Trend wieder aufnimmt. Die Master-Pullback-Strategie ist für den
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Experten
CANADIAN TAIGA ist ein professioneller Portfolio-EA, der ein trendfolgendes Handelssystem verwendet, das auf den Prinzipien von Volatilitätsausbrüchen und Ausbrüchen von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus basiert. Es funktioniert auf allen Kanadischen Dollar-Paaren. Das Kernprinzip von Canadian Taiga ist die Nutzung von Handelsmöglichkeiten auf allen CAD-Paaren unter Verwendung eines ausgeklügelten Hedging-Moduls. Laden Sie CANADIAN TAIGA herunter und testen Sie es auf allen Kanadischen Dollar
Spyder Equity Protection Stop
Sarvaddnya Pathrabe
Utilitys
Einführung in Spyder Equity Protection EA: Ihr Schutzschild im Forex-Handel In der dynamischen Welt des Devisenhandels ist der Schutz Ihres hart verdienten Kapitals von größter Bedeutung. Hier kommt Spyder Equity Protection EA ins Spiel - Ihr zuverlässiger Partner bei der Absicherung Ihres Handelskontos. ️ Totaler Seelenfrieden : Spyder Equity Protection EA wurde entwickelt, um Händlern einen unvergleichlichen Seelenfrieden zu bieten. Mit seinen fortschrittlichen Eigenkapitalschutzmechanismen
FREE
Aero Trade Panel New
Vratislav Tukal
Utilitys
Dieses Dienstprogramm dient zum Öffnen und Schließen von Aufträgen. Das Panel zeigt die Anzahl der geöffneten Verkaufs-/Kaufaufträge, den Verkaufs-/Kaufgewinn, den Chartgewinn und den Kontoprofit an. Sie können Verkaufs- und Kaufaufträge, den Chart-Gewinn und den Kontoprofit mit einem Klick schließen. Sie können eine magische Zahl für die mit diesem Tool geöffneten Aufträge festlegen. Einstellungen Basis-Lotgröße Automatische TP und SL in Ihrer Währung verwenden - für die automatische TP und SL
Trading Pal MT4
Tan Bao Shen Chen
Utilitys
Warum Trading Pal EA wählen: Dies ist ein EA-Dienstprogramm, das die Stop-Loss (SL) und Take-Profits (TP) Ihrer Positionen automatisch und dynamisch verwaltet. Wenn Sie eine einzelne Position eröffnen, ist es einfach, den SL und TP manuell einzustellen. Wenn Sie jedoch mit mehreren Positionen handeln, kann es sehr mühsam oder überwältigend sein , so viele SL- und TP-Werte konsistent einzugeben, vor allem in einer kurzen Zeitspanne, wie beim Scalping. Mit der Zeit und nach vielen solcher Trades
Daily Pips Target
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Informationsanzeige zur Verfolgung Ihrer täglichen Handelsergebnisse Sehen Sie sich meinen  #1 Trading-Assistenten an: 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen Im oberen Teil des Panels legen Sie das tägliche Gewinnziel (in Pips) fest: Manuelle Eingabe eines Werts; Verwendung der [+]- und [-]-Schaltflächen (die Änderungsstufe kann in den Einstellungen konfiguriert werden); Das Dashboard gruppiert Trades dann in 2 Kategorien: Aktuelles schwebendes Ergebn
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilitys
Fortgeschrittenes Handelswerkzeug: Intelligente Aufträge mit einem Klick, die unter Ihren Bedingungen ausgeführt werden Entwickelt von Händlern für Händler: Positionsgrößenrechner (Lotgröße), Positionseröffnung nach Preisbewegung, Strategieerstellung, Handel einstellen und vergessen, mobile Benachrichtigungen Risikomanagement - Risikoprozentsatz-Positionsgrößenrechner, Gewinnprozentsatz, Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis, Spread und Kommissionen sind in den Berechnungen enthalten 7 fortgeschrit
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 4-Plattform bei. Unterstütz
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden. Was es kann Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Perfo
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilitys
Der Expert Advisor hilft Ihnen dabei, alle Pop-up-Benachrichtigungen mit Screenshot von MetaTrader 4 an Telegram-Kanäle/-Gruppen weiterzuleiten, ebenso wie alle Benachrichtigungen an Telegram. Parameter - Telegram Bot Token - erstellen Sie den Bot auf Telegram und erhalten Sie den Token. - Telegram Chat ID - geben Sie Ihre Telegram Benutzer ID, Gruppe / Kanal ID ein - Alert weiterleiten - standardmäßig true, um Alerts weiterzuleiten. - Send message as caption of Screenshot - standardmäßig falsch
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilitys
Weihnachts-Handelsspecial -50% Rabatt ! Advanced Trade Manager - Die ultimative All-in-One-Lösung für schnelleren, intelligenteren und sichereren manuellen Handel. Transformieren Sie Ihren manuellen Handel mit NextGen Trade Manager AI - dem professionellen On-Chart-Panel, das sofortige Ausführung, visuelle Handelsplanung und leistungsstarkes Risikomanagement in einem intuitiven Tool vereint. Führen Sie Orders aus, verwalten Sie Risiken und sichern Sie Gewinne schneller als je zuvor - und das
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitys
Kopieren Sie Signale von jedem Kanal, dem Sie angehören (einschließlich privater und eingeschränkter Kanäle) direkt auf Ihren MT4.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und starten Sie die Nutzung des Produkts innerhalb weniger Mi
