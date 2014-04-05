RSI Divergence without repaint

Die meisten „Instant RSI Divergence“-Signale sind falsch

Wenn Sie bereits RSI-Divergenz-Indikatoren verwendet haben, ist Ihnen dies wahrscheinlich schon einmal passiert:

Eine Divergenz erscheint in Echtzeit und wirkt zunächst überzeugend,

verschwindet dann jedoch nach einigen Kerzen.

Beim späteren Blick auf das Chart stimmen die historischen Signale nicht mehr mit dem überein, was Sie ursprünglich gesehen haben.

Dies ist kein Benutzerfehler.

Es ist ein logisches Problem.

Divergenzen, die nicht auf bestätigten Hochs oder Tiefs basieren, sind von Natur aus instabil.

Wenn Sie einen RSI-Divergenz-Indikator suchen, der seine Historie nicht nachträglich verändert,

lohnt es sich, diese Erklärung sorgfältig zu lesen.

————————————————————

Indikatorübersicht

Dieser Indikator wurde entwickelt, um RSI-Divergenzen zu erkennen, wobei der Fokus auf bestätigter Marktstruktur liegt, nicht auf sofortigen Vermutungen.

Er erkennt automatisch bullische und bearishe Divergenzen zwischen Preis und RSI und zeigt diese klar im RSI-Fenster an.

Hauptmerkmale:

Automatische Erkennung von RSI-Divergenz-Strukturen

Klare Visualisierung der Divergenz-Segmente im RSI-Fenster

Keine Repaintings und keine Änderung historischer Signale

Kompatibel mit MACD, Trendlinien, gleitenden Durchschnitten und anderen Tools

Eher zur Strukturbestätigung geeignet, nicht für exakte Top- oder Bottom-Ermittlung

————————————————————

Warum Divergenzsignale verzögert erscheinen

Dies ist der wichtigste und am häufigsten missverstandene Aspekt des Indikators.

Jede aussagekräftige Divergenzanalyse erfordert ein bestätigtes Hoch oder Tief.

Um einen Wendepunkt zu bestätigen, gibt es eine unvermeidbare Bedingung:

Der Markt muss in die entgegengesetzte Richtung reagieren.

Ohne Pullback ist ein „Hoch“ oder „Tief“ nur eine Vermutung.

Daher wartet dieser Indikator mindestens 5 abgeschlossene Kerzen, bevor ein vorheriger Wendepunkt bestätigt wird.

Erst nach dieser Bestätigung wird die Divergenz im RSI gezeichnet.

Das Ergebnis: Jede vom Indikator angezeigte Divergenz ist strukturell validiert.

Signale verschwinden nicht, verschieben sich nicht und ändern sich nicht beim späteren Überprüfen des Charts.

————————————————————

Wichtiger Hinweis

Das Vorhandensein einer Verzögerung ist kein Mangel des Indikators.

Es ist eine fundamentale Eigenschaft aller Divergenzmethoden, die auf bestätigten Wendepunkten basieren.

Dies gilt gleichermaßen für RSI, MACD oder andere Oszillatoren.

Solange Divergenzen auf bestätigten Hochs und Tiefs definiert werden,

ist eine gewisse Verzögerung unvermeidlich.

Der eigentliche Unterschied zwischen Indikatoren liegt nicht in der Logik,

sondern darin, wie klar diese Einschränkung kommuniziert wird.

————————————————————

Über verzögerungsfreie Divergenz

Theoretisch ist es möglich, prädiktive Divergenzmethoden zu entwickeln, z. B. auf Basis linearer Regression,

die versuchen, Divergenzen ohne Warten auf Pullbacks zu erkennen.

Dies geht jedoch immer mit einem Kompromiss einher.

Reduzierte Verzögerung verringert zwangsläufig die Zuverlässigkeit und erhöht die Anzahl fehlerhafter Signale.

Null Verzögerung und hohe Genauigkeit sind nicht gleichzeitig möglich.

Zukünftige Versionen könnten einen optionalen Modus ohne Verzögerung bieten,

aber die aktuelle Version priorisiert Stabilität, Konsistenz und logische Klarheit.

————————————————————

Effektive Nutzung dieses Indikators

Dieser Indikator ist besonders nützlich für:

Bestätigung bereits beobachteter Strukturen im Chart

Unterstützung bei der Identifizierung von Trenderschöpfung und Korrekturphasen

Filterung impulsiver oder emotional getriebener Trades

Nicht empfohlen für:

Alleinige Verwendung zur exakten Bestimmung von Hochs oder Tiefs

Divergenz sollte in erster Linie als Bestätigungstool verstanden werden, nicht als Vorhersageinstrument.

————————————————————

Versionshinweise

Dieser Indikator ist kostenlos, ohne zeitliche oder symbolbezogene Einschränkungen.

Zukünftige Updates können Algorithmusverbesserungen oder zusätzliche Modi enthalten,

aber die Abwärtskompatibilität wird nicht garantiert.

Wenn Sie die Designphilosophie dieses Indikators verstehen und akzeptieren,

kann er als konsistentes, transparentes und zuverlässiges Analysetool dienen.