CrossRoad MultiChart Crazy Scalper

CrossRoad Scalper - So funktioniert es

Der CrossRoad Scalper ist ein kostenloser, quelloffener Expert Advisor für MetaTrader 5, der zeigen soll, wie man den Multi-Asset-Handel mit einer Kombination aus progressiver Rasterlogik, Indikatorfiltern und robustem Risikomanagement automatisieren kann. Das Ziel ist es nicht, Gewinne zu versprechen, sondern eine funktionierende, getestete Codebasis zum Lernen, Experimentieren oder sogar zum realen Einsatz bereitzustellen - Sie haben die Wahl!

🛠 Allgemeine Logik & Arbeitsablauf

Multi-Asset: Ein EA kann mehrere Instrumente überwachen und handeln - Devisenpaare, Indizes, Metalle, Rohstoffe oder alles, was Ihr Broker anbietet. Signallogik (EMA Crossover): Der Bot überwacht den Crossover zwischen EMA 5 und EMA 20 über mehrere Zeitrahmen (M1, M5, M15). Es wird nur ein KAUFEN eingegeben, wenn alle Signale übereinstimmen, oder ein VERKAUFEN, wenn alle Signale nach unten zeigen. Volatilitätsfilter (ATR): Es wird nur gehandelt, wenn die Volatilität (gemessen durch ATR) über dem festgelegten Minimum liegt. Dies hilft, unruhige, stagnierende oder riskante Perioden zu vermeiden. Progressives Rastersystem: Im Gegensatz zum "klassischen" Martingale erlaubt der EA bis zu 3 Rasterschritte (ein Einstieg, zwei Folgeversuche mit sanft erhöhter Losgröße: 1×, 1,5×, 2,25×). Dies begrenzt das Risiko und hilft, sich von einem vorübergehenden Drawdown reibungsloser zu erholen. Strategische Ausstiege: Der EA kann alle Positionen (global oder pro Symbol) schließen, wenn ein bestimmter Dollar-Gewinn erreicht ist, was Ihnen hilft, Ihr Kapital zu schützen und Marge für die nächste Gelegenheit freizumachen. Dynamische Stops und Ziele: SL und TP werden automatisch auf Basis der aktuellen Volatilität angepasst, um zu enge (Rauschen) oder zu weite (Ineffizienz) Stops zu vermeiden. Intelligentes Kapitalmanagement: Vor jedem Handel prüft der EA die verfügbare Marge und passt das Lot an das verfügbare Kapital an. Das bedeutet, dass Sie den EA auch mit kleinen Konten sicher betreiben können und nie mit Fehlern wie "nicht genug Geld" konfrontiert werden.

🔒 Sicherheit und Robustheit

Exposure-Limits: Maximales offenes Volumen pro Asset, pro Grid, prozentuale Limits für Margin-Nutzung und globales Eigenkapital.

Drawdown-Schutz: Wenn der maximale Verlust erreicht wird, pausiert der EA automatisch neue Trades.

On-Chart-Panel : Der EA zeigt ein Echtzeit-Dashboard in Ihrem Chart an, das aktive Symbole, Signale, Gewinne und den Modus anzeigt.

Low Capital Mode: Erkennt automatisch kleine Konten und reduziert Lots auf das sicherste Minimum, um Fehler zu vermeiden.

⏰ Wann zu verwenden

Es wirddringend empfohlen, diesen EA nur während der Hauptmarktöffnungszeiten zu verwenden, wenn die Spreads am niedrigsten und die Liquidität am höchsten ist. Der Betrieb von Grids/Scalpers außerhalb dieser Zeiten (über Nacht, an Feiertagen usw.) kann zu schlechten Ausfüllungen und hohem Risiko führen.

📚 Für wen ist dies geeignet?

Jeder, der die Automatisierung in MetaTrader 5 erlernen möchte

Entwickler, die moderne Beispiele für Multi-Symbol-, Raster-, Indikator- und Risikoüberprüfungen suchen

Händler, die sicher experimentieren wollen, auch mit kleinen Konten

Jeder, der einen sicheren, offenen und aktuellen Ausgangspunkt für automatische Handelsforschung sucht

💡 Wie verwenden

Laden Sie die . mq5-Datei herunter In MetaEditor kompilieren (MT5) An ein beliebiges Diagramm anhängen; Parameter bei Bedarf anpassen In der Demo laufen lassen (sehr empfehlenswert vor dem Live-Handel) Überwachen mit dem visuellen Dashboard

Dieser EA ist kostenlos, quelloffen und enthält keine Gewinnversprechen. Verwenden Sie ihn zum Lernen/Testen - oder als zuverlässige Basis für Ihre eigenen Ideen!

Wenn Sie ihn verbessern oder anpassen, geben Sie bitte etwas zurück - einen besseren EA für die gesamte Gemeinschaft!