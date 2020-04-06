CrossRoad MultiChart Crazy Scalper
- Experts
- Fabio Rodrigues
- Versão: 1.5
- Ativações: 5
CrossRoad Scalper — Como Funciona
O CrossRoad Scalper é um Expert Advisor gratuito para MetaTrader 5, criado para mostrar como é possível automatizar operações com múltiplos ativos financeiros usando uma abordagem combinando grid progressivo, múltiplos indicadores e robustez no controle de risco. O objetivo não é prometer ganhos, mas oferecer um código funcional, testado e que pode servir como base para estudos, aprendizado, adaptações ou uso direto.
🛠 Lógica Geral
-
Multi-Ativo: Um único robô pode monitorar e operar simultaneamente pares de moedas, índices, metais, commodities ou qualquer outro instrumento disponível na sua corretora.
-
Entradas Baseadas em Médias Móveis (EMA): O robô monitora o cruzamento entre a EMA 5 e a EMA 20 em diferentes timeframes (M1, M5 e M15), só sinalizando compra (BUY) quando todas estão favoráveis ou venda (SELL) se todas concordam.
-
Filtro de Volatilidade (ATR): Apenas executa operações se a volatilidade, medida pelo ATR (Average True Range), estiver acima do mínimo especificado. Isso evita operar em momentos “parados” ou arriscados.
-
Sistema de Grid Progressivo: Ao invés de reinvestir indefinidamente como um Martingale clássico, o EA permite até 3 níveis de grid (primeira entrada, mais duas tentativas com lotes suavemente maiores: 1×, 1.5×, 2.25×). Isso limita risco e acelera recuperação de posição em fases de pullback.
-
Saídas Estratégicas: O robô pode fechar todas as posições (globais ou por ativo) ao atingir determinado lucro em dólares, protegendo o caixa e liberando margem para novas oportunidades.
-
Stops e Alvos Dinâmicos: Stop Loss e Take Profit são automaticamente adaptados à volatilidade do ativo, acompanhando períodos mais voláteis e evitando stops muito curtos (ruídos) ou excessivos.
-
Gestão de Capital Inteligente: Antes de abrir qualquer ordem, verifica se a conta tem margem suficiente e ajusta automaticamente o lote para se adequar ao capital disponível. Permite rodar mesmo com contas pequenas, sem risco de erro de “not enough money”.
🔒 Segurança e Robustez
-
Limites de Exposição: Volume máximo aberto por ativo e por grid, limites percentuais de uso de margem e equity.
-
Proteção de Drawdown: Se a perda máxima programada for atingida, o EA automaticamente pausa as operações.
-
Paineis Visuais: Interface no gráfico real mostra o status dos ativos, sinais, lucros e modo de operação.
-
Modo Capital Baixo: Detecta contas pequenas e ajusta lotes automaticamente para evitar erros.
⏰ Quando Usar
É altamente recomendado ativar o robô apenas durante horário de abertura dos mercados — quando os spreads estão baixos e a liquidez é alta. Fora desses períodos, spreads aumentados podem prejudicar o desempenho de qualquer EA grid/scalper.
📚 Para Quem É
-
Quem está estudando automação em trading no MetaTrader 5
-
Desenvolvedores que querem exemplos de boas práticas de filtros, grids, controle de risco e multiativo
-
Traders que buscam rodar estratégias em contas pequenas para aprendizado
-
Qualquer pessoa que queira um ponto de partida seguro, aberto e sem custos para experimentar estratégias automáticas
💡 Como Usar
-
Faça download do arquivo .mq5
-
Compile no MetaEditor (MetaTrader 5)
-
Anexe a qualquer gráfico, ajuste parâmetros se desejar
-
Rode em demo (sempre recomendado)
-
Monitore pelo painel visual
Este EA é livre, gratuito, sem nenhuma promessa de resultado financeiro. Use para aprender, testar e, se desejar, adaptar ao seu perfil e suas ideias!
Se melhorar ou adaptar, contribua de volta — a comunidade agradece!