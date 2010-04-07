Trade Copier for VPS on MT4
- Utilitys
- Cj Elijah Garay
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
MT4 Lokaler Handelskopierer
Ein dateibasiertes Handelskopiersystem für MetaTrader 4, das den Handel zwischen Master- und Client-Terminals auf demselben Computer oder im selben Netzwerk synchronisiert.
Hauptmerkmale
- Master/Client-Architektur: Ein Master-Terminal sendet Trades, mehrere Client-Terminals können diese empfangen und replizieren
- Dateibasierte Kommunikation: Verwendet ein gemeinsames Ordnersystem für eine zuverlässige Kommunikation zwischen den Terminals
- Flexibles Lot-Management: Kopieren Sie exakte Losgrößen oder verwenden Sie feste Losgrößen für Kundenkonten
- Anpassbares Kopieren: Wählen Sie, ob Stop Loss, Take Profit, Kommentare und magische Zahlen kopiert werden sollen
- Alle Ordertypen werden unterstützt: Marktaufträge (Kauf/Verkauf) und schwebende Aufträge (Kauf/Verkauf Stop/Limit)
- Symbol-Zuordnung: Verarbeitet automatisch maklerspezifische Symbol-Suffixe
- Schnelles Scannen: Konfigurierbares Scan-Intervall (Standard 500ms) für nahezu Echtzeit-Kopien
- Dauerhaftes Mapping: Behält die Master-Client-Ticket-Beziehungen über Sitzungen hinweg bei
- Debug-Modus: Optionale Warnmeldungen und detaillierte Protokollierung für die Fehlersuche
Wie es funktioniert
- Master-Modus: Überwacht offene Aufträge und schreibt OPEN/CLOSE-Ereignisse in einen gemeinsamen Ordner
- Kunden-Modus: Liest Ereignisdateien und repliziert Trades auf dem Kundenkonto
- Mapping File: Verfolgt, welche Kundenaufträge den Master-Aufträgen für synchronisierte Abschlüsse entsprechen
Ideal für Händler, die mehrere Konten verwalten, Strategien bei verschiedenen Brokern testen oder parallele Handelsoperationen durchführen.