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es getestet und mein Video dazu gesehen haben. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Bug-Reports, oder wenn Sie die MT5-Version wollen! MT5-Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene Zone Recovery-Strategie implementieren, um von Trendmärkten zu profitieren. G
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitys
Zeitersparnis und schnelle Ausführung Ob Sie unterwegs sind oder schlafen, Sie können immer sicher sein, dass Telegram To Mt4 die Trades für Sie ausführt. Mit anderen Worten, unser Telegram MT4 Signal Trader analysiert die Handelssignale, die Sie auf Ihren ausgewählten Telegram-Kanälen erhalten und führt sie auf Ihrem Telegram to MT4-Konto aus. Reduzieren Sie das Risiko Telegram To Mt4 definiert die gesamte Erfahrung des Kopierens von Signalen von Telegram Signal Kopierer zu mt4 Plattformen. B
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitys
Der ultimative Drawdown Recovery & Trade Protection EA für MT4! Ihre Trades verdienen eine zweite Chance. Geben Sie ihnen diesen Soldaten. Kämpfen Sie mit schwebenden Verlusten oder plötzlichen Drawdowns, die Ihr Konto bedrohen? Sehen Sie nicht länger zu, wie Ihre Trades in den roten Zahlen versinken und lassen Sie den Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) Ihre Handelsstrategie automatisch wiederherstellen, schützen und stärken. Was ist UDR? UDR ist ein ultra-intelligenter, blitzschneller MT4 Exp
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Anbieter zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT4-Konten verwendet werden. Für MT5-Konten müssen Sie Auto Trade Copier für MT5 verwenden. Hinweis: -
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT4 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Kontakte finden Sie auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Charts verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Chart zeichnet. Dies ist ein R
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilitys
Das Produkt kopiert alle Discord-Signale in den MT4 (in dem Sie Mitglied sind ), es kann auch als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten. Arbeitet mit fast allen Signalformaten, unterstützt die Übersetzung anderer Sprachen ins Englische Arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT4. Arbeitet mit Image Signal. Kopieren Sie Auftrag sofort, automatisch erkennen Symbol. Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über Ticket-Nummer zu kopieren. Wie man einrichte
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
Utilitys
EchoTrade Telegram zu MT5 Kopierer Nahtloses, sofortiges und zuverlässiges Kopieren von Signalen - direkt von Telegram zu MetaTrader 4! Das Produkt läuft nicht im Strategietester, aber Sie können eine kostenlose Testversion hier zum Testen vor dem Kauf erhalten . Sind Sie es leid, Trades von Telegram-Signalen manuell auszuführen? EchoTrade automatisiert den Prozess und kopiert Trades von jedem Telegram-Kanal oder jeder Telegram-Gruppe direkt in Ihr MT5-Konto - präzise, effizient und ohne Verzö
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilitys
Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit DFGX - unserem Dynamic Fibonacci Grid der zweiten Generation. Diese neue, leistungsstarke und einfach zu bedienende Anwendung wurde speziell für den konträren Intraday-Handel, das Scalping und den Nachrichtenhandel auf dem Forex-Markt entwickelt und optimiert. Dieses System ist die ideale Lösung für aktive professionelle Trader und Scalper, die nach innovativen Wegen zur Optimierung ihrer Strategie suchen. Das System bietet auch eine hervorragend
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilitys
Mit diesem EA-Dienstprogramm können Sie (mit erweiterter Filterung) unbegrenzte offene Aufträge (manuell oder EA) mit 16 Trailing-Stop-Methoden verwalten: fest, prozentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI und Stochastic. Der Trailing-Stop kann entweder real oder virtuell sein, und Sie können vollständig oder mit einem teilweisen Close-Prozentsatz bei To
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf d
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT4 — Assistant de Trading Multifonction Plus de 66 outils réunis dans une seule interface pour une gestion et une analyse professionnelles. Intègre la gestion du risque, les ordres intelligents, et l’analyse du marché . Convient au Forex, indices, actions, cryptos et métaux. Pourquoi les traders l’utilisent Trading et gestion en un clic Calcul automatique du risque et du volume Ordres intelligents : grid, OCO, ordres cachés, SL/TP virtuels Gestion avancée : trailing sto
Weitere Produkte dieses Autors
N8N AI Trading Assistant for Telegram or Discord
Cj Elijah Garay
Utilitys
AI Handelsassistent | Discord/Telegram → MetaTrader 5 Automatisierung Ein fortschrittliches Automatisierungs-Framework, das es ermöglicht, Handelsanweisungen in natürlicher Sprache, die von Discord oder Telegram gesendet werden, automatisch auf MetaTrader 5 unter Verwendung von n8n-Workflows und einem benutzerdefinierten Expert Advisor auszuführen. Diese Lösung integriert moderne Workflow-Automatisierung mit MetaTrader 5, so dass Benutzer Handelsanweisungen wie z.B.: "EURUSD kaufen 1% Risiko 30
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension