Trade Copier for VPS on MT4

MT4 Lokaler Handelskopierer

Ein dateibasiertes Handelskopiersystem für MetaTrader 4, das den Handel zwischen Master- und Client-Terminals auf demselben Computer oder im selben Netzwerk synchronisiert.

Hauptmerkmale

Master/Client-Architektur : Ein Master-Terminal sendet Trades, mehrere Client-Terminals können diese empfangen und replizieren

: Ein Master-Terminal sendet Trades, mehrere Client-Terminals können diese empfangen und replizieren Dateibasierte Kommunikation : Verwendet ein gemeinsames Ordnersystem für eine zuverlässige Kommunikation zwischen den Terminals

: Verwendet ein gemeinsames Ordnersystem für eine zuverlässige Kommunikation zwischen den Terminals Flexibles Lot-Management : Kopieren Sie exakte Losgrößen oder verwenden Sie feste Losgrößen für Kundenkonten

: Kopieren Sie exakte Losgrößen oder verwenden Sie feste Losgrößen für Kundenkonten Anpassbares Kopieren : Wählen Sie, ob Stop Loss, Take Profit, Kommentare und magische Zahlen kopiert werden sollen

: Wählen Sie, ob Stop Loss, Take Profit, Kommentare und magische Zahlen kopiert werden sollen Alle Ordertypen werden unterstützt : Marktaufträge (Kauf/Verkauf) und schwebende Aufträge (Kauf/Verkauf Stop/Limit)

: Marktaufträge (Kauf/Verkauf) und schwebende Aufträge (Kauf/Verkauf Stop/Limit) Symbol-Zuordnung : Verarbeitet automatisch maklerspezifische Symbol-Suffixe

: Verarbeitet automatisch maklerspezifische Symbol-Suffixe Schnelles Scannen : Konfigurierbares Scan-Intervall (Standard 500ms) für nahezu Echtzeit-Kopien

: Konfigurierbares Scan-Intervall (Standard 500ms) für nahezu Echtzeit-Kopien Dauerhaftes Mapping : Behält die Master-Client-Ticket-Beziehungen über Sitzungen hinweg bei

: Behält die Master-Client-Ticket-Beziehungen über Sitzungen hinweg bei Debug-Modus: Optionale Warnmeldungen und detaillierte Protokollierung für die Fehlersuche

Wie es funktioniert

Master-Modus: Überwacht offene Aufträge und schreibt OPEN/CLOSE-Ereignisse in einen gemeinsamen Ordner Kunden-Modus: Liest Ereignisdateien und repliziert Trades auf dem Kundenkonto Mapping File: Verfolgt, welche Kundenaufträge den Master-Aufträgen für synchronisierte Abschlüsse entsprechen

Ideal für Händler, die mehrere Konten verwalten, Strategien bei verschiedenen Brokern testen oder parallele Handelsoperationen durchführen.