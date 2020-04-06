CrossRoad MultiChart Crazy Scalper

CrossRoad Scalper - Cómo funciona

CrossRoad Scalper es un Asesor Experto gratuito y de código abierto para MetaTrader 5, diseñado para demostrar cómo se puede automatizar el comercio de múltiples activos utilizando una combinación de lógica de cuadrícula progresiva, filtros de indicadores y una sólida gestión de riesgos. El objetivo no es prometer beneficios, sino proporcionar una base de código funcional y probada para el aprendizaje, experimentos o incluso el uso real, ¡tú eliges!

Lógica general y flujo de trabajo

  1. Multi-Activos: Un EA puede monitorizar y operar múltiples instrumentos-pares de divisas, índices, metales, materias primas, o cualquier cosa que su broker ofrezca.

  2. Lógica de Señales (Cruce de EMA): El bot monitoriza el cruce entre EMA 5 y EMA 20 a través de múltiples marcos temporales (M1, M5, M15). Sólo introduce una COMPRA si todas las señales coinciden, o una VENTA si todas apuntan a la baja.

  3. Filtro de volatilidad (ATR): Sólo opera cuando la volatilidad (medida por el ATR) está por encima del mínimo establecido. Esto ayuda a evitar periodos agitados, de estancamiento o de riesgo.

  4. Sistema de Rejilla Progresiva: A diferencia de la Martingala "clásica", el EA permite hasta 3 pasos de rejilla (una entrada, dos intentos de seguimiento con un tamaño de lote suavemente incrementado: 1×, 1,5×, 2,25×). Esto limita el riesgo y ayuda a recuperarse mejor de las caídas temporales.

  5. Salidas estratégicas: El EA puede cerrar todas las posiciones (globales o por símbolo) cuando se alcanza un beneficio en dólares definido, ayudándole a proteger el capital y a liberar margen para la siguiente oportunidad.

  6. Stops y objetivos dinámicos: Los SL y TP se ajustan automáticamente en función de la volatilidad actual, evitando los stops demasiado ajustados (ruido) o demasiado amplios (ineficiencia).

  7. Gestión inteligente del capital: Antes de cualquier operación, comprueba el margen disponible y ajusta el lote al capital disponible. Esto significa que puedes ejecutar el EA de forma segura incluso con cuentas diminutas, y nunca te enfrentarás a errores como "no hay suficiente dinero."

🔒 Seguridad y Robustez

  • Límites de exposición: Volumen máximo abierto por activo, por cuadrícula, límites porcentuales de uso de margen y capital global.

  • Protección contra Drawdown: Si se alcanza la pérdida máxima, el EA pausa automáticamente las nuevas operaciones.

  • Panel en el gráfico: El EA muestra un panel en tiempo real en su gráfico, mostrando los símbolos activos, las señales, los beneficios y el modo.

  • Modo de bajo capital: Detecta automáticamente las cuentas pequeñas y reduce los lotes al mínimo más seguro para evitar errores.

⏰ Cuándo utilizarlo

Serecomienda encarecidamente ejecutar este EA sólo durante las principales horas de apertura del mercado-cuando los diferenciales son más bajos y la liquidez en su pico. Operar grids/scalpers fuera de estos periodos (durante la noche, días festivos, etc.) puede llevar a malos fills y alto riesgo.

¿A quién va dirigido?

  • Cualquier persona que esté aprendiendo automatización en MetaTrader 5

  • Desarrolladores que quieran ejemplos modernos para multisímbolos, cuadrículas, indicadores y comprobaciones de riesgo

  • Traders que buscan experimentar de forma segura, incluso con cuentas pequeñas

  • Cualquiera que busque un punto de partida seguro, abierto y actualizado para la investigación de trading automático

Cómo utilizarlo

  1. Descargar el archivo .mq5

  2. Compilar en MetaEditor (MT5)

  3. Adjuntar a cualquier gráfico; ajustar los parámetros si se desea

  4. Ejecutar en Demo (muy recomendable antes de vivir)

  5. Supervisar utilizando el panel visual

Este EA es gratuito, de código abierto y no promete beneficios. Utilícelo para aprender/probar o como base fiable para sus propias ideas.

Si lo mejoras o adaptas, por favor, devuélvelo, ¡un EA mejor para toda la comunidad!


